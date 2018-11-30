Фармакодинамика.

Ванкомицин — это трициклический гликопептидный антибиотик, который получают из Amycolatopsis orientalis, эффективен против многих грамположительных микроорганизмов. Бактерицидное действие ванкомицина состоит в угнетении синтеза бактериальной стенки за счет торможения полимеризации гликопептидов и селективного ингибирования синтеза РНК-бактерий. Перекрестной резистентности между ванкомицином и другими антибиотиками не возникает.

Ванкомицин особенно эффективен в отношении: стафилококков, включая Staphylococcus aureus и S. epidermidis (включая метициллинрезистентные штаммы); стрептококков, включая Streptococcus pyogenes, S. agalactiae, Enterococcus faecalis (в основном, Streptococcus faecalis), S. bovis, группу гемолитических стрептококков, Streptococcus pneumoniae (включая пенициллинрезистентные штаммы); Clostridium difficile (в том числе токсикогенных штаммов — возбудителей псевдомембранозного энтероколита); дифтероидов.

К ванкомицину in vitro чувствительны Listeria monocytogenes, Lactobacillus species, Actinomyces species, Clostridium species и Bacillus species. Он неактивен in vitro относительно грамотрицательных бактерий, грибов и микобактерий.

Фармакокинетика.

После внутривенного введения 1 г ванкомицина концентрация в плазме крови через 2 ч составляет 23 мг/л и 8 мг/л — через 11 ч после введения. Почти 55% введенного ванкомицина связывается с белками плазмы крови. После внутривенного введения ингибирующая для микроорганизмов концентрация препарата обнаруживается в плевральной, перикардиальной, асцитической и синовиальной жидкостях, в моче, жидкости перитонеального диализа, в тканях предсердия. Несмотря на плохое проникновение через мягкую мозговую оболочку при нормальных условиях, при наличии воспаления ванкомицин хорошо проникает в спинномозговую жидкость. Метаболизм этого препарата незначительный. Период полувыведения препарата составляет в среднем 4–6 часов. В первые 24 часа около 75% дозы ванкомицина выводится с мочой путем клубочковой фильтрации. У пациентов с нарушением функции почек выведение ванкомицина замедляется. Так, у пациентов с удаленной почкой период полувыведения составляет 7,5 дня.