Элонва (Elonva)
Элонва инструкция по применению
Состав
действующее вещество: корифолитропин альфа;
1 предварительно наполненный шприц (0,5 мл) содержит 100 мкг или 150 мкг корифолитропина альфа;
вспомогательные вещества: натрия цитрат, сахароза, полисорбат 20, метионин, натрия гидроксид и/или кислота хлористоводородная концентрированная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный водный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Гонадотропные и другие овуляционные стимуляторы. Корифолитропин альфа. Код ATС G03G A09.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Корифолитропин альфа разработан как препарат длительного действия, инициирующий стимуляцию овуляции с таким же фармакодинамическим профилем, как у рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона (рФСГ), но с заметно удлиненной продолжительностью активности ФСГ. В результате его способности инициировать и поддерживать рост многочисленных фолликулов в течение целой недели однократная подкожная инъекция рекомендуемой дозы препарата Элонва может заменить первые 7 инъекций любого ежедневного рекомбинантного ФСГ-препарата в цикле лечения путем контролируемой стимуляции яичников (КСЯ). Большая продолжительность активности ФСГ достигнута добавлением к бета-цепи человеческого ФСГ карбокситерминального пептида бета-субъединицы человеческого хорионического гонадотропина (чХГ).
Корифолитропин альфа не демонстрирует никакой активности ЛГ/чХГ.
Фармакокинетика.
Фармакокинетические параметры корифолитропина альфа оценивались после подкожного введения у женщин, проходящих цикл лечения КСЯ.
Через длительный период полувыведения после введения рекомендуемой дозы концентрация корифолитропина альфа в плазме крови достаточна для поддержания роста многочисленных фолликулов в течение недели. Это оправдывает замену однократной подкожной инъекцией Элонвы при КСЯ первые 7 инъекций ежедневного рФСГ для развития многочисленных фолликулов и беременности в программе Вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Фактором, определяющим дозу корифолитропина альфа, является масса тела. Действие корифолитропина альфа после однократной подкожной инъекции составляет 665 часов*нг/мл (AUC, 426–1037 часов*нг/мл1) и аналогично после введения 100 мкг корифолитропина альфа женщинам с массой тела менее или равно 60 кг и 1 корифолитропина альфа женщинам с массой тела более 60 кг.
Абсорбция
После однократной подкожной инъекции препарата Элонва максимальная концентрация корифолитропина альфа в плазме крови составляет 4,24 нг/мл (2,49–7,21 нг/мл1) и достигается через 44 часа (35–57 часов1). Абсолютная биодоступность составляет 58% (48–70%1).
Распределение
Такие характеристики, как распределение, метаболизм и выведение корифолитропина альфа, очень сходны с соответствующими характеристиками других гонадотропинов, таких как ФСГ, чХГ и ЛГ. После абсорбции в кровь корифолитропин альфа распределяется главным образом в яичниках и почках. Объем распределения при стабильной концентрации равен 9,2 л (6,5–13,1 л1). Воздействие корифолитропина альфа возрастает пропорционально росту дозы в пределах 60 — 240 мкг.
Выведение
Период полувыведения корифолитропина альфа составляет 70 часов (59–82 часа1) и клиренс 0,13 л/час (0,10–0,18 л/час1). Выведение корифолитропина альфа происходит преимущественно почками и может ухудшаться у пациентов с почечной недостаточностью (см. раздел «Способ применения и дозы» и «Особенности применения»).
1 Прогнозируемый уровень для 90% пациентов.
Другие отдельные группы пациентов.
Нарушение функции печени
Хотя данные о пациентках с нарушением функции печени отсутствуют, маловероятно, что ухудшение функции печени влияет на фармакокинетический профиль корифолитропина альфа.
Показания
Контролируемая стимуляция яичников (КСЯ) в сочетании с антагонистом гонадотропин-рилизинг гормона (ГРГ) для развития многочисленных фолликулов у женщин, участвующих в программе Вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к активному веществу или любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе «Состав».
- Беременность (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
- Опухоли яичников, молочных желез, матки, гипофиза или гипоталамуса.
- Патологическое (не менструальное) вагинальное кровотечение без известной/диагностированной этиологии.
- Первичная дисфункция яичников.
- Кисты яичников или увеличение яичников.
- Фиброзные опухоли матки, несовместимые с беременностью.
- Пороки развития репродуктивных органов, несовместимые с беременностью.
- Факторы риска для синдрома гиперстимуляции яичников (СГСЯ):
- СГСЯ в анамнезе.
- Предыдущий цикл КСЯ, приведший к образованию более 30 фолликулов размером ≥ 11 мм, которые измеряются при ультразвуковом исследовании.
- Количество базальных антральных фолликул >20.
- Синдром поликистоза яичников (СПЯ).
Особенности применения
Оценка бесплодия перед началом лечения
Перед началом лечения должны быть установлены причины бесплодия у пары. В частности, женщину необходимо продиагностировать в отношении гипотиреоза, адренокортикальной недостаточности, гиперпролактинемии, опухолей гипофиза или гипоталамуса, а также предварительно проведенного соответствующего специфического лечения. Также перед началом лечения Элонвой необходимо оценить медицинские состояния, при которых противопоказана беременность.
Доза в течение цикла стимуляции
Препарат Элонва предназначен для введения только в виде однократной подкожной инъекции. Нельзя делать дополнительные инъекции препарата в течение одного и того же цикла лечения (см. раздел «Способ применения и дозы»).
До 8-го дня стимуляции после применения Элонвы не следует дополнительно вводить препараты, содержащие рФСГ (см. также раздел «Способ применения и дозы»).
Нарушение функции почек
У пациенток со слабой, умеренной или тяжелой почечной недостаточностью экскреция корифолитропина альфа может быть снижена (см. раздел «Способ применения и дозы» и подраздел «Фармакокинетика»), поэтому применение препарата таким пациенткам не рекомендуется.
Нерекомендуемое применение с агонистом гонадотропин-рилизинг гормона
Данные о применении препарата Элонва в сочетании с агонистом ГРГ ограничены. Результаты исследования позволяют предположить повышенную реакцию яичников, чем при применении с антагонистом ГРГ. Поэтому препарат в сочетании с агонистом ГРГ применять не рекомендуется (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Синдром гиперстимуляции яичников (СГСЯ)
СГСЯ отличается от простого увеличения яичников. Клиническими признаками и симптомами слабого и умеренного СГСЯ являются боли в животе, тошнота, диарея, увеличение яичников от незначительного до умеренного и кисты яичников. СХСЯ тяжелой степени может представлять угрозу жизни. Клинические признаки и симптомы тяжелого СГСЯ — это большие кисты яичников, острая абдоминальная боль, асцит, плевральный выпот, гидроторакс, диспноэ, олигурия, гематологические отклонения и увеличение массы тела. Иногда одновременно с СГСЯ возможны венозные или артериальные тромбоэмболические расстройства. Также сообщалось о связи СХСЯ и транзиторных патологических изменений функциональных проб печени, что указывает на нарушение функции печени с/без морфологических изменений при биопсии печени.
СГСЯ может являться следствием применения чХГ и беременности (эндогенный чХГ). Ранний СГСЯ наступает в течение 10 дней после введения чХГ и может быть связан с повышенной реакцией яичников на стимуляцию гонадотропином. Поздний СГСЯ наступает более чем через 10 дней после введения чХГ вследствие гормональных изменений при беременности. Из-за риска развития СГСЯ необходимо контролировать состояние пациенток в течение не менее 2 недель после введения чХГ.
У женщин с известными факторами риска интенсивного ответа яичников может быть повышена склонность к развитию СГСЯ во время или после лечения Элонвой. По состоянию женщин, получающих первый цикл стимуляции яичников и у которых факторы риска известны только частично, рекомендуется тщательно наблюдать возникновение ранних признаков и симптомов СГСЯ.
Соблюдайте современную клиническую практику для снижения риска СГСЯ во время Вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Соблюдение рекомендованной дозы препарата Элонва и схемы лечения, а также тщательный мониторинг по реакции яичников важны для снижения риска возникновения СХСЯ.
Для мониторинга риска СГСЯ необходимо проводить ультразвуковую оценку развития фолликулов до начала лечения и через регулярные интервалы в течение лечения; одновременное определение сывороточных уровней эстрадиола может быть также целесообразным. При проведении ВРТ существует повышенный риск развития СГСЯ с количеством фолликулов 18 или более и диаметром 11 мм или больше. Если возникает СГСЯ, необходимо внедрить и соблюдать стандартное и надлежащее лечение СГСЯ.
Перекрут яичника
Сообщалось о перекруте яичника после лечения гонадотропинами, включая препарат Элонва. Перекрут яичника может быть связан с другими состояниями, такими как СГСЯ, беременность, с ранее проведенными хирургическими вмешательствами в брюшной полости, с наличием перекрута яичника в анамнезе, а также кисты яичника в анамнезе или в настоящее время. Поражение яичника в результате ослабления кровотока можно предупредить, если своевременно установить диагноз и немедленно устранить перекрут.
Многоплодная беременность
При применении всех гонадотропинов, включая препарат Элонва, отмечали случаи многоплодной беременности и рождение нескольких детей. Перед началом лечения женщина и ее партнер необходимо проинформировать о потенциальном риске для матери (осложнения беременности и родов) и для новорожденных (низкая масса тела при рождении). У женщин, проходящих процедуру ВРТ, риск многоплодной беременности связан главным образом с количеством пересаженных эмбрионов.
Внематочная беременность
У бесплодных женщин, которым предложено лечение методами ВРТ, повышена частота внематочной беременности. Очень важно провести ультразвуковое исследование на ранних стадиях беременности, чтобы подтвердить маточную и исключить внематочную беременность.
Врожденные пороки
Частота врожденных пороков развития после применения ВРТ может быть несколько выше, чем после спонтанного зачатия. Считается, что это обусловлено различиями в характеристиках родителей (например возраст матери, характеристики спермы) и повышенной частотой многоплодных беременностей.
Опухоль яичников и других репродуктивных органов
Сообщалось о доброкачественных и злокачественных новообразованиях яичников и других органов репродуктивной системы у женщин, которые при лечении бесплодия получили многочисленные курсы медикаментозной терапии. Не установлено, может ли лечение гонадотропинами привести к повышению риска развития таких опухолей у бесплодных женщин.
Сосудистые осложнения
Сообщалось о тромбоэмболических расстройствах (связанных или не связанных с СГСЯ) после лечения гонадотропинами, включая препарат Элонва.
Внутрисосудистый тромбоз, как венозных, так и артериальных сосудов, может приводить к ослаблению притока крови к жизненно важным органам и конечностям. У женщин с общепризнанными факторами риска тромбоэмболических расстройств, таких как личный или семейный анамнез, тяжелая форма ожирения или тромбофилия, применение гонадотропинов, включая препарат Элонва, может привести к дальнейшему росту такого риска. Для таких женщин необходимо сравнить положительный эффект от приема гонадотропинов и рисков. Следует заметить, что беременность сама по себе также приводит к повышению риска развития тромбозов.
Способ применения и дозы
Терапию препаратом Элонва необходимо начинать под наблюдением врача, имеющего опыт лечения бесплодия.
Дозирование
При лечении женщин репродуктивного возраста доза Элонвы зависит от массы тела и возраста женщины.
- Рекомендованная одноразовая доза препарата составляет 100 мкг для женщин масса тела которых меньше или равна 60 кг и в возрасте 36 лет или младше.
- Рекомендованная однократная доза составляет 150 мкг для женщин:
- масса тела которых более 60 кг, независимо от возраста,
- масса тела которых 50 кг или более и старше 36 лет.
Женщины старше 36 лет, которые весят менее 50 кг, не исследовались.
|Масса тела
|Меньше чем 50 кг
|50–60 кг
|Более чем 60 кг
|Возраст
|36 лет или младше
|100 мкг
|100 мкг
|150 мкг
|Более 36 лет
|Не исследовались
|150 мкг
|150 мкг
Рекомендуемые дозы препарата Элонва были установлены только в режиме лечения с вводимым антагонистом ГРГ, начиная с 5-го или 6-го дня стимуляции (также см. разделы «Показания» и «Особенности применения»).
1-й день стимуляции
Препарат Элонва необходимо применять в виде однократной подкожной инъекции, желательно в брюшную стенку в начале фолликулярной фазы менструального цикла.
5-й или 6-й день стимуляции
Лечение антагонистом ГРГ необходимо начинать на 5-й или 6-й день стимуляции в зависимости от реакции яичников, то есть от количества и размера растущих фолликулов и количества эстрадиола в крови. Также может потребоваться одновременное определение уровней эстрадиола в плазме крови. Антагонист ГРГ применяют для предотвращения преждевременных выбросов лютеинизирующего гормона (ЛГ).
8-й день стимуляции
Через 7 дней после инъекции препарата Элонва, которую проводят в первый день стимуляции, можно продолжить КСЯ лечение с ежедневными инъекциями (рекомбинантного) фолликулостимулирующего гормона (рФСГ) до достижения критериев инициации окончательного созревания ооцитов (3 фолликула ≥ 17 мм). Ежедневная дозировка рФСГ может зависеть от реакции яичников. Для пациентов с нормальной реакцией на лечение рекомендованная ежедневная доза составляет 150 МЕ рФСГ. Введение рФСГ в день введения чХГ можно пропустить в зависимости от реакции яичников. Как правило, адекватное развитие фолликулов достигается в среднем до 9 суток лечения (диапазон – 6 — 18 суток).
Как только будет наблюдаться 3 фолликула ≥ 17 мм, в тот же день или на следующий день для индукции окончательного созревания ооцитов вводится 5000 — 10000 МЕ чХГ. В случае повышенной реакции яичников для минимизации риска развития СХСЯ см. рекомендации, приведенные в разделе «Особенности применения».
Отдельные группы пациентов
Нарушение функции почек
Клинические исследования с участием пациентов с нарушениями функции почек не проводились. Поскольку выведение корифолитропина альфа может быть снижено при нарушении функции почек, применение Элонвы таким пациенткам не рекомендуется.
Нарушение функции печени
Данные о пациентках с ухудшающейся функцией печени отсутствуют, однако маловероятно, что печеночная недостаточность влияет на выведение корифолитропина альфа.
Способ введения
Элонву необходимо вводить путем инъекции под кожу (подкожно) в складку кожи (зажатую между большим и указательным пальцами), непосредственно ниже пупка. Инъекцию может делать медицинский работник (например медсестра), сама женщина или ее партнер, которые должным образом проинструктированы врачом. При применении препарата Элонва точно следуйте указаниям врача. Если вы в чем-то не уверены, еще раз проконсультируйтесь с врачом. Пошаговая инструкция по применению препарата Элонва приведена ниже.
Не вводите препарат Элонва в мышцы.
Инструкция по введению препарата
Приготовление инъекции
1. Перед применением Элонвы помойте руки водой с мылом и высушите их.
Протрите место инъекции (участок ниже пупка) в месте введения иглы дезинфицирующим средством (например спиртом), чтобы удалить с поверхности любые бактерии.
Протрите около 5 см кожи вокруг точки, где будет введена игла. Пусть дезинфицирующее средство высохнет не менее 1 минуты, прежде чем продолжить инъекцию.
2. После высыхания дезинфицирующего средства снимите иголочный колпачок, разорвав этикетку по перфорации.
Оставьте защиту иглы на игле.
Уложите иглу, не снимая с нее защиты на чистую сухую поверхность и приготовьте шприц к инъекции.
3. Держите шприц серым колпачком вверх.
Легко постучите по шприцу пальцем, чтобы пузырьки воздуха поднялись в его верхнюю часть.
4. Продолжайте держать шприц серым колпачком вверх.
Свинтите колпачок шприца, поворачивая его против часовой стрелки.
5. Продолжайте держать шприц вверх.
Навинтите иглу с защитой (содержит иглу), поворачивая ее по часовой стрелке, на шприц.
6. Продолжайте держать шприц вверх.
Снимите защиту с иглы вертикально вверх.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ с иглой.
Выполнение инъекции
7. Поместите шприц между указательным и средним пальцем, держа шприц вверху.
Положите большой палец на поршень.
Аккуратно нажимайте на поршень вверх, пока на кончике иглы не появится капля.
8. Большим и указательным пальцами зажмите складку кожи.
Введите в складку кожи всю иглу под углом 90°.
Осторожно нажимайте на поршень, пока он может двигаться вперед, и удерживайте его в этом положении.
ПОСЧИТАЙТЕ ДО ПЯТИ, чтобы убедиться, что введен весь раствор.
9. Снимите палец с поршня.
Игла будет автоматически втянута в шприц, где она будет постоянно заблокирована.
Дети
Препарат не применяют для стимуляции яичников у пациентов детского возраста.
Побочные реакции
Короткий профиль безопасности
Во время лечения препаратом Элонва чаще всего сообщалось о таких побочных реакциях, которые наблюдались в клинических исследованиях (N=2 397), как: дискомфорт в тазовом участке (6,0%), СГСЯ (4,3%, также см. раздел «Особенности применения»), головная боль (4,0%), боль в тазовой области (2,9%), тошнота (2,3%), усталость (1,5%) и болезненность молочных желез (1,3%).
Список побочных реакций
В таблице ниже приведены основные побочные реакции, наблюдавшиеся у женщин при применении препарата Элонва во время клинических исследований и постмаркетинговых наблюдений. Побочные реакции распределены по системам организма и частоте возникновения: очень часто (> 1/10), часто (от > 1/100 до <1/10), нечасто (от > 1/1000 до <1/100), редко (от > 1/10000 до <1/1000), очень редко (<1/10000) и неизвестно (нельзя оценить по имеющимся данным). В пределах каждой частотной группы побочные реакции представлены в порядке убывания серьезности.
|Системно-органный класс
|Частота возникновения
|Побочные реакции
|Со стороны иммунной системы
|Неизвестно
|Реакции гиперчувствительности, как локальные, так и генерализованные, включая сыпь*
|Психические расстройства
|Нечасто
|Перепады настроения
|Со стороны нервной системы
|Часто
|Головная боль
|Нечасто
|Головокружение
|Нарушения со стороны сосудов
|Нечасто
|Прилив крови
|Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта
|Часто
|Тошнота
|Нечасто
|Боль в животе, рвота, диарея, запор
|Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительных тканей
|Нечасто
|Боль в области спины
|Беременность, период после родов и перинатальный период
|Нечасто
|Самовольный аборт
|Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Часто
|СГСЯ, боль и дискомфорт в тазовом участке, болезненность молочных желез
|Нечасто
|Перекрут яичников, боль в области придатков матки, преждевременная овуляция, боль в молочных железах
|Общие расстройства и состояния в месте введения
|Часто
|Усталость
|Нечасто
|Кровоизлияние в месте введения, боль в месте введения, раздражение
|Анализы
|Нечасто
|Повышенный уровень аланинаминотрансферазы, повышенный уровень аспартатаминотрансферазы
|Травмы, отравления и процедурные осложнения
|Нечасто
|Боль во время проведения процедуры
* Побочные реакции были определены путем постмаркетингового наблюдения.
Описание некоторых побочных реакций
Кроме того, сообщалось о внематочной беременности и многоплодной беременности. Это должно быть рассмотрено по отношению к процедуре ВРТ или последующей беременности.
В редких случаях тромбоэмболия ассоциировалась с терапией препаратом Элонва, как и при применении других гонадотропинов.
Отчетность по побочным реакциям
Отчетность предсказуемых побочных реакций после утверждения лекарственного средства важна. Это позволяет продолжить мониторинг соотношения польза/риск лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать о любых предполагаемых побочных реакциях через национальную систему отчетности.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте при температуре 2–8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 0,5 мл раствора в предварительно наполненном шприце из гидролитического стекла типа 1 с фиксатором иглы, резиновым поршнем и наконечником. Шприц оборудован автоматической системой безопасности (для предотвращения повреждений иглой после использования). По 1 предварительно наполненному шприцу вместе со стерильной инъекционной иглой в открытом пластиковом лотке в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Н.В. Органон, Нидерланды.