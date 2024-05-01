Атенатив антитромбин III человека (Atenativ human antithrombin III) (220137) - инструкция по применению ATC-классификация
Атенатив антитромбин III человека инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: антитромбин III;
1 мл содержит 50 МЕ антитромбина III;
1 флакон содержит 500 МЕ (70 — 100) мг или 1000 МЕ (140 — 200) мг антитромбина III;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, альбумин стабилизированный (100 мг (500 МЕ) или 200 мг (1000 МЕ), содержащий ацетилтриптофан, кислоту каприловую.
Растворитель: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Порошок и растворитель для приготовления раствора для инфузий.
Основные физико-химические свойства:
порошок: белая или почти белая, гигроскопична хрупкая масса или порошок;
растворитель (вода для инъекций): прозрачная, бесцветная жидкость, без частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Антитромботические средства, гепариновая группа. Антитромбин III. Код АТС В01А В02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Антитромбин, молекулярная масса 58 кДа, состоящий из 432 аминокислот, относится к подсемейству серпинов (ингибиторов сериновых протеаз). Он является одним из важнейших природных ингибиторов свертывания крови. Факторы, которые больше всего ингибируются — это тромбин и кофактор Ха, а также факторы контактной активации внутренней системы и комплекс фактора VIIa/тканевого фактора. Активность антитромбина значительно усиливается гепарином, а антикоагулянтное влияние гепарина зависит от присутствия антитромбина. Антитромбин содержит два функционально важных домена. Первый содержит реактивный центр и обеспечивает расщепление таких протеиназ, как тромбин, и способствует формированию стабильного комплекса протеиназа-ингибитор. Второй является доменом, связывающим гликозаминогликан, ответственный за взаимодействие с гепарином и соответствующими веществами, имеющими отношение к ускорению ингибирования тромбина. Комплексы ингибитор-фермент коагуляции удаляются ретикулоэндотелиальной системой. Активность антитромбина у взрослых составляет 80–120%, а у новорожденных — около 40–60%.
Есть несколько меньших исследований синдрома потребления (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, DIC), сепсиса, преэклампсии, лечения L-аспарагиназой острой лимфобластической лейкемии, венооклюзионной болезни, хирургических вмешательств с аппаратом искусственного кровообращения, где применение антитромбина продемонстрировало положительное влияние на параметры коагуляции. Убедительное влияние на заболеваемость и смертность не было документально подтверждено в этих случаях. В так называемом исследовании KyberSept, в котором принимали участие более 2300 пациентов с сепсисом, не было разницы в смертности у тех, кто проходил лечение антитромбином по сравнению с теми, кто применял плацебо.
Фармакокинетика.
Фармакокинетические исследования препарата Атенатив показали средний биологический период полувыведения около 3 дней. Период полувыведения может сократиться до примерно 1,5 дней в случае одновременного лечения гепарином.
Доклинические данные по безопасности
Атенатив содержит очень малое количество (следы) таких химических веществ, как трибутилфосфат и октоксинол, которые используются при производстве для инактивации вирусов. В доклинических исследованиях влияние этих примесей наблюдалось только при концентрациях, достаточно превышающих максимально возможную для человека дозу, что указывает на их незначительную клиническую значимость.
Показания
Пациентам с врожденным дефицитом антитромбина III для:
а) профилактики тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии в ситуациях клинического риска (особенно при хирургических вмешательствах или в перинатальный период), в сочетании с гепарином, если он назначается;
б) предупреждение прогрессирования тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии вместе с гепарином, по показаниям.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ или к остаткам веществ, применявшихся в производственном процессе.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Заместительная терапия антитромбином при введении гепарина в терапевтических дозах увеличивает риск кровотечения. Гепарин значительно усиливает эффект антитромбина. Период полувыведения антитромбина может значительно уменьшаться при одновременном лечении гепарином из-за ускоренного обновления антитромбина. Поэтому при одновременном применении гепарина и антитромбина у пациента с повышенным риском кровотечения необходимо контролировать клиническое и биологическое состояние.
Особенности применения
Атенатив представляет собой порошок и растворитель для приготовления раствора для инфузий, содержит 500 МЕ или 1000 МЕ антитромбина, полученного из лиофилизированной плазмы крови человека, в 1 флаконе. Препарат содержит 50 МЕ/мл антитромбина, полученного из лиофилизированной плазмы крови человека, после разведения с помощью прилагаемого растворителя (вода для инъекций), то есть 10 мл (500 МЕ), 20 мл (1000 МЕ).
Активность (МЕ) определяется путем использования хромогенного анализа Европейской фармакопеи. Специфическая активность препарата Атенатив составляет примерно 2,8 МЕ/мг белка.
Как и при использовании любого белкового препарата для внутривенного введения, возможно возникновение реакций гиперчувствительности аллергического типа. В течение всего периода инфузии необходимо тщательно контролировать состояние пациентов и внимательно наблюдать за любыми симптомами.
Пациентов следует информировать о проявлениях ранних признаков реакций гиперчувствительности, включая сыпь, генерализованную крапивницу, стеснение в груди, свистящее дыхание, гипотензию и анафилаксию.
При возникновении таких симптомов после введения препарата пациентам следует обратиться к врачу.
В случае возникновения шока следует провести стандартное лечение.
Стандартные меры по предупреждению инфицирования в результате применения лекарственных препаратов, изготовленных из крови или плазмы человека, включают отбор доноров, скрининг отдельных донаций крови и пулов плазмы крови на специфические маркеры инфекций и включение в производственный процесс эффективных этапов инактивации/удаления вирусов. Несмотря на это, при применении лекарственных препаратов, изготовленных из крови или плазмы человека, невозможно полностью исключить возможность передачи инфекций. Это также касается неизвестных или новых вирусов, а также других патогенных микроорганизмов.
Принятые меры считаются эффективными в отношении вирусов в оболочке, таких как вирус иммунодефицита человека (HIV), вирус гепатита В (HBV) и вирус гепатита С (HCV), и вируса без оболочки — вирус гепатита А (HAV). Принятые меры могут иметь ограничения против вирусов без оболочки, таких как парвовирус В19. Инфицирование парвовирусом В19 может иметь серьезные последствия для беременных женщин (инфицирование плода) и лиц с иммунодефицитом или повышенным эритропоэзом (например с гемолитической анемией).
Следует рассмотреть проведение соответствующей вакцинации (гепатиты А и В) для пациентов, которые постоянно/повторно получают препараты антитромбина, изготовленные из плазмы крови человека.
Настоятельно рекомендуется при каждом введении препарата Атенатив записывать название и номер партии препарата, чтобы исследовать связь между состоянием пациента и партией препарата.
Клиническое и биологическое наблюдение в случае, когда антитромбин применяют вместе с гепарином:
- для корректировки дозы гепарина и избежания чрезмерного снижения свертывания крови следует регулярно, через короткие интервалы времени, контролировать степень антикоагуляции (активированное частичное тромбопластиновое время (APTT) и у случае необходимости активность антифактора Ха), в частности в первые минуты/часы после начала применения антитромбина;
- ежедневно измерять уровни антитромбина для корректировки индивидуальной дозы из-за риска снижения уровней антитромбина при длительном лечении нефракционированным гепарином.
Этот лекарственный препарат содержит 6,3 — 10,5 ммоль (или 144,9 — 241,5 мг) натрия на дозу (30 — 50 МЕ/кг). Пациенты, находящиеся на контролируемой натриевой диете, должны это учитывать.
Способ применения и дозы
Лечение следует начинать под наблюдением врача, имеющего опыт лечения пациентов с дефицитом антитромбина.
При врожденном дефиците дозу следует подбирать индивидуально для каждого пациента, учитывая семейный анамнез тромбоэмболических осложнений, существующие факторы клинического риска, а также показатели лабораторных исследований.
Назначаемое количество единиц антитромбина выражается в международных единицах (МЕ), соответствующих действующему стандарту ВОЗ на антитромбин. Активность антитромбина в плазме крови выражается в процентах (относительно нормальной плазмы крови человека) или в международных единицах (МЕ) (согласно международного стандарта на антитромбин в плазме крови).
Одна международная единица (МО) активности антитромбина соответствует количеству антитромбина в 1 мл нормальной плазмы крови человека. Расчет необходимой дозы антитромбина базируется на эмпирических данных о том, что 1 международная единица (МО) антитромбина на 1 кг массы тела увеличивает активность антитромбина в плазме крови примерно на 1%.
Начальная доза определяется по следующей формуле:
Количество единиц = масса тела (кг) × (целевой уровень — имеемая активность антитромбина [%]) × 1
Начальная целевая активность антитромбина зависит от клинической ситуации. При установлении показания для заместительной терапии антитромбином доза должна быть достаточной для достижения целевой активности антитромбина и поддержания эффективного уровня. Дозу следует определять и контролировать с показателями лабораторных измерений активности антитромбина, которые следует проводить два раза в сутки до достижения стабильной концентрации у пациента, затем один раз в сутки, преимущественно непосредственно перед последующим введением препарата. При коррекции дозы следует учитывать признаки возрастания обновления антитромбина в соответствии с проверкой лабораторных показателей и клинического течения болезни. Активность антитромбина должна сохраняться на уровне выше 80% в течение всего периода лечения, кроме случаев, когда клинические данные указывают на другой эффективный уровень.
Обычно начальная доза при врожденном дефиците антитромбина III составляет 30 — 50 МЕ/кг.
Далее дозу и частоту, а также длительность лечения подбирать в соответствии с биологическими данными и клинической ситуацией.
Способ применения
Порошок разводят в стерильной воде для инъекций.
После разведения Атенатив можно смешивать с изотоническим раствором хлорида натрия (9 мг/мл) и/или изотоническим раствором глюкозы (50 мг/мл) в стеклянных инфузионных флаконах, а также пластиковых контейнерах.
Атенатив нельзя использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Обычно раствор прозрачный или слегка опалесцирующий. Нельзя использовать растворы при наличии помутнения или содержащие осадок.
Препарат растворяется в течение не более 5 минут. После растворения препарат следует использовать как можно быстрее, в течение 12 часов.
Любой неиспользованный раствор нужно утилизировать.
Любой неиспользованный препарат или отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Препарат следует вводить внутривенно.
Скорость инфузии для взрослых не должна превышать 300 МЕ/мин.
Дети
Данные отсутствуют.
Данные, полученные в результате клинических исследований и систематических обзоров по применению антитромбина III для лечения недоношенных новорожденных по неодобренным показаниям респираторного дистресс-синдрома новорожденных (IRDS) дают основание для предположения повышенного риска внутричерепного кровотечения и смертности при отсутствии продемонстрированного благоприятного эффекта (действия).
Побочные реакции
Редко реакции повышенной чувствительности или аллергические реакции (которые могут включать ангионевротический отек, жжение и покалывание в месте введения, озноб, приливы/гиперемию, генерализованную крапивницу, головную боль, сыпь, гипотензию, сонливость/вялость, тошноту, возбуждение, тахикардию, затрудненное дыхание, звон в ушах, рвоту, свистящее дыхание), которые иногда могут перейти в тяжелую анафилаксию (включая шок). Редко наблюдалась лихорадка.
Информацию о вирусной безопасности см. в разделе «Особенности применения».
Нежелательные реакции, которые были обнаружены во время применения препарата Атенатив, представлены в таблице ниже. Поскольку сообщения о побочных эффектах в послерегистрационный период являются добровольными, а информация о них поступает от популяции неопределенной численности, частота таких нежелательных реакций оценивалась как неизвестная (нельзя оценить, учитывая существующие данные):
|Класс систем органов по MedDRA (Медицинский словарь нормативно-правовой деятельности)
|Побочная реакция
|Нарушения со стороны иммунной системы
Анафилактическая реакция
Анафилактический шок
Анафилактоидная реакция
Гиперчувствительность
|Общие нарушения и нарушения в месте введения
Лихорадка
Реакция в месте введения
Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях
Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата является важным. Это позволяет проводить непрерывный мониторинг баланса пользы и риска лекарственного препарата. Врачей просят сообщать о любых побочных реакциях.
Срок годности
Порошок: 3 года.
Растворитель: 5 лет.
Для разбавленного раствора было показано, что он сохраняет свою химическую и физическую стабильность при использовании в течение 48 часов при температуре от 2 до 30 °C.
С точки зрения микробиологической чистоты, препарат следует использовать немедленно. Если он не был использован сразу же, за время и условия хранения при использовании до начала применения соответствует потребитель. В норме время хранения не должно превышать 24 ч при температуре от 2 до 8 °C, если разведение происходило в месте с контролируемыми и подтвержденными асептическими условиями.
Условия хранения
Хранить при температуре 2 — 8 °C.
Хранить в картонной упаковке для защиты от света.
Хранить в недоступном для детей месте.
В течение срока годности препарат может храниться при температуре 25 °С до одного месяца без повторного охлаждения в течение этого периода, после этого неиспользованный препарат должен изыматься.
Растворитель хранить при температуре 2 — 25 °С.
Упаковка
Атенатив 500 МЕ
Картонная коробка содержит 1 флакон с порошком, 1 флакон с растворителем (10 мл) и инструкцию по применению.
Атенатив 1000 МЕ
Картонная коробка содержит 1 флакон с порошком, 1 флакон с растворителем (20 мл) и инструкцию по применению.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Октафарма АБ.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ларс Форсселлс гата 23, Стокгольм, 11275, Швеция.