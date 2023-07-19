Все аптеки Украины
Активные вещества — “Т”ТРАСТУЗУМАБ ЭМТАНЗИН (TRASTUZUMABUM EMTANSINUM)

ТРАСТУЗУМАБ ЭМТАНЗИН (TRASTUZUMABUM EMTANSINUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 2 препарата
Кадсила® порошок для концентрата для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 1; Roche
Кадсила® Порошок для концентрата для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 1 Roche
Нет в наличии
Кадсила® порошок для концентрата для раствора для инфузий, 160 мг, флакон, № 1; Рош Украина
Кадсила® Порошок для концентрата для раствора для инфузий, 160 мг, флакон, № 1 Рош Украина
Нет в наличии