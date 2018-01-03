Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВААНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАПрочие антисептики и дезинфектантыЭтанолБиосепт (Biosept)

Биосепт (Biosept) (211181) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Аналоги
  • Диагнозы
Биосепт (Biosept)
Цена в городе Киев
от 29,50 грн
По рецепту
1 шт, 96 % от 29,50 грн
В наличии в 2 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Раствор для наружного применения
Дозировка
96 %
Объем
100 мл
ATC-група
D08A X08 Этанол
Регистрационное удостоверение
UA/13166/01/01 от 03.01.2018
Международное название
SPIRITUS AETHYLICUS* (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ*)

Биосепт инструкция по применению

Состав

действующее вещество: этанол;

не менее 95,1% об/об (92,6% м/м) и не более 96,9% об/об (95,2% м/м) этанола, а также вода.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопична.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТС D08A Х08.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местное раздражающее действие. Биосепт коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Оказывает «дубильное» действие на кожу и слизистые оболочки.

Фармакокинетика.

При местном применении не всасывается через кожу.

Показания

Дезинфекция кожи рук.

Противопоказания

Повышенная чувствительность. Не применять при острых воспалительных процессах кожи. Дети в возрасте младше 14 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.

Способ применения и дозы

Наружно — наносят на кожу с помощью ватных тампонов, салфеток.

Дети

Не применять детям в возрасте младше 14 лет.

Побочные реакции

При местном применении — раздражение кожи или слизистых оболочек.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, подальше от огня. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл или банках.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Частное акционерное общество «Биолек».

Заявитель

ООО «Украинская фармацевтическая компания».

Биосепт
Биосепт раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл, №1
от 29,50 грн
В наличии в 2 аптеках
Цены в аптеках
Биосепт
Биосепт раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл, №1
от 29,50 грн
Забронировать
Забронировать