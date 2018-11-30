Ванкомицин (Vancomycin) (220166) - инструкция по применению ATC-классификация
Ванкомицин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: vancomycin;
1 флакон содержит ванкомицина гидрохлорида в пересчете на ванкомицин 500 мг или 1000 мг;
вспомогательные вещества: натрия гидроксид/кислота хлористоводородная разведенная (возможно присутствие в связи с необходимостью коррекции рН).
Лекарственная форма
Лиофилизат для раствора для инфузий.
Основные физико-химические свойства: лиофилизированная пористая масса или порошок от почти белого до светло-коричневого цвета во флаконах. Допускается розоватый оттенок.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Гликопептидные антибиотики.
Код ATХ J01Х А01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ванкомицин — это трициклический гликопептидный антибиотик, который получают из Amycolatopsis orientalis, эффективен против многих грамположительных микроорганизмов. Бактерицидное действие ванкомицина состоит в угнетении синтеза бактериальной стенки за счет торможения полимеризации гликопептидов и селективного ингибирования синтеза РНК-бактерий. Перекрестной резистентности между ванкомицином и другими антибиотиками не возникает.
Ванкомицин особенно эффективен в отношении: стафилококков, включая Staphylococcus aureus и S. epidermidis (включая метициллинрезистентные штаммы); стрептококков, включая Streptococcus pyogenes, S. agalactiae, Enterococcus faecalis (в основном, Streptococcus faecalis), S. bovis, группу гемолитических стрептококков, Streptococcus pneumoniae (включая пенициллинрезистентные штаммы); Clostridium difficile (в том числе токсикогенных штаммов — возбудителей псевдомембранозного энтероколита); дифтероидов.
К ванкомицину in vitro чувствительны Listeria monocytogenes, Lactobacillus species, Actinomyces species, Clostridium species и Bacillus species. Он неактивен in vitro относительно грамотрицательных бактерий, грибов и микобактерий.
Фармакокинетика.
После внутривенного введения 1 г ванкомицина концентрация в плазме крови через 2 ч составляет 23 мг/л и 8 мг/л — через 11 ч после введения. Почти 55% введенного ванкомицина связывается с белками плазмы крови. После внутривенного введения ингибирующая для микроорганизмов концентрация препарата обнаруживается в плевральной, перикардиальной, асцитической и синовиальной жидкостях, в моче, жидкости перитонеального диализа, в тканях предсердия. Несмотря на плохое проникновение через мягкую мозговую оболочку при нормальных условиях, при наличии воспаления ванкомицин хорошо проникает в спинномозговую жидкость. Метаболизм этого препарата незначительный. Период полувыведения препарата составляет в среднем 4–6 часов. В первые 24 часа около 75% дозы ванкомицина выводится с мочой путем клубочковой фильтрации. У пациентов с нарушением функции почек выведение ванкомицина замедляется. Так, у пациентов с удаленной почкой период полувыведения составляет 7,5 дня.
Показания
Лечение инфекций, вызванных грамположительными микроорганизмами, которые являются чувствительными к препарату, в том числе у пациентов с аллергией к пенициллинам и цефалоспоринам в анамнезе:
- эндокардит;
- сепсис;
- остеомиелит;
- инфекции центральной нервной системы;
- инфекции нижних отделов дыхательных путей (пневмония);
- инфекции кожи и мягких тканей;
- псевдомембразнозный колит (для применения внутрь).
Предотвращение эндокардита у пациентов с повышенной чувствительностью к пенициллиновым антибиотикам. Предотвращение инфекций после хирургических процедур в полости рта и ЛОР-органов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к ванкомицину или к любому другому компоненту препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном или последовательном введении ванкомицина с другими препаратами нейротоксического и/или нефротоксического действия, в частности с гентамицином, этакриновой кислотой, амфотерицином В, стрептомицином, неомицином, канамицином, амикацином, тобрамицином, виомицином, бацитрацином, полимиксином В, колистином и цисплатином, возможно усиление нефротоксического и/или ототоксического влияния ванкомицина.
Ввиду синергического действия с гентамицином максимальную дозу ванкомицина следует ограничить 500 мг через каждые 8 часов.
Одновременное назначение ванкомицина и препаратов для анестезии повышает риск гипотензии, может вызвать эритему, гистаминоподобные приливы, анафилактоидные реакции.
При введении ванкомицина во время или непосредственно после хирургической операции действие миорелаксантов, например сукцинилхолина, может возрасти или продлиться.
Не следует смешивать ванкомицин с препаратами аминофилина или фторурацила, поскольку свойства ванкомицина могут значительно ослабляться со временем.
Комбинация ванкомицина с аминогликозидами действует синергически in vitro на Staphylococcus aureus, стрептококки неэнтерококковой группы D, энтерококки и Streptococcus species (различные виды).
Лекарственные средства, которые уменьшают перистальтику кишечника, противопоказаны при псевдомембранозном колите.
Холестирамин снижает эффективность ванкомицина.
Особенности применения
Быстрое введение препарата в форме болюсной инъекции (в течение нескольких минут) может вызвать значительную артериальную гипотензию, включая шок, иногда с остановкой сердца, поэтому для уменьшения риска развития гипотензивных реакций следует контролировать артериальное давление пациента во время введения лекарственного препарата.
Ванкомицин следует применять только внутривенно из-за опасности развития некроза мягких тканей.
Для предотвращения развития побочных реакций раствор ванкомицина следует вводить в течение не менее 60 минут. Риск возникновения тромбофлебита может быть уменьшен за счет медленного введения разведенного раствора (2,5–5 мг/мл) и изменением места введения препарата.
Следует отметить, что побочные реакции, связанные со скоростью введения препарата, могут проявиться при любой концентрации и скорости введения препарата и исчезнуть после завершения введения препарата.
Следует с осторожностью применять пациентам пожилого возраста, больным с нарушенным слухом или во время сопутствующего применения других ототоксических препаратов, таких как аминогликозиды.
При длительном лечении ванкомицином следует периодически контролировать показатели крови, мочи, функции почек.
Мониторинг функции печени следует проводить постоянно, поскольку заболевания печени при приеме ванкомицина могут обостряться в связи с повышением билирубина, АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы и, изредка, повышения лактатдегидрогеназы и гамма-глутаминтрансферазы.
Частота осложнений, связанных с инфузией (включая артериальную гипотензию, приливы, гипертермию, крапивницу и зуд), возрастает при сопутствующем введении анестетиков, поэтому анестезию рекомендовано начинать после завершения инфузии ванкомицина.
Ванкомицин следует с осторожностью применять больным с аллергическими реакциями на тейкопланин, поскольку описаны случаи перекрестных аллергических реакций.
У некоторых пациентов с воспалительными заболеваниями слизистых оболочек кишечника возможна значительная системная абсорбция при приеме внутрь ванкомицина, поэтому возможен риск развития побочных реакций, связанных с парентеральным применением ванкомицина.
С особенной осторожностью следует применять ванкомицин недоношенным детям из-за незрелости почечной системы, следствием чего может быть увеличение сывороточной концентрации ванкомицина.
Рекомендуется контролировать уровень концентрации ванкомицина в сыворотке крови недоношенных новорожденных и детей грудного возраста.
При лечении ванкомицином существует риск развития ототоксического эффекта, поэтому препарат следует с осторожностью применять больным с нарушенным слухом или во время сопутствующего применения других ототоксических препаратов, таких как аминогликозиды.
Длительное применение ванкомицина может привести к развитию резистентных микроорганизмов и грибов. Тщательное наблюдение за пациентом имеет большое значение. Если во время терапии имеет место суперинфекция (вторичное инфицирование фоне инфекционного заболевания, что продолжается), следует принять соответствующие меры.
Есть сообщения о случаях псевдомембранозных колитов, вызванных Clostridium difficile, среди пациентов, которые применяли ванкомицин внутривенно.
Сообщалось, что пациенты с ожогами имеют более высокие показатели общего клиренса ванкомицина, поэтому они нуждаются в более частом применении с увеличением дозы. Во время применения ванкомицина таким больным рекомендуется индивидуальное определение дозы и внимательное наблюдение за состоянием.
Способ применения и дозы
Ванкомицин применять для внутривенного введения при лечении опасных для жизни инфекций. Ни в коем случае нельзя вводить в виде болюсной инъекции или внутримышечно из-за болезненности и возможного некроза в месте введения.
Реакции на введение препарата могут зависеть как от концентрации раствора, так и от скорости его введения. Для лечения взрослых рекомендуется, чтобы концентрация при введении не превышала 5 мг/мл, а скорость введения не превышала 10 мг/мин. Отдельным больным, которым необходимо ограничивать количество вводимой жидкости, можно вводить препарат с концентрацией до 10 мг/мл, но скорость введения не должна превышать 10 мг/мин. Высокая концентрация введенного препарата увеличивает риск возникновения побочных реакций.
Продолжительность лечения зависит от терапевтических показаний, при которых применяется препарат.
Внутривенное применение препарата.
Развести содержание флакона по 500 мг в 10 мл или содержание флакона по 1 г в 20 мл воды для инъекций.
После разведения раствор препарата во флаконах остается стабилен в течение 24 часов при температуре 25 °С или в течение 96 часов в холодильнике при температуре от + 2 °С до + 8 °С.
Необходимо последующее разведение: к раствору, содержащему 500 мг или 1 г ванкомицина, следует добавить минимум 100 мл или 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инъекций или 5% раствора глюкозы для инъекций соответственно. Полученный раствор остается стабильным в течение 48 часов в холодильнике при температуре от + 2 °С до + 8 °С или в течение 24 часов при температуре 25 °С.
С микробиологической точки зрения раствор желательно ввести немедленно после разведения.
Конечная концентрация полученного раствора ванкомицина не должна превышать 5 мг/мл.
Водный раствор ванкомицина также можно разводить такими инфузионными растворителями:
- раствор Рингера лактатный,
- раствор Рингера лактатный и 5% раствор глюкозы,
- раствор Рингера ацетатный.
Растворы ванкомицина, полученные с помощью вышеуказанных растворителей, могут сохраняться в холодильнике при температуре от + 2 °С до + 8 °С в течение 96 часов.
Перед использованием разведенного раствора следует убедиться, что отсутствует осадок или изменение цвета.
Препарат вводить беспрерывно внутривенно капельно на протяжении 60 минут.
Пациенты с нормальной функцией почек.
Взрослые: 500 мг каждые 6 часов или 1000 мг каждые 12 часов. Раствор вводить внутривенно инфузионно в течение не менее 60 минут. Максимальная разовая доза — 1000 мг, максимальная суточная доза — 2 г.
Дети
Новорожденные до 7 дней: начальная доза составляет 15 мг/кг массы тела, затем — по 10 мг/кг массы тела каждые 12 часов.
Новорожденные с 7 дней до 1 месяца: начальная доза составляет 15 мг/кг массы тела, затем — по 10 мг/кг массы тела каждые 8 часов.
Дети старше 1 месяца: обычная доза ванкомицина составляет 10 мг/кг массы тела каждые 6 часов.
Максимальная разовая доза для детей составляет 15 мг/кг массы тела, максимальная суточная доза — 2 г.
Концентрация приготовленного раствора ванкомицина для детей не должна превышать 2,5–5 мг/мл. Раствор вводить в течение не менее 60 минут.
Пациенты пожилого возраста: возможно потребуется снижение дозы из-за обусловленного возрастом снижения почечной функции.
Пациенты с избыточным весом тела: возможно потребуется корректирование стандартной суточной дозы.
Пациенты с печеночной недостаточностью: не требует корректирования суточной дозы.
Пациенты с нарушением функции почек.
Следует корректировать дозировку согласно клиренсу креатинина в соответствии с нижеприведенной таблицей.
Когда известна концентрация креатинина в сыворотке крови, следует использовать следующую формулу (с учетом пола, массы тела и возраста пациента) для определения клиренса креатинина. Рассчитанный клиренс креатинина (мл/мин) только определяют, а точный показатель клиренса креатинина следует измерять.
Мужчины: Масса тела (кг) х (140 — возраст (в годах)) / ( 72 х концентрация креатинина в сыворотке крови (мг/дл))
Женщины: 0,85 х значение, полученное по приведенной выше формуле.
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|Доза ванкомицина (мг/сутки)
|100
|1545
|90
|1390
|80
|1235
|70
|1080
|60
|925
|50
|770
|40
|620
|30
|465
|20
|310
|10
|155
Начальная доза препарата должна составлять 15 мг/кг массы тела, в том числе для пациентов с почечной недостаточностью легкой и умеренной степени.
При анурии начальную дозу ванкомицина 15 мг/кг массы тела назначать до момента достижения сывороточной концентрации. Поддерживающая доза составляет 1,9 мг/кг/сутки.
Для пациентов со значительной почечной недостаточностью рекомендуется назначать 250–1000 мг препарата 1 раз в сутки с перерывом в несколько дней.
Режим дозирования при проведении гемодиализа
Для пациентов, которые пребывают на диализе, доза насыщения составляет 1000 мг, поддерживающая доза — 1000 мг препарата каждые 7–10 дней. При применении полисульфоновых мембран для проведения гемодиализа необходимо увеличение поддерживающей дозы ванкомицина.
Содержание креатинина в сыворотке крови должно быть постоянным показателем функции почек. В противном случае полученные показатели клиренса креатинина недействительны. Рекомендуется наблюдение за концентрацией ванкомицина в сыворотке крови в случаях, когда риск токсичности превышает указанные показатели: через 2 часа после инфузии 1 г препарата пик концентрации составляет 20–50 мг/л и минимальная концентрация до введения следующей дозы — 5–10 мг/л. В случае, когда эти показатели превышены, рекомендуется пересматривать дозировку.
Введение внутрь
Ванкомицин плохо всасывается после перорального применения, поэтому его можно назначать таким способом только для лечения псевдомембранозного колита, вызванного Clostridium difficile.
Раствор для применения внутрь готовить добавлением к содержимому флакона ванкомицина по 500 мг 30 мл воды. Полученный раствор можно применять перорально или вводить через назальный зонд. Для улучшения вкуса к раствору можно добавить сладкий сироп со вкусовыми добавками.
Взрослые: обычная суточная доза составляет 500–1000 мг, разделенных на 3–4 приема в течение 7–10 дней. Максимальная суточная доза не должна превышать 2 г.
Препарат можно применять детям сразу после рождения.
Побочные реакции
Во время или вскоре после быстрого введения препарата в отдельных случаях могут возникать анафилактические реакции (артериальная гипотензия, одышка, диспноэ, крапивница или зуд), нарушение сердечной деятельности (сердечная недостаточность вплоть до остановки сердца). Быстрое введение препарата может также быть причиной прилива крови к верхней части тела, боли или спазмов мышц груди и спины. Эти реакции, как правило, проходят в течение 20 минут, но могут наблюдаться на протяжении нескольких часов. Такие реакции практически не возникают при медленном введении препарата на протяжении 60 минут.
Со стороны крови и лимфатической системы: нейропения*, агранулоцитоз, тромбоцитопения, эозинофилия.
*Возможна обратимая нейротропения. Она обычно начинается через 1 неделю или позже после введения терапии ванкомицином, или после получения общей дозы 25 г или больше.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность, артериальная гипотензия, флебит, васкулит, остановка сердца (эти реакции преимущественно связаны с быстрой инфузией препарата).
Со стороны дыхательной системы: диспноэ, одышка.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, псевдомембранозный колит.
Со стороны кожи и подкожных тканей: зуд, крапивница, экзантема, синдром Стивенса-Джонсона, эксфолиативный дерматит, синдром Лайелла, IgA-буллезный дерматит, токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны органов слуха и равновесия: шум или звон в ушах, снижение остроты слуха, вертиго.
Ототоксическое влияние наблюдается наиболее часто при использовании препарата в высоких дозах, при одновременном введении с другими лекарственными средствами, имеющими ототоксическое действие, и при сниженных функциях почек или повреждениях слуха.
Со стороны иммунной системы: анафилактоидная реакция (реакция, связанная с инфузией) реакция гиперчувствительности, анафилактоидный шок (реакция, связанная с инфузией).
Инфекции и инвазии: псевдомембранозный колит.
Результаты лабораторных исследований: увеличение уровня креатинина в сыворотке крови, увеличение уровня мочевины в сыворотке крови, увеличение уровня АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы, гамма-глутамилтранспептидазы, билирубина, лейцин-аминопептидазы.
Со стороны костно-мышечной системы: мышечные спазмы (реакция, связанная с инфузией).
Со стороны нервной системы: головокружение, парестезия.
Со стороны мочевыделительной системы: интерстициальный нефрит*, азотемия, острая почечная недостаточность.
*Возможно ослабление функции почек (которое обычно сопровождается увеличением уровня сывороточного креатинина или азота мочевины сыворотки крови), в основном после использования больших доз лекарственного препарата. Интерстициальный нефрит возникает редко. В большинстве случаев такие побочные реакции отмечены у пациентов, которые принимали одновременно с ванкомицином аминоглюкозиды или имели дисфункцию почек в анамнезе. При остановке лечения ванкомицином азотемия исчезала у всех пациентов.
Общие расстройства и осложнения в месте введения: медикаментозная лихорадка, озноб, изменения в месте инъекции, включая боль, воспаление, раздражение, некроз тканей, боль и спазмы мышц груди и спины, рост резистентных бактерий и грибов, медикаментозные сыпи с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), слезотечение, воспаление слизистых оболочек, покраснение верхней части тела и лица.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 500 или 1000 мг во флаконе из стекла, по 1 флакону в контурной ячейковой упаковке, по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «ФАРМЕКС ГРУП».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 08301, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, дом 100.