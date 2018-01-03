Фармакодинамика.

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местное раздражающее действие. Биосепт коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Оказывает «дубильное» действие на кожу и слизистые оболочки.

Фармакокинетика.

При местном применении не всасывается через кожу.