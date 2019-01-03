фармакодинамика. Этилметилгидроксипиридина сукцинат относится к гетероароматическим антиоксидантам. Имеет широкий спектр фармакологического действия: повышает устойчивость организма к стрессу, оказывает анксиолитическое действие, которое не сопровождается сонливостью и миорелаксирующим эффектом; обладает ноотропными свойствами, предупреждает и уменьшает нарушения памяти, которые возникают при старении и под действием различных патогенных факторов, оказывает противосудорожное действие; проявляет антиоксидантный и антигипоксический эффект; повышает концентрацию внимания и работоспособность; ослабляет токсическое действие алкоголя. Препарат улучшает метаболизм тканей мозга и их кровоснабжение, микроциркуляцию и реологические свойства крови, уменьшает агрегацию тромбоцитов. Стабилизирует мембранные структуры клеток крови (эритроцитов и тромбоцитов); уменьшает содержание общего ХС и ЛПНП.

Механизм действия обусловлен его антиоксидантной и мембранопротекторной активностью. Ингибирует ПОЛ, повышает активность супероксидоксидазы, повышает соотношение липид — белок, уменьшает вязкость мембраны. Моделирует активность мембраносвязанных ферментов (кальцийнезависимой ФДЭ, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы), рецепторных комплексов (бензодиазепинового, ГАМК, ацетилхолинового), что усиливает их способность связываться с лигандами, способствует сохранению структурно-функциональной организации биомембран, транспортированию нейромедиаторов и улучшению синаптической передачи. Армадин Лонг повышает содержание дофамина в головном мозгу. В условиях ишемии тканей усиливает компенсаторную активацию аэробного гликолиза и снижает степень угнетения окислительных процессов в цикле Кребса.

Фармакокинетика. Армадин Лонг — пролонгированная лекарственная форма, обеспечивает равномерное высвобождение действующего вещества в течение 10–12 ч и снижает вероятность возникновения побочных эффектов в результате резкого повышения его содержания в плазме крови. Действие препарата начинает проявляться через 3–4 ч после приема, когда концентрация действующего вещества в плазме крови достигает терапевтического уровня, устойчивое улучшение состояния пациентов наступает через 2–3 дня при установлении стационарного уровня фармакокинетических показателей. После отмены препарата его действие сохраняется еще в течение 3–5 дней.

Всасывание препарата начинается в желудке и происходит в тонком и толстом кишечнике. Скорость высвобождения и абсорбции активного вещества из таблеток Армадин Лонг практически не зависит от отдела ЖКТ, рН и состава химуса.

Этилметилгидроксипиридина сукцинат в организме человека метаболизируется, главным образом, в печени путем интенсивной конъюгации с глюкуроновой кислотой и выводится с мочой как в неизмененном виде, так и в виде глюкуронконъюгатов. Показатели почечной экскреции неизмененного препарата и его конъюгированных метаболитов характеризуются значительной индивидуальной вариабельностью.