Оценка бесплодия перед началом лечения

Перед началом лечения должны быть установлены причины бесплодия у пары. В частности, женщину необходимо продиагностировать в отношении гипотиреоза, адренокортикальной недостаточности, гиперпролактинемии, опухолей гипофиза или гипоталамуса, а также предварительно проведенного соответствующего специфического лечения. Также перед началом лечения Элонвой необходимо оценить медицинские состояния, при которых противопоказана беременность.

Доза в течение цикла стимуляции

Препарат Элонва предназначен для введения только в виде однократной подкожной инъекции. Нельзя делать дополнительные инъекции препарата в течение одного и того же цикла лечения (см. раздел «Способ применения и дозы»).

До 8-го дня стимуляции после применения Элонвы не следует дополнительно вводить препараты, содержащие рФСГ (см. также раздел «Способ применения и дозы»).

Нарушение функции почек

У пациенток со слабой, умеренной или тяжелой почечной недостаточностью экскреция корифолитропина альфа может быть снижена (см. раздел «Способ применения и дозы» и подраздел «Фармакокинетика»), поэтому применение препарата таким пациенткам не рекомендуется.

Нерекомендуемое применение с агонистом гонадотропин-рилизинг гормона

Данные о применении препарата Элонва в сочетании с агонистом ГРГ ограничены. Результаты исследования позволяют предположить повышенную реакцию яичников, чем при применении с антагонистом ГРГ. Поэтому препарат в сочетании с агонистом ГРГ применять не рекомендуется (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Синдром гиперстимуляции яичников (СГСЯ)

СГСЯ отличается от простого увеличения яичников. Клиническими признаками и симптомами слабого и умеренного СГСЯ являются боли в животе, тошнота, диарея, увеличение яичников от незначительного до умеренного и кисты яичников. СХСЯ тяжелой степени может представлять угрозу жизни. Клинические признаки и симптомы тяжелого СГСЯ — это большие кисты яичников, острая абдоминальная боль, асцит, плевральный выпот, гидроторакс, диспноэ, олигурия, гематологические отклонения и увеличение массы тела. Иногда одновременно с СГСЯ возможны венозные или артериальные тромбоэмболические расстройства. Также сообщалось о связи СХСЯ и транзиторных патологических изменений функциональных проб печени, что указывает на нарушение функции печени с/без морфологических изменений при биопсии печени.

СГСЯ может являться следствием применения чХГ и беременности (эндогенный чХГ). Ранний СГСЯ наступает в течение 10 дней после введения чХГ и может быть связан с повышенной реакцией яичников на стимуляцию гонадотропином. Поздний СГСЯ наступает более чем через 10 дней после введения чХГ вследствие гормональных изменений при беременности. Из-за риска развития СГСЯ необходимо контролировать состояние пациенток в течение не менее 2 недель после введения чХГ.

У женщин с известными факторами риска интенсивного ответа яичников может быть повышена склонность к развитию СГСЯ во время или после лечения Элонвой. По состоянию женщин, получающих первый цикл стимуляции яичников и у которых факторы риска известны только частично, рекомендуется тщательно наблюдать возникновение ранних признаков и симптомов СГСЯ.

Соблюдайте современную клиническую практику для снижения риска СГСЯ во время Вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Соблюдение рекомендованной дозы препарата Элонва и схемы лечения, а также тщательный мониторинг по реакции яичников важны для снижения риска возникновения СХСЯ.

Для мониторинга риска СГСЯ необходимо проводить ультразвуковую оценку развития фолликулов до начала лечения и через регулярные интервалы в течение лечения; одновременное определение сывороточных уровней эстрадиола может быть также целесообразным. При проведении ВРТ существует повышенный риск развития СГСЯ с количеством фолликулов 18 или более и диаметром 11 мм или больше. Если возникает СГСЯ, необходимо внедрить и соблюдать стандартное и надлежащее лечение СГСЯ.

Перекрут яичника

Сообщалось о перекруте яичника после лечения гонадотропинами, включая препарат Элонва. Перекрут яичника может быть связан с другими состояниями, такими как СГСЯ, беременность, с ранее проведенными хирургическими вмешательствами в брюшной полости, с наличием перекрута яичника в анамнезе, а также кисты яичника в анамнезе или в настоящее время. Поражение яичника в результате ослабления кровотока можно предупредить, если своевременно установить диагноз и немедленно устранить перекрут.

Многоплодная беременность

При применении всех гонадотропинов, включая препарат Элонва, отмечали случаи многоплодной беременности и рождение нескольких детей. Перед началом лечения женщина и ее партнер необходимо проинформировать о потенциальном риске для матери (осложнения беременности и родов) и для новорожденных (низкая масса тела при рождении). У женщин, проходящих процедуру ВРТ, риск многоплодной беременности связан главным образом с количеством пересаженных эмбрионов.

Внематочная беременность

У бесплодных женщин, которым предложено лечение методами ВРТ, повышена частота внематочной беременности. Очень важно провести ультразвуковое исследование на ранних стадиях беременности, чтобы подтвердить маточную и исключить внематочную беременность.

Врожденные пороки

Частота врожденных пороков развития после применения ВРТ может быть несколько выше, чем после спонтанного зачатия. Считается, что это обусловлено различиями в характеристиках родителей (например возраст матери, характеристики спермы) и повышенной частотой многоплодных беременностей.

Опухоль яичников и других репродуктивных органов

Сообщалось о доброкачественных и злокачественных новообразованиях яичников и других органов репродуктивной системы у женщин, которые при лечении бесплодия получили многочисленные курсы медикаментозной терапии. Не установлено, может ли лечение гонадотропинами привести к повышению риска развития таких опухолей у бесплодных женщин.

Сосудистые осложнения

Сообщалось о тромбоэмболических расстройствах (связанных или не связанных с СГСЯ) после лечения гонадотропинами, включая препарат Элонва.

Внутрисосудистый тромбоз, как венозных, так и артериальных сосудов, может приводить к ослаблению притока крови к жизненно важным органам и конечностям. У женщин с общепризнанными факторами риска тромбоэмболических расстройств, таких как личный или семейный анамнез, тяжелая форма ожирения или тромбофилия, применение гонадотропинов, включая препарат Элонва, может привести к дальнейшему росту такого риска. Для таких женщин необходимо сравнить положительный эффект от приема гонадотропинов и рисков. Следует заметить, что беременность сама по себе также приводит к повышению риска развития тромбозов.