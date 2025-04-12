взаимодействие с препаратом Седаристон капсулы может привести к снижению эффективности таких лекарственных средств: антикоагулянты (фенпрокумон, варфарин); циклоспорин; такролимус; дигоксин; индинавир и другие ингибиторы протеаз, применяемых при ВИЧ-терапии; иринотекан; иматиниб и другие цитостатические препараты; амитриптилин; нортриптилин; мидазолам; теофиллин (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Лекарственные средства, содержащие зверобой, также могут способствовать метаболизму препаратов, если он осуществляется с участием цитохрома P450 3A4. Вследствие этого такие препараты могут оказывать слабое и/или менее продолжительное действие.

При одновременном приеме антидепрессантов (нефазодон, пароксетин, сертралин) их фармакологическое действие может быть усилено. В отдельных случаях возможно усиление нежелательных (серотониновых) эффектов, таких как тошнота, рвота, ощущение страха, беспокойство и головокружение (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

При одновременном применении с другими лекарственными средствами, которые повышают светочувствительность кожи, возможно возникновение нежелательных реакций кожи.

У женщин, которые одновременно принимают противозачаточные средства и Седаристон капсулы, возможны случаи нарушений менструального цикла. Снижение концентрации противозачаточных средств в плазме крови может привести к возникновению нерегулярных кровотечений и снижению их противозачаточного действия. Женщинам следует применять дополнительные противозачаточные средства.

Перед проведением планового хирургического вмешательства следует идентифицировать возможные взаимодействия с препаратами, которые планируется применять для общей или местной анестезии. При необходимости прием препарата Седаристон капсулы следует отменить.

Препараты валерианы могут усиливать действие алкоголя, седативных, снотворных, анальгетических, спазмолитических и анксиолитических препаратов.

Во время лечения следует воздержаться от употребления алкогольных напитков.

В период лечения препаратом Седаристон капсулы следует проконсультироваться с врачом относительно применения других лекарственных средств.