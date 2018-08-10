Алвобак (Alvobac) (211154) - инструкция по применению ATC-классификация
Алвобак инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Дети
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: сeftriaxonе;
1 флакон содержит цефтриаксона натрия эквивалентно цефтриаксону 1 г.
Лекарственная форма
Порошок для приготовления раствора для инъекций.
Основные физико-химические свойства: кристаллический порошок белого или желтоватого цвета. Слабо гигроскопичен.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Другие β-лактамные антибиотики. Цефалоспорины III поколения. Цефтриаксон.
Код АТС J01D D04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Цефтриаксон подавляет синтез клеточной стенки бактерий после присоединения к пенициллинсвязывающим белкам. В результате прекращается биосинтез клеточной стенки (пептидогликана), что в свою очередь приводит к лизису бактериальной клетки и ее гибели.
Резистентность
Бактериальная резистентность к цефтриаксону может развиваться в результате действия одного или нескольких механизмов:
- гидролиза β-лактамазами, включая β-лактамазы расширенного спектра, карбапенемазы и ферменты Amp C, которые могут быть индуцированы или устойчиво подавлены у некоторых аэробных грамотрицательных бактерий;
- пониженной аффинности пенициллинсвязывающих белков к цефтриаксону;
- непроницаемости наружной мембраны у грамотрицательных бактерий;
- бактериального эфлюксного насоса.
Предельные значения при определении чувствительности
Предельные значения для МИК определены Европейским комитетом по тестированию антимикробной чувствительности (EUCAST):
|Патоген
|Метод разведений (минимальная ингибирующая концентрация, мг/л)
|Чувствительный
|Резистентный
|Enterobacteriaceae
|≤ 1
|2
|Staphylococcus spp.
|a
|a
|Streptococcus spp. (группы A, B, C и G)
|b
|b
|Streptococcus pneumoniae
|≤ 0,5c
|2
|Streptococci группы Viridans
|≤ 0,5
|0,5
|Haemophilus influenzae
|≤ 0,12c
|0,12
|Moraxella catarrhalis
|≤ 1
|2
|Neisseria gonorrhoeae
|≤ 0,12
|0,12
|Neisseria meningitidis
|≤ 0,12 c
|0,12
|Не связанные с видом
|≤ 1d
|2
a Вывод о чувствительности сделан на основе чувствительности к цефокситину;
b вывод о чувствительности сделан на основе чувствительности к пенициллину;
c редко встречаются изоляты с МИК, превышающей предельные значения чувствительности; если такое наблюдается, следует провести повторное тестирование, а в случае подтверждения — отправить в референсную лабораторию;
d предельные значения касаются суточной внутривенной дозы 1 г × 1 и высокой дозы менее 2 г × 1.
В общем чувствительные виды
Грамположительные аэробы
Staphylococcus aureus (метициллинчувствительный)£, коагулазоотрицательные стафилококки (метициллинчувствительные)£, Streptococcus pyogenes (группы А), Streptococcus agalactiae (группы В), Streptococcus pneumoniae, Streptococci группы Viridans.
Грамотрицательные аэробы
Borrelia burgdorferi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Providencia spp., Treponema pallidum.
Виды, для которых приобретенная резистентность может быть проблемой
Грамположительные аэробы
Staphylococcus epidermidis+, Staphylococcus haemolyticus+, Staphylococcus hominis+.
Грамотрицательные аэробы
Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli%, Klebsiella pneumoniae%, Klebsiella oxytoca%, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Serratia marcescens.
Aнаэробы
Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp., Clostridium perfringens.
Изначально резистентные микроорганизмы
Грамположительные аэробы
Enterococcus spp., Listeria monocytogenes.
Грамотрицательные аэробы
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia.
Aнаэробы
Clostridium difficile.
Другие
Chlamydia spp., Chlamydophila spp., Mycoplasma spp., Legionella spp., Ureaplasma urealyticum.
£ Все метициллинрезистентные стафилококки резистентны к цефтриаксону.
+ Частота резистентности > 50% по меньшей мере в одном регионе.
% Штаммы, продуцирующие β-лактамазу расширенного спектра, всегда резистентны.
Фармакокинетика.
Всасывание
Внутримышечное введение
После внутримышечной инъекции средний пиковый уровень цефтриаксона в плазме крови составляет примерно половину от такого, который наблюдается после внутривенного введения эквивалентной дозы. Максимальная концентрация в плазме крови после однократного внутримышечного введения 1 г препарата составляет 81 мг/л и достигается через 2–3 часа после введения. Площадь под кривой «концентрация-время» в плазме крови после введения равна таковой после введения эквивалентной дозы.
Внутривенное введение
После болюсного введения цефтриаксона в дозе 500 мг и 1 г средний пиковый уровень цефтриаксона в плазме крови составляет примерно 120 и 200 мг/л соответственно. После инфузии цефтриаксона в дозе 500 мг, 1 г и 2 г уровни цефтриаксона в плазме крови составляет примерно 80, 150 и 250 мг/л соответственно.
Распределение
Объем распределения цефтриаксона составляет 7–12 л. Концентрации, намного превышающие минимальные подавляющие концентрации для большинства значимых возбудителей инфекций, выявляются в тканях, включая легкие, сердце, желчевыводящие пути, печень, миндалины, среднее ухо и слизистую носа, кости, а также спинномозговую, плевральную и синовиальную жидкости, секрет простаты. Увеличение средней пиковой концентрации в плазме крови на 8–15% (Cmax) наблюдалось при повторном введении; равновесное состояние достигалось в большинстве случаев в течение 48–72 часов в зависимости от пути введения.
Проникновение в отдельные ткани
Цефтриаксон проникает в оболочки головного мозга. Пенетрация более выражена при воспалении оболочек головного мозга. Максимальная концентрация цефтриаксона в спинномозговой жидкости у пациентов с бактериальным менингитом составляет до 25% от таковой в плазме по сравнению с 2% у пациентов без воспаления оболочек головного мозга. Максимальная концентрация цефтриаксона в спинномозговой жидкости достигается через 4–6 часов после инъекции. Цефтриаксон проникает через плацентарный барьер, его наличие ожидается в малых концентрациях в грудном молоке (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Связывание с белками
Цефтриаксон обратимо связывается с альбумином. Связывание с белками плазмы составляет около 95% при концентрации в плазме крови менее 100 мг/л. Связывание насыщаемое, степень связывания уменьшается с ростом концентрации (до 85% при концентрации в плазме крови 300 мг/л).
Метаболизм
Цефтриаксон не подвергается системному метаболизму, а превращается в неактивные метаболиты под действием кишечной флоры.
Выведение
Общий клиренс цефтриаксона (связанного и несвязанного) составляет 10–22 мл/мин. Почечный клиренс равен 5–12 мл/мин. 50–60% цефтриаксона выводится в неизмененном виде почками, прежде всего путем клубочковой фильтрации, 40–50% — в неизмененном виде с желчью. Период полувыведения цефтриаксона у взрослых составляет около 8 часов.
Пациенты с почечной или печеночной недостаточностью
У больных с нарушениями функции почек или печени фармакокинетика цефтриаксона изменяется незначительно, отмечается лишь незначительное увеличение периода полувыведения (менее чем в 2 раза), даже у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек.
Относительно умеренное увеличение периода полувыведения при нарушении функции почек объясняется компенсаторным увеличением внепочечного клиренса в результате уменьшения связывания с белками и соответствующим увеличением внепочечного клиренса общего цефтриаксону.
У пациентов с нарушениями функции печени период полувыведения цефтриаксона не увеличивается в связи с компенсаторным увеличением почечного клиренса. Это происходит также в результате увеличения свободной фракции цефтриаксона в плазме крови, что способствует наблюдаемому парадоксальному увеличению общего клиренса препарата с увеличением объема распределения параллельно такому общего клиренса.
Пациенты пожилого возраста
У пациентов в возрасте старше 75 лет средний период полувыведения обычно в 2–3 раза выше, чем у взрослых молодого возраста.
Дети
Период полувыведения цефтриаксона удлиненный у новорожденных в возрасте до 14 дней. Уровень свободного цефтриаксона может в дальнейшем возрастать в результате действия таких факторов, как уменьшение клубочковой фильтрации и нарушение связывания с белками. У детей период полувыведения меньше, чем у новорожденных или взрослых.
Плазменный клиренс и объем распределения общего цефтриаксона выше у новорожденных, младенцев и детей, чем у взрослых.
Линейность/нелинейность
Фармакокинетика цефтриаксона является нелинейной, и все основные фармакокинетические параметры, за исключением периода полувыведения, зависят от дозы, основанной на общей концентрации препарата, уменьшаясь меньше чем пропорционально дозе. Нелинейность наблюдается в результате насыщения связывания с белками плазмы крови, поэтому для общего цефтриаксона это наблюдается в плазме крови, а для свободного (несвязанного) — нет.
Фармакокинетическая/фармакодинамическая взаимосвязь
Как и у других β-лактамов, фармакокинетический/фармакодинамический индекс, который демонстрирует лучшую корреляцию с эффективностью in vivo, является процентом интервала дозирования, при котором несвязанная концентрация остается выше МИК цефтриаксона для отдельных целевых видов (т.е.% T > минимальной МИК).
Препарат применять детям в соответствии с дозировкой, указанным в разделе «Способ применения и дозы».
Показания
Лечение нижеперечисленных инфекций у взрослых и детей, в том числе у доношенных новорожденных (от рождения):
- бактериальный менингит;
- внебольничная пневмония;
- госпитальная пневмония;
- острый средний отит;
- внутрибрюшные инфекции;
- осложненные инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит);
- инфекции костей и суставов;
- осложненные инфекции кожи и мягких тканей;
- гонорея;
- сифилис;
- бактериальный эндокардит.
Алвобак можно применять для:
- лечения острого осложнения хронической обструктивной болезни легких у взрослых;
- для лечения диссеминированного боррелиоза Лайма (раннего (II стадия) и позднего (III стадия)) у взрослых и детей, включая новорожденных в возрасте от 15 дней;
- предоперационная профилактика инфекций в месте хирургического вмешательства;
- для ведения пациентов с нейтропенией, у которых развилась лихорадка с подозрением на бактериальную инфекцию;
- для лечения пациентов с бактериемией, которая возникла в связи с любой из вышеупомянутых инфекций или если есть подозрение на любую из вышеупомянутых инфекций.
Алвобак следует назначать вместе с другими антибактериальными препаратами в случае, если возможный диапазон бактериальных возбудителей не подпадает под его спектр действия (см. раздел «Особенности применения»).
Следует учитывать во внимание официальные рекомендации относительно соответствующего применения антибактериальных средств.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к цефтриаксону или к любому другому цефалоспорину. Наличие в анамнезе тяжелых реакций повышенной чувствительности (например, анафилактических реакций) к любому другому типу β-лактамных антибактериальных средств (пенициллины, монобактамы и карбапенемы).
Цефтриаксон противопоказан
Недоношенным новорожденным в возрасте ≤ 41 недели с учетом срока внутриутробного развития (гестационный возраст + возраст после рождения)*.
Доношенным новорожденным (в возрасте ≤ 28 дней):
- с гипербилирубинемией, желтухой, гипоальбуминемией или ацидозом, поскольку при таких состояниях связывания билирубина, вероятно, нарушено*;
- требующим (или ожидается, что будут требовать) внутривенного введения препаратов кальция или инфузий кальцийсодержащих растворов, поскольку существует риск образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона (см. разделы «Особенности применения» и «Побочные реакции»).
* В исследованиях in vitro было показано, что цефтриаксон может вытеснять билирубин из связи с альбумином сыворотки крови, что приводит к возможному риску развития билирубиновой энцефалопатии у таких пациентов.
Перед внутримышечным введением цефтриаксона следует обязательно исключить наличие противопоказаний к применению лидокаина, если его применяют как растворитель (см. раздел «Особенности применения»). См. инструкцию по применению лидокаина, особенно противопоказания.
Растворы цефтриаксона, содержащие лидокаин, никогда не следует вводить внутривенно.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Растворители, содержащие кальций, такие как раствор Рингера или раствор Гартмана, не следует использовать для восстановления препарата Алвобак во флаконах или для дальнейшего разведения восстановленного раствора для внутривенного введения, поскольку может образоваться преципитат. Преципитаты кальциевой соли цефтриаксона также могут образовываться при смешивании цефтриаксона с кальцийсодержащими растворами в одной инфузионной системе. Цефтриаксон нельзя вводить одновременно с растворами для внутривенного введения, содержащими кальций, в том числе с кальцийсодержащими растворами для длительных инфузий, такими как растворы для парентерального питания, с помощью Y-образной системы. Однако остальным пациентам, кроме новорожденных, цефтриаксон и кальцийсодержащие растворы можно вводить последовательно, друг после друга, если между инфузиями тщательно промыть систему совместимой жидкостью. В исследованиях in vitro с использованием плазмы пуповинной крови взрослых и новорожденных было показано, что у новорожденных существует повышенный риск образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона (см. разделы «Противопоказания», «Особенности применения», «Применение», «Побочные реакции», «Несовместимость»).
Совместное применение препарата с пероральными антикоагулянтами может усиливать эффект антагониста витамина К и риск кровотечения. Рекомендуется часто проверять международное нормализованное отношение и должным образом корректировать дозу антагониста витамина К как во время, так и после терапии цефтриаксоном (см. раздел «Побочные реакции»).
Существуют противоречивые данные относительно потенциального усиления токсического воздействия аминогликозидов на почки при их применении с цефалоспоринами. В таких случаях следует тщательно соблюдать рекомендации по мониторингу уровня аминогликозидов (и функции почек) в клинической практике.
В исследовании in vitro при применении хлорамфеникола в сочетании с цефтриаксоном наблюдались антагонистические эффекты. Клиническая значимость этих данных неизвестна.
Не было зарегистрировано случаев взаимодействия между цефтриаксоном и кальцийсодержащими препаратами для перорального применения или взаимодействия между цефтриаксоном для внутримышечного введения и кальцийсодержащими препаратами (для внутривенного или перорального применения).
У пациентов, принимающих цефтриаксон, возможны ложноположительные результаты теста Кумбса.
Цефтриаксон, как и другие антибиотики, может вызывать ложноположительные результаты анализа на галактоземию.
Подобным образом, при определении глюкозы в моче с помощью неферментных методов результаты могут быть ложноположительными. По этой причине в период применения цефтриаксона следует определять уровень глюкозы в моче с помощью ферментных методов.
Нарушений функции почек не наблюдалось после совместного применения больших доз цефтриаксона и мощных диуретиков (например, фуросемида).
Одновременное применение пробенецида не снижает выведение цефтриаксона.
Особенности применения
Реакции повышенной чувствительности.
Как и при применении всех β-лактамных антибиотиков, сообщалось о случаях серьезных реакций повышенной чувствительности, иногда с летальным исходом (см. раздел «Побочные реакции»). В случае тяжелых реакций повышенной чувствительности применение цефтриаксона следует немедленно прекратить и принять соответствующие неотложные меры. Перед началом лечения следует установить, есть ли у пациента в анамнезе тяжелые реакции повышенной чувствительности к цефтриаксону, другим цефалоспоринам или другим типам β-лактамных средств. Следует с осторожностью применять цефтриаксон пациентам с наличием в анамнезе нетяжелой повышенной чувствительности к другим β-лактамным препаратов.
При применении цефтриаксона были зарегистрированы случаи тяжелых побочных реакций со стороны кожи (синдром Стивенса-Джонсона или синдром Лайелла/токсический эпидермальный некролиз и реакции с эозинофилией и системными симптомами (DRESS)), которые могут быть опасными для жизни или летальными; однако частота этих явлений неизвестна (см. раздел «Побочные реакции»).
Реакция Яриша-Герксгеймера (JHR).
У некоторых пациентов с спирохетозы может возникнуть реакция Яриша-Герксгеймера (JHR) в начале лечения цефтриаксоном. JHR, как правило, является самоограничивающим состоянием, или может быть назначено симптоматическое лечение. В случае возникновения такой реакции, лечение антибиотиками не следует прекращать.
Взаимодействие с лекарственными средствами, содержащими кальций.
У недоношенных и доношенных младенцев младше 1 месяца описаны случаи образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона в легких и почках с летальным исходом. По меньшей мере одному из этих пациентов цефтриаксон и кальций вводили в разное время и по разным внутривенные инфузионные системы. Согласно имеющимся научным данным, не зарегистрировано подтвержденных случаев образования внутрисосудистых преципитатов, кроме новорожденных, которым вводили цефтриаксон и кальцийсодержащие растворы или любые другие кальцийсодержащие препараты. В исследованиях in vitro было показано, что новорожденным грозит повышенный риск образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона по сравнению с пациентами других возрастных групп.
При применении цефтриаксона пациентам любого возраста препарат нельзя смешивать или вводить одновременно с любыми растворами для внутривенного введения, содержащими кальций, даже при использовании различных инфузионных систем или введении препаратов в разные инфузионные участки. Однако пациентам старше 28 дней цефтриаксон и кальцийсодержащие растворы можно вводить последовательно, друг после друга, при условии введения препаратов через различные инфузионные системы в разные участки тела или замены или тщательной промывки инфузионной системы между введением этих средств физиологическим солевым раствором, чтобы предотвратить образование преципитата. Пациентам, нуждающимся в постоянных инфузиях кальцийсодержащих растворов для полного парентерального питания (ППП), медицинские работники могут назначить альтернативные антибактериальные средства, применение которых не связано с подобным риском образования преципитатов. Если применение цефтриаксона пациентам, которые нуждаются в постоянном питания, признано необходимым, растворы для ППП и цефтриаксон можно вводить одновременно, хотя и по разным инфузионные системы и в разные участки тела. Также введение растворов для ППП можно приостановить на время инфузии цефтриаксона и промыть инфузионные системы между введением растворов (см. разделы «Фармакокинетика», «Противопоказания», «Побочные реакции», «Несовместимость»).
Дети
Безопасность и эффективность препарата Алвобак у новорожденных, младенцев и детей были установлены для доз, описанных в разделе «Способ применения и дозы». В исследованиях было показано, что цефтриаксон, как некоторые другие цефалоспорины, может вытеснять билирубин из связи с альбумином сыворотки крови.
Алвобак противопоказан недоношенным и доношенным новорожденным, которым грозит риск развития билирубиновой энцефалопатии (см. раздел «Противопоказания»).
Иммуноопосредованная гемолитическая анемия
Случаи иммуноопосредованной гемолитической анемии наблюдались у пациентов, получавших антибактериальные средства класса цефалоспоринов, в том числе препарат Алвобак (см. раздел «Побочные реакции»). Тяжелые случаи гемолитической анемии, в том числе с летальным исходом, были зарегистрированы в период лечения Алвобаком как у взрослых, так и у детей.
Если во время применения цефтриаксона у пациента возникает анемия, следует рассмотреть диагноз анемии, ассоциированной с применением цефалоспорина, и прекратить применение цефтриаксона до установления этиологии заболевания.
Длительное лечение
При длительном лечении следует регулярно проводить развернутый анализ крови.
Колит/чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов
Случаи колита и псевдомембранозного колита, ассоциированных с применением антибактериальных средств, зарегистрированы на фоне применения почти всех антибактериальных средств, в том числе цефтриаксона. Тяжесть этих заболеваний может колебаться от легкой до угрожающей жизни. Поэтому важно учитывать возможность такого диагноза у пациентов, у которых во время или после применения цефтриаксона возникла диарея (см. раздел «Побочные реакции»). Следует обдумать прекращение терапии цефтриаксоном и применение соответствующих средств против Clostridium difficile. Лекарственные средства, подавляющие перистальтику, применять не следует.
Как и при применении других антибактериальных средств, могут возникать суперинфекции, вызванные нечувствительными к препарату микроорганизмами.
Тяжелая почечная и печеночная недостаточность
В случае тяжелой почечной и печеночной недостаточности рекомендуется тщательный клинический мониторинг безопасности и эффективности препарата (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Влияние на результаты серологических исследований
При применении препарата Алвобак тест Кумбса может давать ложноположительные результаты. Также препарат Алвобак может вызывать ложноположительные результаты анализа на наличие галактоземии (см. раздел «Побочные реакции»).
При определении глюкозы в моче неферментными методами могут быть получены ложноположительные результаты. При назначении препарата Алвобак уровни глюкозы в моче следует определять с помощью ферментных методов анализа (см. раздел «Побочные реакции»).
Натрий
Каждый грамм препарата Алвобак содержит 3,6 ммоль натрия. Это следует учитывать пациентам, которые придерживаются диеты с контролируемым содержанием натрия.
Спектр антибактериальной активности
Цефтриаксон имеет ограниченный спектр антибактериальной активности и может быть непригодным для применения в качестве монотерапии при лечении определенных типов инфекции, кроме случаев, когда возбудитель уже подтвержден (см. раздел «Способ применения и дозы»). В случае полимикробных инфекций, когда среди подозреваемых возбудителей есть резистентные к цефтриаксону микроорганизмы, следует рассмотреть применение дополнительных антибиотиков.
Применение лидокаина
Если в качестве растворителя применяют раствор лидокаина, цефтриаксон можно вводить только внутримышечно. Перед введением препарата следует обязательно учесть противопоказания к применению лидокаина, предостережения и другую соответствующую информацию, приведенную в инструкции для медицинского применения лидокаина (см. раздел «Противопоказания»). Раствор лидокаина в коем случае нельзя вводить внутривенно.
Желчнокаменная болезнь
В случае наличия на сонограмме теней следует учесть возможность образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона. Затенения, которые ошибочно считались желчными камнями, наблюдались на сонограмме желчного пузыря, частота их возникновения возрастала при применении цефтриаксона в дозе 1 г в сутки и выше. Особую осторожность следует соблюдать при применении препарата детям. Такие преципитаты исчезают после прекращения терапии цефтриаксоном. В редких случаях образование преципитатов кальциевой соли цефтриаксона сопровождалось симптоматикой. При наличии симптомов рекомендуется консервативное нехирургическое лечение, и врач должен принять решение о прекращении применения препарата, опираясь на результаты оценки пользы-риска конкретного случая (см. раздел «Побочные реакции»).
Желчный стаз
Случаи панкреатита, возможно вызванные непроходимостью желчных путей, были зарегистрированы у пациентов, получавших препарат Алвобак (см. раздел «Побочные реакции»). Большинство из таких пациентов имели факторы риска развития холестаза и образования билиарного сладжа, такие как предыдущая значительная терапия, тяжелая болезнь и полное парентеральное питание. Нельзя исключать, что инициирующим или дополнительным фактором развития этого нарушения может быть образование в желчных путях преципитатов в результате применения препарата Алвобак.
Почечнокаменная болезнь
Зарегистрированы случаи образования почечных камней, которые исчезали после отмены цефтриаксона (см. раздел «Побочные реакции»). В случае наличия симптомов следует сделать ультразвуковое обследование. Решение о применении препарата пациентам с наличием в анамнезе почечных камней или гиперкальциурии принимает врач, опираясь на результаты оценки пользы-риска конкретного случая.
Утилизация неиспользованного препарата и препарата с истекшим сроком годности. Поступление лекарственного средства во внешнюю среду необходимо свести к минимуму. Препарат не следует выбрасывать в сточные воды и бытовые отходы. Для утилизации необходимо использовать так называемую «систему сбора отходов» при наличии таковой.
Способ применения и дозы
Дозировка
Доза препарата зависит от тяжести, чувствительности, локализации и типа инфекции, а также от возраста и функции печени и почек пациента.
Нижеприведенные дозы является общепризнанно рекомендованными для этих показаний. В особо тяжелых случаях следует применять высшую дозу из рекомендованного диапазона.
Таблица 1
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет ( с массой тела ≥ 50 кг).
|Доза цефтриаксона*
|Частота введения**
|Показания
|1–2 г
|Один раз в сутки
|Негоспитальная пневмония. Острое осложнение хронического обструктивного заболевания легких. Внутрибрюшные инфекции. Осложненные инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит).
|2 г
|Один раз в сутки
|Госпитальная пневмония. Осложненные инфекции кожи и мягких тканей. Инфекции костей и суставов.
|2–4 г
|Один раз в сутки
|Ведение пациентов с нейтропенией, у которых развилась лихорадка и есть подозрение на бактериальную инфекцию. Бактериальный эндокардит. Бактериальный менингит.
* При документально подтвержденной бактериемии следует рассмотреть вопрос о применении высшей дозы из рекомендованного диапазона.
** В случае применения доз, превышающих 2 г в сутки, следует рассмотреть вопрос о введении препарата дважды в сутки (с 12-часовым интервалом).
Показания у взрослых и детей старше 12 лет (≥50 кг), требующие особых схем дозирования
Острый средний отит
Может быть применена однократно доза 1–2 г Алвобака.
Некоторые данные свидетельствуют, что в случае, когда состояние пациента тяжелое, или предшествующая терапия была неэффективной, Алвобак может быть эффективным при введении в дозе 1–2 г в сутки в течение 3 дней.
Предоперационная профилактика инфекций в месте хирургического вмешательства
2 г однократно перед операцией.
Гонорея
Разовая доза 500 мг внутримышечно.
Сифилис
Общерекомендованными дозами являются 500 мг-1 г один раз в сутки с увеличением дозы до 2 г один раз в сутки при нейросифилисе течение 10–14 дней. Рекомендации по дозированию при сифилисе, включая нейросифилис, основаны на ограниченных данных. Следует также учитывать национальные или местные рекомендации.
Диссеминированный боррелиоз Лайма (ранний (II стадия) и поздний (III стадия))
По 2 г один раз в сутки в течение 14–21 дня. Рекомендуемая продолжительность лечения варьирует, следует также учитывать национальные или местные советы.
Дети
Новорожденные, младенцы и дети в возрасте от 15 дней до 12 лет (с массой тела < 50 кг)
Детям с массой тела 50 кг и более следует применить обычные дозы для взрослых.
Таблица 2
|Доза цефтриаксона*
|Частота введения**
|Показания
|50–80 мг/кг
|Один раз сутки
|Внутрибрюшные инфекции. Осложненные инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит). Негоспитальная пневмония. Госпитальная пневмония.
|50–100 мг/кг (максимально–4 г)
|Один раз в сутки
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей. Инфекции костей и суставов. Ведение пациентов с нейтропенией, у которых развилась лихорадка и есть подозрение на бактериальную инфекцию.
|80–100 мг/кг (максимально 4 г)
|Один раз в сутки
|Бактериальный менингит
|100 мг/кг (максимально 4 г)
|Один раз в сутки
|Бактериальный эндокардит
* При документально подтвержденной бактериемии следует рассмотреть вопрос о применении высшей дозы с рекомендованного диапазона.
** В случае применения доз, превышающих 2 г в сутки, следует рассмотреть вопрос о введении препарата дважды в сутки (с 12-часовым интервалом).
Показания у новорожденных, младенцев и детей в возрасте от 15 дней до 12 лет (с массой тела < 50 кг), требующие особых схем дозирования
Острый средний отит
Для начального лечения острого среднего отита может быть применена однократная инъекция Алвобака в дозе 50 мг/кг. Некоторые данные свидетельствуют, что в случае, когда состояние ребенка тяжелое или предшествующая терапия была неэффективной, Алвобак может быть эффективным при введении в дозе 50 мг/кг в течение 3 дней.
Предоперационная профилактика инфекций в месте хирургического вмешательства
50–80 мг/кг однократно перед операцией.
Сифилис
Общерекомендованными дозами является 75–100 мг/кг (максимально — 4 г) один раз в сутки в течение 10–14 дней. Рекомендации по дозированию при сифилисе, включая нейросифилис, базируются на очень ограниченных данных. Следует также учитывать национальные или местные советы.
Диссеминированный боррелиоз Лайма (ранний (II стадия) и поздний (III стадия))
50–80 мг/кг один раз в сутки в течение 14–21 дня. Рекомендуемая продолжительность лечения варьирует, следует также учитывать национальные или местные советы.
Новорожденные в возрасте 0–14 дней
Алвобак противопоказан недоношенным новорожденным с постменструальным возрастом до 41 недели (гестационный возраст + календарный возраст).
Таблица 3
|Доза цефтриаксона*
|Частота введения
|Показания
|20–50 мг/кг
|Один раз в сутки
|Внутрибрюшные инфекции. Осложненные инфекции кожи и мягких тканей. Осложненные инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит). Негоспитальная пневмония. Госпитальная пневмония. Инфекции костей и суставов. Ведение пациентов с нейтропенией, у которых развилась лихорадка и есть подозрение на бактериальную инфекцию.
|50 мг/кг
|Один раз в сутки
|Бактериальный менингит. Бактериальный эндокардит
* При документально подтвержденной бактериемии следует рассмотреть вопрос о применении высшей дозы из рекомендованного диапазона.
Не следует превышать максимальную суточную дозу 50 мг/кг.
Показания у новорожденных в возрасте 0–14 дней, требующие особых схем дозирования
Острый средний отит
Для начального лечения острого среднего отита может быть применена однократная внутримышечная инъекция Алвобака в дозе 50 мг/кг.
Предоперационная профилактика инфекций в месте хирургического вмешательства
20–50 мг/кг однократно перед операцией.
Сифилис
Общерекомендованной дозой является 50 мг/кг один раз в сутки в течение 10–14 дней. Рекомендации по дозированию при сифилисе, включая нейросифилис, базируются на очень ограниченных данных. Следует также учитывать национальные или местные советы.
Продолжительность лечения
Продолжительность лечения зависит от течения болезни. Учитывая общие рекомендации по антибиотикотерапии, применение цефтриаксона следует продолжать в течение 48–72 часов после исчезновения лихорадки или подтверждения достижения эрадикации бактериальной инфекции.
Пациенты пожилого возраста
При условии удовлетворительной функции почек и печени коррекция дозы пациентам пожилого возраста не требуется.
Пациенты с печеночной недостаточностью
Имеются данные свидетельствуют об отсутствии необходимости корректировать дозу у пациентов с легкой или умеренной печеночной недостаточностью в том случае, если функция почек не нарушена.
Нет данных исследований по пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (см. раздел «Фармакокинетика»).
Пациенты с почечной недостаточностью
У пациентов с нарушениями функции почек нет необходимости снижать дозу цефтриаксона в том случае, если функция почек не нарушена. Только в случае почечной недостаточности в предтерминальной стадии (клиренс креатинина менее 10 мл/мин) суточная доза цефтриаксона не должна превышать 2 г.
Больным, находящимся на гемодиализе, нет необходимости в дополнительном введении препарата после диализа. Цефтриаксон не удаляется из организма путем перитонеального диализа или гемодиализа. Рекомендуется клинический мониторинг безопасности и эффективности препарата.
Пациенты с тяжелыми нарушениями функции печени и почек
При одновременном тяжелом нарушении функции почек и печени рекомендуется тщательный клинический мониторинг безопасности и эффективности препарата.
Способ введения
Внутримышечное введение
Алвобак можно вводить путем глубокой внутримышечной инъекции. Инъекцию следует делать в центр относительно большой мышцы. Рекомендуется вводить не более 1 г в один участок.
Если лидокаин применяют как растворитель, полученный раствор никогда не следует вводить внутривенно (см. раздел «Противопоказания»). Для детальной информации рекомендуется ознакомиться с инструкцией по применению лидокаина.
Применение лидокаина предусматривает предварительное проведение пробы для определения индивидуальной чувствительности к этому лекарственному средству.
Внутривенное введение
Алвобак можно вводить путем внутривенной инфузии продолжительностью не менее 30 минут (путь, которому отдается предпочтение) или путем медленной внутривенной инъекции длительностью более 5 минут. Внутривенное прерывистое введение следует проводить в течение 5 минут преимущественно в крупные вены. Дозы по 50 мг/кг или более следует вводить путем инфузии новорожденным и детям до 12 лет. Новорожденным в дозы следует вводить в течение 60 минут с целью уменьшения потенциального риска билирубиновой энцефалопатии (см. разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»). Вопрос о внутримышечном введении следует рассматривать, когда внутривенный путь введения невозможен или менее приемлем для пациента. Дозы, превышающие 2 г, следует вводить внутривенно.
Цефтриаксон противопоказан новорожденным (≤ 28 дней), если им требуется (или ожидается, что потребуется) лечение кальцийсодержащих внутривенными растворами, включая инфузионные растворы, содержащие кальций, такие как парентеральное питание, в связи с риском образования преципитатов кальциевых солей цефтриаксона (см. раздел «Противопоказания»).
Нельзя использовать растворители, содержащие кальций, такие как раствор Рингера или раствор Гартмана, для растворения цефтриаксона во флаконах или для дальнейшего разведения восстановленного раствора для внутривенного введения, поскольку может образоваться преципитат. Возникновение преципитатов кальциевых солей цефтриаксона также может происходить при смешивании цефтриаксона с растворами, содержащими кальций в одной инфузионной системе для внутривенного введения. Поэтому нельзя смешивать или одновременно вводить цефтриаксон с растворами, содержащими кальций (см. разделы «Противопоказания», «Особенности применения» и «Несовместимость»).
С целью предоперационной профилактики инфекций в месте хирургического вмешательства цефтриаксон следует вводить с 30–90 минут до хирургического вмешательства.
Побочные реакции
Побочные реакции, чаще всего наблюдались при применении цефтриаксона: эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения, диарея, сыпь и повышение уровня печеночных ферментов.
Частоту возникновения нежелательных реакций на цефтриаксон определяли по данным клинических исследований.
По частоте явления классифицированы следующим образом:
очень распространенные (≥ 1/10);
распространенные (≥ 1/100 <1/10);
нераспространенные (≥ 1/1000 <1/100);
редко распространенные (≥ 1/10000 <1/1000);
частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
Инфекции и инвазии: нераспространенные — грибковые инфекции половых органов; редко распространенные — псевдомембранозный колитb; частота неизвестнаа — суперинфекцииb.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: распространенные — эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения; нераспространенные — гранулоцитопения, анемия, расстройства коагуляции; частота неизвестнаa — гемолитическая анемияb, агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы: частота неизвестнаа — анафилактический шок, анафилактические реакции, анафилактоидные реакции, реакции повышенной чувствительностиb, реакция Яриша-Герксгеймера (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны нервной системы: нераспространенные — головная боль, головокружение; частота неизвестнаa — судороги.
Со стороны органов слуха и равновесия: частота неизвестнаa — вертиго.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: редко распространенные — бронхоспазм.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: распространенные — диареяb, жидкий стул; нераспространенные — тошнота, рвота; частота неизвестнаа — панкреатитb, стоматит, глоссит.
Со стороны гепатобилиарной системы: распространенные — повышение уровня печеночных ферментов; частота неизвестнаa — преципитаты в желчном пузыреb, ядерная желтуха.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: распространенные — сыпь; нераспространенные — зуд; редко распространенные — крапивница; частота неизвестнаa — синдром Стивенса-Джонсонаb, токсический эпидермальный некролизb, мультиформная эритема, острый генерализованный экзантематозный пустулез, реакции с эозинофилией и системными симптомами (DRESS) (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны почек и мочевыделительной системы: редко распространенные — гематурия, глюкозурия; частота неизвестнаa — олигурия, образования преципитатов в почках (обратимые).
Общие нарушения и реакции в месте введения препарата: нераспространенные — флебит, боль в месте инъекции, лихорадка; редко распространенные — отек, озноб.
Данные лабораторных анализов: редко — повышение уровня креатинина в крови; частота неизвестнаa — ложноположительные результаты теста Кумбсаb, ложноположительные результаты анализа на галактоземиюb, ложноположительные результаты неферментных методов определения глюкозыb.
a На основе постмаркетинговых отчетов. Поскольку информация об этих реакциях добровольно поступает от населения неопределенного количества, невозможно достоверно оценить их частоту, в связи с этим она характеризуется как неизвестная.
b См. «Особенности применения»
Инфекции и инвазии.
Случаи диареи после применения цефтриаксона могут быть связаны с Clostridium difficile. Следует назначить соответствующее количество жидкости и электролитов (см. раздел «Особенности применения»).
Преципитаты кальциевой соли цефтриаксона.
Редкие случаи тяжелых побочных реакций, иногда с летальным исходом, зарегистрированы у недоношенных и доношенных новорожденных (в возрасте < 28 дней), которым внутривенно вводили цефтриаксон и препараты кальция. При аутопсии в легких и почках были обнаружены преципитаты кальциевой соли цефтриаксона. Высокий риск образования преципитатов у новорожденных является следствием их малого объема крови и более длительного, чем у взрослых, периода полувыведения цефтриаксона (см. разделы «Фармакодинамика», «Противопоказания», «Особенности применения»).
Зарегистрированы случаи образования преципитатов в почках, преимущественно у детей в возрасте от 3 лет, получавших большие суточные дозы препарата (например ≥ 80 мг/кг/сут) или общие дозы более 10 г, а также имевших дополнительные факторы риска (например, ограниченное потребление жидкости или постельный режим). Риск образования преципитатов возрастает у пациентов, лишенных подвижности, или у больных в состоянии обезвоживания. Преципитаты могут сопровождаться симптомами или быть бессимптомными, могут приводить к почечной недостаточности и анурии, и исчезают после прекращения применения цефтриаксона (см. раздел «Особенности применения»).
Зарегистрированы случаи образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона в желчном пузыре, преимущественно у пациентов, которым препарат вводили в дозах, превышающих стандартную рекомендованную дозу. У детей, по данным проспективных исследований, частота образования преципитатов при внутривенном введении препарата была разной — в некоторых исследованиях более 30%. При медленном введении препарата (в течение 20–30 минут) частота образования преципитатов ниже. Образование преципитатов обычно не сопровождается симптомами, но в редких случаях возникали такие клинические симптомы, как боль, тошнота и рвота. В таких случаях рекомендуется симптоматическое лечение. После отмены цефтриаксона преципитаты обычно исчезают (см. раздел «Особенности применения»).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Приготовленный раствор хранить в защищенном от света месте в течение 6 часов при комнатной температуре или в течение 24 часов при температуре 2–8 °С.
Упаковка
По 1 г порошка препарата в стеклянном флаконе, закупоренном резиновой пробкой и алюминиевым обжимным колпачком, снаряженным крышкой флип-офф, что обеспечивает контроль вскрытия. По 1 флакону в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Лаборатория Реиг Жофре, C.A.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Жерема, 111, промышленная зона, Толедо, 45007 (Толедо), Испания.
В случае возникновения нежелательных проявлений, побочных реакций или при отсутствии терапевтического действия необходимо сообщить по адресу ООО «Алвоген Украина», 02660, г. Киев, Броварской проспект, 5 «И», тел./факс +38 044 517–75–00, электронный адрес [email protected].