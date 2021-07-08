Бифон лосьон для волос и кожи головы (Bifon lotion for hair and head skin) (220087) - инструкция по применению Косметические средства
Бифон лосьон для волос и кожи головы инструкция по применению
Характеристика
лосьон для волос и кожи головы Бифон содержит бифоназол — высокоэффективное противогрибковое средство, уничтожающее Pityrosporum ovale — причину образования перхоти. Восстанавливается утраченный баланс кожи головы, исчезает неприятный зуд.
Средство также содержит такие ингредиенты для ухода, как пантенол, который помогает избежать сухости кожи головы, а также противовоспалительный компонент — аллантоин.
В составе лосьона Бифон отсутствуют красители и ароматизаторы, что обеспечивает мягкое действие средства и позволяет избежать дополнительного раздражающего действия на кожу головы.
Рекомендации по использованию
содержимое ½–1 колпачка равномерно нанести на кожу головы и легко втереть кончиками пальцев массажными движениями. После этого не смывать и уложить волосы как обычно. Для достижения максимального эффекта средство следует оставить на коже головы. Рекомендуют использовать Бифон лосьон для волос и кожи головы 2–3 раза в неделю в течение 4 нед. Средство можно наносить после мытья головы как на мокрые, так и на сухие волосы.
Особые указания
использовать согласно рекомендациям производителя. Если после регулярного использования в течение 4 нед улучшения не отмечено, следует обратиться к врачу, поскольку в некоторых случаях перхоть могут сопровождать заболевания кожи, требующие специального лечения (особенно тогда, когда образование перхоти сопровождается воспалительными процессами).
Не применять в области глаз! В случае попадания в глаза тщательно промыть их водой. Не предназначен для использования у детей. Средство следует наносить только на неповрежденную кожу. Обычно средство хорошо переносится, в случае раздражения кожи следует прекратить использование средства и обратиться к врачу.