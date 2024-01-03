КЕТАМИН (KETAMINUM) Действующее вещество
средство для неингаляционного наркоза. При однократном в/в введении кетамина наркоз наступает через 30–60 с после введения и длится в течение 5–10 мин (до 15 мин). При в/м введении кетамина в дозе 4–8 мг/кг эффект наступает через 2–4 мин (до 6–8 мин) и продолжается в среднем в течение 12–25 мин (до 30–40 мин). Кетамин оказывает выраженное анальгезирующее действие (до 2 ч), но недостаточно расслабляет мышцы. При введении кетамина сохраняется глоточный, гортанный и кашлевой рефлексы. Предполагается, что механизм действия кетамина обусловлен влиянием на кору головного мозга и на промежуточный мозг, особенно на лимбическую систему.
Метаболизируется в печени.
для вводного и базисного наркоза при проведении кратковременных хирургических вмешательств, требующих и не требующих мышечной релаксации, при проведении болезненных инструментальных и диагностических манипуляций, при транспортировке больных, обработке ожоговых поверхностей.
индукционную дозу кетамина 0,7–2 мг/кг массы тела вводят в/в медленно (6 с). Повторно вводят в количестве 1/2–1/3 от начальной дозы или в/в капельно со скоростью 20–60 капель в минуту в форме 0,1% р-ра в изотоническом р-ре натрия хлорида или р-ре глюкозы. Ослабленным больным и лицам пожилого возраста, пациентам в шоковом состоянии кетамин вводят в дозе 0,5 мг/кг. Общая доза для взрослых составляет 2–6 мг/кг/ч. При в/м введении назначают в дозе 6,5–13 мг/кг.
Детям кетамин целесообразно назначать в/м при кратковременных операциях, не требующих миорелаксации (с сохранением спонтанного дыхания).
нарушения мозгового кровообращения, АГ, стенокардия и декомпенсированная сердечная недостаточность, эклампсия, эпилепсия у детей.
возможны повышение АД, тахикардия, гиперсаливация, одышка и угнетение дыхания, психомоторное возбуждение и галлюцинации в период выхода из наркоза. Крайне редко могут возникать болезненность в месте введения и гиперемия по ходу вены.
следует соблюдать осторожность при проведении операций на гортани и глотке (необходимо применение миорелаксантов). С осторожностью назначают лицам с заболеваниями почек. Возбуждение, возникающее в ряде случаев после окончания действия кетамина, может быть предотвращено в/м введением дроперидола (0,1 мг/кг). Кетамин может вводить только анестезиолог в условиях специально оснащенного медицинского учреждения.
нельзя смешивать в одной емкости с барбитуратами (кетамин инактивируется с образованием осадка). Кетамин потенцирует миорелаксирующий эффект тубокурарина, но не влияет на действие панкурония и сукцинилхолина. Совместим с другими наркотическими средствами и миорелаксантами.
в случае угнетения дыхания, развивающегося при передозировке или слишком быстром введении кетамина, необходимо проведение ИВЛ (предпочтительнее, чем применение аналептиков).