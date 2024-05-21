ДЕЛАСКИН ПОРОШОК (DELASKIN PULVER) (220089) - инструкция по применению Косметические средства
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ДЕЛАСКИН ПОРОШОК инструкция по применению
Характеристика
Деласкин порошок является средством лечебной косметики.
Действующее вещество, содержащееся в порошке Деласкин, является синтетическим дубильным веществом, которое по своей химической структуре и по влиянию на кожу близко к натуральным дубильным веществам. Порошок Деласкин предназначен для приготовления общих, местных и сидячих ванн, а также примочек.
Активное вещество, входящее в состав порошка Деласкин, обладает вяжущими и дубильными свойствами, поэтому положительно влияет на воспаленные, влажные и мацерированные участки кожи. Средство оказывает противозудное и местноанестезирующее действие и, благодаря этому, уменьшает выраженность покраснения и зуда.
Рекомендации по использованию
Деласкин порошок рекомендуется использовать в качестве дубильного и подсушивающего средства на влажных и мацерированных участках кожи, особенно в интертригинозных зонах (естественных складках, где кожа трется друг о друга: под мышками и ягодицами, в аногенитальной зоне, а также под молочными железами или на бедрах), например при пеленочном дерматите. Есть положительный опыт использования Деласкина при воспалительных заболеваниях кожи, сопровождающихся появлением влажных участков кожи и зудом.
Деласкин следует использовать в точном соответствии с рекомендациями в листке-вкладыше.
Обычные дозы
Общие ванны (для взрослых): 30 г порошка Деласкин на приблизительно 150 л воды (3 пакетика или 6 мерных ложек), температура: 32–35 °С, продолжительность 10–15 мин, частота: от 2–3 раз в неделю до 1 раза в сутки.
Общие ванны (для детей): 5 г порошка Деласкин на приблизительно 25 л воды (½ пакетика или 1 мерная ложка), температура: 32–35 °С, продолжительность 10–15 мин, частота: от 2–3 раз в неделю до 1 раза в сутки.
Сидячие ванны: 10 г порошка Деласкин на приблизительно 25 л воды (1 пакетик или 2 мерные ложки), температура: 32–35 °С, продолжительность 10–15 мин, частота от 2–3 раз в неделю до 1 раза в сутки.
Местные ванны (для рук, ног или стоп): 5 г порошка Деласкин на приблизительно 10 л воды (½ пакетика или 1 мерная ложка), температура: 32–35 °С, продолжительность 10–15 минут, частота — от 2–3 раз в неделю до 1 раза в сутки.
Примочки, обмывания и холодные компрессы: 5 г порошка Деласкин на приблизительно 5 л воды (½ пакетика или 1 мерная ложка), продолжительность: 15–20 мин, частота 2–3 раза в сутки; 2,5 г порошка Деласкин на приблизительно 5 л воды (1/4 пакетика соответствует одной чайной ложке без верха или ½ мерной ложки).
Способ использования: Деласкин предназначен для приготовления общих, местных и сидячих ванн. Для приготовления примочек.
Только для наружного использования. Не использовать на участках вокруг глаз.
Деласкин порошок одинаково хорошо растворяется в холодной, теплой и горячей воде, тем не менее, рекомендуется порошок растворить под струей воды, а затем размешать рукой. Для принятия сидячих ванн, кроме душевого поддона и ванны, можно использовать подобранную по размеру миску. Для местных ванн можно использовать также умывальник, душевой поддон или достаточно большую миску.
Продолжительность использования: не использовать Деласкин дольше 7 дней.
Особые указания
до начала использования необходимо прочитать листок-вкладыш и придерживаться рекомендаций, указанных в нем. Предостережения, которые касаются приема общих ванн, относятся также к ваннам с использованием порошка Деласкин: общие ванны нельзя использовать при нарушении функции миокарда, нарушениях кровообращения, повышенном АД, заболеваниях, сопровождающихся лихорадкой, и туберкулезе.
Деласкин не следует использовать в случае повышенной чувствительности к действующему веществу или одному из компонентов средства в результате возможных аллергических реакций и легкого местного раздражения кожи.
Если Деласкин попал в глаза, следует промыть их под проточной водой в течение 10 мин и обратиться к окулисту. После ошибочного употребления внутрь следует сначала выпить воды и обратиться к врачу, который примет решение о дальнейших лечебных мероприятиях.
Поскольку эффективность Деласкина снижается в присутствии щелочных мыл, не следует одновременно пользоваться мылом.
Период беременности и кормления грудью. Деласкин можно использовать в период беременности и кормления грудью.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Деласкин в банках по 150 г: после отбора необходимого количества следует плотно закрыть банку. После первого открытия банки срок хранения — 15 нед.