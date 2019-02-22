монотерапия. Ниже приведены побочные реакции, о которых сообщалось с высокой частотой в ходе плацебо-контролируемых исследований и у пациентов, получавших 1 мг/сут разагилина (количество пациентов, получавших разагилин, — 149, плацебо-группа — 151).

В скобках соответственно отмечено частоту побочных реакций (процент пациентов) в группе применения разагилина и в группе плацебо.

Для оценки частоты побочных реакций использована следующая классификация: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <100), редко (от ≥1/10 000 до <1000), очень редко (<1/10 000).

Инфекции и инвазии: часто — грипп (4,7%/0,7%).

Доброкачественные, злокачественные и невыясненные новообразования (включая кисты и полипы): часто — карцинома кожи (1,3%/0,7%).

Со стороны кровеносной и лимфатической системы: часто — лейкопения (1,3%/0%).

Со стороны иммунной системы: часто — аллергия (1,3%/0,7%).

Нарушение обмена веществ и питания: нечасто — снижение аппетита (0,7%/0%).

Психические расстройства: часто — депрессия (5,4%/2%), галлюцинации (1,3%/0,7%).

Со стороны нервной системы: очень часто — головная боль (14,1%/11,9%); нечасто — цереброваскулярные нарушения (0,7%/0%).

Со стороны органа зрения: часто — конъюнктивит (2,7%/1,3%).

Со стороны органа слуха и равновесия: часто — головокружение (2,7%/1,3%).

Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — стенокардия (1,3%/0%); нечасто — инфаркт миокарда (0,7%/0%).

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — ринит (3,4%/0,7%).

Со стороны пищеварительной системы: часто — метеоризм (1,3%/0%).

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — дерматиты (2%/0%); нечасто — везикулобуллезная сыпь (0,7%/0%).

Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: часто — боль в костях и мышцах (6,7%/2,6%), боль в шее (2,7%/0%), артриты (1,3%/0,7%).

Со стороны почек и мочевыделительной системы: часто — позывы к мочеиспусканию (1,3%/0,7%).

Общие нарушения: часто — лихорадка (2,7%/1,3%), утомляемость (2%/0%).

Адъювантная терапия

Ниже приведены побочные реакции, о которых сообщалось с высокой частотой в ходе плацебо-контролируемых исследований и у пациентов, получавших 1 мг/сут разагилина (количество пациентов, получавших разагилин, — 380, плацебо-группа — 388).

Для оценки частоты побочных реакций использовали следующую классификацию: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <100), редко (от ≥1/10 000 до <1000), очень редко (<1/10 000).

Доброкачественные, злокачественные и невыясненные новообразования (включая кисты и полипы): нечасто — меланома кожи (0,5%/0,3%).

Нарушение обмена веществ и питания: часто — снижение аппетита (2,4%/0,8%).

Психические расстройства: часто — галлюцинации (2,9%/2,1%), патологические сновидения (0,8%/0,5%); нечасто — спутанность сознания (2,9%/2,1%).

Со стороны нервной системы: очень часто — дискинезия (10,5%/6,2%); часто — дистония (2,4%/0,8%), синдром запястного канала (1,3%/0,8%), нарушение мозгового кровообращения (1,6%/0,3%); нечасто — цереброваскулярные нарушения (0,5%/0,3%).

Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — стенокардия (0,5%/0%).

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — ринит (3,4%/0,7%).

Со стороны сосудистой системы: часто — ортостатическая гипотензия (3,9%/0,8%).

Со стороны пищеварительной системы: часто — боль в животе (4,2%/1,3%), запор (4,2%/2,1%), тошнота и рвота (8,4%/6,2%), сухость во рту (3 4%/1,8%).

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — сыпь (1,1%/0,3%).

Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: часто — артралгия (2,4%/2,1%), боль в шее (1,3%/0,5%).

Исследования: часто — уменьшение массы тела (4,5%/1,5%).

Повреждения и другие осложнения: часто — случайные падения (4,7%/3,4%).

Болезнь Паркинсона связана с возникновением галлюцинаций и спутанности сознания. Во время постмаркетинговых исследований данные симптомы развивались у больных с паркинсонизмом, которые получали разагилин.

Известно, что серьезные побочные реакции наблюдаются при одновременном применении селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), селективных ингибиторов обратного захвата норадреналина (СИОЗН), трициклических/тетрациклических антидепрессантов и ингибиторов МАО. В ходе постмаркетинговых исследований сообщалось о случаях возникновения серотонинового синдрома, который проявляется в виде тревожности, спутанности сознания, ригидности мышц, озноба и миоклонических судорог, у пациентов, получавших антидепрессанты/СИОЗН одновременно с разагилином.

Во время клинических исследований одновременно не применяли флуоксетин или флувоксамин с разагилином, однако применяли антидепрессанты с разагилином: амитриптилин в дозе не менее 50 мг/сут, тразодон — не менее 50 мг/сут, циталопрам — не менее 20 мг/сут, сертралин — не менее 100 мг/сут и пароксетин — не менее 30 мг/сут. Не сообщалось о возникновении серотонинового синдрома при проведении исследования, в котором принимали участие 115 пациентов, получавших одновременно разагилин и трициклические антидепрессанты, и 141 пациент, которые принимали разагилин и СИОЗС/СИОЗН.

В постмаркетинговом периоде сообщалось о случаях повышения АД, включая редкие случаи гипертонического криза, связанного с приемом пищи, богатой тирамином, у пациентов, получавших разагилин.

Сообщалось о лекарственном взаимодействии в случае одновременного применения ингибиторов МАО и симпатомиметиков.

В постмаркетинговом периоде сообщалось о случае повышения АД у пациента, который принимал разагилин сочетанно с глазным вазоконстриктором тетрагидрозолина гидрохлоридом.

Нарушение импульсного управления. У пациентов, применяющих дофаминовые агонисты и/или другие дофаминергические препараты, могут возникать патологическая азартность, повышение либидо, гиперсексуальность, импульсивное желание совершить покупку, переедание, импульсивное употребление пищи.

Подобные побочные реакции наблюдались в постмаркетинговом периоде при применении разагилина: навязчивые состояния, навязчивые мысли, импульсивное поведение.

Чрезмерная сонливость в дневное время и эпизоды внезапного засыпания. Чрезмерная сонливость в течение дня (гиперсомния, вялость, седация, приступы сна, сонливость и внезапные засыпания) может возникать у пациентов, применяющих агонисты дофамина и/или другие виды терапии дофаминергическими средствами. О подобных случаях чрезмерной сонливости в дневное время сообщалось в постмаркетинговом периоде с разагилином.

Сообщалось о случаях засыпания во время выполнения повседневной деятельности у пациентов, получавших разагилин и другие дофаминергические средства. Несмотря на то что многие из этих пациентов сообщили о сонливости в то время, как принимали разагилин с другими дофаминергическими средствами, некоторые из них отмечали, что у них не было никаких предупредительных признаков, таких как чрезмерная сонливость. Некоторые из этих случаев были зарегистрированы более чем через год после начала лечения.