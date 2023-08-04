отбор пациентов . Пациентов следует отбирать на основе гиперэкспрессии белка HER2 или амплификации гена HER2 в образцах опухоли. Оценка гиперэкспрессии белка HER2 и амплификации гена HER2 должна проводиться с помощью одобренных тестов, специфичных для рака молочной железы, в лабораториях с подтвержденной квалификацией.

Рекомендуемые дозы и схемы введения .

Начальная доза пертузумаба составляет 840 мг, которую вводят в виде 60-минутной в/в инфузии, после чего каждые 3 недели вводят дозу 420 мг в виде в/в инфузии в течение 30–60 мин.

Рекомендуемая начальная доза трастузумаба при введении с пертузумабом составляет 8 мг/кг в виде 90-минутной в/в инфузии, после чего каждые 3 недели вводят дозу 6 мг/кг в виде в/в инфузии в течение 30–90 мин.

Рекомендуемая начальная доза трастузумаба/hyaluronidase-oysk при применении с пертузумабом составляет 600 мг/10 000 ЕД (600 мг трастузумаба и 10 000 ЕД гиалуронидазы), которая вводится п/к в течение примерно 2-5 мин 1 раз в 3 недели независимо от массы тела пациента.

Пертузумаб, трастузумаб или трастузумаб/hyaluronidase-oysk и таксан следует вводить последовательно. Пертузумаб и трастузумаб или трастузумаб/hyaluronidase-oysk можно вводить в любом порядке. Таксан следует вводить после пертузумаба и трастузумаба или трастузумаба/hyaluronidase-oysk. Рекомендуется период наблюдения от 30 до 60 мин после каждой инфузии пертузумаба и перед началом любого последующего введения трастузумаба или трастузумаба/hyaluronidase-oysk, или таксана.

Пациентам, получающим схему лечения на основе антрациклина, пертузумаб и трастузумаб или трастузумаб/hyaluronidase-oysk следует вводить после завершения приема антрациклина.

Метастатический рак молочной железы (МРМЗ)

При применении пертузумаба рекомендуемая начальная доза доцетаксела составляет 75 мг/м2, которая вводится в виде в/в инфузии. Дозу можно повышать до 100 мг/м2 каждые 3 недели, если начальная доза переносится хорошо.

Неоадъювантное лечение рака молочной железы

Пертузумаб следует вводить каждые 3 недели в течение 3-6 циклов в составе одной из следующих схем лечения рака молочной железы на ранних стадиях:

• 4 предоперационных цикла пертузумаба в комбинации с трастузумабом или трастузумабом/hyaluronidase-oysk и доцетакселом с последующими 3-мя послеоперационными циклами фторурацила, эпирубицина и циклофосфамида (FEC).

• 3 или 4 предоперационные циклы только FEC с последующими 3 или 4 предоперационными циклами пертузумаба в комбинации с доцетакселом и трастузумабом или трастузумабом/hyaluronidase-oysk.

• 6 предоперационных циклов пертузумабу в комбинации с доцетакселом, карбоплатином, и трастузумабом (TCH) или трастузумабом/hyaluronidase-oysk (повышение дозировки доцетаксела выше 75 мг/м2 не рекомендуется),

• 4 предоперационные циклы доксорубицина и циклофосфамида (ddAC), а затем 4 предоперационные циклы пертузумабу в комбинации с паклитакселом и трастузумабом или трастузумабом/hyaluronidase-oysk, после операции, пациенты должны продолжать получать пертузумаб и трастузумаб или трастузумаб/hyaluronidase-oysk до завершения 1 года лечения (до 18 циклов).

Адъювантное лечение рака молочной железы

Пертузумаб следует вводить в комбинации с трастузумабом или трастузумабом/hyaluronidase-oysk каждые 3 недели в течение 1 года (до 18 циклов) или до рецидива заболевания или неуправляемой токсичности, в зависимости от того, что наступит раньше, как часть полной схемы лечения рака молочной железы на ранних стадиях, что включает стандартную химиотерапию на основе антрациклинов и/или таксанов, как указано в инструкции для применения препарата. Лечение пертузумабом и трастузумабом или трастузумабом/hyaluronidase-oysk следует начинать в 1-й день первого таксаносодержащего цикла.