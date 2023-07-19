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Активные вещества — “А”АНТИТРОМБИН III (ANTITHROMBINUM III)

АНТИТРОМБИН III (ANTITHROMBINUM III) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Атенатив 500 МЕ порошок для раствора для инфузий, 500 ме, флакон, с растворителем во флаконах по 10 мл, с раств. во фл. 10 мл, № 1; Октафарма АГ
Атенатив 500 МЕ Порошок для раствора для инфузий, 500 ме, флакон, с растворителем во флаконах по 10 мл, с раств. во фл. 10 мл, № 1 Октафарма АГ
В 2 аптеках
от 8974,36 грн
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Форма выпуска: р-р для инъекций, порошок для р-ра для инфузий.

антикоагулянт прямого действия. Ингибитор тромбина и в меньшей степени некоторых других факторов свертывания, включая IXa, Xa, XIa, XIIa, плазмин.

лечение и профилактика тромбоэмболических осложнений при врожденной недостаточности антитромбина III. В составе комбинированной терапии при приобретенной недостаточности антитромбина III, в том числе при тяжелых нарушениях функции печени, коагулопатии, истощении различного генеза, гемодиализе, интенсивном плазмаферезе.

режим дозирования определяется степенью выраженности недостаточности антитромбина III. С профилактической целью вводят 1000–1500 МЕ/сут. При проведении терапии начальная доза составляет 1000–2000 МЕ, в дальнейшем — 2000–3000 МЕ/сут.

повышенная чувствительность к антитромбину III.

возможны головокружение, тошнота, боль в области груди, неприятный привкус во рту, лихорадка.

при введении антитромбина III в дозе 1 МЕ/кг массы тела его активность в плазме крови обычно повышается на 1% от нормы. В течение всего периода лечения необходим систематический контроль уровня антитромбина III в плазме крови. Назначение в период беременности возможно только по строгим показаниям. Безопасность и эффективность применения антитромбина III в педиатрической практике не установлена.

заместительная терапия антитромбином одновременно с введением гепарина в терапевтических дозах повышает риск кровотечения. Гепарин значительно усиливает эффект антитромбина. При одновременном применении гепарина и антитромбина у пациента с повышенным риском кровотечения необходимо клинически и биологически контролировать состояние и очень осторожно принимать решения.