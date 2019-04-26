Биоциклин (Biociklin) (220152) - инструкция по применению ATC-классификация
Биоциклин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: нативный сухой экстракт плодов прутняка обыкновенного;
1 таблетка содержит* нативного сухого экстракта плодов прутняка обыкновенного (Agni casti fructus) (7–13:1) 45 мг, (экстрагент этанол 60%);
* содержит 10% нативный экстракт, 90% сироп глюкозный сухой;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат, повидон.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: круглые, двояковыпуклые таблетки с ровными краями, серо-бежевого цвета с вкраплениями.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на половую сферу. Код АТС G03X.
Фармакологические свойства
Препарат с растительным действующим веществом для лечения нарушений менструального цикла. Компоненты препарата оказывают нормализирующее действие на уровень половых гормонов. Дофаминергические эффекты препарата вызывают снижение продукции пролактина, то есть устраняют гиперпролактинемию. Повышенная концентрация пролактина нарушает секрецию гонадотропинов, вследствие чего могут возникнуть нарушения при дозревании фолликулов, овуляции та в стадии желтого тела, что в дальнейшем приводит к дисбалансу между эстрадиолом и прогестероном. Этот дисбаланс между половыми гормонами вызывает менструальные нарушения, а также мастодинию. В отличие от эстрогенов и других гормонов, пролактин оказывает также прямое стимулирующее действие на пролиферативные процессы в молочных железах, усиливая образование соединительной ткани и расширяя молочные протоки. Снижение уровня пролактина приводит к обратному развитию патологических процессов в молочных железах и способствует купированию болевого синдрома. Ритмическая выработка и нормализация соотношения гонадотропных гормонов способствуют нормализации второй фазы менструального цикла.
Показания
В комплексном лечении предменструального синдрома: психическая лабильность, головная боль или мигрень, отёки, мастодиния (нагрубание и болезненность молочных желез) перед началом менструации; нарушения менструального цикла, связанные с недостаточностью желтого тела.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к плодам прутняка обыкновенного или к любому из вспомогательных компонентов препарата.
Особенности применения
Содержит 0,0988–0,1978 г лактозы в дозе (1–2 таблетки). С осторожностью применяют больным сахарным диабетом.
Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя) менее 100 мг/доза.
Пациентам, которые имеют или имели эстрогензависимые опухоли, следует проконсультироваться с врачом перед применением препаратов, в состав которых входят плоды прутняка обыкновенного (Agni casti fructus).
Пациентам, которые применяют агонисты допамина, антагонисты допамина, эстрогены или антиэстрогены, а также имеют в анамнезе расстройства гипофиза, необходимо проконсультироваться с врачом перед применением препаратов, которые содержат плоды прутняка обыкновенного.
Препарат не следует применять до начала регулярных менструаций в период полового созревания.
В случае ухудшения симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.
В случае пролактинсекретирующих опухолей гипофиза применение плодов прутняка обыкновенного может маскировать симптомы опухоли.
Препарат не следует принимать больным с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или с нарушениями всасывания глюкозы-галактозы.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами
В рекомендованных дозах препарат не влияет на способность управлять автотранспортом или работать с другими механизмами.
Способ применения и дозы
Препарат принимают по 1 таблетке взрослые женщины, масса тела которых не превышает 60 кг, женщины масса тела которых более 60 кг — по 2 таблетки 1 раз в сутки, утром.
Лечение длится на протяжении 3 месяцев, без перерыва на менструации.
Дети
Препарат не применяют этой возрастной категории пациентов.
Побочные реакции
После применения лекарственных средств, которые содержат плоды прутняка обыкновенного, сообщалось про такие симптомы: желудочно-кишечные расстройства (тошнота, боль в желудке), головная боль и головокружение; акне; нарушения менструального цикла; возможно возникновение аллергических реакций, включая кожные высыпания, зуд, крапивницу, отёк лица, одышку и затруднение дыхания или глотания.
В отдельных случаях возможны психомоторное возбуждение, спутанность сознания и галлюцинации. Данные про частоту возникновения таких возможных нежелательных реакций отсутствуют.
В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке.
В недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в картонной упаковке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Вроцлавское предприятие лекарственных трав «ГЕРБАПОЛЬ» АТ.