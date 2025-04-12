безопасность препарата Перьета изучалась более чем у 1400 пациентов в пилотном исследовании CLEOPATRA, а также в исследованиях I и II фазы, проведенных у пациентов с различными опухолями, и которые в основном получали препарат Перьета в комбинации с другими противоопухолевыми лекарственными средствами.

В пилотном клиническом исследовании CLEOPATRA 407 пациентов получили по меньшей мере 1 дозу препарата Перьета в комбинации с трастузумабом и доцетакселом. Наиболее частыми побочными реакциями (которые возникали с частотой более 50%) были диарея, алопеция и нейтропения. Наиболее частыми побочными реакциями III–IV степени тяжести по NCI-CTCAE (версия 3) (которые возникали с частотой более 10%) были нейтропения, фебрильная нейтропения и лейкопения, а частыми серьезными побочными реакциями — нейтропения, фебрильная нейтропения и диарея. Летальный исход, связанный с лечением, наблюдался у 1,2% пациентов в группе терапии препаратом Перьета и у 1,5% пациентов в группе плацебо, основной причиной смерти была фебрильная нейтропения и/или инфекция. Через 1 год дополнительного наблюдения дисфункцию левого желудочка отмечали с частотой менее 10% в пилотном клиническом исследовании CLEOPATRA (5,4% в группе пациентов, получавших лечение препаратом Перьета, и 8,6% — в группе плацебо, включая симптоматическую систолическую дисфункцию левого желудочка у 1,2% группы пациентов, получавших лечение препаратом Перьета, и у 3,3% пациентов группы плацебо).

Ниже приведены побочные реакции, зарегистрированные в пилотном клиническом исследовании CLEOPATRA, в котором препарат Перьета применяли в комбинации с доцетакселом и трастузумабом. Поскольку Перьета применяется в комбинации с доцетакселом и трастузумабом, трудно установить причинную связь побочной реакции с соответствующим лекарственным средством. Безопасность препарата Перьета в исследованиях I и II фазы в целом была сравнима с таковой в исследовании CLEOPATRA, хотя частота и профиль наиболее частых побочных реакций зависели от режима приема (в режиме монотерапии или с одновременным применением других противоопухолевых лекарственных средств).

Для описания частоты побочных реакций по классу систем органов MedDRA используются следующие категории: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), иногда (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (не может быть определена на основе имеющихся данных). В каждой группе побочные реакции представлены в порядке убывания серьезности.

Инфекции и инвазии: очень часто — инфекция верхних дыхательных путей, назофарингит; часто — паронихия.

Со стороны крови и лимфатической системы: очень часто — фебрильная нейтропения*, нейтропения, лейкопения, анемия.

Со стороны иммунной системы: очень часто — гиперчувствительность/анафилактические реакции***, инфузионная реакция/синдром высвобождения цитокинов****.

Нарушение обмена веществ, метаболизма: очень часто — снижение аппетита**.

Психические нарушения: очень часто — бессонница.

Со стороны нервной системы: очень часто — периферическая невропатия, периферическая сенсорная невропатия, головная боль**, головокружение, нарушение вкуса.

Со стороны органа зрения: очень часто — увеличение слезотечения.

Со стороны сердца: часто — дисфункция левого желудочка** (включая застойную сердечную недостаточность).

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень часто — одышка**, кашель**; часто — плевральный выпот; нечасто — интерстициальное заболевание легких.

Со стороны пищеварительной системы: очень часто — диарея**, рвота**, стоматит, тошнота**, запор**, диспепсия.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень часто — алопеция, высыпания**, нарушения со стороны ногтей, зуд, сухость кожи.

Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: очень часто — миалгия, артралгия.

Общие нарушения и реакции в месте введения: очень часто — мукозит/воспаление слизистых оболочек, болевые ощущения**, отеки**, повышение температуры, слабость**, астения**; часто — озноб.

*Включая побочные реакции с летальным исходом.

**За исключением фебрильной нейтропении, нейтропении, лейкопении, увеличения слезотечения, интерстициального заболевания легких, паронихии и алопеции, все побочные реакции были зарегистрированы по меньшей мере у 1% пациентов, принимавших участие в исследованиях монотерапии препаратом Перьета, хотя, по мнению исследователей, указанные побочные реакции не обязательно были связаны с применением препарата Перьета. Очень распространенные побочные реакции (зарегистрированные с частотой ≥10% у больных, получавших препарат Перьета в режиме монотерапии) обозначены значком **.

***Гиперчувствительность/анафилактическая реакция отражает в данном случае группу терминов.

****Инфузионная реакция/синдром высвобождения цитокинов включает ряд различных терминов, см. Информацию по отдельным побочным реакциям.

Побочные реакции, зарегистрированные у пациентов, получавших препараты Перьета и трастузумаб после отмены доцетаксела . В пилотном исследовании CLEOPATRA побочные реакции регистрировались реже после прекращения терапии доцетакселом. После отмены доцетаксела все побочные реакции в группе лечения препаратами Перьета и трастузумаб регистрировали с частотой <10%, за исключением диареи (19,1%), инфекции верхних дыхательных путей (12,8%), сыпи (11,7%), головной боли (11,4%), слабости (11,1%).

Информация по отдельным побочным реакциям

Инфузионные реакции, реакции гиперчувствительности/анафилаксия. Инфузионной реакцией в пилотном исследовании считалась любая реакция (независимо от причинной связи), описанная как гиперчувствительность, анафилактическая реакция, острая инфузионная реакция или синдром высвобождения цитокинов, которые возникли во время инфузии или в день инфузии. В пилотном исследовании CLEOPATRA вводилась начальная доза Перьета за день до применения трастузумаба и доцетаксела с целью изучения реакций, ассоциированных с применением Перьеты. В первый день введения только препарата Перьета общая частота инфузионных реакций составляла 9,8% в группе плацебо и 13% в группе лечения Перьетой, при этом большинство инфузионных реакций были легкой или умеренной степени тяжести. Наиболее частыми инфузионными реакциями (которые регистрировались с частотой >1%) в группе терапии Перьетой были повышение температуры тела, озноб, слабость, головная боль, астения, повышенная чувствительность и рвота.

Во время 2-го курса (при введении всех лекарственных средств в тот же день) наиболее частыми инфузионными реакциями (которые регистрировались с частотой >1%) в группе лечения Перьета были слабость, извращение вкуса, гиперчувствительность, миалгия и рвота.

В пилотном исследовании CLEOPATRA общая частота реакций гиперчувствительности/анафилаксии (за исключением острых инфузионных реакций/синдрома высвобождения цитокинов) во время полного периода лечения составила 9,1% в группе плацебо и 10,8% в группе терапии Перьетой, из которых 2,5 и 2% были III–IV степени тяжести по NCI-CTCAE соответственно. В целом у 2 пациентов из группы плацебо и у 4 из группы лечения Перьетой возникли реакции, описанные исследователем как анафилаксия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

В целом большая часть реакций гиперчувствительности была легкой или умеренной степени тяжести и они исчезли после соответствующего лечения. По результатам анализа реакций гиперчувствительности после изменения режимов дозирования препаратов было установлено, что явления гиперчувствительности были связаны с инфузиями доцетаксела.

Фебрильная нейтропения. В пилотном исследовании CLEOPATRA у большинства пациентов в обеих группах лечения возникло по меньшей мере 1 событие лейкопении (у 62,4% пациентов в группе лечения Перьетой и у 58,2% пациентов в группе плацебо), которое в большинстве случаев было в виде нейтропении. Фебрильная нейтропения возникла у 13,8% пациентов в группе лечения Перьетой и у 7,6% — в группе плацебо. В обеих группах количество больных, у которых возникла фебрильная нейтропения, было наибольшим во время 1-го курса лечения и после этого стабильно уменьшалось. Повышенная частота развития фебрильной нейтропении наблюдалась у пациентов из азиатских стран в обеих группах лечения по сравнению с пациентами других рас и других географических регионов. Среди больных из азиатских стран частота фебрильной нейтропении была выше в группе лечения Перьетой (26%) по сравнению с группой плацебо (12%).

Диарея. В пилотном клиническом исследовании CLEOPATRA диарея возникла у 66,8% пациентов в группе лечения препаратом Перьета и у 46,3% — в группе плацебо. Большая часть случаев была легкой или умеренной степени тяжести и они возникали в течение первых нескольких курсов лечения. Частота возникновения диареи III–IV степени тяжести по NCI-CTCAE составила 7,9% у пациентов в группе лечения препаратом Перьета и у 5% — в группе плацебо. Средняя продолжительность самого длинного эпизода составляла 17 дней в группе лечения препаратом Перьета и 8 дней — в группе плацебо. Диарея хорошо поддавалась коррекции в результате проактивного применения противодиарейных препаратов.

Высыпания. Высыпания возникали у 45,2% пациентов в группе лечения препаратом Перьета по сравнению с 36% — в группе плацебо. Большая часть случаев были I или II степени тяжести, они возникали в течение первых 2 курсов лечения, хорошо отвечали на стандартное лечение, в частности местную или пероральную терапию акне.

Отклонение от нормы лабораторных показателей. Частота случаев снижение числа нейтрофилов III–IV степени тяжести по классификации NCI-CTCAE (версия 3) примерно была одинаковой в 2 группах лечения (у 85,9% пациентов группы терапии препаратом Перьета и у 86,6% — в группе плацебо, включая 61 и 64,3% пациентов с нейтропенией IV степени тяжести соответственно).