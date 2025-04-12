Евроксим (Euroxim)
Евроксим инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 флакон содержит цефуроксима натрия (эквивалентно цефуроксиму) 750 мг или 1,5 г.
Лекарственная форма
Порошок для инъекций.
Основные физико-химические свойства: белый или почти белый кристаллический порошок.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Цефалоспорины второго поколения.
Код АТС J01D С02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Цефуроксим угнетает синтез клеточной оболочки микроорганизмов путем прикрепления к пенициллинсвязывающим белкам (ПСБ). Это останавливает биосинтез клеточной стенки (пептидогликана), что приводит к лизису и гибели бактериальных клеток.
Механизм резистентности
Бактериальная резистентность к цефуроксиму может быть связана с одним или несколькими из следующих механизмов:
— гидролиз бета-лактамазами, включая (но не ограничиваясь) бета-лактамазы расширенного спектра действия (БЛРС) и AmpC ферменты, которые могут быть индуцированными или стабильно активированными у определенных аэробных грамотрицательных видов бактерий;
— снижение родства ПСБ для цефуроксима;
— внешняя мембранная непроницаемость, которая ограничивает доступ цефуроксима к ПСБ у грамотрицательных бактерий;
— бактериальные эффлюксные насосные системы.
Ожидается, что организмы, которые приобрели резистентность к другим инъекционным формам цефалоспоринов, устойчивы к цефуроксиму. В зависимости от механизма резистентности, организмы с приобретенной резистентностью к пенициллину могут демонстрировать снижение чувствительности или резистентность к цефуроксиму.
Предельные концентрации цефуроксима натрия
— Предельные минимальные ингибирующие концентрации (МИК) цефуроксима, установленные Европейским комитетом по определению чувствительности к антибиотикам (EUCAST) предоставлены ниже:
|Микроорганизм
|Предельные концентрации (мг/л)
|Чувствительные
|Резистентные
|Enterobacteriaceae1
|≤82
|8
|Staphylococcus spp.
|Примечание3
|Примечание3
|Streptococcus A, B, C и G
|Примечание4
|Примечание4
|Streptococcus pneumoniae
|≤0,5
|1
|Streptococcus (другой)
|≤0,5
|0,5
|Haemophilus influenzae
|≤1
|2
|Moraxella catarrhalis
|≤4
|8
|Предельные концентрации, не связанные с видами микроорганизмов1
|≤45
|85
1 Предельные концентрации для определения активности цефалоспоринов относительно Enterobacteriaceae проявляют все клинически важные механизмы резистентности (включая БЛРС и AmpC, кодируемые плазмидами). Некоторые штаммы, продуцирующие бета-лактамазы, являются чувствительными или имеют умеренную резистентность к цефалоспоринам 3-го или 4-го поколения по этим предельным концентрациями и должны быть представлены, как определенные, то есть наличие или отсутствие БЛРС само по себе не влияет на категоризацию чувствительности. Во многих регионах выявление и характеристика БЛРС рекомендуется либо является обязательным в целях борьбы с инфекцией.
2 Предельные концентрации касаются только дозы 1,5 г × 3 и штаммов E. coli, P. mirabilis и Klebsiella spp.
3 Чувствительность стафилококков к цефалоспоринам следует из чувствительности к метициллину за исключением цефтазидима, цефиксима и цефтибутена, которые не имеют предельных концентраций и не должны применяться для лечения стафилококковых инфекций.
4 Чувствительность стрептококков группы А, В, С и G к цефалоспоринам вытекает из чувствительности к бензилпенициллину.
5 Предельные концентрации касаются суточной внутривенной дозы 750 мг × 3 и большой дозы покрайней мере 1,5 г × 3.
Микробиологическая чувствительность
Приобретенная резистентность к антибиотику отличается в разных регионах и во времени для отдельных микроорганизмов. Желательно обратиться к местным данным по чувствительности к антибиотику, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости следует обратиться к специалисту, если известно о приобретенной резистентности к антибиотику и польза применения лекарственного средства по крайней мере в лечении некоторых видов инфекций сомнительна.
Цефуроксим обычно активен в отношении следующих микроорганизмов in vitro.
|Чувствительные штаммы
Грамположительные аэробы:
Staphylococcus aureus (чувствительные к метициллину) $, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae
Грамотрицательные аэробы:
Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis
|Микроорганизмы, для которых приобретенная резистентность может составлять проблему
Грамположительные аэробы:
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus mitis (группа вириданс)
Грамотрицательные аэробы:
Citrobacter spp. за исключением C. Freundii, Enterobacter spp., не включая E. aerogenes и E. Cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus spp., не включая P. penneri и P. Vulgaris, Providencia spp., Salmonella spp.
Грамположительные анаэробы:
Peptostreptococcus spp., Propionibacterium spp.
Грамотрицательные анаэробы:
Fusobacterium spp., Bacteroides spp.
|Микроорганизмы с наследственной резистентностью
Грамположительные аэробы:
Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium
Грамотрицательные аэробы:
Acinetobacter spp., Burkholderia cepacia, Campylobacter spp., Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Morganella morganii, Proteus penneri, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Stenotrophomonas maltophilia
Грамположительные анаэробы:
Clostridium difficile
Грамотрицательные анаэробы:
Bacteroides fragilis
Другие:
Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp.
$ Все устойчивые к метициллину S. аureus устойчивы к цефуроксиму.
In vitro Евроксим в сочетании с аминогликозидными антибиотиками оказывает как минимум аддитивное действие, иногда с признаками синергизма.
Фармакокинетика.
Абсорбция
После внутримышечного (ВМ) введения цефуроксима у здоровых добровольцев максимальные концентрации в сыворотке крови составляли от 27 до 35 мкг/мл для дозы 750 мг и от 33 до 40 мкг/мл для дозы 1000 мг, и достигались в течение 30–60 минут после введения. Через 15 минут после внутривенной (ВВ) инфузии доз 750 мг и 1500 мг, концентрации в сыворотке крови составляли примерно 50 и 100 мкг/мл соответственно.
После ВМ и ВВ применения показатели AUC и Cmax увеличиваются линейно с увеличением дозы в пределах однократной дозы в интервале от 250 мг до 1000 мг. Не было обнаружено никаких доказательств накопления цефуроксима в сыворотке крови у здоровых добровольцев после повторной инфузии доз 1500 мг каждые 8 часов.
Распределение
Уровень связывания с белками составляет 33–50% в зависимости от методики определения. Средний объем распределения составляет от 9,3 до 15,8 л/1,73 м2 после ВМ или ВВ применения в диапазоне доз от 250 мг до 1000 мг. Концентрация цефуроксима, превышающая МИК для большинства распространенных патогенных микроорганизмов, достигается в тканях миндалин, носовых пазух, слизистой оболочки бронхов, костях, плевральной жидкости, суставной жидкости, синовиальной жидкости, межклеточной жидкости, желчи, мокроте и внутриглазной жидкости. Цефуроксим проникает через гематоэнцефалический барьер при воспалении мозговых оболочек.
Биотрансформация
Цефуроксим не метаболизируется.
Выведение
Цефуроксим выводится путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Период полувыведения из сыворотки крови после внутримышечной или внутривенной инъекции составляет примерно 70 минут. В течение 24 часов с момента введения препарат практически полностью (85–90%) выделяется в неизмененном виде с мочой. Большая часть препарата выводится в течение первых 6 часов. Средний почечный клиренс составляет от 114 до 170 мл/мин/1,73 м2 после ВМ или ВВ инъекции в пределах дозы от 250 до 1000 мг.
Особые группы пациентов.
Пол
Не было выявлено различий в фармакокинетике цефуроксима у мужчин и женщин после однократной внутривенной болюсной инъекции в дозе 1000 мг цефуроксима в форме цефуроксима натрия.
Пациенты пожилого возраста
После внутримышечного или внутривенного введения абсорбция, распределение и экскреция цефуроксима у пациентов пожилого возраста аналогичны результатам этих показателей у молодых пациентов с эквивалентной функцией почек. Поскольку пациенты пожилого возраста, более вероятно, имеют сниженную функцию почек, следует с осторожностью подбирать дозу цефуроксима этой популяции, и контролировать функцию почек (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Дети
Период полувыведения цефуроксима из сыворотки крови существенно удлиняется у новорожденных в соответствии с гестационным возрастом. Однако у младенцев в возрасте > 3 недель и детей период полувыведения препарата из сыворотки крови в течение 60–90 минут сходен с наблюдаемым у взрослых.
Нарушения функции почек
Цефуроксим преимущественно выводится почками. Как и при применении других подобных антибиотиков, пациентам с выраженным нарушением функции почек (например, клиренс креатинина <20 мл/мин) рекомендуется уменьшать дозу цефуроксима для компенсации более медленной экскреции препарата (см. раздел «Способ применения и дозы»). Цефуроксим эффективно выводится путем гемодиализа и перитонеального диализа.
Нарушения функции печени
Поскольку цефуроксим преимущественно выводится почками, наличие нарушения функции печени, как ожидается, не влияет на фармакокинетику цефуроксима.
Фармакокинетическое/фармакодинамическое взаимодействие
Для цефалоспоринов наиболее важный фармакокинетический-фармакодинамический индекс, коррелирующий с in vivo эффективностью, это процент интервала дозирования (% Т) в течение которого концентрация свободной фракции препарата выше уровня МИК цефуроксима для отдельных целевых штаммов (т.е.% Т > МИК).
Применяется детям с первых дней жизни. Профиль безопасности применения цефуроксима у детей соответствует аналогичному профилю у взрослых пациентов.
Показания
Евроксим предназначен для лечения нижеперечисленных инфекций у взрослых и детей, включая новорожденных (от рождения) (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакологические свойства»).
— Негоспитальная пневмония.
— Обострение хронического бронхита.
— Осложненные инфекции мочевыводящих путей, в т.ч. пиелонефрит.
— Инфекции мягких тканей: целлюлит, эризипелоид, раневые инфекции.
— Инфекции брюшной полости (см. раздел «Особенности применения»).
— Профилактика возникновения инфекционных осложнений после операций на желудочно-кишечном тракте включая пищевод, после ортопедических, гинекологических операций (в т.ч. кесарево сечение) и операций на сердечно-сосудистой системе.
При лечении и профилактике инфекций, вызванных анаэробными микроорганизмами, цефуроксим следует применять в сочетании с соответствующими дополнительными антибактериальными средствами.
Следует учитывать официальные рекомендации по правильному применению антибактериальных средств.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к цефуроксиму или другим компонентам препарата.
Повышенная чувствительность к цефалоспориновым антибиотикам.
Наличие в анамнезе тяжелой гиперчувствительности (например, анафилактические реакции) к другим бета-лактамным антибиотикам (пенициллины, монобактамамы и карбапенемы).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Цефуроксим может влиять на флору кишечника, что приводит к снижению реабсорбции эстрогенов и снижению эффективности комбинированных пероральных контрацептивных средств.
Цефуроксим выводится путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Одновременное применение пробеницида Не рекомендуется. Одновременное введение пробеницида замедляет выведение антибиотика и вызывает повышение его концентрации в сыворотке крови.
Потенциальные нефротоксические препараты и петлевые диуретики.
Цефалоспориновые антибиотики в высоких дозах следует с осторожностью назначать больным, получающим лечение сильнодействующими диуретиками (такими как фуросемид) или потенциально нефротоксичными препаратами (такими как аминогликозидные антибиотики), поскольку случаи нарушения функции почек нельзя исключить при таком сочетании лекарственных средств.
Другие виды взаимодействий.
Относительно определения уровня глюкозы в плазме крови: см. раздел «Особенности применения».
Одновременное применение с пероральными антикоагулянтами может привести к повышению показателя международного нормализованного отношения (МНО).
Особенности применения
Реакции гиперчувствительности
Как и при применении других бета-лактамных антибиотиков сообщалось про тяжелые и иногда летальные реакции гиперчувствительности. В случае возникновения тяжелых реакций гиперчувствительности лечение цефуроксимом следует немедленно прекратить и принять соответствующие неотложные меры.
Перед началом лечения следует определить у пациента наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности к цефуроксиму, другим цефалоспоринам или бета-лактамным лекарственным средствам. Следует с осторожностью назначать препарат пациентам, у которых в анамнезе были реакции гиперчувствительности на другие бета-лактамные антибиотики.
Одновременное лечение сильнодействующими диуретиками или аминогликозидами
Цефалоспориновые антибиотики в высоких дозах следует с осторожностью назначать больным, которые одновременно получают лечение сильнодействующими диуретиками, такими как фуросемид, или аминогликозиды, сообщалось о случаях нарушения функции почек при таком сочетании лекарств. Функцию почек необходимо мониторить у этих больных так же, как у больных пожилого возраста, а также у пациентов с существующей почечной недостаточностью (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Чрезмерный рост резистентных микроорганизмов
Применение цефуроксима может привести к чрезмерному росту грибка рода Candida. Длительное применение цефуроксима может привести к чрезмерному росту резистентных микроорганизмов (таких как Enterococci, Clostridium difficile), что может потребовать прекращения лечения (см. раздел «Побочные реакции»).
При применении антибиотиков сообщалось о случаях псевдомембранозного колита различной степени тяжести: от легкого до угрожающего жизни. Поэтому важно учесть определение этого диагноза у пациентов, у которых возникла диарея во время или после применения антибиотика (см. раздел «Побочные реакции»). Следует рассмотреть необходимость прекращения терапии цефуроксимом и применение специфического лечения против возбудителя Clostridium difficile. Не рекомендуется применять лекарственные препараты, подавляющие перистальтику кишечника.
Интракамерное применение и глазные побочные реакции.
Евроксим не предназначен для интракамерного применения. Индивидуальные случаи и ряд серьезных глазных побочных реакций были зарегистрированы после интракамерного применения цефуроксима натрия, предназначенного для внутривенного/внутримышечного применения. Эти реакции включали макулярный отек, отек сетчатки, отслойку сетчатки, токсичность сетчатки, нарушения зрения, снижение остроты зрения, размытость зрения, помутнение роговицы и отек роговицы.
Инфекции брюшной полости
Из-за своего спектра активности цефуроксим не подходит для лечения инфекций, вызванных грамотрицательными неферментирующими бактериями (см. раздел «Фармакодинамика»).
Влияние на диагностические тесты
При лечении цефуроксимом были сообщения о положительном результате теста Кумбса. Этот феномен может влиять на перекрестную пробу на совместимость крови (см. раздел «Побочные реакции»).
Может наблюдаться незначительная интерференция с методами редукции меди (Benedict's, Fehling's, Clinitest). Однако это не должно приводить к ложноположительным результатам, как это может наблюдаться при применении других цефалоспоринов.
Поскольку при ферроцианидном тесте может наблюдаться ложноотрицательный результат, для определения уровня глюкозы в крови/плазме пациентов, которые лечатся цефуроксимом натрия, рекомендуется использовать глюкозооксидазную или гексокиназную методики.
Важная информация про вспомогательные вещества
Лекарственное средство Евроксим (флакон по 750 мг) содержит 42 мг натрия на флакон, что соответствует 2,1% рекомендованной ВОЗ максимальной суточной дозы 2 г натрия для взрослого.
Лекарственное средство Евроксим (флакон по 1.5 г) содержит 83 мг натрия на флакон, что соответствует 4,15% рекомендованной ВОЗ максимальной суточной дозы 2 г натрия для взрослого.
Способ применения и дозы
Дозирование
Таблица 1. Взрослые и дети с массой тела ≥ 40 кг
|Показания
|Дозировка
|Негоспитальная пневмония и обострение хронического бронхита
|750 мг каждые 8 часов (внутривенно или внутримышечно)
|Инфекции мягких тканей: целлюлит, еризепилоид, раневые инфекции
|Инфекции брюшной полости
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей, в т.ч. пиелонефрит
|1,5 г каждые 8 часов (внутривенно или внутримышечно)
|Тяжелые инфекции
|750 мг каждые 6 часов (внутривенно) 1,5 г каждые 8 часов (внутривенно)
|Профилактика возникновения инфекций после операций на желудочно-кишечном тракте, после ортопедичих, гинекологических операций (в т.ч. кесарево сечение)
|1,5 г при введении анестезии. Можно дополнить двумя дозами по 750 мг (внутримышечно) через 8 часов и 16 часов
|Профилактика возникновения инфекций после сердечно-сосудистых операций и операций на пищеводе
|1,5 г при введении анестезии, а затем 750 мг (внутримышечно) каждые 8 часов в течение еще 24 часов
Таблица 2. Дети с массой тела <40 кг
|Показания
|Младенцы и дети в возрасте старше 3 недель и дети с массой тела <40 кг
|Младенцы (от рождения до 3 недель)
|Внебольничная пневмония
|от 30 до 100 мг/кг/сут (внутривенно) разделенных на 3 или 4 дозы; для большинства инфекций оптимальной дозой является 60 мг/кг/сут
|от 30 до 100 мг/кг/сут (внутривенно) разделенных на 2 или 3 дозы
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей, в т.ч. пиелонефрит
|Инфекции мягких тканей: целлюлит, еризепилоид, раневые инфекции
|Инфекции брюшной полости
Нарушения функции почек
Цефуроксим основном выводится почками. Поэтому, как и при применении других подобных антибиотиков, пациентам с выраженным нарушением функции почек рекомендуется уменьшать дозу Евроксима для компенсации более медленной экскреции препарата.
Таблица 3. Рекомендуемые дозы препарата Евроксим при нарушении функции почек
|Клиренс креатинина
|T½ (часы)
|Дозировка (мг)
|20 мл/мин/1,73 м2
|1,7–2,6
|Нет необходимости уменьшать стандартную дозу (750 мг — 1,5 г три раза в сутки).
|10–20 мл/мин/1,73 м2
|4,3–6,5
|750 мг дважды в сутки
|<10 мл/мин/1,73 м2
|14,8–22,3
|750 мг один раз в сутки
|Пациенты, которые проходят гемодиализ
|3,75
|При гемодиализе нужно вводить 750 мг внутривенно или внутримышечно в конце каждого сеанса диализа. Дополнительно к парентеральному введению цефуроксим натрия можно добавлять к перитонеальной диализной жидкости (обычно 250 мг на каждые 2 литра диализной жидкости).
|Пациенты с почечной недостаточностью, находящиеся на непрерывном артериовенозном гемодиализе (БАВГ) или высокопоточной гемофильтрации (ВПГ) в отделеннях интенсивной терапии
|7,9–12,6 (БАВГ)
1,6 (ВПГ)
|750 мг дважды в сутки. Пациентам, находящимся на низкопоточной гемофильтрации, необходимо соблюдать схемы дозирования как для лечения при нарушении функции почек.
Нарушение функции печени
Цефуроксим выводится преимущественно почками. У пациентов с дисфункцией печени не выявлено влияния на фармакокинетику цефуроксима.
Способ применения
Евроксим следует вводить путем внутривенной инъекции в течение 3–5 минут непосредственно в вену или через капельную трубку или инфузию в течение 30–60 минут или путем глубокой внутримышечной инъекции.
Местом для внутримышечной инъекции является большая ягодичная мышца и в одно место следует вводить не более 750 мг. Дозы свыше 1,5 г следует вводить внутривенно.
Инструкции по разведению лекарственного средства перед введением
|Дополнительные объемы и концентрации, которые могут быть полезными, когда необходимы фракцинорованные дозы
|Объем флакона
|Способы применения
|Физическое состояние
|Количество добавляемой воды (мл)
|Приблизительная концентрация цефуроксима
(мг/мл) **
|750 мг порошка для приготовления раствора для инъекции или инфузии
|750 мг
внутримышечно
внутривенно болюсно
внутривенная инфузия
|суспензия
раствор
раствор
|3 мл
не менее 6 мл
не менее 6 мл
|216
116
116
|1,5 г порошка для приготовления раствора для инъекции или инфузии
|1,5 г
|внутримышечно
внутривенно болюсно
внутривенная инфузия
|суспензия
раствор
раствор
|6 мл
не менее 15 мл
15 мл *
|216
94
94
* Восстановленный раствор для добавления к 50 или 100 мл совместимой инфузионной жидкости (см. информацию о совместимости ниже).
** Полученный объем раствора цефуроксима в восстановленной среде повышается из-за коэффициента перемещения лекарственного вещества, что приводит к перечисленным концентрациям в мг/мл.
Совместимость
1,5 г Евроксима, растворенного в 15 мл воды для инъекций, можно применять вместе с инъекцией метронидазола (500 мг/100 мл), оба препарата сохраняют свою активность в течение 24 часов при температуре ниже 25 °С.
1,5 г Евроксима совместимы с 1 г азлоциллина (в 15 мл растворителя) или с 5 г (в 50 мл растворителя) в течение 24 часов при температуре 4 °С и 6 часов при температуре до 25 °С.
Евроксим (5 мг/мл) можно хранить в течение 24 часов при температуре 25 °С в 5% или 10% растворе ксилитола для инъекций.
Евроксим совместим с растворами, содержащими до 1% лидокаина гидрохлорида.
Евроксим совместим с большинством общеупотребительных растворов для внутривенных инъекций. Он сохраняет свои свойства в течение 24 часов при комнатной температуре в таких растворах: 0,9% раствор хлорида натрия для инъекций; 5% раствор глюкозы для инъекций; 0,18% раствор хлорида натрия с 4% раствором глюкозы для инъекций; 5% раствор глюкозы с 0,9% раствором хлорида натрия для инъекций; 5% раствор глюкозы с 0,45% раствором хлорида натрия для инъекций; 5% раствор глюкозы с 0,225% раствором хлорида натрия для инъекций; 10% раствор глюкозы для инъекций; 10% раствор инвертированной глюкозы в воде для инъекций; раствор Рингера; раствор Рингера-лактата; М/6 раствор натрия лактата; раствор Хартмана.
Стабильность Евроксима в 0,9% растворе хлорида натрия для инъекций с 5% раствором глюкозы не меняется при наличии гидрокортизона натрия фосфата.
Евроксим также совместим в течение 24 часов при комнатной температуре при разведении в растворе для инфузий:
— с гепарином (10 или 50 единиц/мл) в 0,9% растворе хлорида натрия для инъекций;
— с раствором хлорида калия (10 или 40 мэкв/л) в 0,9% растворе хлорида натрия для инъекций.
Любой неиспользованный лекарственный препарат или отходы должны быть утилизированы в соответствии с местными требованиями.
Побочные реакции
Наиболее распространенными побочными реакциями являются нейтропения, эозинофилия, транзиторное повышение уровня печеночных ферментов или билирубина, особенно у пациентов с существующим заболеванием печени, но данных о вредном влиянии на печень и реакции в месте введения нет.
Частота возникновения побочных реакций, приведенная ниже, является приблизительной, поскольку для большинства реакций нет достаточных данных для такого подсчета. Кроме того, частота побочных реакций, связанных с применением цефуроксима, варьируется в зависимости от показаний.
Для классификации побочных эффектов от очень частых до единичных были использованы данные клинических исследований. Частота других побочных эффектов (например <1 на 10000) приведена, главным образом, по данным послерегистрационного применения и отражает частоту поступления данных о побочном действии больше, чем частоту их возникновения.
Все побочные реакции, связанные с лечением, приведены ниже по классам систем органов, частоте возникновения и степени тяжести согласно классификации MedDRA. Применяется такая классификация частоты возникновения побочных эффектов: очень часто ≥ 1/10; часто ≥ 1/100 до <1/10; нечасто ≥ 1/1000 до <1/100; редко ≥ 1/10 000 до <1/1 000; очень редко <1/10 000 и частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
|Класс систем органов
|Часто
|Нечасто
|Неизвестно
|Инфекции и инвазии
|Чрезмерный рост Candida или Clostridium difficile
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Нейтропения, эозинофилия, снижение уровня гемоглобина
|Лейкопения, положительный тест Кумбса
|Тромбоцитопения, гемолитическая анемия
|Со стороны иммунной системы
|Медикаментозная лихорадка, интерстициальный нефрит, анафилаксия, кожный васкулит
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Дискомфорт в пищеварительном тракте
|Псевдомембранозный колит (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Транзиторное повышение уровня печеночных ферментов
|Транзиторное повышение уровня билирубина
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Кожная сыпь, крапивница и зуд
|Мультиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, ангионевротический отек
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Повышение уровня креатинина сыворотки крови, азота мочевины крови и снижение уровня клиренса креатинина (см. раздел «Особенности применения»)
|Общие нарушения и реакции в месте введения
|Реакции в месте введения, которые могут включать боль и тромбофлебит
Описание отдельных побочных реакций
Цефалоспорины как класс имеют свойство абсорбироваться на поверхности мембраны эритроцитов и взаимодействовать с антителами, что может привести к положительному результату теста Кумбса (который может влиять на перекрестную пробу на совместимость крови) и очень редко к гемолитической анемии.
Транзиторное повышение уровня печеночных ферментов или билирубина в сыворотке крови было обратимым по своему характеру.
Вероятность возникновения боли в месте внутримышечного введения является большей при применении больших доз. Однако это вряд ли может быть причиной прекращения лечения.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Порошок во флаконах из прозрачного стекла. По 1 или 10 флаконов в коробке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЕйСиЕс Добфар С.П.А.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Нуклео Индустриал С. Атто (лок. С. Николо`А Тордино), — 64100, Терамо (ТО), Италия.