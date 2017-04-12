применять внутрь.

Взрослым и детям старше 12 лет — по 2 чайные ложки (10 мл) каждый час или по 3 чайные ложки (15 мл) каждые 2-3 ч.

Детям в возрасте 6-12 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) каждый час или по 2 чайные ложки (10 мл) каждые 2-3 ч.

Детям в возрасте 3-6 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) каждые 2 ч.

Перед применением бутылочку встряхнуть.

Не применять более 6 доз в течение суток. Курс лечения составляет 14 дней.

Пациентам пожилого возраста назначать такие же дозы, что и для взрослых.

Дети. Противопоказан детям в возрасте до 3 лет.