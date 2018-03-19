всего несколько сообщений поступило о тяжелых поражениях кожи: синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла, что совпало во времени с применением амброксола. В основном их можно объяснить тяжестью течения основного заболевания и/или одновременным применением другого препарата. Поэтому при появлении новых поражений кожи или слизистой оболочки следует немедленно обратиться за медицинской помощью и прекратить лечение амброксола гидрохлоридом.

При нарушении бронхиальной моторики и усиленной секреции слизи (например при таком редком заболевании, как первичная цилиарная дискинезия) препарат Амброхем, сироп 15 мг/5 мл, следует применять с осторожностью, поскольку амброксол может усиливать секрецию слизи.

Пациентам с нарушенной функцией почек или тяжелой степенью печеночной недостаточности необходимо принимать Амброхем, сироп 15 мг/5 мл, только после консультации с врачом. При применении амброксола, как и любого действующего вещества, метаболизирующегося в печени, а затем выделяющегося почками, происходит накопление метаболитов, образующихся в печени у лиц с тяжелой почечной недостаточностью.

Также на начальной стадии синдрома Стивенса — Джонсона или синдрома Лайелла у пациентов могут быть неспецифические, подобные признакам начала гриппа симптомы, такие как лихорадка, ломота, ринит, кашель и боль в горле. Ошибочно при таких неспецифических, подобных признакам начала гриппа, симптомах можно применять симптоматическое лечение препаратами против кашля и простуды.

Амброхем, сироп 15 мг/5 мл, содержит 5–7,5 г сорбита на каждую максимальную рекомендуемую суточную дозу (10–15 мл). Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат.

Амброхем, сироп 15 мг/5 мл, не содержит сахара. Не содержит алкоголя.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Данных о применении амброксола беременным до настоящего времени недостаточно, особенно для периода до 28-й недели беременности. Амброксол не продемонстрировал никаких тератогенных эффектов в ходе исследований на животных.

Однако следует соблюдать привычные меры приема лекарственных средств в период беременности. Особенно в I триместр беременности не рекомендуется применять Амброхем, сироп 15 мг/5 мл. Во II и III триместр беременности препарат применяют после тщательной оценки соотношения пользы для матери/для плода.

Кормление грудью. Амброксола гидрохлорид проникает в грудное молоко. Хотя не ожидается нежелательного влияния на младенцев, Амброхем, сироп 15 мг/5 мл, не рекомендуется применять в период кормления грудью.

Дети. Препарат можно применять в педиатрической практике. Детям в возрасте до 2 лет принимать по назначению врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных о влиянии на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами. Исследование влияния на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами не проводились.