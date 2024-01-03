средство для неингаляционного наркоза. При однократном в/в введении кетамина наркоз наступает через 30–60 с после введения и длится в течение 5–10 мин (до 15 мин). При в/м введении кетамина в дозе 4–8 мг/кг эффект наступает через 2–4 мин (до 6–8 мин) и продолжается в среднем в течение 12–25 мин (до 30–40 мин). Кетамин оказывает выраженное анальгезирующее действие (до 2 ч), но недостаточно расслабляет мышцы. При введении кетамина сохраняется глоточный, гортанный и кашлевой рефлексы. Предполагается, что механизм действия кетамина обусловлен влиянием на кору головного мозга и на промежуточный мозг, особенно на лимбическую систему.

Метаболизируется в печени.