Биолектра Магнезиум Директ (Biolectra Magnesium Direct) (211475) - инструкция по применению Диетические добавки
Биолектра Магнезиум Директ инструкция по применению
Характеристика
диетическая добавка Биолектра Магнезиум Директ может быть рекомендована как дополнительный источник магния. Биолектра Магнезиум Директ способствует нормализации функции сердечно-сосудистой системы и предотвращению судорог. Содержит фенилаланин.
Рекомендации по употреблению
детям в возрасте старше 13 лет и взрослым, в том числе в период беременности и кормления грудью, по 1 пакетику 1 раз в сутки в течение 2 нед. После перерыва в 2–3 нед можно повторить курс.
Способ употребления: положить микрогранулы на язык, позволить им медленно раствориться и проглотить. Пакетик рекомендуется раскрывать по направлению, указанному стрелкой.
Перед применением рекомендована консультация врача.
Противопоказания
дети в возрасте до 13 лет, больные с фенилкетонурией, повышенная чувствительность к составным компонентам.
Особые указания
не превышать рекомендуемую дозу. В период беременности за месяц до родов следует прекратить употребление диетической добавки.
Передозировка
при передозировке возможен слабительный эффект.
Условия хранения
в сухом месте при комнатной температуре.