Ванатекс Комби (Vanatex Combi) (211114) - инструкция по применению ATC-классификация
Ванатекс Комби инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Валсартан. Валсартан является перорально активным и специфическим антагонистом рецепторов ангиотензина II (АТ). Он действует избирательно на подтип рецепторов AT1, отвечающий за действие АТ II. Повышенные уровни АТ II в плазме крови после блокады рецептора АТ1 валсартаном могут стимулировать неблокированный рецептор AT2, который, вполне вероятно, нейтрализует действие блокады рецептора АТ1. Валсартан не проявляет активности частичного агониста относительно рецептора АТ1 и имеет значительно большее сродство к рецепторам АТ1, чем к рецепторам AT2. Валсартан не ингибирует АПФ (также известный как киназа II), который превращает АТ I в АТ II и разрушает брадикинин. В ходе клинических исследований, в которых валсартан сравнивали с ингибитором АПФ, частота развития сухого кашля была значительно ниже (р<0,05) у пациентов, принимавших валсартан, чем у леченных ингибитором АПФ (2,6% по сравнению с 7,9%). В ходе клинического исследования с участием пациентов с сухим кашлем в анамнезе во время лечения ингибиторами АПФ у 19,5% испытуемых, принимавших валсартан, и 19% тех, кто принимал тиазидный диуретик, отмечали кашель по сравнению с 68,5% пациентов, лечившихся ингибиторами АПФ (р<0,05).
Назначение валсартана больным с АГ приводит к снижению АД, не влияя при этом на ЧСС. У большинства пациентов после приема однократной пероральной дозы антигипертензивное действие проявляется в течение 2 ч, а максимальное снижение АД достигается в течение 4–6 ч. Гипотензивный эффект сохраняется в течение 24 ч после приема препарата. При повторном приеме препарата максимальное снижение АД при любой дозе в основном достигается в течение 2–4 нед и сохраняется на протяжении длительного лечения. В сочетании с гидрохлоротиазидом достигается существенное дополнительное снижение АД.
У пациентов с повышенным АД, сахарным диабетом 2-го типа и микроальбуминурией продемонстрировано, что валсартан уменьшал выделение альбумина с мочой.
Сделан вывод, что применение валсартана в дозе 160–320 мг приводит к клинически значимому уменьшению экскреции альбумина с мочой у пациентов с повышенным АД и сахарным диабетом 2-го типа.
Гидрохлоротиазид. Место действия тиазидных диуретиков, в первую очередь, — почечные дистальные извитые канальцы. Продемонстрировано, что в коре почки находятся высокоаффинные рецепторы, которые являются основным связующим участком действия тиазидных диуретиков и угнетения транспортировки хлористого натрия (NaCl) в дистальных извитых канальцах. Механизм действия тиазидов заключается в угнетении Na+Cl–-однонаправленного переносчика, возможно, путем конкуренции за Cl-участок, влияет на механизмы реабсорбции электролитов прямо — увеличивая выделение натрия и хлора примерно в одинаковой степени, и косвенно — путем такого диуретического действия уменьшает объем в плазме крови с последующим повышением активности ренина в плазме крови, секреции альдостерона, экскреции калия с мочой и снижением калия в плазме крови. Ренин-альдостероновая связь опосредуется АТ II, поэтому при одновременном приеме валсартана снижение уровня калия в плазме крови менее выражено, чем при монотерапии гидрохлоротиазидом.
Фармакокинетика. Системная биодоступность гидрохлоротиазида уменьшается примерно на 30% при одновременном применении с валсартаном. Одновременное применение гидрохлоротиазида не оказывает существенного влияния на кинетику валсартана. Отмеченное взаимодействие не влияет на эффективность комбинированного применения валсартана и гидрохлоротиазида, поскольку в ходе контролируемых клинических исследований выявлен четкий антигипертензивный эффект этой комбинации, который превышал эффект активного вещества отдельно, а также эффект плацебо.
Валсартан
Всасывание. После перорального приема отдельно валсартана его Cmax в плазме крови достигается в течение 2–4 ч. Средняя биодоступность составляет 23%. Пища уменьшает действие примерно на 50%.
Распределение. Равновесный объем распределения валсартана после в/в введения составляет около 17 л, указывая на то, что валсартан не распределяется широко в тканях. Валсартан в значительной степени связывается с белками плазмы крови (94–97%), главным образом с плазменным альбумином.
Биотрансформация. Валсартан биотрансформируется в значительной степени, поскольку только примерно 20% дозы выявляют в виде метаболитов.
Выведение. Валсартан демонстрирует кинетику полиэкспоненциального распада (T½α <1 ч и T½β около 9 ч). Валсартан в основном выводится с калом (около 83% дозы) и мочой (около 13% дозы), преимущественно в неизмененном виде. После в/в введения плазменный клиренс валсартана составляет около 2 л/ч, а его почечный клиренс составляет 0,62 л/ч (около 30% общего клиренса). T½ валсартана составляет 6 ч.
Гидрохлоротиазид
Всасывание. После перорального приема всасывание гидрохлоротиазида происходит быстро (tmax — около 2 ч) с аналогичными характеристиками абсорбции и в форме суспензии, и в форме таблеток. Абсолютная биодоступность гидрохлоротиазида составляет 60–80% после перорального приема препарата.
Распределение. Кинетика распределения и выведения обычно описывается функцией биэкспоненциального распада. Ожидаемый объем распределения составляет 4–8 л/кг.
Распределенный гидрохлоротиазид связывается с белками плазмы крови (40–70%), в основном плазменными альбуминами.
Выведение. >95% абсорбированного гидрохлоротиазида выводится в неизмененном виде с мочой. Почечный клиренс состоит из пассивной фильтрации и активной секреции в почечных канальцах. T½ составляет 6–15 ч.
Особые группы пациентов
Пациенты пожилого возраста. Ограниченные данные указывают на то, что общий клиренс гидрохлоротиазида снижается как у здоровых добровольцев, так и у пациентов пожилого возраста с повышенным АД, по сравнению с молодыми здоровыми добровольцами.
Почечная недостаточность. При применении Ванатекс Комби в рекомендуемой дозе нет необходимости в коррекции дозы у пациентов с клиренсом креатинина 30–70 мл/мин.
Нет данных относительно применения препарата Ванатекс Комби у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) и пациентов, находящихся на диализе. Валсартан в значительной степени связывается с белками плазмы крови и не выводится с помощью диализа, тогда как гидрохлоротиазид выводится путем диализа.
Почечный клиренс гидрохлоротиазида состоит из пассивной фильтрации и активной секреции в почечных канальцах. Как и ожидалось для препарата, который выделяется почти исключительно почками, функция почек значительно влияет на кинетику гидрохлоротиазида.
Печеночная недостаточность. В ходе фармакокинетического исследования пациентов с легкой (n=6) и умеренной (n=5) дисфункцией печени действие валсартана было больше примерно в 2 раза по сравнению со здоровыми добровольцами.
Нет данных о применении валсартана у больных с тяжелой дисфункцией печени. Заболевания печени существенно не влияют на фармакокинетику гидрохлоротиазида.
Показания Ванатекс Комби
АГ у пациентов, у которых АД не регулируется должным образом монотерапией валсартаном или гидрохлоротиазидом.
Применение Ванатекс Комби
рекомендуемая доза Ванатекс Комби 80/12,5 мг — 1 таблетка 1 раз в сутки. При недостаточном снижении АД через 3–4 нед лечения рекомендуют рассмотреть возможность продолжения лечения в дозировке 1 таблетка 160/12,5 мг 1 раз в сутки. Таблетки 160/25 мг назначают пациентам, у которых не достигается достаточного снижения АД при применении таблеток 160/12,5 мг. Если в дальнейшем при применении таблеток 160/25 мг АД снижается недостаточно, рекомендуется рассмотреть возможность продолжения лечения в дозировке 320/12,5 мг (для получения такого дозирования следует применять валсартан и гидрохлоротиазид в другой лекарственной форме). Дозу 320/25 мг назначают пациентам, у которых не достигается достаточного снижения АД при применении дозы 320/12,5 мг.
Максимальная суточная доза составляет 320/25 мг (2 таблетки 160/12,5 мг).
Максимальный антигипертензивный эффект достигается в течение 2–4 нед.
Ванатекс Комби можно принимать независимо от приема пищи, запивая водой.
Дополнительная информация для особых групп пациентов
Почечная недостаточность. Подбора дозы не требуется у пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≥30 мл/мин). Из-за наличия гидрохлоротиазида Ванатекс Комби противопоказан пациентам с тяжелой почечной недостаточностью.
Печеночная недостаточность. Для пациентов с легкой и умеренной печеночной недостаточностью без холестаза доза валсартана не должна превышать 80 мг. Ванатекс Комби противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.
Пациенты пожилого возраста. Подбора дозы не требуется у пациентов пожилого возраста.
Противопоказания
повышенная чувствительность к валсартану, гидрохлоротиазиду, другим лекарственным препаратам на основе сульфонамида или любому из вспомогательных веществ. Тяжелая печеночная недостаточность, цирроз печени и холестаз. Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <30 мл/мин), анурия. Устойчивая гипокалиемия, гипонатриемия, гиперкальциемия и симптоматическая гиперурикемия.
Побочные эффекты
побочные реакции при применении валсартана/гидрохлоротиазида
Со стороны обмена веществ и питания: нечасто — обезвоживание.
Со стороны нервной системы: очень редко — головокружение; нечасто — парестезии, гипестезия; неизвестно — обморок, бессонница.
Со стороны органа зрения: нечасто — нечеткость зрения, нарушение зрения.
Со стороны органа слуха: нечасто — звон в ушах, средний отит.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — артериальная гипотензия, тахикардия.
Со стороны дыхательной системы: нечасто — кашель; неизвестно — некардиогенный отек легких.
Со стороны ЖКТ: очень редко — диарея.
Со стороны костно-мышечной системы: нечасто — миалгия (боль в мышцах); очень редко — артралгия.
Со стороны мочевыделительной системы: неизвестно — нарушение функции почек.
Общие нарушения: нечасто — усталость.
Лабораторные показатели: неизвестно — повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови, повышение уровня билирубина и креатинина в плазме крови, гипокалиемия, гипонатриемия, повышение уровня азота мочевины в крови, нейтропения.
Дополнительная информация по отдельным компонентам препарата. Нежелательные реакции, о которых сообщалось ранее, вызванные одним из отдельных компонентов препарата, могут быть также потенциальным нежелательным влиянием Ванатекс Комби.
Побочные реакции при применении валсартана
Со стороны системы крови и лимфатической системы: неизвестно — снижение гемоглобина, снижение гематокрита, нейтропения, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: неизвестно — другие аллергические реакции/реакции гиперчувствительности, включая сывороточную болезнь.
Со стороны обмена веществ и питания: неизвестно — повышение уровня калия в плазме крови, гипонатриемия.
Со стороны органа слуха: нечасто — головокружение (вертиго).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: неизвестно — васкулит.
Со стороны ЖКТ: нечасто — боль в животе.
Со стороны пищеварительной системы: неизвестно — повышение показателей функции печени, включая повышение уровня билирубина в плазме крови.
Со стороны кожи и подкожных тканей: неизвестно — отек Квинке (ангионевротический отек), сыпь, зуд.
Со стороны мочевыделительной системы: неизвестно — почечная недостаточность и нарушение функции почек, повышение уровня креатинина в плазме крови.
Со стороны дыхательной системы: очень редко — бронхит, инфекции верхних дыхательных путей.
Побочные реакции при применении гидрохлоротиазида. Гидрохлоротиазид широко применяли в течение многих лет, часто в более высоких дозах, чем содержащихся в Ванатекс Комби. Сообщается о нижеприведенных побочных реакциях у пациентов, получавших монотерапию тиазидными диуретиками, включая гидрохлоротиазид.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: редко — тромбоцитопения, иногда с пурпурой; очень редко — агранулоцитоз, лейкопения, гемолитическая анемия, угнетение функции костного мозга.
Со стороны иммунной системы: очень редко — аллергические реакции (реакции гиперчувствительности).
Со стороны психики: редко — депрессия, нарушение сна.
Со стороны нервной системы: редко — головная боль.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — аритмия; часто — ортостатическая гипотензия.
Со стороны дыхательной системы: очень редко — затрудненное дыхание (одышка), включая пневмонию и отек легких.
Со стороны ЖКТ: часто — отсутствие аппетита, легкая тошнота и рвота; редко — запор, дискомфорт в ЖКТ; очень редко — панкреатит.
Со стороны пищеварительной системы: редко — холестаз, желтуха.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — крапивница и другие виды сыпи; редко — фотосенсибилизация; очень редко — некротизирующий васкулит и токсический эпидермальный некролиз, системная красная волчанка, эритематозоподобные реакции, реактивация кожных проявлений красной волчанки.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: часто — импотенция.
Особые указания
изменения уровня электролитов в плазме крови. Валсартан. Одновременное применение с калиевыми добавками, калийсберегающими диуретиками, заменителями соли, содержащими калий, или другими средствами, которые могут повышать уровень калия (гепарин и др.), не рекомендуется. При необходимости следует проводить контроль содержания калия.
Гидрохлоротиазид. Сообщается о гипокалиемии при лечении тиазидными диуретиками, в том числе гидрохлоротиазидом. Рекомендуют частый контроль содержания калия в плазме крови.
Лечение тиазидными диуретиками, в том числе гидрохлоротиазидом, было связано с гипонатриемией и гипохлоремическим алкалозом. Тиазиды, включая гидрохлоротиазид, увеличивают выделение магния с мочой, что может привести к гипомагниемии. Выделение кальция уменьшается вследствие приема тиазидных диуретиков. Это может привести к гиперкальциемии.
Как и у любого пациента, получающего лечение диуретиками, необходимо проводить периодическое определение уровня электролитов в плазме крови через соответствующие промежутки времени.
Пациенты с гиповолемией. За состоянием пациентов, принимающих тиазидные диуретики, включая гидрохлоротиазид, следует установить наблюдение относительно клинических проявлений водно-электролитного дисбаланса. При тяжелой гиповолемии у пациентов, принимающих диуретики в высоких дозах, редко может возникать симптоматическая гипотензия после начатой терапии препаратом Ванатекс Комби. Гиповолемию необходимо корректировать перед началом лечения препаратом Ванатекс Комби.
Пациенты с тяжелой хронической сердечной недостаточностью. Применение Ванатекс Комби у пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью не исследовали.
Стеноз почечной артерии. Ванатекс Комби не следует применять для лечения АГ у пациентов с одно- или двусторонним стенозом почечной артерии или стенозом почечной артерии единственной почки, поскольку у таких пациентов может повышаться уровень мочевины и креатинина в плазме крови.
Первичный гиперальдостеронизм. Пациентов с первичным гиперальдостеронизмом не следует лечить препаратом Ванатекс Комби, поскольку их ренин-ангиотензиновая система не активируется.
Стеноз аортального и митрального клапана, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Как и в случае с другими вазодилататорами, необходимо соблюдать особую осторожность при лечении пациентов со стенозом аортального или митрального клапана или гипертрофической обструктивной кардиомиопатией.
Нарушение функции почек. Ввиду угнетения (ингибирования) ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, применение Ванатекс Комби также может быть связано с нарушением функции почек. Ванатекс Комби не следует применять у таких пациентов.
Коррекции дозы не требуется у пациентов с нарушением функции почек и клиренсом креатинина ≥30 мл/мин. Рекомендуют периодический контроль уровня калия в плазме крови, креатинина и мочевины, если Ванатекс Комби применяют у пациентов с нарушением функции почек. При клиренсе креатинина <30 мл/мин Ванатекс Комби применять не следует.
Трансплантация почек. В настоящее время нет опыта безопасного применения Ванатекс Комби у пациентов, недавно перенесших трансплантацию почек.
Печеночная недостаточность. Пациентам с легкой и умеренной печеночной недостаточностью без холестаза Ванатекс Комби следует принимать с осторожностью.
Системная красная волчанка. Сообщалось, что тиазидные диуретики, включая гидрохлоротиазид, обостряют или активизируют системную красную волчанку.
Другие метаболические нарушения (нарушение обмена веществ). Тиазидные диуретики, включая гидрохлоротиазид, могут изменять толерантность к глюкозе и повышать уровни ХС, ТГи мочевой кислоты в плазме крови. У пациентов с сахарным диабетом может потребоваться подбор (коррекция) дозы инсулина или пероральных препаратов для снижения уровня глюкозы в крови.
Тиазиды могут уменьшать выведение кальция с мочой и приводить к временному и незначительному повышению уровня кальция в плазме крови при отсутствии известных нарушений кальциевого обмена. Выраженная гиперкальциемия может свидетельствовать о предполагаемом гиперпаратиреозе (гиперфункция паращитовидных желез). Необходимо прекратить прием тиазидов перед тем, как проводить исследование функции паращитовидных желез.
Светочувствительность. Сообщалось о случаях реакций светочувствительности при лечении тиазидными диуретиками. Если реакция светочувствительности возникает во время лечения, рекомендуют прекратить прием препарата. Если повторное назначение диуретических препаратов считается необходимым, рекомендуют защищать уязвимые участки от солнца или искусственного ультрафиолетового излучения А.
Допинг-контроль. Следует иметь в виду, что препарат может привести к положительной реакции при антидопинговом контроле.
Общая информация. Следует соблюдать осторожность пациентам, у которых в анамнезе есть повышенная чувствительность к другим антагонистам рецепторов АТ II. Аллергические реакции на гидрохлоротиазид более вероятны у пациентов с аллергией и БА.
Вспомогательные вещества. Пациенты с редкими наследственными состояниями непереносимости галактозы, лактазной недостаточности или синдромом мальабсорбции глюкозы не должны принимать этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Валсартан. Применение антагонистов рецепторов АТ II (AIIRAs) не рекомендуют в I триместр беременности. Известно, что действие антагонистов рецепторов АТ II (AIIRAs) на матку в случае их назначения беременным во II и III триместр приводит к нарушению и гибели развивающегося плода. Применение антагонистов рецепторов АТ II противопоказано во II и III триместр беременности.
Гидрохлоротиазид. Опыт применения гидрохлоротиазида в период беременности, особенно в I триместр, органичен. Введение тиазидного диуретика в полость матки приводило к развитию тромбоцитопении у плода или новорожденного, а также к развитию других нежелательных явлений. Гидрохлоротиазид проникает через плаценту. Учитывая фармакологический механизм действия гидрохлоротиазида, его применение во II и III триместр может привести к угрозе нарушения фетоплацентарной перфузии и может вызвать такие нарушения у плода и новорожденного, как желтуха, нарушение электролитного баланса и тромбоцитопения.
Кормление грудью. Данных о применении валсартана в период кормления грудью нет. Гидрохлоротиазид проникает в грудное молоко. Таким образом, Ванатекс Комби не рекомендуют применять в период кормления грудью. Если беременность выявлена в период лечения, препарат следует отменить как можно скорее.
Дети. Безопасность и эффективность применения Ванатекс Комби у детей не установлены.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Как и при применении других антигипертензивных средств, желательно соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.
Взаимодействия
взаимодействия, связанные как с валсартаном, так и гидрохлоротиазидом
Сочетанное применение не рекомендуется
Литий. Сообщалось об обратимом повышении уровня лития в плазме крови и токсичности при сопутствующем применении ингибиторов АПФ и тиазида, включая гидрохлоротиазид. Из-за отсутствия опыта сочетанного применения валсартана и лития эта комбинация не рекомендуется. Если необходимымо применение такой комбинации, рекомендуют тщательный контроль уровня лития в плазме крови.
Сочетанное применение, требующее осторожности
Другие антигипертензивные препараты. Ванатекс Комби может усиливать действие других препаратов с антигипертензивными свойствами (например ингибиторы АПФ, блокаторы β-адренорецепторов, блокаторы кальциевых каналов).
Прессорные амины (например норэпинефрин, эпинефрин). Возможно уменьшение выраженности реакции на прессорные амины, недостаточное для того, чтобы исключить применение.
НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, ацетилсалициловую кислоту (>3 г/сут) и неселективные НПВП. НПВП могут ослаблять антигипертензивный эффект антагонистов рецепторов АТ II и гидрохлоротиазида при одновременном применении. Кроме того, одновременное применение препарата Ванатекс Комби и НПВП может привести к ухудшению функции почек и повышению уровня калия в плазме крови. Таким образом, рекомендуется контроль функции почек в начале лечения, а также соответствующая гидратация.
Взаимодействия, связанные с валсартаном
Одновременное применение не рекомендуется
Калийсберегающие диуретики, калиевые добавки, заменители соли, содержащие калий, и другие вещества, которые могут повышать уровни калия в плазме крови. Если считается, что лекарственный препарат, который влияет на уровень калия, необходимо сочетать с валсартаном, рекомендуется контроль уровня калия в плазме крови.
Взаимодействие отсутствует. Исследования взаимодействия лекарственных препаратов с валсартаном не выявили клинически значимых взаимодействий с валсартаном или любым из следующих лекарственных средств: циметидин, варфарин, фуросемид, дигоксин, атенолол, индометацин, гидрохлоротиазид, амлодипин, глибенкламид. Дигоксин и индометацин могут взаимодействовать с компонентом препарата Ванатекс Комби гидрохлоротиазидом (см. Взаимодействия, связанные с гидрохлоротиазидом).
Взаимодействия, связанные с гидрохлоротиазидом
Одновременное применение, требующее осторожности
Лекарственные препараты, применение которых связано с потерей калия, и при гипокалиемии (например при одновременном назначении калийуретических диуретиков, ГКС, слабительных средств, АКТГ, амфотерицина, карбеноксолона, пенициллина G, салициловой кислоты и ее производных). Если эти лекарственные средства необходимо назначать в комбинации с гидрохлоротиазидом и валсартаном, рекомендуется контроль уровня калия в плазме крови. Эти лекарственные средства могут усиливать влияние гидрохлоротиазида на уровень калия в плазме крови.
Лекарственные препараты, которые могут вызвать пируэтную желудочковую тахикардию:
- антиаритмические препараты класса Ia (например хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
- антиаритмические препараты класса III (например амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);
- некоторые нейролептические средства (например тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин, трифлуоперазин, циамемазин, сульпирид, сультоприд, амисульприд, тиаприд, пимозид, галоперидол, дроперидол);
- другие (например бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин (в/в), галофантрин, кетансерин, мизоластин, пентамидин, спарфлоксацин, терфенадин, винкамин (в/в).
Из-за риска гипокалиемии гидрохлоротиазид следует применять с осторожностью в сочетании с лекарственными препаратами, которые могут вызвать пируэтную желудочковую тахикардию.
Сердечные гликозиды. Гипокалиемия или гипомагниемия, вызванная тиазидом, может возникнуть как побочный эффект, который способствует развитию дигиталисной аритмии.
Соли кальция и витамин D. Применение тиазидных диуретиков, включая гидрохлоротиазид, с витамином D или солями кальция может повышать уровень кальция в плазме крови.
Антидиабетические средства (пероральные препараты и инсулин). Лечение тиазидными диуретиками может повлиять на толерантность к глюкозе. Может потребоваться коррекция дозы противодиабетических лекарственных средств. Метформин следует применять с осторожностью из-за риска лактатацидоза, вызванного возможной функциональной почечной недостаточностью, связанной с гидрохлоротиазидом.
Блокаторы β-адренорецепторов и диазоксид. Одновременное применение тиазидных диуретиков, включая гидрохлоротиазид, с блокаторами β-адренорецепторов может повышать риск гипергликемии. Тиазидные диуретики, включая гидрохлоротиазид, могут усиливать гипергликемическое влияние диазоксида.
Лекарственные препараты, применяемые при лечении подагры (пробенецид, сульфинпиразон и аллопуринол). Может потребоваться коррекция дозы урикозурических препаратов, поскольку гидрохлоротиазид может повышать уровень мочевой кислоты в плазме крови. Может потребоваться повышение дозы пробенецида или сульфинпиразона. Одновременное назначение тиазидных диуретиков, включая гидрохлоротиазид, может повысить частоту аллергических реакций на аллопуринол.
Антихолинергические средства (например атропин, бипериден). Биодоступность тиазидных диуретиков может увеличиваться антихолинергическими средствами, вероятно, из-за уменьшения моторики ЖКТ и скорости опорожнения желудка.
Амантадин. Тиазиды, включая гидрохлоротиазид, могут повысить риск возникновения неблагоприятных эффектов амантадина.
Колестираминовая и колестиполовая смолы. Абсорбция тиазидных диуретиков, включая гидрохлоротиазид, нарушается в присутствии анионно-обменных смол.
Цитотоксические средства (например циклофосфамид, метотрексат). Тиазиды, включая гидрохлоротиазид, могут снижать выделение цитотоксических веществ почками и усиливать их миелосупрессивный эффект.
Недеполяризующие миорелаксанты (например тубокурарин). Тиазиды, включая гидрохлоротиазид, усиливают действие производных кураре.
Циклоспорин. Сопутствующий прием с циклоспорином может повысить риск возникновения гиперурикемии и появления симптомов, напоминающих обострение подагры.
Алкоголь, анестетики и седативные средства. Могут усилить ортостатическую гипотензию.
Метилдопа. Есть отдельные сообщения о случаях гемолитической анемии у пациентов, получающих сопутствующее лечение метилдопой и гидрохлоротиазидом.
Карбамазепин. У пациентов, которые получают гидрохлоротиазид одновременно с карбамазепином, может развиться гипонатриемия. Следовательно, такие пациенты должны быть информированы о возможности гипонатриемических реакций и находиться под контролем.
Йодосодержащие контрастные вещества. В случае обезвоживания, вызванного диуретиком, существует повышенный риск развития ОПН, особенно при высоких дозах йода. Необходима достаточная гидратация перед приемом.
Передозировка
симптомы. Передозировка валсартана может привести к выраженной артериальной гипотензии, что, в свою очередь, может стать причиной угнетения сознания, циркуляторного коллапса (сосудистой недостаточности) и/или шока (комы). Кроме того, такие признаки и симптомы могут возникать при передозировке гидрохлоротиазида: тошнота, сонливость, гиповолемия и электролитные нарушения, связанные с сердечными аритмиями и мышечными спазмами.
Лечение. Терапевтические меры зависят от времени приема пищи и типа и тяжести симптомов, очень важна стабилизация кровообращения.
Терапевтические меры зависят от времени, прошедшего от момента передозировки, а также вида и тяжести симптомов, при этом первоочередной мерой является нормализация гемоциркуляции.
Если препарат был принят недавно, следует вызвать рвоту. Если после применения препарата прошло длительное время, необходимо применение активированного угля в достаточном количестве.
При артериальной гипотензии следует придать пациенту горизонтальное положение и безотлагательно обеспечить восстановление водно-солевого баланса путем введения изотонического солевого р-ра.
Валсартан нельзя вывести из организма с помощью гемодиализа вследствие его связывания с белками плазмы крови, но для выведения из организма гидрохлоротиазида гемодиализ эффективен.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.