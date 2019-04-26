Атракуриум-Ново (Atracurium-Novo) (220138) - инструкция по применению ATC-классификация
Атракуриум-Ново инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Дети
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: атракуриума бесилат;
1 мл раствора содержит атракуриума бесилата (в пересчете на 100% вещество) 10 мг;
вспомогательные вещества: раствор кислоты бензолсульфоновой, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Миорелаксанты с периферическим механизмом действия. Другие соединения четвертичного аммония. Код АТС M03A C04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Высокоселективный миорелаксант периферического действия недеполяризующего конкурентного типа со средней продолжительностью действия. Блокирует Н-холинорецепторы конечных пластинок скелетных мышечных волокон и препятствует деполяризующему действию ацетилхолина, в результате чего возникает угнетение нервно-мышечной передачи на уровне постсинаптической мембраны.
Дети
Существуют ограниченные данные о возможной вариабельности развития и продолжительности действия атракуриума у новорожденных (детей в возрасте младше 1 месяца) по сравнению с детьми другого возраста (см. раздел «Дети»).
Фармакокинетика.
После внутривенного введения атракуриум бесилат спонтанно метаболизируется путем элиминации Хоффмана (неферментативный процесс, который протекает при физиологических значениях рН и температуры тела), а также путем эфирного гидролиза при участии неспецифических эстераз плазмы крови. Выведение атракуриума не зависит от функции почек или печени. Продуктами распада атракриума является лауданозин и другие метаболиты. Метаболиты не имеют миорелаксирующих свойств. Связывание атракуриума бесилата с белками плазмы крови составляет около 82%, период полувыведения — 20 минут. Метаболиты выводятся с мочой и желчью.
Концентрация метаболитов выше в крови у пациентов отделений интенсивной терапии с нарушениями функции почек и/или печени (см. раздел «Особенности применения»). Эти метаболиты участвуют в блокаде нервно-мышечной передачи.
Применять для лечения детей в возрасте старше 1 месяца в тех же самых дозовых режимах, что и для взрослых, рассчитывая дозу на массу тела ребенка. Применение детям в возрасте младше 1 месяца не рекомендуется в связи с ограниченным количеством данных (см. раздел «Фармакокинетика»).
Показания
Для миорелаксации при хирургических вмешательствах и диагностических процедурах (при наличии средств для проведения эндотрахеальной интубации и искусственной вентиляции легких).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к атракуриуму, цисатракуриуму или бензолсульфоновой кислоте.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Нервно-мышечная блокада, вызванная атракуриумом бесилатом, может усиливаться при одновременном применении ингаляционных анестетиков, таких как галотан, изофлуран и энфлуран.
Возможно усиление интенсивности и продолжительности нервно-мышечной блокады, вызванной недеполяризующими миорелаксантами, в том числе атракуриумом бесилатом, при одновременном применении с:
- антибиотиками, включая аминогликозиды, полимиксин, спектиномицин, тетрациклин, линкомицин и клиндамицин;
- антиаритмическими препаратами пропранололом, блокаторами кальциевых каналов, лидокаином, прокаинамидом, хинидином;
- диуретиками: фуросемид и, возможно, маннитол, тиазидные диуретики, ацетазоламином;
- магния сульфатом;
- кетамином;
- солями лития;
- ганглиоблокаторами (триметафаном, гексаметонием).
Изредка при одновременном назначении с некоторыми препаратами, которые могут усиливать проявления миастении (в том числе при латентном течении) и провоцировать развитие миастенического синдрома; вследствие этого развития возможно повышение чувствительности к атракуриуму бесилату. К таким препаратам относятся антибиотики, блокаторы β-адренорецепторов (пропранолол, окспренолол), антиаритмические препараты (прокаинамид, хинидин), антиревматические препараты (хлорохин, D-пеницилламин), триметафан, хлорпромазин, стероиды, фенитоин и литий.
На фоне длительного лечения противосудорожными лекарственными средствами возможны более позднее начало и меньшая продолжительность нервно-мышечной блокады, вызванной атракуриумом бесилатом.
Совместное применение недеполяризующих миорелаксантов вместе с атракуриумом бесилатом может вызвать более интенсивную нервно-мышечную блокаду, чем та, которая может возникнуть при введении эквивалентной общей дозы атракуриума бесилата. Синергический эффект может меняться в зависимости от комбинации этих препаратов.
Деполяризующие миорелаксанты (например, сукциметония хлорид) нельзя применять для удлинения нервно-мышечной блокады, вызванной недеполяризующими миорелаксантами, в том числе атракуриумом бесилатом, поскольку возможно развитие длительной и комплексной глубокой блокады, которую трудно устранить применением антихолинэстеразных средств.
Прием антихолинэстеразных препаратов, которые широко применяют для лечения болезни Альцгеймера, например, донепрезила, может уменьшать продолжительность и выраженность нервно-мышечной блокады, вызванной атракуриумом.
Особенности применения
Как и все другие блокаторы нервно-мышечной передачи, атракуриум вызывает паралич дыхательных мышц так же, как и других скелетных мышц, но не влияет на сознание. Поэтому препарат следует применять только на фоне адекватной общей анестезии и только под наблюдением опытного анестезиолога и при наличии соответствующих средств для эндотрахеальной интубации и искусственной вентиляции легких.
У сенсибилизированных пациентов существует потенциальная возможность выброса гистамина при применении атракуриума, поэтому препарат следует с осторожностью применять больным с повышенной чувствительностью к гистамину. В частности, у пациентов с аллергией и бронхиальной астмой в анамнезе существует возможность возникновения бронхоспазма.
Имеются сообщения о высоком уровне (более 50%) перекрестной чувствительности между блокаторами нервно-мышечной передачи. Поэтому перед назначением атракуриума, по возможности, следует исключить гиперчувствительность к другим блокаторам нервно-мышечной передачи. Пациентам с подозрением на гиперчувствительность следует применять атракуриум исключительно по абсолютным показаниям. Пациентам с реакциями гиперчувствительности при общей анестезии в анамнезе следует провести тестирование на чувствительность к другим блокаторам нервно-мышечной передачи.
Пациентам с бронхиальной астмой, получающих высокие дозы кортикостероидов и блокаторов нервно-мышечной передачи в отделении интенсивной терапии, желательно проводить контроль серии показателей креатинфосфокиназы.
При применении в рекомендованных дозах атракуриум не имеет существенных вагусных и ганглиоблокирующих свойств. Итак, атракуриум не оказывает существенного влияния на частоту сердечных сокращений в рекомендованных дозах и не предотвращает брадикардии, которая может быть вызвана препаратами для анестезии и стимуляцией вагусного нерва во время операции.
Как и при применении других недеполяризующих миорелаксантов у больных миастенией гравис, на другие нервно-мышечные заболевания, при тяжелых кислотно-щелочных и/или электролитных расстройствах возможно появление повышенной чувствительности к атракуриуму.
Как и при применении других недеполяризующих миорелаксантов, гипофосфатемия может продлить время восстановления. Время восстановления можно ускорить. Пациентам, которые могут быть необычно чувствительными к снижению артериального давления, например, с гиповолемией, атракуриума бесилат следует вводить в течение не менее 60 секунд.
Атракуриуму бесилат инактивируется при высоком рН раствора, поэтому его нельзя смешивать в одном шприце с тиопенталом или любым другим щелочным раствором.
Если препарат вводится путем пункции небольшой вены, после его введения следует ввести достаточное количество 0,9% раствора натрия хлорида. В случае совместного назначения с другими препаратами иглу или канюлю следует каждый раз промывать 0,9% раствором натрия хлорида.
Лекарственное средство является гипотоническим раствором и его нельзя применять в одной инфузионной системе с препаратами крови или в одной инфузионной системе при переливании крови. У пациентов, склонных к злокачественной гипотермии, было установлено, что атракуриум бесилат не вызывает появления этого синдрома.
Как и при применении других недеполяризующих миорелаксантов, у пациентов с ожогами может развиться резистентность к атракуриуму бесилату. У таких пациентов может возникнуть необходимость применения больших доз препарата в зависимости от времени, прошедшего после поражения и размера ожогов.
Пациенты отделения интенсивной терапии: по данным клинических исследований на животных, при применении высоких доз препарата лауданазин, метаболит атракуриума бесилат, может вызвать обратную гипотензию и у некоторых лиц — эффект церебрального возбуждения. Хотя судороги наблюдались также у пациентов отделения интенсивной терапии, которым применяли атракуриума бесилат, достоверной причинной взаимосвязи с лауданазином установлено не было (см. раздел «Побочные реакции»).
Несовместимость
Атракуриум-Ново является гипотоническим раствором и его нельзя применять в одной инфузионной системе с препаратами крови или в одной инфузионной системе при переливании крови.
Способ применения и дозы
Путь введения.
Внутривенная инъекция или длительная инфузия.
Взрослые.
Введение путем инъекции.
Лекарственное средство применять путем болюсной инъекции. Режим дозирования для взрослых составляет 0,3 — 0,6 мг/кг массы тела в зависимости от необходимой продолжительности полной нервно-мышечной блокады и обеспечивает адекватную релаксацию в течение 15–35 минут.
Эндотрахеальную интубацию можно проводить в течение первых 90 секунд после введения препарата в дозе 0,5 — 0,6 мг/кг массы тела.
В случае необходимости продления блокирующего действия препарат дополнительно вводить в дозах 0,1 — 0,2 мг/кг массы тела. Правильное дополнительное дозирование не увеличивает кумулятивного эффекта нервно-мышечной блокады.
Восстановление нормальной нервно-мышечной передачи происходит через 35 минут, установлено восстановление тетанического ответы до 95% нормальной нервно-мышечной функции.
Нервно-мышечную блокаду, вызванную применением атракуриума бесилата, можно быстро устранить применением стандартных доз антихолинэстеразных препаратов.
Введение путем инфузии.
После начального введения болюсной дозы лекарственного средства 0,3 — 0,6 мг/кг массы тела дальнейшее поддержание нервно-мышечной блокады во время длительного хирургического вмешательства осуществляется путем длительной инфузии препарата в режиме 0,3 — 0,6 мг/кг массы тела в 1 час.
Препарат можно применять путем внутривенных инфузий во время аортокоронарного шунтирования. При необходимости гипотермии тела до температуры 25–26 °С уменьшается уровень инактивации атракуриума, поэтому для поддержания полной нервно-мышечной блокады в этом случае скорость инфузии средства можно уменьшить наполовину.
Совместимость с другими растворами для проведения инфузии/инъекции и период стабильности препарата приведены ниже:
|Раствор для внутривенных инфузий
|Период стабильности
|Раствор натрия хлорида (0,9%)
|24 ч
|Раствор глюкозы (5%)
|8 ч
|Раствор Рингера
|8 ч
|Раствор натрия хлорида (0,18%) и раствор глюкозы (4%)
|8 ч
|Раствор Хартмана
|4 ч
При разведении в указанных выше растворах и достижении концентрации атракуриума бесилата 0,5 мг/мл и выше полученный раствор будет сохранять стабильность при дневном освещении в указанный период времени при температуре не выше 30 °С.
Пациенты пожилого возраста.
Применять в стандартном дозировании, однако рекомендуется назначать самую низкую начальную дозу и вводить препарат медленнее.
Пациенты с почечной и печеночной недостаточностью.
Препарат назначать в стандартных дозах при любых уровнях почечной или печеночной недостаточности, включая терминальные стадии.
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Пациентам с клинически значимыми проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний начальную дозу препарата необходимо вводить в течение периода не менее 60 секунд.
Пациенты, находящиеся в палатах интенсивной терапии.
После введения необходимой начальной болюсной дозы атракуриума в пределах 0,3 — 0,6 мг/кг массы тела дальнейшее поддержание нервно-мышечной блокады обеспечивается постоянной внутривенной инфузией препарата со скоростью 11 — 13 мкг/кг/мин (0,65 — 0,78 мг/кг/ч). Однако существует широкая индивидуальная вариабельность в дозовой режиме введения препарата, что может также меняться со временем. Некоторым пациентам может быть необходима более низкая скорость введения препарата, 4,5 мкг/кг/мин (0,27 мг/кг/ч), тогда как другим — более высокая, 29,5 мкг/кг/мин (1, 77 мг/кг/ч).
Скорость восстановления нервно-мышечной передачи у пациентов не зависит от длительности применения препарата и, по данным клинических исследований, составляет 32 — 108 минут.
Мониторинг
С целью индивидуализации дозового режима рекомендуется контролировать функционирование нервно-мышечной передачи, как и при применении других препаратов, которые ее блокируют.
Побочные реакции
Чаще всего сообщали о таких побочных реакциях: гипотензия (умеренная, транзиторная) и гиперемия кожи, эти реакции связаны с высвобождением гистамина. Очень редко сообщали о тяжелых анафилактоидных или анафилактических реакциях у пациентов, получавших атракуриум одновременно с одним или несколькими препаратами для анестезии.
Приведенное ниже побочное действие классифицировано по органам и системам и по частоте возникновения. Частота возникновения побочных эффектов: очень часто ≥ 1/10; часто ≥ 1/100 и <1/10; нечасто ≥ 1/1000 и <1/100; редко ≥ 1/10000 и <1/1000; очень редко <1/10000. Данные «очень часто», «часто» и «редко» были получены в клинических исследованиях. Данные «редко» и «очень редко» обычно получали при спонтанных наблюдениях. Определение «неизвестно» касается тех побочных действий, где установить частоту из имеющихся источников невозможно. Побочное действие, обусловленное высвобождением гистамина, обозначена звездочкой *.
Данные, полученные по клиническим исследованиям.
Со стороны сосудов.
Часто: гипотензия (умеренная, транзиторная) *, гиперемия кожи *.
Со стороны дыхательной системы и органов грудной клетки.
Нечасто: бронхоспазм *.
Данные, полученные при постлицензионном применении.
Со стороны иммунной системы.
Очень редко: анафилактические реакции, анафилактоидные реакции, включая шок, циркуляторную недостаточность и остановку сердца.
При применении атракуриума бесилата с другими препаратами для анестезии есть единичные сообщения о возникновении тяжелых анафилактоидных или анафилактических реакциях.
Со стороны нервной системы.
Неизвестно: судороги.
Есть отдельные сообщения о возникновении судорог у пациентов, находящихся на интенсивном лечении, при применении атракуриума бесилата с другими препаратами. У таких пациентов обычно были один или более факторов предрасположенности к судорогам (травма головы, отек мозга, вирусный энцефалит, гипоксическая энцефалопатия, уремия). Причинная взаимосвязь с лауданозином не установлена. По данным клинических исследований корреляции между уровнем лауданозина в плазме и появлением судорог установлено не было.
Со стороны кожи и подкожной ткани.
Редко: крапивница.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Неизвестно: миопатия, мышечная слабость.
При длительном применении миорелаксантов у тяжелых больных, которые лечились в отделениях интенсивной терапии, сообщали о случаях возникновения мышечной слабости и/или миопатии. Большинство из этих пациентов получала сопутствующее лечение кортикостероидами. Такие сообщения были нечастыми и причинной взаимосвязи с применением атракуриума бесилата установлено не было.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре 2–8 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не замораживать.
Упаковка
По 2,5 мл или по 5 мл во флаконе; по 5 флаконов в контурной ячейковой упаковке; по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Новофарм-Биосинтез».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 11700, Житомирская обл., г. Новоград-Волынский, ул. Житомирская, 38.