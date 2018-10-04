Битуб® применяют внутримышечно, внутривенно, в виде ингаляций, внутрикавернозно.

Внутривенно Битуб® вводят для лечения распространенного туберкулеза легких, при массивном бактериовыделении, сопутствующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта, уклоняющихся от приема препарата внутрь при неэффективности при пероральном применении.

Внутривенная суточная доза составляет: для взрослых — 200–300 мг, для детей — 100–300 мг (10–20 мг/кг массы тела), для новорожденных — 3–5 мг/кг, но не более 10 мг/кг массы тела в сутки. Вводят внутривенно в виде 2,5–10% раствора (при необходимости препарат разводят водой для инъекций или 0,9% раствором натрия хлорида) в течение 30–60 секунд 1 раз в сутки. Курс лечения — 30–150 инъекций — зависит от эффективности терапии и восприимчивости препарата. С целью предотвращения побочных явлений при внутривенном введении препарата Битуб® применяют витамин В6 (пиридоксин) и кислоту глутаминовую. Пиридоксин вводят внутримышечно (100–125 мг) через 30 мин после препарата Битуб® или назначают внутрь (60–100 мг) через каждые 2 ч после введения препарата Битуб®. Глутаминовую кислоту принимают в суточной дозе 1 — 1,5 г. При в/в применении препарата необходимо соблюдать постельный режим в течение 1–1,5 часа.

Внутримышечно взрослым и детям препарат Битуб® вводят в виде готового неразведенного 10% раствора по 5–12 мг/кг 1 раз в сутки в течение 2–5 месяцев. Для ослабления побочного действия при этом способе введения внутрь одновременно с введением препарата Битуб® назначают пиридоксин в дозе 60–100 мг (можно также вводить внутримышечно через 30 мин после препарата Битуб® в дозе 100–125 мг/кг).

Ингаляционно Битуб® назначают в виде готового неразбавленного 10% раствора. Суточная доза — 0,005–0,01 г (5–10 мг) на 1 кг массы тела в 1–2 приема. Ингаляции проводят ежедневно в течение 1–6 месяцев.

Больным при фиброзно-кавернозной форме туберкулеза при бактериовыделении и в предоперационный период назначают в виде готового неразведенного 10% раствора Битуб в суточной дозе 10–15 мг/кг 1 раз в сутки; вводят преимущественно внутрикавернозно, путем интратрахеальных вливаний.

Максимальную суточную и курсовую дозу устанавливают в зависимости от клинической формы туберкулеза, степени инактивации и индивидуальной переносимости изониазида.