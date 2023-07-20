вводить путем п/к инъекции.

рекомендуемая однократная доза составляет 100 мкг для женщин с массой тела ≤60 кг и возрастом 36 лет или младше.

Рекомендуемая однократная доза составляет 150 мкг для женщин:

• масса тела которых >60 кг, независимо от возраста;

• масса тела ≥50 кг и старше 36 лет.

Женщины в возрасте >36 лет, которые весят <50 кг, не исследовались.