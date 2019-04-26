Содержит 0,0988–0,1978 г лактозы в дозе (1–2 таблетки). С осторожностью применяют больным сахарным диабетом.

Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя) менее 100 мг/доза.

Пациентам, которые имеют или имели эстрогензависимые опухоли, следует проконсультироваться с врачом перед применением препаратов, в состав которых входят плоды прутняка обыкновенного (Agni casti fructus).

Пациентам, которые применяют агонисты допамина, антагонисты допамина, эстрогены или антиэстрогены, а также имеют в анамнезе расстройства гипофиза, необходимо проконсультироваться с врачом перед применением препаратов, которые содержат плоды прутняка обыкновенного.

Препарат не следует применять до начала регулярных менструаций в период полового созревания.

В случае ухудшения симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.

В случае пролактинсекретирующих опухолей гипофиза применение плодов прутняка обыкновенного может маскировать симптомы опухоли.

Препарат не следует принимать больным с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или с нарушениями всасывания глюкозы-галактозы.