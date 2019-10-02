фармакодинамика. Благодаря своей центральной роли в обмене веществ магний является важным элементом для организма. Магний необходим для обеспечения многих энергетических процессов в организме, он участвует в обмене белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот и в процессе нервно-мышечного возбуждения.

Многочисленные функции генерирования или расхода энергии (как, например, химические реакции, транспорт макро- и микроэлементов, сокращение мышц) зависят от магния и при нарушениях обеспечения организма магнием могут осуществляться в недостаточной степени или полностью нарушаться.

Магний активирует ферменты расщепления глюкозы, ферменты клеточного окисления, ферменты синтеза белков, он также играет важную роль в процессах сокращения миокарда; является стабилизатором фибриногена и тромбоцитов. Известно, что дефицит магния является одним из патогенетических механизмов в развитии АГ, спазма сосудов, неопластических заболеваний и мочекаменной болезни. В стрессовых ситуациях выводится увеличенное количество свободного ионизированного магния, в связи с чем дополнительное количество магния способствует повышению резистентности к стрессу. Магний играет ведущую роль в процессах нервно-мышечного возбуждения, выступая антагонистом ионов кальция.

Общее количество магния в организме взрослого человека составляет около 20–30 г. Из этого количества примерно 50% находится в костях, 45% — в клетках и лишь 5% от общего количества можно выявить в плазме крови.

Внутриклеточная концентрация магния варьирует в пределах от 10 до 60 ммоль/л, нормальное значение концентрации магния в плазме крови находится в пределах от 0,7 до 1,1 ммоль/л. В плазме крови примерно ⅔ ионов магния находятся в растворенном виде и около 1/ 3 — связывается с протеинами.

Фармакокинетика. При применении внутрь магний всасывается в зависимости от исходного содержания магния в организме. При дефиците магния в организме он всасывается больше, а при насыщении магнием — меньше. Резорбция ускоряется или замедляется в соответствии с потребностями организма, что характерно для физиологически активных веществ. При равновесном балансе магния и сохраненной функции почек, несмотря на высокие дозы магния, не происходит повышенного накопления магния, превышающего границу нормы.

После всасывания в кишечнике выделение магния осуществляется главным образом почками. Неусвоенный магний выводится вместе с калом.