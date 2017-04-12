Бронхомед Бальзам (Bronchomed Balsam) (211185) - инструкция по применению ATC-классификация
Бронхомед Бальзам инструкция по применению
Фармакологические свойства
комбинированный препарат растительного происхождения, применяемый при простудных заболеваниях дыхательных путей. Препарат проявляет муколитическое, бронхолитическое, отхаркивающее, противовоспалительное, успокаивающее и потогонное действие.
Ментол оказывает спазмолитическое, антисептическое, местноанестезирующее действие, способствует очищению дыхательных путей от слизи.
Анисовое масло обладает отхаркивающими свойствами, спазмолитическим и антибактериальным действием. Настойка перца оказывает отвлекающий эффект.
Показания Бронхомед Бальзам
симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся болью в горле, кашлем, насморком и воспалением слизистых оболочек.
Применение Бронхомед Бальзам
применять внутрь.
Взрослым и детям старше 12 лет — по 2 чайные ложки (10 мл) каждый час или по 3 чайные ложки (15 мл) каждые 2-3 ч.
Детям в возрасте 6-12 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) каждый час или по 2 чайные ложки (10 мл) каждые 2-3 ч.
Детям в возрасте 3-6 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) каждые 2 ч.
Перед применением бутылочку встряхнуть.
Не применять более 6 доз в течение суток. Курс лечения составляет 14 дней.
Пациентам пожилого возраста назначать такие же дозы, что и для взрослых.
Дети. Противопоказан детям в возрасте до 3 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
у лиц с индивидуальной непереносимостью любого компонента препарата возможны желудочно-кишечные нарушения, реакции гиперчувствительности, включая кожные высыпания, зуд.
Особые указания
с осторожностью применять больным сахарным диабетом, так как препарат в своем составе содержит сахарозу, глюкозу. Не применять пациентам с непереносимостью фруктозы, глюкозы-сахарозы, сахарозы-изомальтозы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью после оценки врачом соотношения польза/риск.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортими средствами или другими механизмами. Препарат не оказывает снотворного эффекта, не влияет на способность управлять транспортими средствами или работу с другими механизмами.
Взаимодействия
взаимодействие не описано.
Передозировка
случаи передозировки не описаны.
Условия хранения
хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.