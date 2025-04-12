с целью улучшения отслеживания биологических лекарственных средств торговое название примененного препарата (Кадсила) должно быть четко указано в медицинской документации пациента.

С целью предотвращения медицинских ошибок важно проверить этикетки флаконов, чтобы убедиться, что лекарственное средство, которое было подготовлено и вводится, — Кадсила (трастузумаб эмтансин), а не трастузумаб.

Токсическое воздействие на легкие. В ходе клинических исследований препарата Кадсила были зарегистрированы случаи интерстициального заболевания легких (ИЗЛ), включая пневмониты, которые иногда приводили к развитию острого респираторного дистресс-синдрома или летального исхода (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Симптомы включают одышку, кашель, утомляемость и инфильтраты в легких.

Рекомендуется окончательно прекратить лечение препаратом Кадсила у пациентов, у которых установлен диагноз ИЗЛ или пневмонита.

У больных с одышкой в состоянии покоя из-за вызванных прогрессирующим злокачественным новообразованием осложнений и сопутствующих заболеваний может наблюдаться повышенный риск развития нежелательных явлений со стороны легких.

Гепатотоксичность. В ходе проведения клинических исследований при лечении препаратом Кадсила наблюдалась гепатотоксичность, преимущественно в виде бессимптомного повышения концентраций плазменных трансаминаз (трансаминит степени I–IV) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Повышение уровней трансаминаз были, как правило, временными, с максимальным повышением на 8-й день после применения препарата и с последующим восстановлением до степени I или ниже до начала следующего цикла. Также наблюдалось кумулятивное воздействие лекарственного средства Кадсила на уровни трансаминаз (количество пациентов с отклонением уровня АлАТ/АсАТ увеличивалось в следующих циклах).

В большинстве случаев у пациентов с повышенными уровнями трансаминаз наблюдалось снижение показателей до степени I или до нормальных уровней в течение 30 дней с момента приема последней дозы препарата Кадсила (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

У больных, получавших лечение трастузумаб эмтансином, наблюдались серьезные нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей, включая узловую регенеративную гиперплазию (УРГ) печени, которые иногда имели летальные последствия из-за поражения печени, индуцированного применением препарата. На полученные результаты, возможно, влияли наличие сопутствующих заболеваний и/или одновременное применение лекарственных средств с известным гепатотоксическим потенциалом.

Функцию печени необходимо контролировать до начала терапии и каждый раз после применения дозы препарата Кадсила. У пациентов с начальным повышением уровня АлАТ (например в связи с метастазами в печень) может наблюдаться склонность к поражению печени с более высоким риском возникновения событий со стороны печени III–V степени или повышения уровня печеночных проб. Рекомендации по снижению доз препарата или прекращению его применения в случае повышения уровней трансаминаз и общего билирубина в плазме крови указаны в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.

У пациентов, получавших лечение препаратом Кадсила, в результате проведения биопсии печени были выявлены случаи УРГ. УРГ является редким заболеванием печени, которое характеризуется распространенной доброкачественной трансформацией печеночной паренхимы на мелкие узелки регенерации; УРГ может привести к развитию портальной гипертензии без цирроза печени. Диагноз УРГ можно подтвердить только при гистопатологическом исследовании. Возможность развития УРГ следует рассматривать у всех пациентов с клиническими симптомами портальной гипертензии и/или при наличии структур, характерных для цирроза печени, наблюдающихся при компьютерной томографии (КТ) печени, но с нормальными уровнями трансаминаз и при отсутствии других проявлений цирроза печени. После установления диагноза УРГ лечение препаратом Кадсила необходимо окончательно прекратить.

Не изучали применение лекарственного средства у пациентов с уровнями плазменных трансаминаз >2,5 × ВГН или общего билирубина >1,5 × ВГН до начала терапии. Лечение препаратом Кадсила больных с уровнями плазменных трансаминаз >3 × ВГН с сопутствующим уровнем общего билирубина >2 × ВГН необходимо окончательно прекратить.

Дисфункция левого желудочка. Пациенты, получающие терапию препаратом Кадсила, входят в группу повышенного риска развития дисфункции левого желудочка. У больных, получавших такое лечение, LVEF составляла <40%, следовательно, существует потенциальная вероятность симптоматической застойной сердечной недостаточности (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Общими факторами риска возникновения кардиальных событий и событий, идентифицированных в ходе исследований терапии трастузумабом при адъювантном лечении рака молочной железы, является возраст пациента старше 50 лет, низкий начальный уровень LVEF (<55%), низкий уровень LVEF до или после применения паклитаксела в адъювантном режиме, предварительное или одновременное применение антигипертензивных лекарственных средств, предшествовавшая терапия антрациклинами и высокий индекс массы тела (>25 кг/м2).

До начала терапии и через регулярные промежутки времени (например 1 раз в 3 мес) во время лечения препаратом Кадсила необходимо проводить стандартные исследования сердечной функции (эхокардиографию или радионуклидную вентрикулографию (MUGA)). В ходе клинических исследований пациенты имели начальную LVEF ≥50%. Из клинических исследований исключали больных с анамнезом застойной сердечной недостаточности, серьезной кардиальной аритмией, которая требует лечения, анамнезом инфаркта миокарда или нестабильной стенокардии в течение 6 мес рандомизации, или имеющейся одышкой в состоянии покоя из-за прогрессирующего злокачественного новообразования. При дисфункции левого желудочка введение препарата следует отсрочить или лечение прекратить (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Инфузионные реакции. Не изучали применение препарата Кадсила у пациентов, у которых терапия трастузумабом была окончательно прекращена в связи с возникновением инфузионных реакций; лечение препаратом Кадсила не рекомендуется таким больным. Состояние пациентов необходимо тщательно контролировать на предмет инфузионных реакций, особенно во время первой инфузии. При проведении клинических исследований применения препарата Кадсила были зарегистрированы инфузионные реакции, которые характеризовались наличием одного или нескольких из следующих симптомов: гиперемия, озноб, гипертермия, одышка, артериальная гипотензия, свистящее дыхание, бронхоспазм и тахикардия. В целом эти симптомы не были тяжелыми (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). У большинства пациентов такие реакции проходили в промежутке времени от нескольких часов до суток после прекращения инфузии. Лечение препаратом Кадсила пациентов с тяжелыми инфузионными реакциями следует приостановить. Решение о повторной терапии должно основываться на клинической оценке тяжести реакции. Лечение препаратом Кадсила нужно окончательно прекратить в случае возникновения угрожающих жизни инфузионных реакций (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Реакции повышенной чувствительности. Не изучали лечение трастузумаб эмтансином пациентов, у которых терапия трастузумабом была окончательно прекращена в связи с реакциями гиперчувствительности; назначение трастузумаб эмтансина не рекомендуется таким больным.

Состояние пациентов необходимо тщательно контролировать относительно реакций гиперчувствительности и аллергических реакций, которые могут иметь те же проявления, что и инфузионные реакции. При проведении клинических исследований применения препарата Кадсила наблюдались случаи серьезных анафилактических реакций. Для немедленного применения должны быть доступны лекарственные средства для устранения таких реакций, а также оборудование для оказания неотложной помощи. При развитии истинной реакции гиперчувствительности (тяжесть реакции увеличивается при следующих инфузиях) лечение трастузумаб эмтансином нужно окончательно прекратить.

Тромбоцитопения. В ходе проведения клинических исследований препарата Кадсила часто регистрировали тромбоцитопению, или уменьшенное количество тромбоцитов, которая была частой побочной реакцией, приводящей к прекращению лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Во время клинических исследований частота случаев и степень тяжести тромбоцитопении были выше у пациентов монголоидной расы (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Наблюдались случаи кровотечения с летальным исходом. В ходе проведения клинических исследований препарата Кадсила были зарегистрированы случаи геморрагических явлений тяжелой степени, включая кровоизлияния в ЦНС; эти явления возникали независимо от этнической принадлежности. В некоторых зарегистрированных случаях пациенты также получали антикоагулянтную терапию.

Рекомендуется контролировать количество тромбоцитов перед введением каждой дозы препарата Кадсила. Пациентов с тромбоцитопенией (≤100 000/мм3) и получающих антикоагулянтную терапию (например варфарин, гепарин, низкомолекулярный гепарин) следует тщательно наблюдать во время лечения трастузумаб эмтансином. Не изучали применение препарата Кадсила у пациентов с количеством тромбоцитов <100 000/мм3 до начала терапии. В случае снижения количества тромбоцитов до степени III или выше (<50 000/мм3) препарат Кадсила применять не следует до тех пор, пока количество тромбоцитов не восстановится до степени I (≥75 000/мм3) (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Нейротоксичность. В ходе проведения клинических исследований препарата Кадсила были зарегистрированы случаи периферической нейропатии, главным образом степени I, которые были представлены преимущественно сенсорной нейропатией. Пациенты с начальной периферической нейропатией ≥III степени были исключены из клинических исследований. Следует временно прекратить лечение препаратом Кадсила больных, у которых наблюдается периферическая нейропатия степени III или IV, до исчезновения симптомов или до улучшения результатов до степени ≤II. Состояние пациентов необходимо клинически контролировать на постоянной основе в отношении появления признаков/симптомов нейротоксичности.

Содержание натрия в вспомогательных веществах. Препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг)/дозу, то есть считается таковым, который не содержит натрия.

Применение в период беременности или кормления грудью

Контрацепция у мужчин и женщин. Женщинам репродуктивного возраста следует использовать эффективные средства контрацепции во время лечения препаратом Кадсила и по меньшей мере в течение 6 мес после окончания терапии. Мужчинам-пациентам и их партнершам также следует использовать эффективные методы контрацепции.

Беременность. Нет данных относительно применения препарата Кадсила у беременных женщин. При назначении лекарственного средства беременной трастузумаб, компонент препарата Кадсила, может негативно влиять на плод или привести к его гибели. В постмаркетинговый период применения препарата случаи олигогидрамниона, некоторые связанные с летальной легочной гипоплазией, были зарегистрированы у беременных, получавших трастузумаб. Исследования применения у животных — близкородственного химического соединения того же класса майтансиноидов, что и DM1, дают основания предположить, что DM1, — ингибирующий микротрубочки цитотоксический компонент препарата Кадсила, очевидно, имеет тератогенный и потенциально эмбриотоксический эффекты.

Применение препарата Кадсила у беременных не рекомендуется. Женщин следует предупредить о возможности вредного влияния препарата на плод. Женщины, которые забеременели, должны немедленно обратиться к врачу. Рекомендуется проведение тщательного мониторинга многопрофильной группой врачей в случае, если беременная получает лечение препаратом Кадсила.

Кормление грудью. Остается неизвестным, проникает ли Кадсила в грудное молоко. Поскольку многие лекарственные средства выделяются в грудное молоко и из-за возможности развития серьезных побочных реакций у младенцев, находящихся на грудном вскармливании, женщины должны прекратить кормление грудью до начала лечения препаратом Кадсила. Они могут возобновить его через 6 мес после завершения терапии.

Фертильность. Исследования репродуктивной токсичности и исследования отдаленной токсичности не проводились для трастузумаб эмтансина.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Трастузумаб эмтансин не имеет никакого или имеет незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Влияние таких известных побочных реакций, как утомляемость, головная боль, головокружение, нечеткость зрения, на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами неизвестно. Пациентам, у которых развились инфузионные реакции, следует советовать воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами.