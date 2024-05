фармакодинамика. Лизиноприл — ингибитор фермента пептидил-дипептидазы. Он ингибирует ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), который катализирует превращение ангиотензина I в вазоконстрикторный пептид ангиотензин II. Ангиотензин II также стимулирует секрецию альдостерона корой надпочечников. Ингибирование АПФ приводит к снижению концентрации ангиотензина II, в результате чего снижается вазопрессорная активность и секреция альдостерона. Снижение последнего может приводить к повышению содержания калия в плазме крови.

Поскольку считается, что в основе механизма снижения лизиноприлом АД лежит прежде всего подавление ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), лизиноприл снижает АД даже у пациентов с АГ с низким уровнем ренина. АПФ идентичен киназе II, ферменту, разрушающему брадикинин. Играют ли повышенные концентрации брадикинина, мощного вазодилататорного пептида, роль в терапевтических эффектах лизиноприла, еще не выяснено.

Амлодипин — это производное дигидропиридина (блокатора медленных кальциевых каналов или антагониста ионов кальция), блокирующее их поступление через мембраны в мышечные клетки миокарда и сосудов. Механизм гипотензивного действия амлодипина обусловлен прямым расслабляющим влиянием на гладкие мышцы сосудов.

Применение амлодипина 1 раз в сутки ежедневно приводит к клинически значимому снижению АД у пациентов с АГ как в вертикальном, так и в горизонтальном положении в течение 24 ч. Вследствие медленного начала действия быстрый гипотензивный эффект не наступает.

Амлодипин не оказывает какого-либо неблагоприятного влияния на обмен веществ и концентрацию липидов в плазме крови и его можно применять при лечении больных БА, сахарным диабетом и подагрой.

Фармакокинетика

Лизиноприл . Всасывание. После приема внутрь C max лизиноприла в плазме крови достигается через 7 ч, хотя у пациентов с острым инфарктом миокарда наблюдалась тенденция к незначительной задержке во времени достижения C max в плазме крови. На основании данных о выведении с мочой средняя степень всасывания лизиноприла составляет около 25%, вариабельность у разных пациентов — от 6 до 60% в исследуемом диапазоне доз (5–80 мг). У пациентов с сердечной недостаточностью биодоступность лизиноприла снижается примерно до 16%. Всасывание лизиноприла не зависит от приема пищи.

Распределение и связывание с белками плазмы крови. Лизиноприл не связывается с белками плазмы крови, за исключением циркулирующего АПФ. Исследования на крысах показали, что лизиноприл практически не проникает через ГЭБ.

Биотрансформация и выведение. Лизиноприл не метаболизируется в организме и выводится в неизмененном виде с мочой. При многократном применении эффективный T ½ лизиноприла составляет 12,6 ч. Почечный клиренс лизиноприла у здоровых добровольцев составляет около 50 мл/мин. Снижение концентрации в плазме крови имеет продолжительный терминальный T ½ , не способствующий накоплению лизиноприла в организме. Вероятно, этот терминальный T ½ представляет насыщенное связывание с АПФ и не является дозозависимым.

Пациенты с печеночной недостаточностью. Нарушение функции печени у пациентов с циррозом печени привело к снижению всасывания лизиноприла (примерно на 30% согласно данным о выведении с мочой), однако влияние лизиноприла увеличилось (примерно на 50%) по сравнению со здоровыми добровольцами в связи со снижением клиренса.

Пациенты с почечной недостаточностью. Нарушение функции почек снижает выведение лизиноприла, который экскретируется ими, но это снижение становится клинически значимым только при СКФ <30 мл/мин. При легкой и умеренной почечной недостаточности (клиренс креатинина — 30–80 мл/мин) среднее значение AUC увеличивается только на 13%, тогда как при тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина — 5–30 мл/мин) наблюдается увеличение среднего значения AUC в 4,5 раза. Лизиноприл выводится из организма при гемодиализе. После 4 ч гемодиализа концентрация лизиноприла в плазме крови снижается в среднем на 60%, а диализный клиренс составляет 40–55 мл/мин.

Пациенты с сердечной недостаточностью. У пациентов с сердечной недостаточностью отмечается более высокая концентрация лизиноприла в плазме крови по сравнению со здоровыми добровольцами (увеличение AUC в среднем на 125%), но на основании данных о выведении с мочой всасывание лизиноприла у них снижается примерно на 16% по сравнению со здоровыми лицами.

Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста отмечают высокую концентрацию лизиноприла в плазме крови и высокие значения AUC (больше на ≈60%) по сравнению с возрастными показателями молодых пациентов.

Амлодипин . Всасывание. После применения в терапевтических дозах амлодипин хорошо всасывается, достигая C max в плазме крови через 6–12 ч после применения. Биодоступность составляет по разным оценкам 64–80%. Прием пищи не влияет на биодоступность амлодипина.

Распределение и связывание с белками в плазме крови. Объем распределения составляет около 21 л/кг массы тела. Исследования in vitro показали, что около 97,5% амлодипина связывается с белками плазмы крови.

Биотрансформация и выведение. Терминальный T ½ из плазмы крови составляет около 35–50 ч и соответствует применению амлодипина 1 раз в сутки. Амлодипин интенсивно метаболизируется в печени до неактивного метаболита, и только 10% исходного соединения и 60% метаболитов выводятся с мочой.

Пациенты с печеночной недостаточностью. Клинические данные о применении амлодипина у пациентов с печеночной недостаточностью очень ограничены. У пациентов с печеночной недостаточностью клиренс амлодипина снижен, что приводит к увеличению T ½ и AUC примерно на 40–60%.

Пациенты пожилого возраста. Время достижения C max амлодипина в плазме крови у пациентов пожилого возраста и более молодых пациентов практически одинаково. У пациентов пожилого возраста отмечена тенденция к снижению клиренса амлодипина, что приводит к увеличению AUC и T ½ .

Пациенты с нарушением функции почек. Амлодипин экстенсивно метаболизируется до неактивных метаболитов. 10% амлодипина выводится в неизмененном виде с мочой. Изменения концентрации амлодипина в плазме крови не коррелируют со степенью нарушения функции почек. Пациентам с нарушением функции почек можно принимать амлодипин в обычных дозах. Амлодипин не выводится путем диализа.