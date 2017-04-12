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Бронхомед Бальзам (Bronchomed Balsam) (211185) - инструкция по применению ATC-классификация

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Бронхомед Бальзам (Bronchomed Balsam)
Цена в городе Киев
от 165,90 грн
Без рецепта
1 шт от 165,90 грн
В наличии в 509 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для перорального применения
Объем
100 мл
ATC-група
R05X ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Регистрационное удостоверение
UA/12716/01/01 от 12.04.2017

Бронхомед Бальзам инструкция по применению

Фармакологические свойства

комбинированный препарат растительного происхождения, применяемый при простудных заболеваниях дыхательных путей. Препарат проявляет муколитическое, бронхолитическое, отхаркивающее, противовоспалительное, успокаивающее и потогонное действие.
Ментол оказывает спазмолитическое, антисептическое, местноанестезирующее действие, способствует очищению дыхательных путей от слизи.
Анисовое масло обладает отхаркивающими свойствами, спазмолитическим и антибактериальным действием. Настойка перца оказывает отвлекающий эффект.

Показания Бронхомед Бальзам

симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся болью в горле, кашлем, насморком и воспалением слизистых оболочек.

Применение Бронхомед Бальзам

применять внутрь.
Взрослым и детям старше 12 лет — по 2 чайные ложки (10 мл) каждый час или по 3 чайные ложки (15 мл) каждые 2-3 ч.
Детям в возрасте 6-12 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) каждый час или по 2 чайные ложки (10 мл) каждые 2-3 ч.
Детям в возрасте 3-6 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) каждые 2 ч.
Перед применением бутылочку встряхнуть.
Не применять более 6 доз в течение суток. Курс лечения составляет 14 дней.
Пациентам пожилого возраста назначать такие же дозы, что и для взрослых.
Дети. Противопоказан детям в возрасте до 3 лет.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные эффекты

у лиц с индивидуальной непереносимостью любого компонента препарата возможны желудочно-кишечные нарушения, реакции гиперчувствительности, включая кожные высыпания, зуд.

Особые указания

с осторожностью применять больным сахарным диабетом, так как препарат в своем составе содержит сахарозу, глюкозу. Не применять пациентам с непереносимостью фруктозы, глюкозы-сахарозы, сахарозы-изомальтозы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью после оценки врачом соотношения польза/риск.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортими средствами или другими механизмами. Препарат не оказывает снотворного эффекта, не влияет на способность управлять транспортими средствами или работу с другими механизмами.

Взаимодействия

взаимодействие не описано.

Передозировка

случаи передозировки не описаны.

Условия хранения

хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Бронхомед Бальзам
Бронхомед Бальзам раствор для перорального применения бутылка 100 мл в картонной коробке, №1
от 165,90 грн
В наличии в 509 аптеках
Цены в аптеках
Бронхомед Бальзам
Бронхомед Бальзам раствор для перорального применения бутылка 100 мл в картонной коробке, №1
от 165,90 грн
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