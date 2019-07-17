Фармакодинамика.

Цефподоксим — хорошо абсорбированный эфир 3-й генерации, состоящий из рацемической смеси R(+) и S(-) энантиомеров. Беталактамный антибактериальный препарат для перорального применения, широкого спектра действия. Бактерицидное действие препарата обусловлено подавлением синтеза бактериальной стенки микроорганизмов. Препарат активен в отношении многих грамположительных, грамотрицательных, аэробных и анаэробных микроорганизмов. Не разрушается большинством бета-лактамаз. Спектр действия цефподоксима охватывает следующие микроорганизмы:

чувствительные (аэробные грамположительные бактерии) — Staphylococcus aureus (включая пенициллиназопроизводящие, но не метициллинрезистентные штаммы), Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalus (группы C, F, G), Corynebacterium diphtheriae;

чувствительные (аэробные грамотрицательные бактерии) — Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие бета-лактамазы), Haemoella продуцирующих пенициллиназу), Neisseria meningitidis, Providencia rettgeri, Citrobacter diversus;

чувствительные (анаэробные грамположительные бактерии) — Peptostreptococcus magnus;

стойкие (аэробные грамположительные бактерии) — Streptococcus pneumoniae (пенициллинрезистентные штаммы); Enterococcus spp.; Listeria monocytogenes;

стойкие (аэробные грамотрицательные бактерии) — Enterobacter spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter baumanii Clostridium difficile;

стойкие (анаэробные грамположительные бактерии) Bacteroides spp.

Фармакологическое действие препарата обусловлено свойствами цефподоксима проксетила. Доказана биоэквивалентность по всем изучаемым показателям.

Фармакокинетика.

Средние значения фармакокинетических параметров цефподоксима проксетила, основанные на однократном внутреннем применении таблеток по 200 мг здоровыми добровольцами после еды, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры Среднее значение Предел Время достижения максимальной концентрации в плазме (Тmax), час 3,509 [2,424–4,594] Максимальная концентрация в плазме крови (Сmax), нг/мл 3703,054 [3056,177–4349,931] Средний период полувыведения (Т ½), часы 2,320 [1,972- 2,668] Площадь под фармакокинетической кривой в пределах продолжительности наблюдения (АUС 0-t), мкг х час/мл 190488, 352 [188100,210–192876,490] Площадь под фармакокинетической кривой от времени 0 до бесконечности (AUCinf), нг х часов/мл 20317,873 ±2775,7142 [17542,159–23093,587] Константа скорости вывода (Kel) 0,3054 ± 0,04693 [0,2585–0,3523]

Биодоступность

Ауроподокс применяют перорально во время еды для улучшения всасывания за счет фактора пищи, которая повышает биодоступность цефподоксима проксетила.

Абсорбция

Цефподоксим проксетил — неактивное соединение (пролекарство), которое всасывается из желудочно-кишечного тракта и деэтерифицируется в свой активный метаболит — цефподоксим. Поэтому цефподоксим почти не влияет на кишечную микрофлору.

В эпителиальных клетках кишечника эфирная группа отщепляется и, таким образом, цефподоксим попадает в кровь.

Распределение

Средний объем распределения (Vd/F) после перорального приема таблеток в дозе 100 мг или 200 мг составляет 0,7 — 1,15 л/кг.

Период полувыведения

Средний период полувыведения цефподоксима составляет 2,4 часа, что позволяет применять препарат 2 раза в сутки.

Связывание с белками плазмы крови

Цефподоксим умеренно связывается с белками плазмы крови — 40%, преимущественно с альбумином.

Проникновение в ткани и жидкости

Цефподоксим проникает в ткани и жидкости, в том числе в паренхиму легких, слизистую бронхов, плевральную жидкость, небные миндалины, в ткани предстательной железы, образуя в них концентрацию, превышающую минимальную ингибирующую концентрацию (МИК) для большинства микроорганизмов.

Концентрация цефподоксима в тканях и жидкостях приведена в таблице 2.

Таблица 2

Ткани Доза перорально, мг Среднее значение, мг/мл или мг/(г) Небные миндалины 100 0,24 Слизистая оболочка верхнечелюстной полости 100 0,34 Паренхима легких 200 0,63 Слизистая оболочка бронхов 200 0,91 Ткани предстательной железы 200 1,25 Плевральная жидкость 200 1,84 Жидкость кожного пузырька 200 1,60 Жидкость кожного пузырька 400 2,8 Воспаленная тканевая жидкость 200 2,84

Метаболизм

Цефподоксим проксетил трансформируется в организме в цефподоксимовую кислоту и состоит из рацемической смеси R- и S-изомеров (энантиомеров), которые по-разному ведут себя в организме человека (при одинаковом значении pH желудочного и кишечного содержимого). S-изомер менее чувствителен к ферментативному метаболизму в эпителиальных клетках кишечника, чем R-изомер. Поэтому согласно результатам, полученным in vitro и in vivo, использование S-изомера может улучшить оральную биодоступность цефподоксима проксетила. Исследования в этом направлении продолжаются.

Экскрекция

Около 30–35% дозы выводится с мочой в неизмененном состоянии в течение 12 часов с момента приема. При нарушении функции почек экскреция снижается: при клиренсе креатинина 50–80 мл/мин Т½ составляет 3,5 часа, при клиренсе креатинина 30–49 мл/мин — 5,9 часа, при клиренсе креатинина 5–29 мл/мин — 9,8 часов соответственно.