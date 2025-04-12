Препарат принимают внутрь 3 раза в день за 30 мин до еды.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет — по 45 мл 3 раза в сутки.

Дети в возрасте 7–12 лет — по 15 мл 3 раза в сутки.

Дети в возрасте 5–7 лет — по 5–10 мл 3 раза в сутки.

Беременные и женщины, которые кормят грудью, — по 20 мл 3 раза в сутки.

Дозы и продолжительность лечения устанавливает врач индивидуально для каждого пациента.

Курс лечения обычно составляет 2–4 недели.

Если после 6 дней лечения состояние не улучшится, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Не рекомендуется принимать препарат в течение длительного времени. В случае пропуска приема очередной дозы не следует принимать двойную дозу препарата.