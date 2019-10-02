Биолектра Магнезиум Фортиссимум (Biolectra® Magnesium Fortissimum) (211012) - инструкция по применению ATC-классификация
Биолектра Магнезиум Фортиссимум инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Благодаря своей центральной роли в обмене веществ магний является важным элементом для организма. Магний необходим для обеспечения многих энергетических процессов в организме, он участвует в обмене белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот и в процессе нервно-мышечного возбуждения.
Многочисленные функции генерирования или расхода энергии (как, например, химические реакции, транспорт макро- и микроэлементов, сокращение мышц) зависят от магния и при нарушениях обеспечения организма магнием могут осуществляться в недостаточной степени или полностью нарушаться.
Магний активирует ферменты расщепления глюкозы, ферменты клеточного окисления, ферменты синтеза белков, он также играет важную роль в процессах сокращения миокарда; является стабилизатором фибриногена и тромбоцитов. Известно, что дефицит магния является одним из патогенетических механизмов в развитии АГ, спазма сосудов, неопластических заболеваний и мочекаменной болезни. В стрессовых ситуациях выводится увеличенное количество свободного ионизированного магния, в связи с чем дополнительное количество магния способствует повышению резистентности к стрессу. Магний играет ведущую роль в процессах нервно-мышечного возбуждения, выступая антагонистом ионов кальция.
Общее количество магния в организме взрослого человека составляет около 20–30 г. Из этого количества примерно 50% находится в костях, 45% — в клетках и лишь 5% от общего количества можно выявить в плазме крови.
Внутриклеточная концентрация магния варьирует в пределах от 10 до 60 ммоль/л, нормальное значение концентрации магния в плазме крови находится в пределах от 0,7 до 1,1 ммоль/л. В плазме крови примерно ⅔ ионов магния находятся в растворенном виде и около 1/3 — связывается с протеинами.
Фармакокинетика. При применении внутрь магний всасывается в зависимости от исходного содержания магния в организме. При дефиците магния в организме он всасывается больше, а при насыщении магнием — меньше. Резорбция ускоряется или замедляется в соответствии с потребностями организма, что характерно для физиологически активных веществ. При равновесном балансе магния и сохраненной функции почек, несмотря на высокие дозы магния, не происходит повышенного накопления магния, превышающего границу нормы.
После всасывания в кишечнике выделение магния осуществляется главным образом почками. Неусвоенный магний выводится вместе с калом.
Показания Биолектра Магнезиум Фортиссимум
лечение и профилактика дефицита магния в организме в тех случаях, когда он является причиной нарушений со стороны мышечной деятельности (нейромышечные нарушения, судороги).
Применение Биолектра Магнезиум Фортиссимум
взрослым и детям в возрасте старше 15 лет назначают по 1 таблетке шипучей 1 раз в сутки.
Таблетку необходимо растворить в стакане воды, полученный р-р выпить.
Продолжительность лечения зависит от причин, лежащих в основе дефицита магния в организме, и определяется врачом индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата.
Нарушение функции почек; нарушения проводимости в сердце (AV-блокада высокой степени), которые могут привести к брадикардии. Нарушение минерального и электролитного обмена (гипермагниемия, гиперкалиемия).
Лекарственный препарат противопоказан при тяжелой миастении, эксикозе, метаболическом алкалозе, хронических инфекциях мочевыводящих путей, вызванных бактериями, которые расщепляют мочевину (риск образования струвитных камней), и кальциево-магниево-аммонийно-фосфорном диатезе.
Побочные эффекты
при более высоких дозах возможен мягкий стул, который не является опасным и исчезает после снижения дозы. При длительном приеме препарата в высоких дозах может развиться ощущение усталости. В этом случае врач должен принять решение о целесообразности дальнейшего приема магния.
Особые указания
1 шипучая таблетка содержит 4,65 ммоль (107 мг) натрия. Это необходимо учитывать пациентам, соблюдающим диету с низким содержанием натрия (с низким содержанием поваренной соли).
1 шипучая таблетка одержит 2,51 ммоль (98 мг) калия. Это необходимо учитывать пациентам с ограниченной функцией почек, а также пациентам, соблюдающим диету с низким содержанием калия.
При установленной непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности отсутствует риск при применении препарата. Прием лекарственного средства в период кормления грудью рекомендуется после консультации с врачом и по его назначению.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Препарат не рекомендуется применять у детей в возрасте до 15 лет.
Взаимодействия
поскольку магний и другие лекарственные средства могут иметь взаимное влияние на усвоение в организме, как правило, следует придерживаться интервалов в 2–3 ч между приемами лекарственных препаратов. Это касается, в частности, фтора и тетрациклинов, для которых следует строго соблюдать интервал 2–3 ч.
При одновременном приеме препаратов, содержащих алюминий (например антацидных средств), всасывание алюминия может быть повышено.
Аминогликозидные антибиотики, цисплатин и циклоспорин А ускоряют выведение магния.
Диуретики (такие как тиазид и фуросемид), антагонисты рецепторов эпидермального фактора роста EGF (такие как цетуксимаб и эрлотиниб), ингибиторы протонного насоса (такие как омепразол и пантопразол) и ингибиторы ДНК-полимеразы вирусов (фоскарнет, пентамидин, рапамицин и амфотерицин В) могут вызвать дефицит магния. Благодаря повышенному выведению магния у пациентов, принимающих указанные выше препараты, может потребоваться коррекция доз магния.
Передозировка
при приеме солей магния внутрь гипермагниемия возникает лишь при почечной недостаточности. Таким пациентам прием солей магния противопоказан.
Симптомы интоксикации. Высокие концентрации магния вызывают расслабление скелетных мышц (концентрация магния в плазме крови >5,5 ммоль/л). Более высокие концентрации ионов магния (10–20 ммоль/л) удлиняют период проводимости в сердце, а еще более высокие концентрации приводят к остановке сердца в диастоле.
Лечение интоксикации. В/в введение кальция мгновенно приводит к подавлению описанных симптомов, поскольку существует антагонизм между данными ионами.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.