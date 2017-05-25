АХД 2000 назначать для наружного применения в неразбавленном виде.

Хирургическая антисептика

Нанести 5 мл АХД на ладони рук и втирать в руки и предплечья до полного высыхания, уделяя особое внимание кончикам пальцев и на участки возле ногтей. Продолжительность втирания — 1 ½ минуты.

Гигиеническая антисептика рук

Перед выполнением манипуляций и обследования пациента следует вымыть руки с моющим средством и просушить их. На сухие руки нанести 3 мл АХД 2000, втирать в течение 30 секунд. После выполнения манипуляций: в случае наличия загрязнения на руках смочить руки АХД 2000 в достаточном количестве (не менее 3 мл), втирать 30 секунд в случае отсутствия заметного загрязнения рук удалить загрязнения на коже рук с помощью одноразовой Хосписепт салфетки, а затем провести антисептическую обработку рук, втирая 3 мл АХД 2000 в течение 30 секунд. После гигиенической антисептики руки вымыть с моющим средством.

Антисептическая обработка кожи

Антисептическая обработка кожи пациента заключается в том, что поверхность, которая требует обработки, полностью смачивается АХД 2000 и высушивается, особенно перед использованием термоэлектрических устройств на коже. Экспозиция не менее 15 секунд, кожа, богатая на сальные железы — не менее 10 минут.

Перед пункциями и инъекциями — экспозиция составляет не менее 15 секунд.

Перед пункциями суставов, брюшной полости, полых органов и при других хирургических вмешательствах — экспозиция не менее 1 минуты.

На кожу с большим количеством сальных желез (например лоб) — экспозиция не менее 1 минуты.

Вируцидное действие что касается ротавирусов, аденовирусов, а также вирусов гепатита В и С, ВИЧ.