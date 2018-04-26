per os, не разжевывая, запить небольшим объемом воды, в утренние часы (не зависимо от приема пищи).

Терапия АГ, ИБС. Дозу титруют. Рекомендованная суточная доза — 5 мг. В случае, если систолическое АД <105 мм рт. ст., возможен прием 2,5 мг бисопролола в сутки. При потребности возможно повышение дозы до 10 мг в сутки (наибольшая рекомендованная суточная доза — 20 мг).

Доза препарата корригируется врачом в индивидуальном порядке и зависит от ЧСС и терапевтического эффекта.

Терапия Бикардом больных ХСН (без симптомов обострения) должна проводиться специалистом, имеющим опыт лечения таких пациентов.

Начинают терапию больных стабильной ХСН (на фоне контроля АД, ЧСС, симптомов прогрессирования сердечной недостаточности) с приема 1,25 мг бисопролола фумарата раз в сутки в течение 1 нед. При хорошей переносимости (в течение всего периода титрования) повышают дозу до 2,5 мг раз в сутки (на период 1 нед), затем повышают ее до 3,75 мг раз в сутки (на период 1 нед) и далее до 5 мг раз в сутки (в течение 4 нед). Затем дозу повышают до 7,5 мг раз в сутки (еще на 4 нед) и, при хорошей переносимости, увеличивают до 10 мг (наивысшая суточная рекомендованная доза) раз в сутки как поддерживающее лечение.

При плохой переносимости наивысшей рекомендованной дозы можно плавно ее снизить. В случае усиления сердечной недостаточности, снижения АД (<90/60 мм рт. ст.) либо урежения ЧСС (<60 уд./мин) в период титрования или после него, следует скорректировать дозу препарата (на время ее снизить) либо приостановить терапию. После того как состояние больного стабилизируется, рекомендуется рассмотреть вопрос о возобновлении терапии.

При потребности прекращения терапии дозу снижают плавно (например, двукратно еженедельно). Резкое прекращение терапии, особенно при ИБС, не рекомендуется в связи с опасностью ухудшения состояния больного.

Длительность терапии препаратом Бикард определяется характером и тяжестью патологии.

У больных АГ либо ИБС с легкой либо умеренной печеночной или почечной недостаточностью, как правило, подбор дозы не проводят. В случае нарушения функции почек либо печени тяжелой степени доза Бикарда не должна превышать 10 мг в сутки. У пациентов, получающих диализ, режим дозирования не изменяют.

У пациентов с ХСН в сочетании с нарушением печеночных либо почечных функций требуется осмотрительность при повышении дозы.

Не нужно корректировать дозу у пожилых больных.

Не назначают в детском возрасте.