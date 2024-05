фармакодинамика. Разагилин является мощным и необратимым селективным ингибитором МАО-В, который может вызвать повышение внеклеточного уровня дофамина в головном мозге. На моделях дофаминергической моторной дисфункции показан повышенный уровень дофамина и дополнительно повышенная дофаминергическая активность, которая, вероятно, способствует терапевтическим эффектам разагилина.

1-Аминоиндан представляет собой активный основной метаболит и не является ингибитором МАО-В.

Фармакокинетика. Всасывание . Разагилин быстро всасывается, C max в плазме крови достигается через 0,5 ч. Биодоступность препарата после однократного приема разагилина составляет 36%. Пища не влияет на время достижения C max в плазме крови, однако при употреблении жирной пищи C max и AUC снижаются на 60 и 20% соответственно. Разагилин можно принимать независимо от приема пищи.

Распределение . Средний объем распределения после однократного внутривенного введения разагилина составляет 243 л. Связывание с белками плазмы крови после перорального приема однократной дозы 14C-меченного разагилина колеблется от 60 до 70%.

Метаболизм . Разагилин почти полностью подвергается биотрансформации в печени. Метаболизм осуществляется 2 главными путями: путем N-деалкилирования и/или гидроксилирования с образованием метаболитов: 1-аминоиндана, 3-гидрокси-N-пропаргил-1-аминоиндана и 3-гидрокси-1-аминоиндана. Исследования in vitro показали, что оба пути метаболизма разагилина осуществляются при участии фермента CYP 1A2 системы цитохрома P450. Основной путь выведения разагилина осуществляется в виде конъюгатов глюкуроновой кислоты и его метаболитов.

Выведение . После приема 14C-меченного разагилина его выведение осуществляется преимущественно с мочой (62,6%) и в меньшей степени — с калом (21,8%), период полного выведения 84,4% дозы составляет 38 дней. Менее 1% препарата выводится с мочой в неизмененном виде.

Линейность/нелинейность . Разагилину свойственна линейная фармакокинетика при приеме в дозе 0,5–2 мг. T ½ составляет 0,6–2 ч.

Фармакокинетика в отдельных группах пациентов

Пациенты с печеночной недостаточностью . У пациентов с легкой печеночной недостаточностью отмечено повышение уровня C max и AUC на 80 и 38% соответственно. У пациентов со средней печеночной недостаточностью регистрировали повышение уровня C max и AUC на 568% и 83% соответственно.

Пациенты с почечной недостаточностью . Параметры фармакокинетики разагилина практически не меняются у больных с легкой и средней степенью почечной недостаточности.