согласно общедоступным литературным источникам, основные вещества, входящие в состав Бетаргина, обладают следующими свойствами.

Аргинин — аминокислота, которая синтезируется в организме и/или поступает с пищей, однако в условиях стресса, при различных заболеваниях, при дефиците в рационе белка и повышенных физических нагрузках потребность в аргинине растет. Аргинин принимает участие в биосинтезе белка, метаболизме аминокислот и мочевины, способствует выведению и обезвреживанию токсического аммиака, поддержанию оптимального азотистого баланса и выведению конечного азота, образованию энергии, усилению детоксикационной функции печени, улучшению ее биохимических показателей. Аргинин способствует восстановлению клеток печени и улучшению их функций, снижает образование свободных радикалов и способствует уменьшению воспалительных явлений. Аргинин является важной составляющей в процессе биосинтеза оксида азота (NO), который регулирует сосудистый тонус, защищает стенки сосудов и уменьшает их повреждение, нормализует микроциркуляцию, доставляет кислород в жизненно важные органы и уменьшает последствия недостатка кислорода в тканях. Аргинин улучшает репродуктивные функции женщин (состояние эндометрия) и мужчин (положительно влияет на сперматогенез (формирование и подвижность сперматозоидов)). Аргинин играет немаловажную роль в функционировании иммунной системы.

Бетаин — липотропное вещество, участвующее в биосинтезе фосфолипидов для восстановления клеточных мембран, стимулирует процесс окисления и утилизации жиров, уменьшая тем самым жировую дистрофию печени, замедляет образование коллагена в печени и уменьшает воспаление; стимулирует естественные методы детоксикации, усиливает обезвреживание и выведение токсинов, свободных радикалов, продуктов обмена алкоголя и медикаментов из организма; способствует коррекции метаболизма, синтезу энергии, уменьшению усталости и повышению выносливости при физических нагрузках. Бетаин участвует в обмене аминокислоты метионина и способствует уменьшению уровня гомоцистеина, что замедляет прогрессирование атеросклероза и уменьшает риск его осложнений.

Ионы цитрата улучшают процесс пищеварения и устраняют тошноту, ощущение тяжести в желудке, метеоризм, часто наблюдаются при нарушениях работы печени; принимают участие в метаболизме жирных кислот, уменьшают образование кетоновых тел и ацетона при ацетонемическом синдроме у детей.

Таким образом, Бетаргин, по рекомендации врача, может использоваться в комплексе мероприятий:

— при функциональных расстройствах гепатобилиарной системы;

— при нарушениях функционирования сердечно-сосудистой системы и при атеросклеротических изменениях;

— при состояниях, связанных с нарушением метаболизма (стрессы, астения, травмы, голодание и т.п.);

— для выведения токсических веществ из организма и устранения последствий гепатотоксического действия алкоголя, медикаментов и других токсических агентов;

— для улучшения репродуктивной функции мужчин и женщин в схемах планирования семьи;

— для уменьшения проявлений и последствий ацетонемического синдрома у детей.