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АХД 2000 (AHD 2000) (21922) - инструкция по применению ATC-классификация

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АХД 2000 (AHD 2000)
Цена в городе Киев
от 105,73 грн
По рецепту
1 шт, 75 г/100 г от 105,73 грн 1 шт, 75 г/100 г Нет в наличии 1 шт, 75 г/100 г Нет в наличии
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Раствор накожный
Дозировка
75 г/100 г
Объем
250 мл
ATC-група
D08A X08 Этанол
Регистрационное удостоверение
UA/6138/01/01 от 25.05.2017
Международное название
SPIRITUS AETHYLICUS* (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ*)

АХД 2000 инструкция по применению

Состав

действующее вещество: этанол денатурированный; 100 г раствора содержит этанола денатурированного 75 мг;

вспомогательные вещества: комплекс для ухода за кожей (основа: эфир кислоты полиожирной), ароматическое вещество (масло душистое Пинофлор), кислота молочная, вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор накожный.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТС D08А X.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

АХД 2000 (AHD 2000®) оказывает бактерицидное, туберкулоцидное, фунгицидное действия, инактивирует вирусы, в том числе ВИЧ, вирус гепатита В. Снижает количество транзиторной микрофлоры кожи за 30 секунд в 100 тыс. раз. Высокоэффективный против резидентной микрофлоры кожи, чем обеспечивает качественную хирургическую антисептику кожи. Высококачественное действие в присутствии белка, сыворотки, цельной крови.

Показания

Гигиеническая и хирургическая антисептическая обработка рук и кожи.

Противопоказания

Повышенная чувствительность.

Не применять при острых воспалительных процессах кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлено.

Особенности применения

Не применять для антисептики открытых ран и слизистых оболочек, не допускать попадания в глаза. При случайном попадании на слизистые оболочки или в глаза промыть их большим количеством проточной воды. В случае покраснения и раздражения кожи необходимо прекратить применение препарата и смыть жидкость водой. Применять только наружно. В случае попадания внутрь необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

АХД 2000 назначать для наружного применения в неразбавленном виде.

Хирургическая антисептика

Нанести 5 мл АХД на ладони рук и втирать в руки и предплечья до полного высыхания, уделяя особое внимание кончикам пальцев и на участки возле ногтей. Продолжительность втирания — 1 ½ минуты.

Гигиеническая антисептика рук

Перед выполнением манипуляций и обследования пациента следует вымыть руки с моющим средством и просушить их. На сухие руки нанести 3 мл АХД 2000, втирать в течение 30 секунд. После выполнения манипуляций: в случае наличия загрязнения на руках смочить руки АХД 2000 в достаточном количестве (не менее 3 мл), втирать 30 секунд в случае отсутствия заметного загрязнения рук удалить загрязнения на коже рук с помощью одноразовой Хосписепт салфетки, а затем провести антисептическую обработку рук, втирая 3 мл АХД 2000 в течение 30 секунд. После гигиенической антисептики руки вымыть с моющим средством.

Антисептическая обработка кожи

Антисептическая обработка кожи пациента заключается в том, что поверхность, которая требует обработки, полностью смачивается АХД 2000 и высушивается, особенно перед использованием термоэлектрических устройств на коже. Экспозиция не менее 15 секунд, кожа, богатая на сальные железы — не менее 10 минут.

Перед пункциями и инъекциями — экспозиция составляет не менее 15 секунд.

Перед пункциями суставов, брюшной полости, полых органов и при других хирургических вмешательствах — экспозиция не менее 1 минуты.

На кожу с большим количеством сальных желез (например лоб) — экспозиция не менее 1 минуты.

Вируцидное действие что касается ротавирусов, аденовирусов, а также вирусов гепатита В и С, ВИЧ.

Дети

Не применять детям.

Побочные реакции

Раздражение кожи (покраснение, жжение), аллергические реакции. В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 °С вдали от источников открытого огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

250 мл, с распылителем; по 125 мл или по 500 мл, или по 1000 мл; по 5 л в канистрах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

А.Ф.П. Антисептика Форшунгс и Продукшнсгезельшафт ГмбХ, Германия по лицензии Лизоформ Др.Ханс Роземанн ГмбХ/A.F.P. Antiseptica Forschungs und Produktionsgesellschaft GmbH, Germany under the license Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

21337 Лунебург, Отто-Бреннер-Штрассе, 16, Германия; 12247 г. Берлин, ул. Кайзер-Вильгем-Штрассе, 133, Германия/Otto-Brener-St.16, Luneburg 21337, Germany; 133 Kaiser-Wilhelm-St., Berlin 12247, Germany.

АХД 2000
АХД 2000 раствор накожный 75 г/100 г флакон 250 мл с распылит., №1
от 105,73 грн
В наличии в 1 аптеке
Цены в аптеках
АХД 2000
АХД 2000 раствор накожный 75 г/100 г флакон 250 мл с распылит., №1
от 105,73 грн
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