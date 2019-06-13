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Биосепт 70 (Biosept 70) (220151) - инструкция по применению ATC-классификация

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Биосепт 70 (Biosept 70)
Цена в городе Киев
от 26,80 грн
По рецепту
1 шт, 70 % от 26,80 грн
В наличии в 3 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для наружного применения
Дозировка
70 %
Объем
100 мл
ATC-група
D08A X08 Этанол
Регистрационное удостоверение
UA/13166/01/02 от 13.06.2019
Международное название
SPIRITUS AETHYLICUS* (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ*)

Биосепт 70 инструкция по применению

Состав

действующее вещество: этанол;

не менее 69,3% об/об и не более 70,7% об/об этанола и воду.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопична.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТС D08A Х08.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.

Фармакокинетика.

При местном применении не всасывается через кожу.

Показания

Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях. Для обтирания и компрессов. Хирургическая обработка рук хирургов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность. Острые воспалительные процессы кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Результаты взаимодействия при наружном применении этанола с другими лекарственными средствами неизвестны.

Способ применения и дозы

Наружно — для обтираний, компрессов, дезинфекции кожи, в том числе рук.

Для компрессов, обтираний (с целью предотвращения ожога) этанол следует развести водой в соотношении 1:1.

Дети

Применяют по назначению врача.

Побочные реакции

При местном применении возможны раздражение кожи или слизистых оболочек.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте. Не допускать контакта с открытым огнем.

Упаковка

По 100 мл или банках стеклянных.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ЧАО «Биолек».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.

Заявитель

ООО «Украинская фармацевтическая компания».

Местонахождение заявителя

Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, 1 У.

Биосепт 70
Биосепт 70 раствор для наружного применения 70 % флакон стеклянный 100 мл, №1
от 26,80 грн
В наличии в 3 аптеках
Цены в аптеках
Биосепт 70
Биосепт 70 раствор для наружного применения 70 % флакон стеклянный 100 мл, №1
от 26,80 грн
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