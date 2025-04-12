Тутукон (Tutukon)
Тутукон инструкция по применению
Состав
действующие вещества:
100 мл раствора содержат 100 мл водного экстракта (2:1), полученного из смеси лекарственных растений: хвоща полевого стебля (Equisetum arvense) 570 мг, торичника красного растения (Spergularia rubra) 330 мг, болдо листьев (Peumus boldus) 280 мг, опунции (кактус) инжирной цветка (Opuntia ficus-indica) 170 мг, железницы узколистной цветка (Sideritis angustifolia) 170 мг, розмарина аптечного листьев (Rosmarinus officinalis) 170 мг, пальчатника (бермудская трава) корни (Cynodon dactylon) 170 мг, мелиссы аптечной листьев (Meliss Officiflis) 170 мг; экстрагент — вода;
вспомогательные вещества: натрия бензоат (Е 211), калия сорбат, лимонная кислота, вода очищенная.
Лекарственная форма
Раствор оральный.
Основные физико-химические свойства: от бесцветного до слегка желтоватого цвета прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость со специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в урологии. Различные препараты, включая комбинации.
Код АТС G04B X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комбинированный препарат растительного происхождения. Проявляет диуретический, спазмолитический, литолитический, противовоспалительный, антибактериальный, желчегонный и антиоксидантный эффекты. Способствует элиминации из организма мочевой кислоты, токсинов и солей тяжелых металлов.
Фармакокинетика.
Неприменимо.
Показания
В комплексной терапии: при уролитиазе (ураты, оксалаты, фосфаты, карбонаты), циститах, уретритах, спазмах мочевыводящих путей, синдроме раздраженного кишечника; для профилактики уролитиаза после литотрипсии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестно.
Особенности применения
При воспалительных заболеваниях почек следует обязательно проконсультироваться с врачом. С осторожностью применять при наличии гастроэнтерита, при АГ, склонности к судорогам неэпилептического происхождения.
Способ применения и дозы
Препарат принимают внутрь 3 раза в день за 30 мин до еды.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет — по 45 мл 3 раза в сутки.
Дети в возрасте 7–12 лет — по 15 мл 3 раза в сутки.
Дети в возрасте 5–7 лет — по 5–10 мл 3 раза в сутки.
Беременные и женщины, которые кормят грудью, — по 20 мл 3 раза в сутки.
Дозы и продолжительность лечения устанавливает врач индивидуально для каждого пациента.
Курс лечения обычно составляет 2–4 недели.
Если после 6 дней лечения состояние не улучшится, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Не рекомендуется принимать препарат в течение длительного времени. В случае пропуска приема очередной дозы не следует принимать двойную дозу препарата.
Дети
Детям в возрасте младше 5 лет препарат не применяют.
Побочные реакции
Реакции повышенной чувствительности: аллергические реакции (гиперемия, зуд, сыпь, отек кожи).
В случае появления любых нежелательных реакций необходимо прекратить лечение и обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 300 мл или по 600 мл в полипропиленовом флаконе; по 1 флакону вместе с пластиковым мерным стаканчиком в картонной пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Мигуэль и Гаррига, С.Л.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
С/Хоакин Коста, 18–1, Монтгат, Барселона, 08390, Испания.
Заявитель
Гранд Медикал Групп АГ.
Местонахождение заявителя
Корнмаркт 10 СН-6004, Люцерн, Швейцария.