фармакодинамика. Глиятон — средство группы центральных холиномиметиков с преимущественным влиянием на ЦНС. Холина альфосцерат как носитель холина и предшествуюший агент фосфатидилхолина имеет потенциальную способность предотвращать и корригировать биохимические повреждения, которые имеют особое значение среди патогенных факторов психоорганического инволюционного синдрома, то есть может влиять на пониженный холинергический тонус и измененный фосфолипидный состав оболочек нервных клеток. В состав препарата входит 40,5% метаболически защищенного холина.

Метаболическая защита обеспечивает высвобождение холина в головном мозге. Глиятон положительно влияет на функции памяти и когнитивные способности, а также на показатели эмоционального состояния и поведения, ухудшение которых вызвано развитием инволюционной патологии мозга.

Механизм действия основан на том, что при попадании в организм холина альфосцерат расщепляется под действием ферментов на холин и глицерофосфат: холин участвует в биосинтезе ацетилхолина — одного из основных медиаторов нервного возбуждения; глицерофосфат является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) нейронной мембраны. Таким образом, Глиятон улучшает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах: положительно влияет на пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов. Глиятон улучшает церебральный кровоток, усиливает метаболические процессы в головном мозге, активирует структуры ретикулярной формации головного мозга и восстанавливает сознание при травматическом повреждении головного мозга.

Фармакокинетика. При введении Клиятона в среднем абсорбируется около 88% введенной дозы. Препарат накапливается преимущественно в мозге (45% концентрации препарата в крови), легких и печени. Элиминация препарата происходит главным образом через легкие в виде двуокиси углерода (CO 2 ). Только 15% препарата выводится с мочой и желчью.