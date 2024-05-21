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Гепавал® капсулы (Hepaval® capsules) (220085) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гепавал<sup>&reg;</sup> <I>капсулы</I> (Hepaval<sup>&reg;</sup> <I>capsules</I>)
Цена в городе Киев
от 572,03 грн
Без рецепта
30 шт, 250 мг от 572,03 грн
В наличии в 503 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
250 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря

Гепавал капсулы инструкция по применению

Рекомендации по употреблению

Гепавал по рекомендации врача употребляют в качестве диетической добавки к рациону питания для восстановления уровня содержания L-глутатиона — важнейшего компонента систем антиоксидантной защиты и детоксикации организма:

  • при нарушениях функции печени различного происхождения вследствие накопления свободных радикалов и перекисных соединений, проявлений токсического действия и неконтролируемого применения лекарственных средств, отравлениях токсичными элементами, пестицидами, алкоголем, фотохимическими продуктами смога;
  • при повышенных физических нагрузках, снижении функциональной активности антиоксидантной системы вследствие старения организма;
  • в зимне-весенний период при обеднении рациона питания антиоксидантами (токоферолами, биофлавоноидами, убихинон), а также при избыточном употреблении жиров и углеводов с одновременным уменьшением их расхода;
  • вследствие действия неблагоприятных физических факторов (радиационное, электромагнитное и ультрафиолетовое излучение).

Способ употребления и рекомендованная суточная доза: употреблять взрослым независимо от приема пищи по 1–2 капсулы в сутки. Длительность употребления — 30 дней. При необходимости курс можно повторить. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

индивидуальная чувствительность к любому из компонентов, период беременности и кормления грудью.

Условия хранения

при температуре 4–25 °С в сухом, защищенном от света месте.

Гепавал
Гепавал капсулы 250 мг, №30
от 572,03 грн
В наличии в 503 аптеках
Цены в аптеках
Гепавал
Гепавал капсулы 250 мг, №30
от 572,03 грн
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