бупивакаин могут применять только врачи с опытом проведения регионарной анестезии. Следует назначать наименьшие дозы, позволяющие достичь достаточной степени анестезии.

Ниже приводятся рекомендуемые дозы для взрослых; дозу следует корригировать для каждого пациента отдельно.

Для лиц пожилого возраста и пациенток на поздних сроках беременности дозу следует снижать.

Рекомендуемая область введения инъекции — межпозвонковое пространство на уровне L III –L IV .

В настоящее время нет опыта применения доз, превышающих 20 мг.



Показания Доза, мл Доза, мг Время до проявления эффекта, мин (приблизительно) Продолжительность эффекта, ч (приблизительно) Урологические хирургические вмешательства 1,5–3 7,5–15 5–8 2–3 Хирургические вмешательства на нижних конечностях, включая хирургические вмешательства на бедрах 2–4 10–20 5–8 2–3 Абдоминальные хирургические вмешательства (включая кесарево сечение) 2–4 10–20 5–8 45–60



Дети с массой тела до 40 кг

Бупивакаин можно применять в педиатрической практике.

Разница между детьми и взрослыми состоит в том, что объем цереброспинальной жидкости у новорожденных и детей относительно больший. Поэтому детям понадобится несколько выше доза (доза/кг) для достижения такой же степени блокады, как у взрослых.

Рекомендуемая доза для детей:



Масса тела, кг Доза, мг/кг <5 0,40–0,50 5–15 0,30–0,40 15–40 0,25–0,30



Спинальное введение препарата выполняют только после четкого определения субарахноидального пространства путем люмбальной пункции (пока через иглу для люмбальной пункции или при аспирации не будет получена прозрачная СМЖ). В случае неэффективной анестезии новую попытку введения препарата следует делать только на другом уровне с меньшим объемом анестетика. Одной из причин недостаточного эффекта может быть неправильное распределение препарата в интратекальном пространстве. В таком случае достаточный эффект достигается при изменении положения тела пациента.

Порядок работы с ампулой.

1. Отделить одну ампулу от блока и встряхнуть ее, удерживая за горлышко.

2. Зажать ампулу в руке, при этом не должно происходить вытекание препарата, и вращающими движениями отделить головку.

3. Через образовавшееся отверстие немедленно соединить шприц с ампулой.

4. Перевернуть ампулу и медленно втянуть в шприц ее содержимое.

5. Надеть иглу на шприц.