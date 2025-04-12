Этанол

Евраэтил (Euraethil)

Евраэтил 70% раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
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Характеристики
Производитель
Евразия
Форма выпуска
Раствор для наружного применения
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
70 %
Объем
100 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/13116/01/02 от 17.01.2018
Международное название