Фармакодинамика.

Антитромбин, молекулярная масса 58 кДа, состоящий из 432 аминокислот, относится к подсемейству серпинов (ингибиторов сериновых протеаз). Он является одним из важнейших природных ингибиторов свертывания крови. Факторы, которые больше всего ингибируются — это тромбин и кофактор Ха, а также факторы контактной активации внутренней системы и комплекс фактора VIIa/тканевого фактора. Активность антитромбина значительно усиливается гепарином, а антикоагулянтное влияние гепарина зависит от присутствия антитромбина. Антитромбин содержит два функционально важных домена. Первый содержит реактивный центр и обеспечивает расщепление таких протеиназ, как тромбин, и способствует формированию стабильного комплекса протеиназа-ингибитор. Второй является доменом, связывающим гликозаминогликан, ответственный за взаимодействие с гепарином и соответствующими веществами, имеющими отношение к ускорению ингибирования тромбина. Комплексы ингибитор-фермент коагуляции удаляются ретикулоэндотелиальной системой. Активность антитромбина у взрослых составляет 80–120%, а у новорожденных — около 40–60%.

Есть несколько меньших исследований синдрома потребления (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, DIC), сепсиса, преэклампсии, лечения L-аспарагиназой острой лимфобластической лейкемии, венооклюзионной болезни, хирургических вмешательств с аппаратом искусственного кровообращения, где применение антитромбина продемонстрировало положительное влияние на параметры коагуляции. Убедительное влияние на заболеваемость и смертность не было документально подтверждено в этих случаях. В так называемом исследовании KyberSept, в котором принимали участие более 2300 пациентов с сепсисом, не было разницы в смертности у тех, кто проходил лечение антитромбином по сравнению с теми, кто применял плацебо.

Фармакокинетика.

Фармакокинетические исследования препарата Атенатив показали средний биологический период полувыведения около 3 дней. Период полувыведения может сократиться до примерно 1,5 дней в случае одновременного лечения гепарином.

Доклинические данные по безопасности

Атенатив содержит очень малое количество (следы) таких химических веществ, как трибутилфосфат и октоксинол, которые используются при производстве для инактивации вирусов. В доклинических исследованиях влияние этих примесей наблюдалось только при концентрациях, достаточно превышающих максимально возможную для человека дозу, что указывает на их незначительную клиническую значимость.