Гепавал® капсулы (Hepaval® capsules) (220085) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 572,03 грн
Без рецепта
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
250 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Гепавал капсулы инструкция по применению
Рекомендации по употреблению
Гепавал по рекомендации врача употребляют в качестве диетической добавки к рациону питания для восстановления уровня содержания L-глутатиона — важнейшего компонента систем антиоксидантной защиты и детоксикации организма:
- при нарушениях функции печени различного происхождения вследствие накопления свободных радикалов и перекисных соединений, проявлений токсического действия и неконтролируемого применения лекарственных средств, отравлениях токсичными элементами, пестицидами, алкоголем, фотохимическими продуктами смога;
- при повышенных физических нагрузках, снижении функциональной активности антиоксидантной системы вследствие старения организма;
- в зимне-весенний период при обеднении рациона питания антиоксидантами (токоферолами, биофлавоноидами, убихинон), а также при избыточном употреблении жиров и углеводов с одновременным уменьшением их расхода;
- вследствие действия неблагоприятных физических факторов (радиационное, электромагнитное и ультрафиолетовое излучение).
Способ употребления и рекомендованная суточная доза: употреблять взрослым независимо от приема пищи по 1–2 капсулы в сутки. Длительность употребления — 30 дней. При необходимости курс можно повторить. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к любому из компонентов, период беременности и кормления грудью.
Условия хранения
при температуре 4–25 °С в сухом, защищенном от света месте.
от 572,03 грн
Гепавал капсулы 250 мг, №30
от 572,03 грн