Как и все другие блокаторы нервно-мышечной передачи, атракуриум вызывает паралич дыхательных мышц так же, как и других скелетных мышц, но не влияет на сознание. Поэтому препарат следует применять только на фоне адекватной общей анестезии и только под наблюдением опытного анестезиолога и при наличии соответствующих средств для эндотрахеальной интубации и искусственной вентиляции легких.

У сенсибилизированных пациентов существует потенциальная возможность выброса гистамина при применении атракуриума, поэтому препарат следует с осторожностью применять больным с повышенной чувствительностью к гистамину. В частности, у пациентов с аллергией и бронхиальной астмой в анамнезе существует возможность возникновения бронхоспазма.

Имеются сообщения о высоком уровне (более 50%) перекрестной чувствительности между блокаторами нервно-мышечной передачи. Поэтому перед назначением атракуриума, по возможности, следует исключить гиперчувствительность к другим блокаторам нервно-мышечной передачи. Пациентам с подозрением на гиперчувствительность следует применять атракуриум исключительно по абсолютным показаниям. Пациентам с реакциями гиперчувствительности при общей анестезии в анамнезе следует провести тестирование на чувствительность к другим блокаторам нервно-мышечной передачи.

Пациентам с бронхиальной астмой, получающих высокие дозы кортикостероидов и блокаторов нервно-мышечной передачи в отделении интенсивной терапии, желательно проводить контроль серии показателей креатинфосфокиназы.

При применении в рекомендованных дозах атракуриум не имеет существенных вагусных и ганглиоблокирующих свойств. Итак, атракуриум не оказывает существенного влияния на частоту сердечных сокращений в рекомендованных дозах и не предотвращает брадикардии, которая может быть вызвана препаратами для анестезии и стимуляцией вагусного нерва во время операции.

Как и при применении других недеполяризующих миорелаксантов у больных миастенией гравис, на другие нервно-мышечные заболевания, при тяжелых кислотно-щелочных и/или электролитных расстройствах возможно появление повышенной чувствительности к атракуриуму.

Как и при применении других недеполяризующих миорелаксантов, гипофосфатемия может продлить время восстановления. Время восстановления можно ускорить. Пациентам, которые могут быть необычно чувствительными к снижению артериального давления, например, с гиповолемией, атракуриума бесилат следует вводить в течение не менее 60 секунд.

Атракуриуму бесилат инактивируется при высоком рН раствора, поэтому его нельзя смешивать в одном шприце с тиопенталом или любым другим щелочным раствором.

Если препарат вводится путем пункции небольшой вены, после его введения следует ввести достаточное количество 0,9% раствора натрия хлорида. В случае совместного назначения с другими препаратами иглу или канюлю следует каждый раз промывать 0,9% раствором натрия хлорида.

Лекарственное средство является гипотоническим раствором и его нельзя применять в одной инфузионной системе с препаратами крови или в одной инфузионной системе при переливании крови. У пациентов, склонных к злокачественной гипотермии, было установлено, что атракуриум бесилат не вызывает появления этого синдрома.

Как и при применении других недеполяризующих миорелаксантов, у пациентов с ожогами может развиться резистентность к атракуриуму бесилату. У таких пациентов может возникнуть необходимость применения больших доз препарата в зависимости от времени, прошедшего после поражения и размера ожогов.

Пациенты отделения интенсивной терапии: по данным клинических исследований на животных, при применении высоких доз препарата лауданазин, метаболит атракуриума бесилат, может вызвать обратную гипотензию и у некоторых лиц — эффект церебрального возбуждения. Хотя судороги наблюдались также у пациентов отделения интенсивной терапии, которым применяли атракуриума бесилат, достоверной причинной взаимосвязи с лауданазином установлено не было (см. раздел «Побочные реакции»).

Несовместимость

Атракуриум-Ново является гипотоническим раствором и его нельзя применять в одной инфузионной системе с препаратами крови или в одной инфузионной системе при переливании крови.