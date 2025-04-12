Фармакодинамика.

Кетамин — анестезирующее средство с выраженным обезболивающим действием. Препарат вызывает так называемую диссоциативную анестезию, которая описывается как функциональная диссоциация между таламо-неокортикальной и лимбической системами. Анальгетическое действие препарата проявляется уже при субдиссоциативной дозе и длится дольше, чем анестезия. Седативное и гипнотическое действия выражены меньше. В области спинного мозга и периферических нервов препарат оказывает местное анестезирующее действие.

При применении кетамина мышечный тонус остается неизменным или может повышаться. Потому защитные рефлексы, как правило, не нарушены. Не снижается судорожный порог. При спонтанном дыхании может повышаться внутричерепное давление, такого явления можно избежать управляемым дыханием.

Поскольку кетамин вызывает симпатикотонию, артериальное давление и частота сердечных сокращений могут увеличиваться; одновременно с повышением коронарного кровотока в миокарде повышается потребность в кислороде. Кетамин имеет негативный инотропный эффект и антиаритмическое действие (прямой кардиальный эффект). Благодаря антагонистическому действию периферическое сосудистое сопротивление не меняется.

После применения кетамина наблюдается выраженная гипервентиляция без существенных отклонений в параметрах газов крови. Кетамин расслабляет мускулатуру бронхов.

Фармакокинетика.

Кетамин жирорастворимый. Максимальная концентрация в плазме крови наблюдается через одну минуту после внутривенного введения и через 20 (5–30) минут после внутримышечного введения. При внутримышечном введении биологическая доступность препарата составляет 93%. Около 47% кетамина связывается с белками плазмы крови. Первая фаза действия препарата (альфа-фаза) длится около 45 минут, Т½=10–15 минут. Клинически первая фаза проявляется анестезирующим действием препарата. Кетамин быстро распределяется в хорошо васкуляризованных тканях (например в мозге). Концентрация кетамина в тканях соответствует двухфазной открытой модели. Прекращение анестезирующего эффекта возникает вследствие перераспределения из ЦНС в периферические ткани, в которых кровоснабжение меньше и биотрансформации в печени в активные метаболиты. Среди метаболитов кетамина есть такой, который проявляет снотворный эффект. Время полувыведения второй фазы (бета-фазы) составляет около 2,5 часа. 90% метаболитов удаляется через почки. Кетамин проникает через плаценту.