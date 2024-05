фармакодинамика. Валсартан . Валсартан является перорально активным и специфическим антагонистом рецепторов ангиотензина II (АТ). Он действует избирательно на подтип рецепторов AT 1 , отвечающий за действие АТ II. Повышенные уровни АТ II в плазме крови после блокады рецептора АТ 1 валсартаном могут стимулировать неблокированный рецептор AT 2 , который, вполне вероятно, нейтрализует действие блокады рецептора АТ 1 . Валсартан не проявляет активности частичного агониста относительно рецептора АТ 1 и имеет значительно большее сродство к рецепторам АТ 1 , чем к рецепторам AT 2 . Валсартан не ингибирует АПФ (также известный как киназа II), который превращает АТ I в АТ II и разрушает брадикинин. В ходе клинических исследований, в которых валсартан сравнивали с ингибитором АПФ, частота развития сухого кашля была значительно ниже (р<0,05) у пациентов, принимавших валсартан, чем у леченных ингибитором АПФ (2,6% по сравнению с 7,9%). В ходе клинического исследования с участием пациентов с сухим кашлем в анамнезе во время лечения ингибиторами АПФ у 19,5% испытуемых, принимавших валсартан, и 19% тех, кто принимал тиазидный диуретик, отмечали кашель по сравнению с 68,5% пациентов, лечившихся ингибиторами АПФ (р<0,05).

Назначение валсартана больным с АГ приводит к снижению АД, не влияя при этом на ЧСС. У большинства пациентов после приема однократной пероральной дозы антигипертензивное действие проявляется в течение 2 ч, а максимальное снижение АД достигается в течение 4–6 ч. Гипотензивный эффект сохраняется в течение 24 ч после приема препарата. При повторном приеме препарата максимальное снижение АД при любой дозе в основном достигается в течение 2–4 нед и сохраняется на протяжении длительного лечения. В сочетании с гидрохлоротиазидом достигается существенное дополнительное снижение АД.

У пациентов с повышенным АД, сахарным диабетом 2-го типа и микроальбуминурией продемонстрировано, что валсартан уменьшал выделение альбумина с мочой.

Сделан вывод, что применение валсартана в дозе 160–320 мг приводит к клинически значимому уменьшению экскреции альбумина с мочой у пациентов с повышенным АД и сахарным диабетом 2-го типа.

Гидрохлоротиазид . Место действия тиазидных диуретиков, в первую очередь, — почечные дистальные извитые канальцы. Продемонстрировано, что в коре почки находятся высокоаффинные рецепторы, которые являются основным связующим участком действия тиазидных диуретиков и угнетения транспортировки хлористого натрия (NaCl) в дистальных извитых канальцах. Механизм действия тиазидов заключается в угнетении Na+Cl–-однонаправленного переносчика, возможно, путем конкуренции за Cl-участок, влияет на механизмы реабсорбции электролитов прямо — увеличивая выделение натрия и хлора примерно в одинаковой степени, и косвенно — путем такого диуретического действия уменьшает объем в плазме крови с последующим повышением активности ренина в плазме крови, секреции альдостерона, экскреции калия с мочой и снижением калия в плазме крови. Ренин-альдостероновая связь опосредуется АТ II, поэтому при одновременном приеме валсартана снижение уровня калия в плазме крови менее выражено, чем при монотерапии гидрохлоротиазидом.

Фармакокинетика. Системная биодоступность гидрохлоротиазида уменьшается примерно на 30% при одновременном применении с валсартаном. Одновременное применение гидрохлоротиазида не оказывает существенного влияния на кинетику валсартана. Отмеченное взаимодействие не влияет на эффективность комбинированного применения валсартана и гидрохлоротиазида, поскольку в ходе контролируемых клинических исследований выявлен четкий антигипертензивный эффект этой комбинации, который превышал эффект активного вещества отдельно, а также эффект плацебо.

Валсартан

Всасывание. После перорального приема отдельно валсартана его C max в плазме крови достигается в течение 2–4 ч. Средняя биодоступность составляет 23%. Пища уменьшает действие примерно на 50%.

Распределение. Равновесный объем распределения валсартана после в/в введения составляет около 17 л, указывая на то, что валсартан не распределяется широко в тканях. Валсартан в значительной степени связывается с белками плазмы крови (94–97%), главным образом с плазменным альбумином.

Биотрансформация. Валсартан биотрансформируется в значительной степени, поскольку только примерно 20% дозы выявляют в виде метаболитов.

Выведение. Валсартан демонстрирует кинетику полиэкспоненциального распада (T ½ α <1 ч и T ½ β около 9 ч). Валсартан в основном выводится с калом (около 83% дозы) и мочой (около 13% дозы), преимущественно в неизмененном виде. После в/в введения плазменный клиренс валсартана составляет около 2 л/ч, а его почечный клиренс составляет 0,62 л/ч (около 30% общего клиренса). T ½ валсартана составляет 6 ч.

Гидрохлоротиазид

Всасывание. После перорального приема всасывание гидрохлоротиазида происходит быстро (t max — около 2 ч) с аналогичными характеристиками абсорбции и в форме суспензии, и в форме таблеток. Абсолютная биодоступность гидрохлоротиазида составляет 60–80% после перорального приема препарата.

Распределение. Кинетика распределения и выведения обычно описывается функцией биэкспоненциального распада. Ожидаемый объем распределения составляет 4–8 л/кг.

Распределенный гидрохлоротиазид связывается с белками плазмы крови (40–70%), в основном плазменными альбуминами.

Выведение. >95% абсорбированного гидрохлоротиазида выводится в неизмененном виде с мочой. Почечный клиренс состоит из пассивной фильтрации и активной секреции в почечных канальцах. T ½ составляет 6–15 ч.

Особые группы пациентов

Пациенты пожилого возраста. Ограниченные данные указывают на то, что общий клиренс гидрохлоротиазида снижается как у здоровых добровольцев, так и у пациентов пожилого возраста с повышенным АД, по сравнению с молодыми здоровыми добровольцами.

Почечная недостаточность. При применении Ванатекс Комби в рекомендуемой дозе нет необходимости в коррекции дозы у пациентов с клиренсом креатинина 30–70 мл/мин.

Нет данных относительно применения препарата Ванатекс Комби у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) и пациентов, находящихся на диализе. Валсартан в значительной степени связывается с белками плазмы крови и не выводится с помощью диализа, тогда как гидрохлоротиазид выводится путем диализа.

Почечный клиренс гидрохлоротиазида состоит из пассивной фильтрации и активной секреции в почечных канальцах. Как и ожидалось для препарата, который выделяется почти исключительно почками, функция почек значительно влияет на кинетику гидрохлоротиазида.

Печеночная недостаточность. В ходе фармакокинетического исследования пациентов с легкой (n=6) и умеренной (n=5) дисфункцией печени действие валсартана было больше примерно в 2 раза по сравнению со здоровыми добровольцами.

Нет данных о применении валсартана у больных с тяжелой дисфункцией печени. Заболевания печени существенно не влияют на фармакокинетику гидрохлоротиазида.