АХД 2000 (AHD 2000) (21922) - инструкция по применению ATC-классификация
АХД 2000 инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: этанол денатурированный; 100 г раствора содержит этанола денатурированного 75 мг;
вспомогательные вещества: комплекс для ухода за кожей (основа: эфир кислоты полиожирной), ароматическое вещество (масло душистое Пинофлор), кислота молочная, вода очищенная.
Лекарственная форма
Раствор накожный.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТС D08А X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
АХД 2000 (AHD 2000®) оказывает бактерицидное, туберкулоцидное, фунгицидное действия, инактивирует вирусы, в том числе ВИЧ, вирус гепатита В. Снижает количество транзиторной микрофлоры кожи за 30 секунд в 100 тыс. раз. Высокоэффективный против резидентной микрофлоры кожи, чем обеспечивает качественную хирургическую антисептику кожи. Высококачественное действие в присутствии белка, сыворотки, цельной крови.
Показания
Гигиеническая и хирургическая антисептическая обработка рук и кожи.
Противопоказания
Повышенная чувствительность.
Не применять при острых воспалительных процессах кожи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не установлено.
Особенности применения
Не применять для антисептики открытых ран и слизистых оболочек, не допускать попадания в глаза. При случайном попадании на слизистые оболочки или в глаза промыть их большим количеством проточной воды. В случае покраснения и раздражения кожи необходимо прекратить применение препарата и смыть жидкость водой. Применять только наружно. В случае попадания внутрь необходимо обратиться к врачу.
Способ применения и дозы
АХД 2000 назначать для наружного применения в неразбавленном виде.
Хирургическая антисептика
Нанести 5 мл АХД на ладони рук и втирать в руки и предплечья до полного высыхания, уделяя особое внимание кончикам пальцев и на участки возле ногтей. Продолжительность втирания — 1 ½ минуты.
Гигиеническая антисептика рук
Перед выполнением манипуляций и обследования пациента следует вымыть руки с моющим средством и просушить их. На сухие руки нанести 3 мл АХД 2000, втирать в течение 30 секунд. После выполнения манипуляций: в случае наличия загрязнения на руках смочить руки АХД 2000 в достаточном количестве (не менее 3 мл), втирать 30 секунд в случае отсутствия заметного загрязнения рук удалить загрязнения на коже рук с помощью одноразовой Хосписепт салфетки, а затем провести антисептическую обработку рук, втирая 3 мл АХД 2000 в течение 30 секунд. После гигиенической антисептики руки вымыть с моющим средством.
Антисептическая обработка кожи
Антисептическая обработка кожи пациента заключается в том, что поверхность, которая требует обработки, полностью смачивается АХД 2000 и высушивается, особенно перед использованием термоэлектрических устройств на коже. Экспозиция не менее 15 секунд, кожа, богатая на сальные железы — не менее 10 минут.
Перед пункциями и инъекциями — экспозиция составляет не менее 15 секунд.
Перед пункциями суставов, брюшной полости, полых органов и при других хирургических вмешательствах — экспозиция не менее 1 минуты.
На кожу с большим количеством сальных желез (например лоб) — экспозиция не менее 1 минуты.
Вируцидное действие что касается ротавирусов, аденовирусов, а также вирусов гепатита В и С, ВИЧ.
Дети
Не применять детям.
Побочные реакции
Раздражение кожи (покраснение, жжение), аллергические реакции. В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С вдали от источников открытого огня.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
250 мл, с распылителем; по 125 мл или по 500 мл, или по 1000 мл; по 5 л в канистрах.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
А.Ф.П. Антисептика Форшунгс и Продукшнсгезельшафт ГмбХ, Германия по лицензии Лизоформ Др.Ханс Роземанн ГмбХ/A.F.P. Antiseptica Forschungs und Produktionsgesellschaft GmbH, Germany under the license Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
21337 Лунебург, Отто-Бреннер-Штрассе, 16, Германия; 12247 г. Берлин, ул. Кайзер-Вильгем-Штрассе, 133, Германия/Otto-Brener-St.16, Luneburg 21337, Germany; 133 Kaiser-Wilhelm-St., Berlin 12247, Germany.