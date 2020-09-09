Артифлекс Хондро (Artiflex Chondro) (211483) - инструкция по применению ATC-классификация
Артифлекс Хондро инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: chondroitin sulfate;
1 мл хондроитина сульфата натрия 100 мг;
вспомогательные вещества: спирт бензиловый, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или со слегка желтоватым оттенком жидкость с запахом спирта бензилового.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат. Хондроитина сульфат.
Код АТС М01А Х25.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Основные действующие вещества лекарственного средства — натриевые соли хондроитина сульфата А и С (средняя молекулярная масса 11000 дальтонов). Хондроитина сульфат — высокомолекулярный мукополисахарид. Он является основным компонентом протеогликанов, которые вместе с коллагеновыми волокнами образуют хрящевой матрикс.
Препарат тормозит процесс дегенерации и стимулирует регенерацию хрящевой ткани, оказывает хондропротекторное, противовоспалительное, анальгезирующее действие. Заменяет хондроитина сульфат суставного хряща, катаболизований патологическим процессом. Подавляет активность ферментов, вызывающих деградацию суставного хряща; ингибирует металлопротеиназы, а именно — лейкоцитарную эластазу. Снижает активность гиалуронидазы. Частично блокирует выброс свободных кислородных радикалов способствует блокированию хемотаксиса, антигенных детерминант. Стимулирует выработку хондроцитами протеогликанов. Влияет на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани. Позволяет восстановить механическую и эластичную целостность хрящевого матрикса. Противовоспалительное и анальгезирующее эффекты достигаются благодаря снижению выброса в синовиальную жидкость медиаторов воспаления и болевых факторов через синовиоциты и макрофаги синовиальной оболочки, а также вследствие угнетения секреции лейкотриена В и простагландина Е.
Применение препарата способствует восстановлению суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, предотвращает сжатию соединительной ткани, выполняет роль смазки суставных поверхностей, нормализует выработку суставной жидкости, улучшает подвижность суставов, способствует уменьшению интенсивности боли, улучшает качество жизни.
Препарат замедляет резорбцию костной ткани и уменьшает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани.
Фармакокинетика.
После введения хондроитин сульфат проникает в синовиальную жидкость. Cmax в синовиальной жидкости достигается через 4–5 часов после инъекции. Выводится из организма в течение 24 часов. Выводится преимущественно почками.
Показания
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (первичный артроз, межпозвонковый остеохондроз, остеоартроз), остеопороз, пародонтопатии, переломы (для ускорения образования костной мозоли), а также с целью лечения последствий операций на суставах.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к любому из компонентов лекарственного средства, склонность к кровоточивости, тромбофлебиты, почечная недостаточность, недостаточность функции печени в стадии декомпенсации, беременность, период кормления грудью, детский возраст.
С осторожностью применять: при нарушении свертываемости крови; сахарном диабете; лицам с повышенной массой тела; при нарушении функции почек; женщинам, планирующим беременность.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении с глюкокортикостероидами и НПВП хондроитина сульфат может уменьшать потребность в них, а также потребность в обезболивающих лекарственных средствах. Проявляет синергизм действия при одновременном применении с глюкозамином и другими хондропротекторами. Эффективность лечения повышается при обогащении диеты витаминами А, С и солями марганца, магния, меди, цинка и селена.
При одновременном приеме с ацетилсалициловой кислотой или другими антикоагулянтами или антиагрегантами рекомендовано проводить контроль свертываемости крови. При одновременном применении с тетрациклинами хондроитин может влиять на концентрацию тетрациклина в сыворотке крови.
Особенности применения
Для достижения стабильного клинического эффекта необходимо не менее 25 инъекций препарата. Эффект сохраняется в течение многих месяцев после окончания лечения. Для предупреждения обострений применять повторные курсы лечения. Рекомендуется увеличение доз под контролем врача для пациентов с избыточной массой тела, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, при одновременном приеме диуретиков, а также в начале лечения при необходимости ускорения клинического ответа.
При аллергических реакциях или геморрагиях лечение следует прекратить.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозы натрия, то есть практически свободное от натрия.
Способ применения и дозы
Препарат вводить взрослым внутримышечно по 1 мл через день. В случае хорошей переносимости дозу увеличивать до 2 мл, начиная с четвертой инъекции. Курс лечения — 25–35 инъекций. Повторные курсы — через 6 месяцев.
Дети
Опыт применения препарата у детей отсутствует.
Побочные реакции
При применении у пациентов с повышенной чувствительностью к препарату возможны нарушения:
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, анафилактический шок, ангионевротический отек;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, зуд, эритема, крапивница, дерматит, алопеция, изменения в месте введения, в т. ч. покраснение и зуд;
со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, диспепсические явления, диарея;
другие: нарушения со стороны органов зрения, кератопатия, головокружение, периферические отеки.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 мл в ампулах № 5, № 10 в коробке; № 5, № 5×2, № 10 в блистере в коробке. По 2 мл в предварительно наполненных шприцах в комплекте с иглами № 1, № 5, № 1×5 в блистерах в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.