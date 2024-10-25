хотя специфическое взаимодействие мифепристона с лекарственными препаратами и пищей не изучено, на основании метаболизма препарата, происходящего с помощью системы цитохрома CYP 3A4, можно предположить, что кетоконазол, итраконазол, эритромицин и грейпфрутовый сок могут подавлять его метаболизм (результатом чего является повышение концентрации в плазме крови мифепристона). Рифампицин, дексаметазон, некоторые противосудорожные средства (фенитоин, фенобарбитал, карбамазепин) могут стимулировать метаболизм мифепристона (снижать его концентрацию в плазме крови).

Исследования в лабораторных условиях показывают, что результатом приема мифепристона может быть повышение концентрации в плазме крови метаболических продуктов системы цитохрома CYP 3A4. Из-за медленного выведения мифепристона из человеческого организма описаны реакции, которые могут развиваться в течение длительного времени после приема препарата. По этой причине рекомендуется принимать меры безопасности при применении мифепристона с препаратами с низким профилем безопасности, метаболизирующихся системой цитохрома CYP 3A4 (включая некоторые общие анестетики).

Следует избегать применения НПВП. При одновременном применении с ГКС необходимо повысить дозу последних.