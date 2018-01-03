Биосепт (Biosept) (211181) - инструкция по применению ATC-классификация
Биосепт инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Заявитель
Состав
действующее вещество: этанол;
не менее 95,1% об/об (92,6% м/м) и не более 96,9% об/об (95,2% м/м) этанола, а также вода.
Лекарственная форма
Раствор для наружного применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопична.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТС D08A Х08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местное раздражающее действие. Биосепт коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Оказывает «дубильное» действие на кожу и слизистые оболочки.
Фармакокинетика.
При местном применении не всасывается через кожу.
Показания
Дезинфекция кожи рук.
Противопоказания
Повышенная чувствительность. Не применять при острых воспалительных процессах кожи. Дети в возрасте младше 14 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.
Способ применения и дозы
Наружно — наносят на кожу с помощью ватных тампонов, салфеток.
Дети
Не применять детям в возрасте младше 14 лет.
Побочные реакции
При местном применении — раздражение кожи или слизистых оболочек.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, подальше от огня. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл или банках.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Частное акционерное общество «Биолек».
Заявитель
ООО «Украинская фармацевтическая компания».