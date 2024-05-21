Деласкин порошок рекомендуется использовать в качестве дубильного и подсушивающего средства на влажных и мацерированных участках кожи, особенно в интертригинозных зонах (естественных складках, где кожа трется друг о друга: под мышками и ягодицами, в аногенитальной зоне, а также под молочными железами или на бедрах), например при пеленочном дерматите. Есть положительный опыт использования Деласкина при воспалительных заболеваниях кожи, сопровождающихся появлением влажных участков кожи и зудом.

Деласкин следует использовать в точном соответствии с рекомендациями в листке-вкладыше.

Обычные дозы

Общие ванны (для взрослых): 30 г порошка Деласкин на приблизительно 150 л воды (3 пакетика или 6 мерных ложек), температура: 32–35 °С, продолжительность 10–15 мин, частота: от 2–3 раз в неделю до 1 раза в сутки.

Общие ванны (для детей): 5 г порошка Деласкин на приблизительно 25 л воды (½ пакетика или 1 мерная ложка), температура: 32–35 °С, продолжительность 10–15 мин, частота: от 2–3 раз в неделю до 1 раза в сутки.

Сидячие ванны: 10 г порошка Деласкин на приблизительно 25 л воды (1 пакетик или 2 мерные ложки), температура: 32–35 °С, продолжительность 10–15 мин, частота от 2–3 раз в неделю до 1 раза в сутки.

Местные ванны (для рук, ног или стоп): 5 г порошка Деласкин на приблизительно 10 л воды (½ пакетика или 1 мерная ложка), температура: 32–35 °С, продолжительность 10–15 минут, частота — от 2–3 раз в неделю до 1 раза в сутки.

Примочки, обмывания и холодные компрессы: 5 г порошка Деласкин на приблизительно 5 л воды (½ пакетика или 1 мерная ложка), продолжительность: 15–20 мин, частота 2–3 раза в сутки; 2,5 г порошка Деласкин на приблизительно 5 л воды (1/ 4 пакетика соответствует одной чайной ложке без верха или ½ мерной ложки).

Способ использования: Деласкин предназначен для приготовления общих, местных и сидячих ванн. Для приготовления примочек.

Только для наружного использования. Не использовать на участках вокруг глаз.

Деласкин порошок одинаково хорошо растворяется в холодной, теплой и горячей воде, тем не менее, рекомендуется порошок растворить под струей воды, а затем размешать рукой. Для принятия сидячих ванн, кроме душевого поддона и ванны, можно использовать подобранную по размеру миску. Для местных ванн можно использовать также умывальник, душевой поддон или достаточно большую миску.

Продолжительность использования: не использовать Деласкин дольше 7 дней.