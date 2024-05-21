детям в возрасте старше 13 лет и взрослым, в том числе в период беременности и кормления грудью, по 1 пакетику 1 раз в сутки в течение 2 нед. После перерыва в 2–3 нед можно повторить курс.

Способ употребления: положить микрогранулы на язык, позволить им медленно раствориться и проглотить. Пакетик рекомендуется раскрывать по направлению, указанному стрелкой.

Перед применением рекомендована консультация врача.

