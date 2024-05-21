Гепавал по рекомендации врача употребляют в качестве диетической добавки к рациону питания для восстановления уровня содержания L-глутатиона — важнейшего компонента систем антиоксидантной защиты и детоксикации организма:

при нарушениях функции печени различного происхождения вследствие накопления свободных радикалов и перекисных соединений, проявлений токсического действия и неконтролируемого применения лекарственных средств, отравлениях токсичными элементами, пестицидами, алкоголем, фотохимическими продуктами смога;



при повышенных физических нагрузках, снижении функциональной активности антиоксидантной системы вследствие старения организма;



в зимне-весенний период при обеднении рациона питания антиоксидантами (токоферолами, биофлавоноидами, убихинон), а также при избыточном употреблении жиров и углеводов с одновременным уменьшением их расхода;



вследствие действия неблагоприятных физических факторов (радиационное, электромагнитное и ультрафиолетовое излучение).



Способ употребления и рекомендованная суточная доза: употреблять взрослым независимо от приема пищи по 1–2 капсулы в сутки. Длительность употребления — 30 дней. При необходимости курс можно повторить. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

