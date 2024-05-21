Диурол — оптимальное сочетание двух натуральных компонентов для защиты и поддержания здоровья — двойная сила в решении проблем мочевыделительной системы.

Диурол создан на основе запатентованного экстракта цельных ягод РАСrаn и экстракта гибискуса Ellirose. Комбинация стандартизованных экстрактов цельных ягод клюквы РАСrаn и экстракта гибискуса Ellirose, входящих в состав продукта Диурол, обусловливает выраженный синергический эффект для предотвращения инфекций мочевыводящих путей благодаря наличию в составе высокой концентрации бактериостатических и бактерицидных веществ.

Экстракт гибискуса Ellirose содержит полифенол и флавоноиды, проявляющие выраженный антимикробный эффект, особенно на Candida albicans. Именно поэтому Диурол способствует уменьшению выраженности симптомов инфекционных заболеваний мочевыводящих путей уже в конце первых суток употребления, а также значительно сокращает сроки выздоровления и усиливает эффект антибактериальной терапии.

Запатентованная мировая технология производства РАСrаn позволяет выделить экстракт из всех фракций ягод клюквы — кожицы, семян, мякоти и сока. Экстракт цельных ягод клюквы РАСгап, который входит в состав продукта Диурол, стандартизованный по содержанию PACs — проантоцианидинов типа А. Поэтому экстракт, полученный по технологии РАСгаn, имеет, в отличие от других экстрактов клюквы, свойства по обеспечению мощного антиадгезивного эффекта в отношении бактерий Escherichia coli, основного возбудителя инфекций мочевыделительной системы. Экстракт клюквы РАСrаn, который входит в состав продукта Диурол, способствует снижению проникновения в слизистую оболочку мочевыводящих путей Escherichia coli.

Поэтому Диурол способствует значительному уменьшению выраженности симптомов течения инфекционных заболеваний мочевыводящих путей уже через 10 дней, а также снижает частоту их повторных обострений.

