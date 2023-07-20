КОРИФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА (CORIFOLLITROPIN ALFA) Действующее вещество
корифоллитропин альфа инициирует стимуляцию овуляции, с таким же фармакодинамическим профилем, как в рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона (рФСГ), но с удлиненной продолжительностью активности ФСГ. Удлиненная продолжительность активности ФСГ достигнута добавлением к β-цепи человеческого ФСГ карбокситерминального пептида β-субъединицы ХГ (хорионического гонадотропина).
Cmax — 4,24 нг/мл и достигается через 44 ч. Объем распределения — 9,2 л. Т½ — 70 ч.
контролируемая стимуляция яичников (КСЯ) в сочетании с антагонистом гонадотропин-рилизинг гормона (ГРГ) для развития многочисленных фолликулов у женщин, участвующих в программе вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
вводить путем п/к инъекции.
рекомендуемая однократная доза составляет 100 мкг для женщин с массой тела ≤60 кг и возрастом 36 лет или младше.
Рекомендуемая однократная доза составляет 150 мкг для женщин:
• масса тела которых >60 кг, независимо от возраста;
• масса тела ≥50 кг и старше 36 лет.
Женщины в возрасте >36 лет, которые весят <50 кг, не исследовались.
повышенная чувствительность, беременность, опухоли яичников, молочных желез, матки, гипофиза или гипоталамуса.
головная боль, головокружение. прилив крови, тошнота, боль в животе, рвота, диарея, запор, боль в области спины, боль и дискомфорт в тазовой области, болезненность молочных желез и др.
исследования взаимодействия корифоллитропина альфа с другими лекарственными средствами не проводились.
возможно усиление побочного действия.