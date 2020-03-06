препарат следует с осторожностью применять у пациентов с сердечной, печеночной или почечной недостаточностью. Имеются сообщения о единичных случаях системных побочных реакций, связанных с поражением почек.

Местное применение большого количества кетопрофена может приводить к таким системных эффектам, как, например, гиперчувствительность и БА. Пациенты с БА в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или назальными полипами имеют более высокий риск возникновения аллергии на ацетилсалициловую кислоту и/или НПВП, в сравнении с остальным населением.

Сообщалось о развитии серьезных кожных реакций, таких как синдром Стивенса — Джонсона, ассоциированных с применением НПВП, включая кетопрофен гель. Пациентов, применяющих данное лекарственное средство, следует проинформировать о признаках и симптомах серьезных кожных проявлений. При первом появлении кожных высыпаний, поражений слизистой оболочки или любых других признаков повышенной чувствительности следует прекратить применение лекарственного средства.

Не следует превышать рекомендуемое количество геля и применять препарат в течение длительного времени, поскольку со временем повышается риск развития контактного дерматита и реакций фотосенсибилизации.

Кроме этого, во время применения препарата следует соблюдать следующие меры предосторожности:

· после каждого нанесения геля следует тщательно мыть руки;

· при появлении любых кожных реакций, в том числе связанных с одновременным применением средств, содержащих октокрилен (некоторые косметические или гигиенические средства), следует немедленно прекратить его применение;

· гель не следует наносить под окклюзионную повязку;

· гель не следует наносить на слизистые оболочки, участки вокруг глаз или в конъюнктивальный мешок;

· гель не следует наносить рядом с открытым пламенем, поскольку он содержит алкоголь;

· гель не разбавлять.

Пребывание на солнце (даже в туманный день) или попадание ультрафиолетовых лучей на кожу в солярии во время местного применения кетопрофена может привести к развитию потенциально серьезных кожных реакций (фотосенсибилизации). Во избежание развития реакций фотосенсибилизации рекомендуется защищать одеждой те участки кожи, на которые наносится гель, во время лечения и в течение 2 нед после прекращения применения препарата. Не следует посещать также солярий в период лечения и в течение 2 нед после прекращения применения препарата.

Препарат содержит этанол, однако каких-либо мер предосторожности в связи с дозой этанола и путем его применения не требуется.

Препарат содержит метилпарагидроксибензоат (Е218), который может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).

Применение в период беременности и кормления грудью

I и II триместр беременности. Не обнаружено эмбриотоксических эффектов у животных. Имеются эпидемиологические доказательства безопасности кетопрофена при беременности у человека. Однако в I и II триместр беременности применение лекарственного средства следует избегать.

III триместр беременности. Все ингибиторы синтеза простагландинов, в том числе кетопрофен, вызывают токсическое поражение кардиопульмональной системы и почек плода. В конце беременности как у матери, так и у плода может пролонгироваться время кровотечения. Поэтому применение препарата противопоказано в III триместр беременности.

Период кормления грудью. В минимальных количествах кетопрофен проникает в грудное молоко. Препарат не следует применять в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных о влиянии на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.