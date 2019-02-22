Вольтарен форте (Voltaren forte) (220177) - инструкция по применению ATC-классификация
Вольтарен форте инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: диклофенака диэтиламин;
1 г эмульгеля содержит диклофенака диэтиламина 23,2 мг, что соответствует 20 мг диклофенака натрия;
вспомогательные вещества: спирт изопропиловый, пропиленгликоль, кокоил каприлокапрат, масло минеральное, полиэтиленгликоля цетостеариловый эфир, карбомеры, диэтиламин, спирт олеиловий, ароматизатор эвкалиптовый, бутилгидрокситолуол (Е 321), вода очищенная.
Лекарственная форма
Эмульгель для наружного применения.
Мягкий гомогенный кремообразный гель от белого до желтоватого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Нестероидные противовоспалительные средства для местного применения. Диклофенак.
Код АТС М02А А15.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Диклофенак является нестероидным противоспалительным средством с выраженным противоревматическим, обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим действием. Основным механизмом действия является подавление биосинтеза простагландинов.
Фармакокинетика.
Количество диклофенака, которое всасывается через кожу, пропорционально площади его нанесения и зависит как от общей применённой дозы препарата, так и от степени гидратации кожи. После местного применения препарата Вольтарен Форте (дважды в день) на поверхность кожи площадью 400 см2 степень системной абсорбции препарата, которая определяется как концентрация действующего вещества в плазме крови, эквивалентна нанесению 4 раза в сутки геля диклофенака диэтиламина с концентрацией 1,16%.
Относительная системная биодоступность диклофенака при применении препарата Вольтарен Форте на 7 день составляет 4,5% по сравнению с таблетками по 50 мг (при той же дозе диклофенака натрия). Абсорбция не зависит от применения влагонепроницаемой и паропроницаемой повязки.
После нанесения препарата Вольтарен Форте на кожу суставов кисти и колена диклофенак обнаруживается в плазме крови (где его максимальная концентрация примерно в 100 раз меньше, чем после перорального приема того же количества диклофенака), в синовиальной оболочке и синовиальной жидкости.
Диклофенак накапливается в коже, которая служит резервуаром, откуда происходит постепенное высвобождение вещества в близлежащие ткани. Оттуда диклофенак преимущественно поступает в более глубокие воспаленные ткани, такие как суставы, связки. Там он продолжает действовать и определяется в концентрациях, в 20 раз больших, чем в плазме крови.
Диклофенак метаболизируется частично путем глюкуронизации и преимущественно путем гидроксилирования с образованием нескольких фенольных производных, два из которых являются фармакологически активными, но в значительно меньшей степени, чем диклофенак.
Диклофенак и его метаболиты выводятся преимущественно с мочой. Конечный период полувыведения диклофенака из плазмы крови составляет в среднем 1–2 часа. Четыре метаболита, включая два активных, также имеют небольшой период полувыведения — 1–3 часа. Один из метаболитов — 3'-гидрокси-4'-метоксидиклофенак — имеет более длительный период полувыведения, но является практически неактивным.
При почечной недостаточности накопления диклофенака и его метаболитов в организме не наблюдается. При хроническом гепатите или недекомпенсированном циррозе печени кинетика и метаболизм диклофенака не изменяются.
Показания
Лечение боли, воспаления и отека при:
повреждении мягких тканей: травмы сухожилий, связок, мышц и суставов (например, вследствие вывиха, растяжения, ушиба) и боль в спине (спортивные травмы);
локализованных формах ревматизма мягких тканей: тендинит (в т. ч. «теннисный локоть»), бурсит, плечевой синдром и периартропатия.
Cимптоматическое лечение остеоартрита мелких и средних суставов, расположенных поверхностно, таких как суставы пальцев или коленные суставы.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к диклофенаку или другим компонентам препарата. Наличие в анамнезе приступов бронхиальной астмы, ангиоэдемы, крапивницы или острого ринита, обусловленных приемом ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных средств. Последний триместр беременности.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Поскольку системная абсорбция диклофенака вследствие местного применения препарата очень низкая, возникновение взаимодействий маловероятно. Совместное применение препарата Вольтарен Форте с другими системными нестероидными противовоспалительными средствами и стероидами может увеличить частоту возникновения побочных эффектов.
Особенности применения
С осторожностью применять с пероральными нестероидными противовоспалительными средствами.
Вероятность развития системных побочных эффектов (которые случаются при применении системных форм диклофенака) должна быть рассмотрена при применении препарата на более обширные участки кожи или в течение более длительного времени, чем рекомендовано.
Вольтарен Форте рекомендуется наносить только на интактные, неповрежденные участки кожи, избегая попадания на поврежденную (раненую или инфицированную) кожу. Следует избегать контакта препарата с глазами и слизистыми оболочками. Препарат нельзя глотать.
При появлении любой кожной сыпи лечение препаратом следует прекратить. Вольтарен Форте не следует применять под воздухонепроницаемую окклюзионную повязку, но допускается его применение под неокклюзионную повязку.
Вольтарен Форте содержит пропиленгликоль, который может вызывать легкое локальное раздражение кожи у некоторых людей, а также бутилгидрокситолуол, который может вызвать локальные реакции на коже (например контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек.
Способ применения и дозы
Препарат предназначен только для наружного применения.
Взрослым и детям в возрасте старше 14 лет препарат наносят 2 раза в сутки, обезболивающее действие продолжается до 12 часов. Вольтарен Форте применяют 2 раза в сутки, утром и вечером, слегка втирая в кожу в месте локализации боли. Количество препарата, которое применяется, зависит от размера пораженной зоны (так, 2–4 г, что по размеру соответствует вишне или грецкому ореху, достаточно для нанесения на участок площадью 400–800 см2).
После нанесения препарата необходимо вымыть руки, кроме тех случаев, когда именно этот участок подлежит лечению.
Длительность терапии зависит от показаний и эффективности лечения. Препарат не следует применять дольше 14 дней подряд при повреждениях или ревматизме мягких тканей и дольше 21 дня при боли в суставах артритного происхождения, если иное не рекомендовано врачом.
Если после 7 дней лечения состояние пациента не улучшилось или ухудшилось, необходимо обратиться за консультацией к врачу.
Пациенты пожилого возраста не требуют коррекции дозы препарата.
Дети
Вольтарен Форте не рекомендуется для применения у детей в возрасте младше 14 лет.
Побочные реакции
Побочные реакции включают легкие временные реакции на коже в месте нанесения. В редких случаях могут наблюдаться аллергические реакции.
Инфекции и инвазии
Редкие (<1/10000): пустулезная сыпь.
Со стороны иммунной системы
Редкие (<1/10000): реакции гиперчувствительности (в том числе крапивница), ангионевротический отек.
Со стороны респираторной системы
Редкие (<1/10000): бронхиальная астма.
Со стороны кожи и соединительных тканей
Часто (≥1 / 100; <1/10): сыпь, зуд, экзема, эритема, дерматит, в том числе контактный дерматит.
Единичные (≥1 / 10000; <1/1000): буллезный дерматит.
Редкие (<1/10000): реакции светочувствительности.
В случае возникновения побочных реакций следует прекратить лечение и обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.
Упаковка
По 50 г или 100 г препарата в тубах алюминиевых ламинированных, закупоренных полимерными колпачками, которые накручиваются, белого или синего цвета круглой или треугольной формы. По 1 тубе в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ГСК Консьюмер Хелскер С.А./GSK Consumer Healthcare S.A.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Рут де Летра, 1260 Нион, Швейцария/Route de l'Etraz, 1260 Nyon, Switzerland.