молочный чертополох (расторопша), главной составляющей которой является силимарин, защищает и восстанавливает клетки печени. Расторопша пятнистая применяется при лечении гепатита, цирроза, токсических поражений печени и селезенки, при желчных камнях, желтухе.

Экстракт турмерика содержит ароматное эфирное масло, в составе которой борнеол и другие терпеноиды. Применяют при лечении заболеваний печени, желчного пузыря и желудка. Обладает антибактериальным, противовоспалительным и антиоксидантным эффектом.

Лецитин — незаменимая аминокислота, нормализует липидный и холестериновый обмен, способствует восстановлению печени после воздействия токсических веществ. Способствует усвоению тиамина печенью и абсорбции витамина А в кишечнике, стимулирует желчеотделение.

Экстракт артишока содержит цинарин, обладающий гепатопротекторным и желчегонным свойством. Кроме этого, в составе артишока присутствуют фенолокислоты, которые активизируют образование желчи, повышают диурез, увеличивают количество мочевины, выводящейся из организма. Экстракт артишока применяют при заболеваниях печени, диабете, для улучшения процессов пищеварения, для повышения аппетита и нормализации обмена веществ.

Инозит (витамин В 8 ) — водорастворимый витамин. Успокаивает ЦНС, активизирует моторику ЖКТ. Предупреждает образование жировой инфильтрации печени.

Целебное свойство кникуса благословенного обусловлено горечью, которая возбуждает секрецию желудочного сока, улучшает аппетит, усиливает образование желчи и облегчает ее отток. Уменьшает воспаление, улучшает кровообращение и состояние печени.

Орегонский виноград (магония падуболистная) является ближайшим родственником барбариса и входит в семейство барбарисовых. Официальное название — Магония падуболистная. Применяют при желчнокаменной болезни, гепатите, холецистите.

Холин (витамин B 4 ) — гепатопротектор, ускоряет структурное восстановление поврежденных тканей печени при токсических воздействиях лекарственных средств, вирусов, алкоголя и наркотиков, препятствует образованию желчных камней. Холин стимулирует ферментативное расщепление жиров, нормализуя жировой обмен, способствует полному усвоению жирорастворимых витаминов: витамина А, D, Е, К.

L-метионин — одна из незаменимых аминокислот, содержащих серу. Метионин способствует пищеварению, обеспечивает дезинтоксикационные процессы, прежде всего обезвреживание токсичных металлов: в организме человека, связываясь с такими металлами, как ртуть, свинец, кадмий, быстро выводит их из организма. Предупреждает образование жировой инфильтрации печени.

Витамин В 6 (пиридоксин) участвует в белковом и жировом обмене, стимулирует желчеотделение. Назначают при хронических и острых гастритах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом холецистите.

В состав нони входят компоненты, которые используются при сахарном диабете, гипертонии, для профилактики язвы желудка, улучшения пищеварения, при атеросклерозе и артритах. В этих фруктах очень много витаминов и минералов, а также значительное количество аминокислот. Компоненты нони стимулируют активность гладких мышц и обладают антигистаминным, противоаллергическим, обезболивающим эффектом.

