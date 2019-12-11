если симптомы заболевания сохраняются дольше 3–4 дней и сопровождаются высокой температурой тела, головной болью, тошнотой, рвотой или другими проявлениями, необходимо обратиться к врачу. Не следует превышать указанную дозу.

С осторожностью применять пациентам с эпилепсией, больным с нарушением сердечной проводимости, шоком, с заболеваниями печени.

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что препарат содержит сахарозу, р-р глюкозы.

Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточностью сахаразы-изомальтазы не следует применять этот препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью. Адекватных и строго контролируемых клинических исследований применения комбинации спирта 2,4-дихлорбензилового и амилметакрезола в период беременности и кормления грудью не проводилось, но повышенного риска возникновения пороков развития, спонтанных абортов или уменьшения массы тела при рождении не ожидается. Не установлено, проникают ли спирт 2,4-дихлорбензиловый и амилметакрезол или их метаболиты в грудное молоко.

Не следует применять препарат в период беременности и кормления грудью, если только потенциальная польза лечения для матери не превышает возможные риски для развивающегося плода или для младенца. Следует проконсультироваться с врачом перед применением препарата в период беременности и кормления грудью.

Дети. Не применять у детей в возрасте до 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Применение препарата в рекомендуемой дозировке не влияет на способность к управлению транспортными средствами или работе с потенциально опасными механизмами.