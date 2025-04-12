Фармакодинамика.

Механизм действия

Цефуроксим угнетает синтез клеточной оболочки микроорганизмов путем прикрепления к пенициллинсвязывающим белкам (ПСБ). Это останавливает биосинтез клеточной стенки (пептидогликана), что приводит к лизису и гибели бактериальных клеток.

Механизм резистентности

Бактериальная резистентность к цефуроксиму может быть связана с одним или несколькими из следующих механизмов:

— гидролиз бета-лактамазами, включая (но не ограничиваясь) бета-лактамазы расширенного спектра действия (БЛРС) и AmpC ферменты, которые могут быть индуцированными или стабильно активированными у определенных аэробных грамотрицательных видов бактерий;

— снижение родства ПСБ для цефуроксима;

— внешняя мембранная непроницаемость, которая ограничивает доступ цефуроксима к ПСБ у грамотрицательных бактерий;

— бактериальные эффлюксные насосные системы.

Ожидается, что организмы, которые приобрели резистентность к другим инъекционным формам цефалоспоринов, устойчивы к цефуроксиму. В зависимости от механизма резистентности, организмы с приобретенной резистентностью к пенициллину могут демонстрировать снижение чувствительности или резистентность к цефуроксиму.

Предельные концентрации цефуроксима натрия

— Предельные минимальные ингибирующие концентрации (МИК) цефуроксима, установленные Европейским комитетом по определению чувствительности к антибиотикам (EUCAST) предоставлены ниже:

Микроорганизм Предельные концентрации (мг/л) Чувствительные Резистентные Enterobacteriaceae1 ≤82 8 Staphylococcus spp. Примечание3 Примечание3 Streptococcus A, B, C и G Примечание4 Примечание4 Streptococcus pneumoniae ≤0,5 1 Streptococcus (другой) ≤0,5 0,5 Haemophilus influenzae ≤1 2 Moraxella catarrhalis ≤4 8 Предельные концентрации, не связанные с видами микроорганизмов1 ≤45 85

1 Предельные концентрации для определения активности цефалоспоринов относительно Enterobacteriaceae проявляют все клинически важные механизмы резистентности (включая БЛРС и AmpC, кодируемые плазмидами). Некоторые штаммы, продуцирующие бета-лактамазы, являются чувствительными или имеют умеренную резистентность к цефалоспоринам 3-го или 4-го поколения по этим предельным концентрациями и должны быть представлены, как определенные, то есть наличие или отсутствие БЛРС само по себе не влияет на категоризацию чувствительности. Во многих регионах выявление и характеристика БЛРС рекомендуется либо является обязательным в целях борьбы с инфекцией.

2 Предельные концентрации касаются только дозы 1,5 г × 3 и штаммов E. coli, P. mirabilis и Klebsiella spp.

3 Чувствительность стафилококков к цефалоспоринам следует из чувствительности к метициллину за исключением цефтазидима, цефиксима и цефтибутена, которые не имеют предельных концентраций и не должны применяться для лечения стафилококковых инфекций.

4 Чувствительность стрептококков группы А, В, С и G к цефалоспоринам вытекает из чувствительности к бензилпенициллину.

5 Предельные концентрации касаются суточной внутривенной дозы 750 мг × 3 и большой дозы покрайней мере 1,5 г × 3.

Микробиологическая чувствительность

Приобретенная резистентность к антибиотику отличается в разных регионах и во времени для отдельных микроорганизмов. Желательно обратиться к местным данным по чувствительности к антибиотику, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости следует обратиться к специалисту, если известно о приобретенной резистентности к антибиотику и польза применения лекарственного средства по крайней мере в лечении некоторых видов инфекций сомнительна.

Цефуроксим обычно активен в отношении следующих микроорганизмов in vitro.

Чувствительные штаммы Грамположительные аэробы: Staphylococcus aureus (чувствительные к метициллину) $, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae Грамотрицательные аэробы: Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis Микроорганизмы, для которых приобретенная резистентность может составлять проблему Грамположительные аэробы: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus mitis (группа вириданс) Грамотрицательные аэробы: Citrobacter spp. за исключением C. Freundii, Enterobacter spp., не включая E. aerogenes и E. Cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus spp., не включая P. penneri и P. Vulgaris, Providencia spp., Salmonella spp. Грамположительные анаэробы: Peptostreptococcus spp., Propionibacterium spp. Грамотрицательные анаэробы: Fusobacterium spp., Bacteroides spp. Микроорганизмы с наследственной резистентностью Грамположительные аэробы: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium Грамотрицательные аэробы: Acinetobacter spp., Burkholderia cepacia, Campylobacter spp., Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Morganella morganii, Proteus penneri, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Stenotrophomonas maltophilia Грамположительные анаэробы: Clostridium difficile Грамотрицательные анаэробы: Bacteroides fragilis Другие: Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp.

$ Все устойчивые к метициллину S. аureus устойчивы к цефуроксиму.

In vitro Евроксим в сочетании с аминогликозидными антибиотиками оказывает как минимум аддитивное действие, иногда с признаками синергизма.

Фармакокинетика.

Абсорбция

После внутримышечного (ВМ) введения цефуроксима у здоровых добровольцев максимальные концентрации в сыворотке крови составляли от 27 до 35 мкг/мл для дозы 750 мг и от 33 до 40 мкг/мл для дозы 1000 мг, и достигались в течение 30–60 минут после введения. Через 15 минут после внутривенной (ВВ) инфузии доз 750 мг и 1500 мг, концентрации в сыворотке крови составляли примерно 50 и 100 мкг/мл соответственно.

После ВМ и ВВ применения показатели AUC и Cmax увеличиваются линейно с увеличением дозы в пределах однократной дозы в интервале от 250 мг до 1000 мг. Не было обнаружено никаких доказательств накопления цефуроксима в сыворотке крови у здоровых добровольцев после повторной инфузии доз 1500 мг каждые 8 часов.

Распределение

Уровень связывания с белками составляет 33–50% в зависимости от методики определения. Средний объем распределения составляет от 9,3 до 15,8 л/1,73 м2 после ВМ или ВВ применения в диапазоне доз от 250 мг до 1000 мг. Концентрация цефуроксима, превышающая МИК для большинства распространенных патогенных микроорганизмов, достигается в тканях миндалин, носовых пазух, слизистой оболочки бронхов, костях, плевральной жидкости, суставной жидкости, синовиальной жидкости, межклеточной жидкости, желчи, мокроте и внутриглазной жидкости. Цефуроксим проникает через гематоэнцефалический барьер при воспалении мозговых оболочек.

Биотрансформация

Цефуроксим не метаболизируется.

Выведение

Цефуроксим выводится путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Период полувыведения из сыворотки крови после внутримышечной или внутривенной инъекции составляет примерно 70 минут. В течение 24 часов с момента введения препарат практически полностью (85–90%) выделяется в неизмененном виде с мочой. Большая часть препарата выводится в течение первых 6 часов. Средний почечный клиренс составляет от 114 до 170 мл/мин/1,73 м2 после ВМ или ВВ инъекции в пределах дозы от 250 до 1000 мг.

Особые группы пациентов.

Пол

Не было выявлено различий в фармакокинетике цефуроксима у мужчин и женщин после однократной внутривенной болюсной инъекции в дозе 1000 мг цефуроксима в форме цефуроксима натрия.

Пациенты пожилого возраста

После внутримышечного или внутривенного введения абсорбция, распределение и экскреция цефуроксима у пациентов пожилого возраста аналогичны результатам этих показателей у молодых пациентов с эквивалентной функцией почек. Поскольку пациенты пожилого возраста, более вероятно, имеют сниженную функцию почек, следует с осторожностью подбирать дозу цефуроксима этой популяции, и контролировать функцию почек (см. раздел «Способ применения и дозы»).