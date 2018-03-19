Амброхем (Ambrochem) (211158) - инструкция по применению ATC-классификация
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Амброхем инструкция по применению
Фармакологические свойства
амброксол повышает секрецию желез дыхательных путей, стимулирует активность ворсинок дыхательных путей, усиливает выделение легочного сурфактанта. Эти действия приводят к улучшению выделения мокроты, ее выведению и уменьшают кашель. Всасывание амброксола происходит быстро и полно. Максимальный эффект начинается через 0,5–3 ч. Длительность действия составляет 10 ч.
Показания Амброхем
секретолитическая терапия при острых и хронических бронхопульмональных заболеваниях, связанных с нарушениями бронхиальной секреции и снижением продвижения слизи.
Применение Амброхем
применяют у детей в возрасте до 12 лет внутрь во время или после еды.
Рекомендуемые дозы
Дети в возрасте до 2 лет: 2,5 мл сиропа (½ мерной ложки) 2 раза в сутки, что соответствует 15 мг амброксола гидрохлорида в сутки.
Дети в возрасте 2–5 лет: 2,5 мл сиропа (½ мерной ложки) 3 раза в сутки, что соответствует 22,5 мг амброксола гидрохлорида в сутки.
Дети в возрасте 6–12 лет: 5 мл сиропа (1 мерная ложка) 2–3 раза в сутки, что соответствует 30–45 мг амброксола гидрохлорида.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: доза составляет 10 мл (2 мерные ложки) 3 раза в сутки (эквивалентно 90 мг амброксола гидрохлорида в сутки) в течение первых 2–3 дней и затем — 10 мл (2 мерные ложки) 2 раза в сутки (эквивалентно 60 мг амброксола гидрохлорида в сутки).
При необходимости терапевтический эффект для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет может быть усилен повышением дозы до 20 мл 2 раза в сутки (эквивалентно 120 мг амброксола гидрохлорида в сутки).
Способ применения. Сироп можно применять независимо от приема пищи с помощью мерной ложки, которую вкладывают в упаковку. Разжижение мокроты улучшается при применении амброксола в жидком виде.
Продолжительность терапии. Длительность терапии индивидуальна и зависит от типа заболевания и его тяжести. Лечение не должно продолжаться более 5–7 дней. Если симптомы ухудшаются, необходимо проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
повышенная чувствительность (аллергия) к амброксолу или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
как правило, Амброхем, сироп 15 мг/5 мл, хорошо переносится больными.
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожных тканей: кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек, зуд, эритема, анафилактические реакции (включая анафилактический шок), другие реакции гиперчувствительности, тяжелые поражения кожи: синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
Со стороны нервной системы: дисгевзия (расстройство вкуса).
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, снижение чувствительности в ротовой полости; рвота, диарея, диспепсия, боль в животе, сухость во рту; запор, слюнотечение; сухость в горле.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: снижение чувствительности в глотке; ринорея; одышка (как симптом реакции гиперчувствительности).
Со стороны мочевыделительной системы: дизурия.
Общие нарушения: лихорадка, реакции со стороны слизистой оболочки.
Сорбит и глицерин, являющиеся вспомогательными веществами, могут проявлять слабительные свойства.
В случае появления каких-либо нежелательных реакций необходимо посоветоваться с врачом.
Особые указания
всего несколько сообщений поступило о тяжелых поражениях кожи: синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла, что совпало во времени с применением амброксола. В основном их можно объяснить тяжестью течения основного заболевания и/или одновременным применением другого препарата. Поэтому при появлении новых поражений кожи или слизистой оболочки следует немедленно обратиться за медицинской помощью и прекратить лечение амброксола гидрохлоридом.
При нарушении бронхиальной моторики и усиленной секреции слизи (например при таком редком заболевании, как первичная цилиарная дискинезия) препарат Амброхем, сироп 15 мг/5 мл, следует применять с осторожностью, поскольку амброксол может усиливать секрецию слизи.
Пациентам с нарушенной функцией почек или тяжелой степенью печеночной недостаточности необходимо принимать Амброхем, сироп 15 мг/5 мл, только после консультации с врачом. При применении амброксола, как и любого действующего вещества, метаболизирующегося в печени, а затем выделяющегося почками, происходит накопление метаболитов, образующихся в печени у лиц с тяжелой почечной недостаточностью.
Также на начальной стадии синдрома Стивенса — Джонсона или синдрома Лайелла у пациентов могут быть неспецифические, подобные признакам начала гриппа симптомы, такие как лихорадка, ломота, ринит, кашель и боль в горле. Ошибочно при таких неспецифических, подобных признакам начала гриппа, симптомах можно применять симптоматическое лечение препаратами против кашля и простуды.
Амброхем, сироп 15 мг/5 мл, содержит 5–7,5 г сорбита на каждую максимальную рекомендуемую суточную дозу (10–15 мл). Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат.
Амброхем, сироп 15 мг/5 мл, не содержит сахара. Не содержит алкоголя.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Данных о применении амброксола беременным до настоящего времени недостаточно, особенно для периода до 28-й недели беременности. Амброксол не продемонстрировал никаких тератогенных эффектов в ходе исследований на животных.
Однако следует соблюдать привычные меры приема лекарственных средств в период беременности. Особенно в I триместр беременности не рекомендуется применять Амброхем, сироп 15 мг/5 мл. Во II и III триместр беременности препарат применяют после тщательной оценки соотношения пользы для матери/для плода.
Кормление грудью. Амброксола гидрохлорид проникает в грудное молоко. Хотя не ожидается нежелательного влияния на младенцев, Амброхем, сироп 15 мг/5 мл, не рекомендуется применять в период кормления грудью.
Дети. Препарат можно применять в педиатрической практике. Детям в возрасте до 2 лет принимать по назначению врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных о влиянии на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами. Исследование влияния на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами не проводились.
Взаимодействия
одновременное применение препарата Амброхем, сироп 15 мг/5 мл, и средств, угнетающих кашель, может привести к чрезмерному накоплению слизи вследствие угнетения кашлевого рефлекса. Поэтому такая комбинация возможна только после тщательной оценки врачом соотношения ожидаемой пользы и возможного риска применения.
Передозировка
симптомы. Амброксол хорошо переносился после парентерального применения в дозах до 15 мг/кг массы тела в сутки и после перорального приема до 25 мг/кг/сут. После передозировки амброксола не наблюдалось тяжелых признаков интоксикации. Сообщалось о случаях краткосрочного беспокойства и диареи.
По аналогии с доклиническими исследованиями чрезмерная передозировка может привести к гиперсаливации, позывам к рвоте и снижению АД.
Лечение. Неотложные меры, такие как стимулирование рвоты и промывание желудка, в целом не показаны и должны применяться в случае острой интоксикации. Рекомендовано симптоматическое лечение.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (для защиты от света и влаги). После открытия бутылку хранить при комнатной температуре в течение 28 дней. Не хранить в холодильнике.