препарат БиоКлот А необходимо применять под наблюдением врача, имеющего опыт лечения больных гемофилией.

Препарат предназначен для в/в введения в виде инъекций/инфузий после растворения в соответствующем количестве воды для инъекций.

Дозировка и длительность заместительной терапии зависят от степени недостаточности фактора VIII, локализации и интенсивности кровотечения, а также клинического состояния больного.

Количество фактора VIII указывают в международных единицах (МЕ), которые рассчитываются в соответствии с Международным стандартом ВОЗ для концентратов фактора VIII. Активность фактора VIII указывают либо в процентах (относительно нормальной плазмы), либо в МЕ (относительно Международного стандарта для концентратов фактора VIII).

1. Дозирование при гемофилии А

Расчет необходимых дозировок фактора VIII основан на эмпирической формуле: 1 МЕ фактора VIII на кг массы тела повышает активность плазменного фактора VIII от 1,5 до 2%. Учитывая начальную активность фактора VIII в плазме крови пациента, дозирование рассчитывается по следующей формуле:

Доза БиоКлот А (МЕ фактора VIII) = масса тела (кг)•желаемое повышение фактора VIII (%)•0,5.

Для определения количества и частоты введения следует ориентироваться на клиническую эффективность в каждом конкретном случае.

1.1. Кровотечения и хирургическое вмешательство

Приведенная ниже таблица может быть использована в качестве пособия при подборе доз, необходимых для профилактики кровотечений и хирургических вмешательств, а также продолжительной поддержки данного уровня фактора VIII. При определенных условиях могут потребоваться высокие дозы, особенно при начальном введении. В ходе лечения необходимо проводить определение уровня фактора VIII в крови для расчета дозы и частоты проведения инъекций. В случае обширных хирургических вмешательств особенно важен точный мониторинг заместительной терапии с помощью коагуляционных тестов (на активность фактора VIII). Отдельные пациенты могут отличаться по их ответу на введение фактора VIII.



Тип кровотечения или хирургического вмешательства Необходимый уровень фактора VIII в плазме крови (% от нормы) Частота введения (часы)/ длительность лечения (дни) Кровотечения Ранний гемартроз, кровоизлияния в мышцы или полость рта 20–40 Каждые 12–24 ч, но не менее 1 сут — до купирования кровоизлияния или заживления раны Большой гемартроз, мышечные кровотечения или гематома 30–60 Каждые 12–24 ч 3–4 дня или дольше — до исчезновения боли и восстановления подвижности Угрожающие жизни кровотечения, например при внутричерепных операциях, а также горловые и желудочно-кишечные кровотечения 60–100 Каждые 8–24 ч — до исчезновения угрозы жизни Хирургия Небольшие операции, включая удаление зубов 30–60 Каждые 24 ч, но не менее 1 сут — до заживления раны Большие операции 80–100

(до и после операции) Каждые 8–24 ч — до адекватного заживления раны, затем 7 дней поддерживающей терапии с уровнем фактора VIII 30–60%