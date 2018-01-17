крем Агерп следует применять только при герпетических поражениях слизистой оболочки губ и кожи лица. Не рекомендуется наносить препарат на слизистые оболочки ротовой полости, глаз и половых органов. В случае особенно выраженных проявлений заболевания необходимо проконсультироваться с врачом. Обычно при наличии герпетических поражений у лиц с иммунодефицитными состояниями назначают системное лечение противовирусными средствами, поэтому в таких случаях не следует самостоятельно без консультации врача применять Агерп.

Следует избегать случайного попадания крема в глаза. При наличии открытых поражений губ следует иметь в виду, что вирус простого герпеса может передаваться другим лицам контактным путем.

Применение в период беременности и кормления грудью. Агерп применяют в период беременности и кормления грудью, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Дети. Не рекомендуется применять Агерп у детей в возрасте до 12 лет из-за недостаточного количества исследований.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований не проводили.