Агерп (Aherp) (211091) - инструкция по применению ATC-классификация
Агерп инструкция по применению
Фармакологические свойства
Агерп относится к противовирусным средствам, которые являются высокоэффективными в отношении герпесвирусов, особенно вирусов простого герпеса I и II типа, а также вируса опоясывающего герпеса. После попадания в клетку, пораженную вирусом герпеса, ацикловир превращается в активный трифосфат ацикловира. Его активность связана с нарушением синтеза ДНК герпесвирусов в клетке человека вследствие угнетения функции вирусной ДНК-полимеразы. Ацикловир не влияет на другие клеточные процессы, которые не связаны с синтезом вирусной ДНК. Фармакокинетику препарата не изучали, но, учитывая данные литературы, ацикловир в форме крема имеет очень низкий уровень системной абсорбции, даже при повторном применении.
Показания Агерп
инфекции губ и лица, вызванные вирусом простого герпеса (Herpes labialis).
Применение Агерп
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет крем Агерп наносят на пораженные участки 5 раз в сутки с интервалом 4 ч, за исключением ночного времени. Важно начать лечение как можно раньше после появления первых симптомов заболевания. Минимальная продолжительность лечения составляет 4 сут. Если за это время не произошло заживление, лечение продолжают до 10 дней. Если в течение 10 дней не наступило выздоровление, необходимо обратиться к врачу.
Противопоказания
гиперчувствительность к ацикловиру, другим компонентам препарата или валацикловиру.
Побочные эффекты
препарат в целом хорошо переносится, но в некоторых случаях может появиться временная острая или жгучая боль в месте применения. Редко могут наблюдаться незначительное высушивание и шелушение кожи, эритема и зуд. Очень редко возможно развитие контактного дерматита, а в отдельных случаях — ангионевротический отек после местного применения крема с ацикловиром.
Особые указания
крем Агерп следует применять только при герпетических поражениях слизистой оболочки губ и кожи лица. Не рекомендуется наносить препарат на слизистые оболочки ротовой полости, глаз и половых органов. В случае особенно выраженных проявлений заболевания необходимо проконсультироваться с врачом. Обычно при наличии герпетических поражений у лиц с иммунодефицитными состояниями назначают системное лечение противовирусными средствами, поэтому в таких случаях не следует самостоятельно без консультации врача применять Агерп.
Следует избегать случайного попадания крема в глаза. При наличии открытых поражений губ следует иметь в виду, что вирус простого герпеса может передаваться другим лицам контактным путем.
Применение в период беременности и кормления грудью. Агерп применяют в период беременности и кормления грудью, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Дети. Не рекомендуется применять Агерп у детей в возрасте до 12 лет из-за недостаточного количества исследований.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований не проводили.
Взаимодействия
не выявлено.
Передозировка
данные литературы свидетельствуют об отсутствии какого-либо токсического воздействия при случайном местном или пероральном применении всей упаковки лекарственного средства.
Условия хранения
при температуре не выше 25 ˚С. Не замораживать.