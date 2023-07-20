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Активные вещества — “К”КОРИФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА (CORIFOLLITROPIN ALFA)

КОРИФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА (CORIFOLLITROPIN ALFA) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Элонва раствор для инъекций, 150 мкг/0,5 мл, шприц, 0.5 мл, № 1; Organon Central East Gmbh
Элонва Раствор для инъекций, 150 мкг/0,5 мл, шприц, 0.5 мл, № 1 Organon Central East Gmbh
В 1 аптеке
от 17621,11 грн
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корифоллитропин альфа инициирует стимуляцию овуляции, с таким же фармакодинамическим профилем, как в рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона (рФСГ), но с удлиненной продолжительностью активности ФСГ. Удлиненная продолжительность активности ФСГ достигнута добавлением к β-цепи человеческого ФСГ карбокситерминального пептида β-субъединицы ХГ (хорионического гонадотропина).
Cmax — 4,24 нг/мл и достигается через 44 ч. Объем распределения — 9,2 л. Т½ — 70 ч.

контролируемая стимуляция яичников (КСЯ) в сочетании с антагонистом гонадотропин-рилизинг гормона (ГРГ) для развития многочисленных фолликулов у женщин, участвующих в программе вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

вводить путем п/к инъекции.
рекомендуемая однократная доза составляет 100 мкг для женщин с массой тела ≤60 кг и возрастом 36 лет или младше.
Рекомендуемая однократная доза составляет 150 мкг для женщин:
• масса тела которых >60 кг, независимо от возраста;
• масса тела ≥50 кг и старше 36 лет.
Женщины в возрасте >36 лет, которые весят <50 кг, не исследовались.

повышенная чувствительность, беременность, опухоли яичников, молочных желез, матки, гипофиза или гипоталамуса.

головная боль, головокружение. прилив крови, тошнота, боль в животе, рвота, диарея, запор, боль в области спины, боль и дискомфорт в тазовой области, болезненность молочных желез и др.

исследования взаимодействия корифоллитропина альфа с другими лекарственными средствами не проводились.

возможно усиление побочного действия.