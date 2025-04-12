Седаристон® капсулы (Sedariston® capsules)
Седаристон капсулы инструкция по применению
Состав
1 капсула содержит: сухого экстракта травы зверобоя 90% (Hyperici herba) (5–7:1) (экстрагент этанол 60% (v/v)) — 100 мг; сухого экстракта корневищ с корнями валерианы (Rhizoma cum radicibus Valerianae) (4–7:1) (экстрагент этанол 60% (v/v)) — 50 мг.
Экстракт травы зверобоя сухой 90 % (Hyperici herba) (5-7:1) - 100 мг
Экстракт корневищ с корнями валерианы сухой (Rhiz. cum radicibus Valerianae) (4-7:1) - 50 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Растительные экстракты, входящие в состав препарата Седаристон капсулы, действуют успокаивающе, стабилизируют настроение и облегчают засыпание.
Сухой экстракт травы зверобоя (Hyperici herba) содержит активные вещества гиперицин, псевдогиперицин, гиперфорин и флавоноиды, оказывает благоприятное действие на функциональное состояние ЦНС. Действует как стабилизатор настроения, благодаря чему дополняет действие экстракта валерианы. Механизм действия экстракта зверобоя связан с торможением МАО, а также ферментов, ответственных за катаболизм нейроаминов (серотонин, норадреналин, дофамин).
Экстракт валерианы снижает возбудимость ЦНС. Действие обусловлено содержанием эфирного масла, основная часть которого — сложный эфир борнеола и изовалериановой кислоты. Седативным свойством также обладают валепотриаты и алкалоиды — валерин и хотинин. Седативное действие проявляется медленно, но достаточно стабильно. Валериановая кислота и валепотриаты оказывают слабое спазмолитическое действие.
В комбинации сухие экстракты зверобоя и валерианы дополняют эффективность друг друга.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Седаристон капсулы
лечение кратковременного состояния депрессии легкой степени, сопровождающегося нервным беспокойством и нарушением сна вследствие нервного возбуждения.
Применение Седаристон капсулы
взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: по 4 капсулы в сутки (4 раза по 1 капсуле или 2 раза по 2 капсулы).
Капсулы следует принимать до еды, запивая достаточным количеством жидкости. Капсулы вынимают из блистерной упаковки непосредственно перед приемом, чтобы предотвратить их повреждение от влажности.
Препарат желательно принимать в одно и то же время.
При лечении нарушения сна препарат рекомендуется принимать последний раз за 0,5 ч до сна.
Положительный эффект лечения достигается в течение 10–14 дней.
Если в течение 4 нед после начала лечения улучшения не отмечается, следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Известная повышенная чувствительность кожи к свету, временные состояния депрессии тяжелой степени и другие расстройства, сопровождающиеся угнетением ЦНС.
Одновременное применение:
- индинавира или других антиретровирусных средств, ингибиторов протеиназ;
- невирапина или других ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы;
- циклоспорина, дигоксина, теофиллина, иринотекана, такролимуса, сиролимуса, симвастатина, фексофенадина, трициклических антидепрессантов (амитриптилин, нортриптилин), противоэпилептических средств (карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, мидозолам), селективных ингибиторов обратного нейронального захвата серотонина (циталопрам, флувоксамин, сертралин, пароксетин), а также триптанов (суматриптан, наратриптан, золмитриптан);
- препаратов, снижающих свертываемость крови (варфарин, фенпрокумон и другие антикоагулянты — производные кумарина).
Побочные эффекты
могут возникать нижеприведенные побочные эффекты.
Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, угнетение эмоциональных реакций, сонливость, депрессия, беспокойство, утомляемость, снижение умственной и физической работоспособности.
Со стороны пищеварительного тракта: желудочно-кишечные расстройства (тошнота, спастическая боль в животе, сухость во рту).
Со стороны кожи: у лиц с повышенной чувствительностью к солнечным лучам пребывание на солнце может вызвать ожоги; кожные аллергические реакции, включая гиперемию, сыпь, отек и зуд кожи; фотосенсибилизация, в частности у лиц со светлой кожей.
Общие нарушения: утомляемость, повышение/понижение АД, слабость.
Психические расстройства: тревожность, беспокойство; у лиц с биполярной депрессией повышается риск развития маниакального состояния.
Особые указания
препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Перед применением препарата Седаристон капсулы необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку симптомы, при которых показан препарат, могут быть следствием другой (более тяжелой) патологии.
В период применения Седаристона капсулы следует избегать интенсивного ультрафиолетового облучения (длительных солнечных ванн, горного солнца, солярия).
Информация для больных сахарным диабетом. 1 капсула Седаристона содержит <0,01 ХЕ, что подтверждает возможность приема препарата у данной категории пациентов.
Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку отсутствуют данные относительно применения препарата Седаристон капсулы в период беременности и кормления грудью, препарат не применяют в этот период.
Дети. Не назначают детям в возрасте до 12 лет. Применение препарата при лечении детей в возрасте старше 12 лет должно осуществляться только по назначению и под наблюдением врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. При применении более 4 капсул снижается скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
взаимодействие с препаратом Седаристон капсулы может привести к снижению эффективности таких лекарственных средств: антикоагулянты (фенпрокумон, варфарин); циклоспорин; такролимус; дигоксин; индинавир и другие ингибиторы протеаз, применяемых при ВИЧ-терапии; иринотекан; иматиниб и другие цитостатические препараты; амитриптилин; нортриптилин; мидазолам; теофиллин (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Лекарственные средства, содержащие зверобой, также могут способствовать метаболизму препаратов, если он осуществляется с участием цитохрома P450 3A4. Вследствие этого такие препараты могут оказывать слабое и/или менее продолжительное действие.
При одновременном приеме антидепрессантов (нефазодон, пароксетин, сертралин) их фармакологическое действие может быть усилено. В отдельных случаях возможно усиление нежелательных (серотониновых) эффектов, таких как тошнота, рвота, ощущение страха, беспокойство и головокружение (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
При одновременном применении с другими лекарственными средствами, которые повышают светочувствительность кожи, возможно возникновение нежелательных реакций кожи.
У женщин, которые одновременно принимают противозачаточные средства и Седаристон капсулы, возможны случаи нарушений менструального цикла. Снижение концентрации противозачаточных средств в плазме крови может привести к возникновению нерегулярных кровотечений и снижению их противозачаточного действия. Женщинам следует применять дополнительные противозачаточные средства.
Перед проведением планового хирургического вмешательства следует идентифицировать возможные взаимодействия с препаратами, которые планируется применять для общей или местной анестезии. При необходимости прием препарата Седаристон капсулы следует отменить.
Препараты валерианы могут усиливать действие алкоголя, седативных, снотворных, анальгетических, спазмолитических и анксиолитических препаратов.
Во время лечения следует воздержаться от употребления алкогольных напитков.
В период лечения препаратом Седаристон капсулы следует проконсультироваться с врачом относительно применения других лекарственных средств.
Передозировка
симптомы: возможно усиление побочных реакций, передозировка вызывает ощущение горечи во рту, неприятные ощущения в области печени, психическое возбуждение, головную боль, головокружение, сонливость, общую слабость, боль в животе, тошноту, снижение остроты слуха и зрения, ощущение сердцебиения, признаки раздражения (покраснение) кожи при интенсивном воздействии света вследствие действия гиперицина, что приводит к фотосенсибилизации (повышенной чувствительности к солнечному облучению).
Лечение. Немедленное прекращение применения препарата и вовремя оказанная экстренная помощь (промывание желудка, назначение активированного угля, при необходимости — стабилизация дыхания) и симптоматическое лечение способствуют быстрому устранению клинических проявлений передозировки. При возникновении фотосенсибилизации избегают воздействия солнечного света в течение 1–2 нед.
Гемодиализ возможен, если другие меры недостаточно эффективны.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.