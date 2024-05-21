Бетаргин® стеклянный контейнер (Betargin® glass container) (211103) - инструкция по применению Диетические добавки
Бетаргин стеклянный контейнер инструкция по применению
Характеристика
согласно общедоступным литературным источникам, основные вещества, входящие в состав Бетаргина, обладают следующими свойствами.
Аргинин — аминокислота, которая синтезируется в организме и/или поступает с пищей, однако в условиях стресса, при различных заболеваниях, при дефиците в рационе белка и повышенных физических нагрузках потребность в аргинине растет. Аргинин принимает участие в биосинтезе белка, метаболизме аминокислот и мочевины, способствует выведению и обезвреживанию токсического аммиака, поддержанию оптимального азотистого баланса и выведению конечного азота, образованию энергии, усилению детоксикационной функции печени, улучшению ее биохимических показателей. Аргинин способствует восстановлению клеток печени и улучшению их функций, снижает образование свободных радикалов и способствует уменьшению воспалительных явлений. Аргинин является важной составляющей в процессе биосинтеза оксида азота (NO), который регулирует сосудистый тонус, защищает стенки сосудов и уменьшает их повреждение, нормализует микроциркуляцию, доставляет кислород в жизненно важные органы и уменьшает последствия недостатка кислорода в тканях. Аргинин улучшает репродуктивные функции женщин (состояние эндометрия) и мужчин (положительно влияет на сперматогенез (формирование и подвижность сперматозоидов)). Аргинин играет немаловажную роль в функционировании иммунной системы.
Бетаин — липотропное вещество, участвующее в биосинтезе фосфолипидов для восстановления клеточных мембран, стимулирует процесс окисления и утилизации жиров, уменьшая тем самым жировую дистрофию печени, замедляет образование коллагена в печени и уменьшает воспаление; стимулирует естественные методы детоксикации, усиливает обезвреживание и выведение токсинов, свободных радикалов, продуктов обмена алкоголя и медикаментов из организма; способствует коррекции метаболизма, синтезу энергии, уменьшению усталости и повышению выносливости при физических нагрузках. Бетаин участвует в обмене аминокислоты метионина и способствует уменьшению уровня гомоцистеина, что замедляет прогрессирование атеросклероза и уменьшает риск его осложнений.
Ионы цитрата улучшают процесс пищеварения и устраняют тошноту, ощущение тяжести в желудке, метеоризм, часто наблюдаются при нарушениях работы печени; принимают участие в метаболизме жирных кислот, уменьшают образование кетоновых тел и ацетона при ацетонемическом синдроме у детей.
Таким образом, Бетаргин, по рекомендации врача, может использоваться в комплексе мероприятий:
— при функциональных расстройствах гепатобилиарной системы;
— при нарушениях функционирования сердечно-сосудистой системы и при атеросклеротических изменениях;
— при состояниях, связанных с нарушением метаболизма (стрессы, астения, травмы, голодание и т.п.);
— для выведения токсических веществ из организма и устранения последствий гепатотоксического действия алкоголя, медикаментов и других токсических агентов;
— для улучшения репродуктивной функции мужчин и женщин в схемах планирования семьи;
— для уменьшения проявлений и последствий ацетонемического синдрома у детей.
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка к основному рациону питания — дополнительный источник аргинина и бетаина, способствует нормализации функционального состояния гепатобилиарной системы, улучшению функции сердечно-сосудистой системы, выведению токсических веществ из организма и поддержанию нормального кровообращения и процессов микроциркуляции в печени, уменьшению гипоксии печени, устранению проявлений токсикоза беременных, улучшает репродуктивные функции мужчин и женщин при планировании беременности, нормализует уровень гомоцистеина.
Детям от 3 лет: в целях нормализации функционального состояния гепатобилиарной системы, для предупреждения последствий интоксикации, при ацетонемическом синдроме.
Обладает детоксикационными свойствами.
Диетические добавки не следует употреблять как замену полноценного рациона питания.
Способ употребления:
взрослым — содержимое 1 стеклянного контейнера или 1 стика (10 мл) развести в 100 мл питьевой воды комнатной температуры и выпить после еды. Суточное количество: 2–3 стеклянных контейнера или стика;
детям от 3 лет при ацетонемическом синдроме — содержимое 1 стеклянного контейнера или стика (10 мл) развести в 100 мл питьевой воды комнатной температуры и пить по 1 чайной ложке через каждые 10–15 мин утром и вечером. Суточное количество: 2 стеклянных контейнера или стека.
Продолжительность употребления определяет врач индивидуально.
Не превышать рекомендуемое суточное количество.
Перед употреблением требуется консультация с врачом!
Не является лекарственным средством.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам, входящим в состав продукта, возраст до 3 лет, женщины в период кормления грудью, желчнокаменная и мочекаменная болезни в стадии обострения.
Особые указания
употреблять в период беременности применять только по рекомендации врача.
Условия хранения
хранить в сухом, удаленном от света и тепла, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.