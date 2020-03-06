Артрокол гель (Artrocol gel) (220040) - инструкция по применению ATC-классификация
Артрокол гель инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Кетопрофен — относится к группе НПВП, производных арилпропионовой кислоты. Механизм его действия связан с угнетением синтеза простагландинов. Оказывает местное обезболивающее, противовоспалительное, антиэкссудативное действие.
Фармакокинетика. Уровень кетопрофена в плазме крови и тканях измеряли у 24 пациентов, подвергавшихся хирургическому вмешательству на колене. После многократного накожного применения кетопрофена в виде геля его уровень в плазме крови был примерно в 60 раз ниже (9–39 нг/г), чем после перорального применения дозы кетопрофена (490–3300 нг/г). Уровень кетопрофена в тканях на участке применения был в одинаковом диапазоне концентраций для геля и пероральных форм, при этом гель демонстрировал значительно более высокую степень межиндивидуальной вариативности.
Биодоступность кетопрофена после местного применения составляет приблизительно 5% уровня после перорального применения (на основании данных о выведении с мочой).
Степень связывания с белками плазмы крови составляет примерно 99%. Кетопрофен выводится почками преимущественно в форме глюкуронидного конъюгата.
Показания Артрокол гель
облегчение острых болезненных состояний скелетно-мышечной системы, вызванных травмой, например спортивными травмами, вывихами, растяжениями и ушибами.
Боль при лёгком артрите.
Применение Артрокол гель
предназначен для местного применения (накожно).
Гель наносить на кожу пораженного участка тонким слоем 2–4 раза в сутки и осторожно втирать до полного впитывания. Обычная рекомендуемая доза геля составляет 15 г (14 см геля соответствуют 7,5 г). Продолжительность лечения составляет 7 дней.
Пациенты пожилого возраста. Особых рекомендаций по дозировке таким пациентам нет.
Дети. Лекарственное средство не использовать детям.
Противопоказания
- известные реакции гиперчувствительности (например симптомы БА, аллергического ринита, возникшие при применении декскетопрофена, кетопрофена, фенофибрата, тиапрофеновой кислоты, ацетилсалициловой кислоты или других НПВП);
- гиперчувствительность к любому из вспомогательных веществ;
- наличие в анамнезе кожных проявлений аллергии при применении декскетопрофена, кетопрофена, фенофибрата, тиапрофеновой кислоты, блокаторов ультрафиолетовых лучей или парфюмерных средств;
- реакции фотосенсибилизация в анамнезе;
- влияние солнечного света (даже рассеянных солнечных лучей) и ультрафиолетового облучения в солярии в течение всего периода лечения и еще 2 нед после прекращения терапии;
- применение при наличии патологических изменений на коже, таких как экзема или акне;
- нанесение на инфицированную кожу, открытые раны, слизистые оболочки, анальный или генитальный участок, в глаза, под окклюзионные повязки;
- III триместр беременности.
Побочные эффекты
побочные реакции распределены по системам органов и частоте возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (частоту невозможно определить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — реакции повышенной чувствительности, включая анафилактический шок, ангионевротический отек.
Со стороны кожи и подкожных тканей: редко — местные кожные реакции, такие как эритема, экзема, зуд, жжение; редко — реакции фотосенсибилизации, крапивница; очень редко — буллезная и фликтенулезная экзема, способная распространяться и приобретать генерализованный характер; частота неизвестна — синдром Стивенса — Джонсона.
Со стороны почек и мочевыделительных путей: очень редко — почечная недостаточность.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях, возникших после регистрации лекарственного средства, очень важны. Это позволяет постоянно наблюдать за балансом польза/риск лекарственного средства. Работников системы здравоохранения просят сообщать о любых подозреваемые побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Особые указания
препарат следует с осторожностью применять у пациентов с сердечной, печеночной или почечной недостаточностью. Имеются сообщения о единичных случаях системных побочных реакций, связанных с поражением почек.
Местное применение большого количества кетопрофена может приводить к таким системных эффектам, как, например, гиперчувствительность и БА. Пациенты с БА в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или назальными полипами имеют более высокий риск возникновения аллергии на ацетилсалициловую кислоту и/или НПВП, в сравнении с остальным населением.
Сообщалось о развитии серьезных кожных реакций, таких как синдром Стивенса — Джонсона, ассоциированных с применением НПВП, включая кетопрофен гель. Пациентов, применяющих данное лекарственное средство, следует проинформировать о признаках и симптомах серьезных кожных проявлений. При первом появлении кожных высыпаний, поражений слизистой оболочки или любых других признаков повышенной чувствительности следует прекратить применение лекарственного средства.
Не следует превышать рекомендуемое количество геля и применять препарат в течение длительного времени, поскольку со временем повышается риск развития контактного дерматита и реакций фотосенсибилизации.
Кроме этого, во время применения препарата следует соблюдать следующие меры предосторожности:
· после каждого нанесения геля следует тщательно мыть руки;
· при появлении любых кожных реакций, в том числе связанных с одновременным применением средств, содержащих октокрилен (некоторые косметические или гигиенические средства), следует немедленно прекратить его применение;
· гель не следует наносить под окклюзионную повязку;
· гель не следует наносить на слизистые оболочки, участки вокруг глаз или в конъюнктивальный мешок;
· гель не следует наносить рядом с открытым пламенем, поскольку он содержит алкоголь;
· гель не разбавлять.
Пребывание на солнце (даже в туманный день) или попадание ультрафиолетовых лучей на кожу в солярии во время местного применения кетопрофена может привести к развитию потенциально серьезных кожных реакций (фотосенсибилизации). Во избежание развития реакций фотосенсибилизации рекомендуется защищать одеждой те участки кожи, на которые наносится гель, во время лечения и в течение 2 нед после прекращения применения препарата. Не следует посещать также солярий в период лечения и в течение 2 нед после прекращения применения препарата.
Препарат содержит этанол, однако каких-либо мер предосторожности в связи с дозой этанола и путем его применения не требуется.
Препарат содержит метилпарагидроксибензоат (Е218), который может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Применение в период беременности и кормления грудью
I и II триместр беременности. Не обнаружено эмбриотоксических эффектов у животных. Имеются эпидемиологические доказательства безопасности кетопрофена при беременности у человека. Однако в I и II триместр беременности применение лекарственного средства следует избегать.
III триместр беременности. Все ингибиторы синтеза простагландинов, в том числе кетопрофен, вызывают токсическое поражение кардиопульмональной системы и почек плода. В конце беременности как у матери, так и у плода может пролонгироваться время кровотечения. Поэтому применение препарата противопоказано в III триместр беременности.
Период кормления грудью. В минимальных количествах кетопрофен проникает в грудное молоко. Препарат не следует применять в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных о влиянии на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.
Взаимодействия
системная абсорбция кетопрофена при местном применении очень низкая, и сообщений о взаимодействии с другими лекарственными средствами не поступало, но следующие взаимодействия были обнаружены при применении пероральных форм кетопрофена или других НПВП.
При одновременном системном применении НПВП, включая кетопрофен, с метотрексатом сообщали о серьезных взаимодействиях.
Передозировка
при местном (накожном) применении передозировка маловероятна.
При случайном проглатывании геля могут возникать системные побочные реакции в зависимости от принятого количества. При развитии таких реакций следует проводить поддерживающее и симптоматическое лечение.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.