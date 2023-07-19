Активные вещества — “Т”ТРАСТУЗУМАБ ЭМТАНЗИН (TRASTUZUMABUM EMTANSINUM) ТРАСТУЗУМАБ ЭМТАНЗИН (TRASTUZUMABUM EMTANSINUM) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 2 препарата Плитка Список Кадсила® Порошок для концентрата для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 1 Roche Нет в наличии Цены в аптеках Кадсила® Порошок для концентрата для раствора для инфузий, 160 мг, флакон, № 1 Рош Украина Нет в наличии Цены в аптеках Препараты, содержащие ТРАСТУЗУМАБ ЭМТАНЗИН