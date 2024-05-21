Деклиманс содержит сбалансированный комплекс растительных гормоноподобных (эстрогенных и прогестагенных) веществ, которые стимулируют синтез собственных половых гормонов у женщин, способствуют восстановлению гормонального баланса, нормализации менструального цикла, а также предупреждению и уменьшению предменопаузальных и климактерических расстройств.

Экстракт корня дудника китайского, который называют еще «женским женьшенем», содержит комплекс макро- и микроэлементов, эфирные масла, фенолы, β-ситостерин, способствующие выработке собственных эстрогенов. Обладает также седативными свойствами, снижает уровень ХС в крови и АД.

Экстракт шишек хмеля содержит флавоноиды — природные эстрогеноподобные вещества, которые компенсируют снижение уровня собственных эстрогенов у женщин в период менопаузы.

В экстракте корня пуэрарии лопастной содержатся изофлавоны, имеющие сродство к рецепторам эстрогенов. Попадая в организм, они оказывают эстрогеноподобный эффект, что предупреждает и уменьшает проявления климактерического синдрома. Изофлавоны обладают также антиоксидантными и тонизирующими свойствами, нормализуют АД.

Экстракт травы якорцов стелющихся содержит стероидные гликозиды, флавоноиды и дубильные вещества. Стимулирует выделение желчи и улучшает функцию печени, снижает уровень ХС в крови и препятствует развитию атеросклероза. Улучшает кровообращение миокарда, расширяет сосуды и снижает АД.

В экстракте корневища цимицифуги содержится комплекс веществ — тритерпенгликозиды, фитостерины, флавоноиды, салициловая кислота, опосредованно оказывающих эстрогеноподобный эффект. Влияя на структуры головного мозга через дофаминергические или серотонинергические механизмы, они снижают выработку гонадотропных гормонов, что уменьшает выраженность климактерических расстройств. Экстракт цимицифуги обладает также легким седативным эффектом, улучшает обмен веществ в костной ткани и уменьшает потерю кальция.

В экстракте корня дикого ямса содержатся стероидные фитогормоны — предшественники прогестерона и ряда других гормонов, которые улучшают функцию женских половых желез и способствуют восстановлению баланса половых гормонов. Оказывает мягкое спазмолитическое и антиатеросклеротическое действие.