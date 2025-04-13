Киев (адрес не указан)
Доступно в 462 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
704,40
Экономия при брони: -79,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
745,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
675,81
Экономия при брони: -62,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
745,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
745,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
745,90 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
635,03
Экономия при брони: -19,05 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
745,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
689,10
Экономия при брони: -61,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
745,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
642,91
Экономия при брони: -39,38 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
745,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Тутукон раствор оральный флакон 600 мл №1
Grand Medical Group
745,90 грн