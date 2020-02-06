Глиятон® капсулы мягкие (Gliaton® soft capsules) (211476) - инструкция по применению ATC-классификация
Глиятон капсулы мягкие инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Глиятон — средство группы центральных холиномиметиков с преимущественным влиянием на ЦНС. Холина альфосцерат как носитель холина и предшествуюший агент фосфатидилхолина имеет потенциальную способность предотвращать и корригировать биохимические повреждения, которые имеют особое значение среди патогенных факторов психоорганического инволюционного синдрома, то есть может влиять на пониженный холинергический тонус и измененный фосфолипидный состав оболочек нервных клеток. В состав препарата входит 40,5% метаболически защищенного холина.
Метаболическая защита обеспечивает высвобождение холина в головном мозге. Глиятон положительно влияет на функции памяти и когнитивные способности, а также на показатели эмоционального состояния и поведения, ухудшение которых вызвано развитием инволюционной патологии мозга.
Механизм действия основан на том, что при попадании в организм холина альфосцерат расщепляется под действием ферментов на холин и глицерофосфат: холин участвует в биосинтезе ацетилхолина — одного из основных медиаторов нервного возбуждения; глицерофосфат является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) нейронной мембраны. Таким образом, Глиятон улучшает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах: положительно влияет на пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов. Глиятон улучшает церебральный кровоток, усиливает метаболические процессы в головном мозге, активирует структуры ретикулярной формации головного мозга и восстанавливает сознание при травматическом повреждении головного мозга.
Фармакокинетика. При введении Клиятона в среднем абсорбируется около 88% введенной дозы. Препарат накапливается преимущественно в мозге (45% концентрации препарата в крови), легких и печени. Элиминация препарата происходит главным образом через легкие в виде двуокиси углерода (CO2). Только 15% препарата выводится с мочой и желчью.
Показания Глиятон капсулы мягкие
дегенеративно-инволюционные мозговые психоорганические синдромы или вторичные последствия цереброваскулярной недостаточности, то есть первичные и вторичные нарушения умственной деятельности у лиц пожилого возраста, характеризующиеся нарушением памяти, спутанностью сознания, дезориентацией, снижением мотивации и инициативности, снижением способности к концентрации; изменения в эмоциональной сфере и поведении: эмоциональная нестабильность, раздражительность, безразличие к окружающей среде; псевдомеланхолия у лиц пожилого возраста.
Применение Глиятон капсулы мягкие
препарат применять только у взрослых. Принимать по 1 капсуле 2 или 3 раза в сутки. Длительность лечения врач определяет индивидуально.
Противопоказания
известная гиперчувствительность к препарату или к его компонентам. Психотический синдром, тяжелое психомоторное возбуждение.
Побочные эффекты
как правило, препарат хорошо переносится даже при длительном применении.
На протяжении первых дней или недель лечения могут возникать такие проявления побочных реакций, как тревога, ажитация, бессонница. Эти симптомы временные и не требуют прекращения лечения, но возможно временное снижение дозы.
Возможно возникновение тошноты (которая главным образом является следствием вторичной допаминергической активации), снижение АД, головная боль, очень редко возможны абдоминальная боль и кратковременная спутанность сознания. В таком случае необходимо снизить дозу препарата.
Возможны реакции гиперчувствительности. включая сыпь, зуд, крапивницу, ангионевротический отек, покраснение кожи. Может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Особые указания
применение в период беременности или кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности или кормления грудью.
Дети. Опыт применения Глиятона у детей отсутствует.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на способность к управлению транспортными средствами и работе с другими механизмами.
Взаимодействия
клинически значимого взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не установлено.
Передозировка
при передозировке Глиятона, которая может проявляться тошнотой, беспокойством, возбуждением, бессонницей следует снизить дозу препарата. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.