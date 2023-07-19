при введении антитромбина III в дозе 1 МЕ/кг массы тела его активность в плазме крови обычно повышается на 1% от нормы. В течение всего периода лечения необходим систематический контроль уровня антитромбина III в плазме крови. Назначение в период беременности возможно только по строгим показаниям. Безопасность и эффективность применения антитромбина III в педиатрической практике не установлена.