Биосепт 70 (Biosept 70) (220151) - инструкция по применению ATC-классификация
Биосепт 70 инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующее вещество: этанол;
не менее 69,3% об/об и не более 70,7% об/об этанола и воду.
Лекарственная форма
Раствор для наружного применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопична.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТС D08A Х08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.
Фармакокинетика.
При местном применении не всасывается через кожу.
Показания
Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях. Для обтирания и компрессов. Хирургическая обработка рук хирургов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность. Острые воспалительные процессы кожи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Результаты взаимодействия при наружном применении этанола с другими лекарственными средствами неизвестны.
Способ применения и дозы
Наружно — для обтираний, компрессов, дезинфекции кожи, в том числе рук.
Для компрессов, обтираний (с целью предотвращения ожога) этанол следует развести водой в соотношении 1:1.
Дети
Применяют по назначению врача.
Побочные реакции
При местном применении возможны раздражение кожи или слизистых оболочек.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
5 лет.
Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте. Не допускать контакта с открытым огнем.
Упаковка
По 100 мл или банках стеклянных.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Биолек».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.
Заявитель
ООО «Украинская фармацевтическая компания».
Местонахождение заявителя
Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, 1 У.