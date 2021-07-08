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Бифон лосьон для волос и кожи головы (Bifon lotion for hair and head skin) (220087) - инструкция по применению Косметические средства

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Бифон <I>лосьон для волос и кожи головы</I> (Bifon <I>lotion for hair and head skin</I>)
Цена в городе Киев
от 159,92 грн
Без рецепта
1 шт от 159,92 грн
В наличии в 514 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Лосьон
Объем
100 мл
Косметические средства
3.3.2. Дополнительные средства
Регистрационное удостоверение
12.2-18-3/14137 от 08.07.2021

Бифон лосьон для волос и кожи головы инструкция по применению

Характеристика

лосьон для волос и кожи головы Бифон содержит бифоназол — высокоэффективное противогрибковое средство, уничтожающее Pityrosporum ovale — причину образования перхоти. Восстанавливается утраченный баланс кожи головы, исчезает неприятный зуд.
Средство также содержит такие ингредиенты для ухода, как пантенол, который помогает избежать сухости кожи головы, а также противовоспалительный компонент — аллантоин.
В составе лосьона Бифон отсутствуют красители и ароматизаторы, что обеспечивает мягкое действие средства и позволяет избежать дополнительного раздражающего действия на кожу головы.

Рекомендации по использованию

содержимое ½–1 колпачка равномерно нанести на кожу головы и легко втереть кончиками пальцев массажными движениями. После этого не смывать и уложить волосы как обычно. Для достижения максимального эффекта средство следует оставить на коже головы. Рекомендуют использовать Бифон лосьон для волос и кожи головы 2–3 раза в неделю в течение 4 нед. Средство можно наносить после мытья головы как на мокрые, так и на сухие волосы.

Особые указания

использовать согласно рекомендациям производителя. Если после регулярного использования в течение 4 нед улучшения не отмечено, следует обратиться к врачу, поскольку в некоторых случаях перхоть могут сопровождать заболевания кожи, требующие специального лечения (особенно тогда, когда образование перхоти сопровождается воспалительными процессами).
Не применять в области глаз! В случае попадания в глаза тщательно промыть их водой. Не предназначен для использования у детей. Средство следует наносить только на неповрежденную кожу. Обычно средство хорошо переносится, в случае раздражения кожи следует прекратить использование средства и обратиться к врачу.

Бифон Лосьон для волос
Бифон® Лосьон для волос лосьон флакон 100 мл
от 159,92 грн
В наличии в 514 аптеках
Цены в аптеках
Бифон Лосьон для волос
Бифон® Лосьон для волос лосьон флакон 100 мл
от 159,92 грн
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