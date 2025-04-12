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Этанол
Евраэтил (Euraethil)
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Характеристики
Производитель
Евразия
Форма выпуска
Раствор для наружного применения
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
70 %
Объем
100 мл
ATC-группа
D08A X08 Этанол
Регистрация
UA/13116/01/02 от 17.01.2018
Международное название
SPIRITUS AETHYLICUS* (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ*)
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
25,00
грн
в 2 аптеках других городов
Найти в аптеках
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