использовать согласно рекомендациям производителя. Если после регулярного использования в течение 4 нед улучшения не отмечено, следует обратиться к врачу, поскольку в некоторых случаях перхоть могут сопровождать заболевания кожи, требующие специального лечения (особенно тогда, когда образование перхоти сопровождается воспалительными процессами).

Не применять в области глаз! В случае попадания в глаза тщательно промыть их водой. Не предназначен для использования у детей. Средство следует наносить только на неповрежденную кожу. Обычно средство хорошо переносится, в случае раздражения кожи следует прекратить использование средства и обратиться к врачу.