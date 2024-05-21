Диурол (Diurol) (220084) - инструкция по применению Диетические добавки
Диурол инструкция по применению
Характеристика
Диурол — оптимальное сочетание двух натуральных компонентов для защиты и поддержания здоровья — двойная сила в решении проблем мочевыделительной системы.
Диурол создан на основе запатентованного экстракта цельных ягод РАСrаn и экстракта гибискуса Ellirose. Комбинация стандартизованных экстрактов цельных ягод клюквы РАСrаn и экстракта гибискуса Ellirose, входящих в состав продукта Диурол, обусловливает выраженный синергический эффект для предотвращения инфекций мочевыводящих путей благодаря наличию в составе высокой концентрации бактериостатических и бактерицидных веществ.
Экстракт гибискуса Ellirose содержит полифенол и флавоноиды, проявляющие выраженный антимикробный эффект, особенно на Candida albicans. Именно поэтому Диурол способствует уменьшению выраженности симптомов инфекционных заболеваний мочевыводящих путей уже в конце первых суток употребления, а также значительно сокращает сроки выздоровления и усиливает эффект антибактериальной терапии.
Запатентованная мировая технология производства РАСrаn позволяет выделить экстракт из всех фракций ягод клюквы — кожицы, семян, мякоти и сока. Экстракт цельных ягод клюквы РАСгап, который входит в состав продукта Диурол, стандартизованный по содержанию PACs — проантоцианидинов типа А. Поэтому экстракт, полученный по технологии РАСгаn, имеет, в отличие от других экстрактов клюквы, свойства по обеспечению мощного антиадгезивного эффекта в отношении бактерий Escherichia coli, основного возбудителя инфекций мочевыделительной системы. Экстракт клюквы РАСrаn, который входит в состав продукта Диурол, способствует снижению проникновения в слизистую оболочку мочевыводящих путей Escherichia coli.
Поэтому Диурол способствует значительному уменьшению выраженности симптомов течения инфекционных заболеваний мочевыводящих путей уже через 10 дней, а также снижает частоту их повторных обострений.
Рекомендации по употреблению
по рекомендации врача Диурол употребляют в качестве специального пищевого продукта как дополнительный источник органических кислот (урсоловая, бензойная, лимонная, яблочная, протокатеховая, гибисковая, винная, аскорбиновая, щавелевая), проантоцианидинов, полифенолов, витаминов (А, В1, В2, В5, В6, С, РР), которые способствуют повышению защитных сил организма при неблагоприятных гигиенических условиях, сезонных изменениях, стрессовых ситуациях; с целью предотвращения проникновения бактерий в слизистые оболочки мочевыводящих путей и профилактики развития бактериальных инфекций и рецидивов хронических неспецифических инфекций мочевыводящих путей (циститов, пиелонефритов, гломерулонефритов), для профилактики образования мочевых конкрементов при повышении рН мочи, в том числе после их удаления из организма.
Способ употребления и рекомендованная суточная доза: употреблять взрослым независимо от приема пищи по 1 капсуле 2 раза в сутки. Длительность употребления устанавливается индивидуально. При необходимости курс можно повторить. При необходимости целесообразно комбинирование с антимикробными средствами. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к любому из компонентов, период беременности (до 12 нед включительно).
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 4–25 °С.