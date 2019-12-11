Гексорал® Лорсепт (Hexoral Lorsept) (220181) - инструкция по применению ATC-классификация
Гексорал Лорсепт инструкция по применению
Фармакологические свойства
антисептический комбинированный препарат для местного применения при инфекционных заболеваниях горла.
Фармакодинамика. Препарат обладает антисептическими свойствами. Эффективность препарата обусловлена наличием двух антибактериальных компонентов широкого спектра действия — амилметакрезола и спирта 2,4-дихлорбензилового, которые активны в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококки, пневмококки, фузобактерии и особенно Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Branhamella catarrhalis) и оказывают противогрибковое действие. Препятствуют присоединению вторичной бактериальной инфекции при вирусных заболеваниях верхних дыхательных путей. Амилметакрезол разрушает структуру белков бактерий, обеспечивает бактерицидное действие. Спирт 2,4-дихлорбензиловый оказывает бактериостатическое действие за счет обезвоживания бактериальной клетки. Натуральные лечебные добавки, входящие в состав препарата, уменьшают болевые ощущения в горле, оказывают смягчающее действие на слизистую оболочку.
Фармакокинетика. Системная абсорбция препарата низкая.
Показания Гексорал Лорсепт
симптоматическое лечение при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки.
Применение Гексорал Лорсепт
взрослые и дети в возрасте от 6 лет: рекомендуется принимать по 1 леденцу Гексорал® Лорсепт каждые 2–3 ч; максимальная суточная доза — 8 леденцов.
Медленно рассасывать один леденец во рту. Не жевать и не проглатывать целый леденец.
Продолжительность курса лечения составляет 5–7 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.
Побочные эффекты
со стороны пищеварительной системы: стоматит, ощущение жжения, пощипывание или боль во рту и горле, боль и отек губ, языка, горла, глоссит, глоссодиния, диспепсия, тошнота.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая сыпь на коже, зуд, ангионевротический отек, крапивницу, эритему.
Препарат Гексорал® Лорсепт со вкусом черной смородины содержит краситель кармоизин (Е122), Гексорал® Лорсепт со вкусом апельсина содержит краситель «желтый закат» FCF (Е110), которые могут вызывать аллергические реакции.
При возникновении каких-либо побочных реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Особые указания
если симптомы заболевания сохраняются дольше 3–4 дней и сопровождаются высокой температурой тела, головной болью, тошнотой, рвотой или другими проявлениями, необходимо обратиться к врачу. Не следует превышать указанную дозу.
С осторожностью применять пациентам с эпилепсией, больным с нарушением сердечной проводимости, шоком, с заболеваниями печени.
Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что препарат содержит сахарозу, р-р глюкозы.
Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточностью сахаразы-изомальтазы не следует применять этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Адекватных и строго контролируемых клинических исследований применения комбинации спирта 2,4-дихлорбензилового и амилметакрезола в период беременности и кормления грудью не проводилось, но повышенного риска возникновения пороков развития, спонтанных абортов или уменьшения массы тела при рождении не ожидается. Не установлено, проникают ли спирт 2,4-дихлорбензиловый и амилметакрезол или их метаболиты в грудное молоко.
Не следует применять препарат в период беременности и кормления грудью, если только потенциальная польза лечения для матери не превышает возможные риски для развивающегося плода или для младенца. Следует проконсультироваться с врачом перед применением препарата в период беременности и кормления грудью.
Дети. Не применять у детей в возрасте до 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Применение препарата в рекомендуемой дозировке не влияет на способность к управлению транспортными средствами или работе с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
неизвестны.
Передозировка
проявляется симптомами дискомфорта со стороны ЖКТ (нарушение вкусовой чувствительности, тошнота, рвота, диарея). Возможно усиление проявлений побочных реакций. В таком случае следует прекратить лечение.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте. Срок хранения — 4 года.
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