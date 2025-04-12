Ремедия (Remedia)
Ремедия инструкция по применению
Состав
действующее вещество: levofloxacin;
1 таблетка содержит левофлоксацина (в виде левофлоксацина гемигидрата) 250 мг или 500 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, повидон К-30, кросповидон, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, натрия лаурилсульфат, пропиленгликоль, покрытие Protectab НР-1: гипромеллоза, тальк, титана диоксид (Е 171), железа оксид желтый (Е172) .
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Основные физико-химические свойства: продолговатые двояковыпуклые желтого цвета, покрытые оболочкой, с линией разлома с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства группы хинолонов. Фторхинолоны.
Код АТС J01M A12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Левофлоксацин — синтетический антибактериальный препарат из группы фторхинолонов, S-энантиомер рацемической смеси лекарственного средства офлоксацина. Как антибактериальный препарат из группы фторхинолонов левофлоксацин действует на комплекс ДНК-ДНК-гиразы и топоизомеразу IV.
Степень бактериальной активности левофлоксацина зависит от соотношения максимальной концентрации в сыворотке крови (Сmax) или площади под кривой «концентрация-время» (АUC) и минимальной ингибирующей (подавляющей) концентрации (МИК (МПК)).
Основной механизм резистентности является следствием мутации в генах gyr-A. In vitro существует перекрестная резистентность между левофлоксацином и другими фторхинолонами.
Благодаря механизму действия обычно не существует перекрестной резистентности между левофлоксацином и другими классами антибактериальных средств.
Рекомендуемые Европейским комитетом по тестированию антимикробной чувствительности (EUCAST) предельные значения МИК для левофлоксацина, отделяющие чувствительные микроорганизмы от организмов промежуточно чувствительных (умеренно резистентных) и промежуточно чувствительные от резистентных организмов, представлены в таблице 1 тестирования МИК (мг/л).
Таблица 1
Клинические предельные значения МИК EUCAST для левофлоксацина
|Патоген
|Чувствительные
|Резистентные
|Enterobacteriacae
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|Pseudomonas spp.
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|Acinetobacter spp.
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|Staphylococcus spp.
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|S. pneumoniae1
|≤ 2 мг/л
|2 мг/л
|Streptococcus A, B, C, G
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
H. influenzae,
M.catarrhalis2
|≤ 1 мг/л
|1 мг/л
|Предельные значения, не связанные с видами3
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
1Предельное значение МИК между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами было увеличено с 1 до 2 с целью сдерживания роста диких штаммов этого микроорганизма, демонстрирующих вариабельность указанного параметра. Предельные значения касаются терапии высокими дозами.
2Штаммы с величинами МИК, превышающими пороговое значение между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами, являются очень редкими или о них еще не сообщали. Тесты на идентификацию и противомикробную чувствительность на любом таком изоляте следует повторить, и, если результат будет подтвержден, направить изолят в справочную лабораторию.
3Предельные значения МИК, не связанные с видами, были определены преимущественно по данным фармакокинетики/фармакодинамики и независимы от распределения МИК определенных видов. Предельные значения МИК используются только для видов, которым не было определено конкретное для вида предельное значение, и не используются для видов, для которых не рекомендуется тестирование на чувствительность или для которых существует недостаточно доказательств, сомнительных видов (Enterococcus, Neisseria, грамотрицательные анаэробы).
Рекомендуемые CLSI (Институт клинических и лабораторных стандартов, ранее — NCCLS) предельные значения МИК для левофлоксацина, отделяющие чувствительные от промежуточно чувствительных организмов и промежуточно чувствительные от резистентных организмов, представлены в таблице 4 для тестирования МИК (мкг/мл) или диско-диффузного метода (диаметр зоны [мм] с использованием диска с левофлоксацином 5 мкг).
Таблица 2
Рекомендуемые CLSI предельные значения МИК и диско-диффузного метода для левофлоксацина (М100-S17, 2007)
|Патоген
|Чувствительные
|Резистентные
|Enterobacteriacae
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм
|Не Enterobacteriacae
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм
|Acinetobacter spp.
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм
|Stenotrophomonas maltophilia
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм
|Staphylococcus spp.
|≤ 1 мкг/мл ≥19 мм
|≥ 4 мкг/мл ≤ 15 мм
|Enterococcus spp.
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм
H. influenzae
M.catarrhalis1
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|Streptococcus pneumoniae
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм
|β-гемолітичний Streptococcus
|≤ 2 мкг/мл ≥17 мм
|≥ 8 мкг/мл ≤ 13 мм
|1Отсутствие или редкое распространение резистентных штаммов предварительно исключает определение любых категорий результатов, отличных от «чувствительные». Для штаммов, дающих результаты, которые свидетельствуют о «нечувствительной» категории, идентификация организмов и результаты тестов на противомикробную чувствительность должны быть подтверждены справочной лабораторией використанння эталонного метода разведений CLSI.
Антибактериальный спектр
Распространенность резистентности для выбранных видов может варьировать географически и по времени. Желательно получить локальную информацию о резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости следует обратиться за советом к специалисту, когда местная распространенность резистентности такова, что полезность агента не менее при некоторых типах инфекций сомнительна.
Обычно чувствительные виды
Аэробные грамположительные бактерии
Staphylococcus aureus* метициллинчувствительный, Staphylococcus saprophyticus, Streptococci, группа С и G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae*, Streptococcus pyogenes*.
Аэробные грамотрицательные бактерии
Burkholderia cepacia**, Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae*, Haemophilus para- influenzae*, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae*, Moraxella catarrhalis*, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri.
Анаэробные бактерии
Peptostreptococcus.
Другие
Chlamydophila pneumoniae*, Chlamydophila psittaci, Chlamidia trachomatis, Legionella pneumophila*, Mycoplasma pneumoniae*, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.
Виды, для которых приобретенная (вторичная) резистентность может быть проблематичной
Аэробные грамположительные бактерии
Enterococcus faecalis*, Staphylococcus aureus метициллинрезистентный, Staphylococcus coagulase spp.
Аэробные грамотрицательные бактерии
Acinetobacter baumannii*, Citrobacter freundii*, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae*, Escherichia coli*, Morganella morganii*, Proteus mirabilis*, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa*, Serratia marcescens*.
Анаэробные бактерии
Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus**, Bacteroides thetaiotamicron**, Bacteroides vulgatus**, Clostridium difficile**
* Клиническая эффективность была продемонстрирована для чувствительных изолятов в утвержденных клинических показаниях.
** Естественная промежуточная чувствительность.
Другие данные
Госпитальные инфекции, вызванные P. aeruginosa, могут потребовать комбинированной терапии.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Левофлоксацин при пероральном приеме быстро и почти полностью всасывается, при этом пиковые концентрации в плазме крови достигаются в течение 1 часа. Биодоступность составляет около 100%.
Еда почти не влияет на всасывание левофлоксацина.
Распределение
Примерно 30–40% левофлоксацина связывается с протеином сыворотки крови. Кумулятивный эффект при многократном применении левофлоксацина в дозе 500 мг 1 раз в сутки практически отсутствует. Существует незначительный, но предполагаемый кумулятивный эффект после применения доз по 500 мг 2 раза в сутки. Стабильное состояние достигается в течение 3 дней.
Проникновение в ткани и жидкости организма
Проникновение в слизистую оболочку бронхов, бронхиальный секрет тканей легких (БСТЛ)
Максимальная концентрация левофлоксацина в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете легких после применения 500 мг перорально составляла 8,3 мкг/г и 10,8 мкг/мл соответственно. Эти показатели достигались в течение 1 часа после приема препарата.
Проникновение в ткани легких
Максимальные концентрации левофлоксацина в тканях легких после применения 500 мг перорально составляли примерно 11,3 мкг/г и достигались через 4–6 часов после применения препарата. Концентрация в легких превышает таковую в плазме крови.
Проникновение в содержимое пузыря
Максимальные концентрации левофлоксацина 4,0–6,7 мкг/мл в содержимом пузыря достигаются через 2–4 часа после приема препарата в течение 3 дней применения в дозе 500 мг 1–2 раза в сутки соответственно.
Проникновение в цереброспинальную (спинномозговую) жидкость
Левофлоксацин плохо проникает в цереброспинальную жидкость.
Проникновение в ткани простаты
После применения 500 мг левофлоксацина 1 раз в сутки в течение 3 дней средние концентрации в ткани простаты достигали 8,7 мкг/г, 8,2 мкг/г и 2,0 мкг/г соответственно через 2 часа, 6 часов и 24 часа; средний коэффициент концентраций простата/плазма составлял 1,84.
Концентрация в моче
Средняя концентрация в моче через 8–12 ч после однократного приема внутрь дозы 150 мг, 300 мг или 500 мг левофлоксацина составляла 44 мг/л, 91 мг/л и 200 мг/л соответственно.
Биотрансформация
Левофлоксацин метаболизируется в очень незначительной степени, метаболитами являются дисметил-левофлоксацин и левофлоксацин N-оксид. Эти метаболиты составляют менее 5% количества препарата, который выделяется с мочой. Левофлоксацин является стереохимически стабильным и не подлежит инверсии хоральной структуры.
Выведение
После приема и введения левофлоксацин выводится из плазмы крови относительно медленно (период полувыведения составляет 6–8 часов). Выводится обычно почками (85% введенной дозы).
Нет существенной разницы в фармакокинетике левофлоксацина после внутривенного и перорального применения, что свидетельствует о том, что эти пути (пероральный и внутривенный) являются взаимозаменяемыми.
Линейность
Левофлоксацин имеет линейную фармакокинетику в диапазоне 50–600 мг.
Пациенты с почечной недостаточностью
На фармакокинетику левофлоксацина влияет почечная недостаточность. При снижении функции почек снижается почечное выведение и клиренс, а периоды полувыведения увеличиваются, как видно из таблицы 3.
Таблица 3
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|< 20
|20–40
|50–80
|Почечный клиренс (мл/мин)
|13
|26
|57
|Период полувыведения (часы)
|35
|27
|9
Пациенты пожилого возраста
Нет значительных различий фармакокинетики левофлоксацина у молодых пациентов и пациентов пожилого возраста, кроме различий, связанных с клиренсом креатинина.
Гендерные различия
Отдельный анализ по пациентам женского и мужского пола продемонстрировал незначительные различия в фармакокинетике левофлоксацина в зависимости от пола. Не существует доказательств того, что эти различия являются клинически значимыми.
Показания
Лекарственное средство Ремедия показано для лечения у взрослых инфекций, вызванных чувствительными к левофлоксацину микроорганизмами:
- острые бактериальные синуситы;
- обострение хронического обструктивного заболевания легких, включая бронхит;
- внебольничная пневмония;
- осложненные инфекции кожи и мягких тканей;
- неосложненный цистит;
(в случае лечения вышеупомянутых инфекций препарат применять только тогда, когда применение других антибактериальных средств, которые обычно назначают для начального лечения данных инфекций, невозможно)
- осложненные инфекции мочевыводящих путей и острый пиелонефрит;
- хронический бактериальный простатит;
- легочная форма сибирской язвы: постконтактная профилактика и лечение.
Ремедия в данной лекарственной форме (таблетки) можно применять для завершения курса терапии пациентам, которые продемонстрировали улучшение в ходе первичного лечения левофлоксацином, раствором для инъекций.
Необходимо учитывать официальные рекомендации по надлежащему применению антибактериальных средств.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к левофлоксацину, другим хинолонам или к любому компоненту препарата; эпилепсия; жалобы на побочные реакции со стороны сухожилий после предшествующего применения хинолонов; возраст; период беременности и кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Влияние других лекарственных средств на препарат
Соли железа, антациды, содержащие магний и алюминий, диданозин
Всасывание левофлоксацина значительно уменьшается, если одновременно с таблетками левофлоксацина принимать соли железа и антациды, содержащие магний или алюминий, или диданозин (только для форм, содержащих буферные агенты алюминия или магния). Одновременное применение фторхинолонов с поливитаминами, содержащими цинк, приводит к снижению их абсорбции при пероральном приеме. Рекомендуется не применять препараты, содержащие двухвалентные или трехвалентные катионы, такие как соли железа, соли цинка, антациды, содержащие магний или алюминий, или диданозин (это касается только лекарственных форм диданозина, содержащие буферные агенты алюминия или магния), в течение 2 часов до или после приема таблеток левофлоксацина (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Соли кальция минимально влияют на абсорбцию левофлоксацина при пероральном применении.
Сукральфат
Биодоступность таблеток левофлоксацина значительно уменьшается при одновременном применении с сукральфатом. Если пациенту необходимо получать как сукральфат, так и левофлоксацин, лучше принимать сукральфат через 2 часа после приема левофлоксацина (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Теофиллин, фенбуфен или другие подобные нестероидные противовоспалительные лекарственные средства
Не было выявлено фармакокинетического взаимодействия левофлоксацина с теофиллином. Однако возможно существенное снижение судорожного порога при одновременном применении хинолонов с теофиллином и нестероидными противовоспалительными средствами и другими агентами, которые уменьшают судорожный порог. Концентрация левофлоксацина в присутствии фенбуфена была примерно на 13% выше, чем при приеме только левофлоксацина.
Пробенецид и циметидин
Пробенецид и циметидин статистически достоверно влияют на выведение левофлоксацина.
Почечный клиренс левофлоксацина снижается в присутствии циметидина на 24% и пробенецида на 34%. Это потому, что оба препарата способны блокировать канальцевую секрецию левофлоксацина. Однако при дозах, которые испытывали в ходе исследования, не является вероятным, что статистически значимые кинетические различия имели клиническую значимость. Следует с осторожностью относиться к одновременному применению левофлоксацина с лекарственными средствами, влияющими на канальцевую секрецию, такими как пробенецид и циметидин, особенно пациентам с почечной недостаточностью.
Другая информация
На фармакокинетику левофлоксацина при одновременном с ним применении не оказывают никакого клинически значимого влияния карбонат кальция, дигоксин, глибенкламид, ранитидин.
Влияние на другие лекарственные средства
Циклоспорин
Период полувыведения циклоспорина увеличивается на 33% при одновременном приеме с левофлоксацином.
Антагонисты витамина К
При одновременном применении с антагонистами витамина К (например, варфарин) сообщали о повышении коагуляционных тестов (ПВ/международное нормализованное соотношение) и/или кровотечениях, которые могут быть выраженными. Несмотря на это, пациентам, которые получают параллельно антагонисты витамина К, необходимо осуществлять контроль показателей коагуляции (см. раздел «Особенности применения»).
Лекарственные средства, удлиняющие интервал QТ
Левофлоксацин, как и другие фторхинолоны, следует применять с осторожностью пациентам, получающим лекарственные средства, известные своей способностью удлинять интервал Q-(например антиаритмические средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты и макролиды) (см. раздел «Особенности применения» (Удлинение интервала QT)).
Другая значимая информация
Не отмечается влияния левофлоксацина на фармакокинетику теофиллина (который является маркерным субстратом для фермента CYP1A2), что свидетельствует о том, что левофлоксацин не является ингибитором CYP1A2.
Прием пищи
Не наблюдалось клинически значимого взаимодействия с пищевыми продуктами. Таблетки левофлоксацина, таким образом, можно принимать независимо от приема пищи.
Особенности применения
Необходимо избегать применения левофлоксацина пациентам, которые в прошлом имели серьезные нежелательные реакции при применении хинолонов или фторхинолонов (см. раздел «Побочные реакции»). Лечение этих пациентов левофлоксацином следует начинать только при отсутствии альтернативных вариантов лечения и после тщательной оценки соотношения пользы и риска (см. также раздел «Противопоказания»).
В случае легочной формы сибирской язвы применение основывается на данных чувствительности in vitro Bacillus anthracis и экспериментальных данных на животных, а также на ограниченных данных применения людям. Врачи должны учитывать национальные и/или международные документы консенсуса по лечению сибирской язвы.
Метициллинрезистентный S. aureus
Для метициллинрезистентного S. aureus (MRSA) существует очень высокая вероятность корезистентности к фторхинолонам, в том числе к левофлоксацину. В связи с этим левофлоксацин не рекомендуется для лечения инфекций, известным или подозреваемым возбудителем которых является MRSA, за исключением случаев, когда результаты лабораторных тестов подтвердили чувствительность возбудителя к левофлоксацину (и если считается невозможным применение обычно рекомендуемых антибактериальных средств для лечения MRSA-инфекций).
Левофлоксацин можно применять для лечения острого бактериального синусита и обострения хронического бронхита, если эти инфекции были диагностированы соответствующим образом.
Резистентность к фторхинолонам в E. coli (наиболее частого возбудителя инфекций мочевыводящих путей) варьирует в разных странах. При назначении фторхинолонов следует учитывать местную распространенность резистентности E. сoli к фторхинолонам.
Длительные, инвалидизирующие и потенциально необратимые серьезные нежелательные реакции на лекарственное средство
У пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, независимо от их возраста и наличия факторов риска, наблюдались очень редкие случаи пролонгированных (в течение месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных нежелательных реакций на лекарственное средство, влияющих на различные, иногда множественные системы организма (костно-мышечную, нервную системы, психику, органы чувств). Применение левофлоксацина необходимо немедленно прекратить после появления первых признаков или симптомов любой серьезной нежелательной реакции и обратиться к врачу.
Тендинит и разрывы сухожилий
Тендинит и разрывы сухожилий (особенно ахиллова сухожилия, но не ограничиваясь им), иногда билатеральные, могут возникать уже через 48 часов после начала лечения хинолонами и фторхинолонами, сообщали об их возникновении даже через несколько месяцев после прекращения лечения. Риск тендинита и разрыва сухожилий повышается у пациентов пожилого возраста, пациентов, получающих 1000 мг левофлоксацина в сутки, пациентов с нарушением функции почек, пациентов после трансплантации паренхиматозных органов и пациентов, получающих сопутствующее лечение кортикостероидами. Поэтому следует избегать сопутствующей терапии кортикостероидами.
При появлении первых симптомов тендинита (например болезненного отека, воспаления) необходимо прекратить лечение левофлоксацином и следует рассмотреть возможность назначения альтернативного лечения. Необходимо обеспечить соответствующее лечение пораженной конечности (-ей) (например, иммобилизацию). Не следует применять кортикостероиды при появлении признаков тендинопатии.
Суточную дозу необходимо корректировать для пациентов пожилого возраста, учитывая клиренс креатинина. Необходимо контролировать состояние пациентов пожилого возраста, если им назначен левофлоксацин.
Заболевания, вызванные Clostridium difficile
Диарея, особенно в тяжелых случаях, персистирующая и/или геморрагическая, во время или после лечения (в том числе в течение нескольких недель после лечения) может быть симптомом болезни, вызванной Clostridium difficile. Заболевание, обусловленное Clostridium difficile, по своей тяжести может варьировать от легкого до опасного для жизни; наиболее тяжелой формой которой является псевдомембранозный колит. В связи с этим важно принимать во внимание возможность такого диагноза у пациентов, у которых на фоне лечения левофлоксацином или после него развивается тяжелая диарея. Если возникают подозрения на псевдомембранозный колит, следует немедленно прекратить применение препарата, а пациентов необходимо срочно лечить поддерживающими средствами ± специфическая терапия (например пероральный прием ванкомицина). Средства, подавляющие моторику кишечника, противопоказаны в этой клинической ситуации.
Пациенты, склонные к судорогам
Хинолоны могут снижать судорожный порог и провоцировать возникновение судорог. Препарат противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе (см. раздел «Противопоказания»). Как и в случае с другими хинолонами, левофлоксацин следует применять с крайней осторожностью пациентам, склонным к судорогам, в частности пациентам с предыдущими поражениями центральной нервной системы, при одновременной терапии фенбуфеном и подобными ему нестероидными противовоспалительными средствами или лекарственными средствами, повышающими судорожную готовность (снижают судорожный порог), например теофиллином (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). В случае появления судорог лечение левофлоксацином следует прекратить.
Пациенты с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
Пациенты с латентными или имеющимися дефектами активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы могут быть склонными к гемолитическим реакциям при лечении антибактериальными средствами группы хинолонов, и поэтому левофлоксацин им следует применять с осторожностью.
Пациенты с почечной недостаточностью
Поскольку левофлоксацин выводится преимущественно почками, требуется коррекция дозы для пациентов с ослабленной функцией почек (почечной недостаточностью) (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Реакции повышенной чувствительности (гиперчувствительности)
Левофлоксацин может время от времени вызывать серьезные, потенциально летальные реакции повышенной чувствительности (например ангионевротический отек вплоть до анафилактического шока) после применения начальной дозы (см. раздел «Побочные реакции»). В этом случае пациентам следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.
Тяжелые побочные реакции со стороны кожи
При применении левофлоксацина сообщали о тяжелых побочных реакциях со стороны кожи, такие как токсический эпидермальный некролиз (ТЭН, также известный как синдром Лайелла), синдром Стивенса-Джонсона (ССД) и реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), которые могут быть опасными для жизни или летальными (см. раздел «Побочные реакции»). При назначении лекарственного средства пациентов необходимо предупредить о признаках и симптомах этих тяжелых реакций со стороны кожи и установить тщательное наблюдение. Если возникают признаки и симптомы, свидетельствующие об этих реакциях, следует немедленно прекратить применение левофлоксацина и рассмотреть альтернативное лечение. Если у пациента развилась такая серьезная реакция как ССД, ТЭН или DRESS-синдром при применении левофлоксацина, то запрещается повторно начинать лечение этого пациента левофлоксацином.
Изменение уровня глюкозы в крови
При применении хинолонов, особенно пациентам с сахарным диабетом, одновременно принимающих пероральные гипогликемические средства (в том числе глибенкламид) или инсулин, сообщали об изменениях уровня глюкозы в крови (как гипергликемия, так и гипогликемия). Сообщалось о случаях гипогликемической комы. У больных сахарным диабетом необходимо контролировать уровень сахара в крови (см. раздел «Побочные реакции»).
Профилактика фотосенсибилизации
Хотя фотосенсибилизация возникает очень редко при приеме левофлоксацина, с целью ее предотвращения пациентам не рекомендуется без особой необходимости подвергаться воздействию сильных солнечных лучей или искусственного УФ-излучения (например, ламп искусственного ультрафиолетового излучения, солярия) во время приема левофлоксацина и в течение 48 часов после отмены препарата.
Пациенты, получавшие антагонисты витамина К
В связи с возможным увеличением показателей коагуляционных тестов (ПВ/ международное нормализованное соотношение) и/или кровотечением у пациентов, принимавших левофлоксацин в сочетании с антагонистом витамина К (например варфарином), следует наблюдать за показателями коагуляционных тестов (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Психотические реакции
Сообщалось о психотические реакции у пациентов, принимающих хинолоны, включая левофлоксацин. В очень редких случаях такие реакции прогрессировали до суицидальных мыслей и саморазрушающего поведения, иногда только после приема единственной дозы левофлоксацина (см. раздел «Побочные реакции»). В случае если у пациента возникают эти реакции, прием левофлоксацина следует прекратить и принять соответствующие меры. Рекомендуется с осторожностью применять левофлоксацин пациентам с психотическими расстройствами и пациентам с психическими заболеваниями в анамнезе.
Удлинение интервала QT
Следует с осторожностью применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, пациентам с известными факторами риска для удлинения интервала QT, такими как:
- врожденный синдром удлинения интервала QT;
- одновременное применение лекарственных средств, известных своей способностью удлинять интервал QT (например антиаритмические средства класса IА и III, трициклические антидепрессанты, макролиды);
- нескорректированный электролитный дисбаланс (например гипокалиемия, гипомагниемия);
- пожилой возраст;
- болезнь сердца (например сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия).
Пациенты пожилого возраста и женщины могут быть более чувствительными к лекарственным средствам, которые удлиняют интервал QT, поэтому необходимо соблюдать осторожность при применении левофлоксацина таким категориям пациентов (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий», «Способ применения и дозы» (Пациенты пожилого возраста), «Передозировка», «Побочные реакции»).
Периферическая нейропатия
У пациентов, принимавших хинолоны и фторхинолоны, сообщали о случаях сенсорной или сенсорно-моторной полинейропатии, что приводит к парестезии, гипестезии, дизестезии или слабости. Если развиваются такие симптомы нейропатии как боль, жжение, покалывание, онемение или слабость, пациентам, которые получают лечение левофлоксацином для продолжения лечения, следует сообщить об этом врачу, для того чтобы предотвратить развитие потенциально необратимого состояния (см. раздел «Побочные реакции»).
Гепатобилиарные нарушения
Сообщалось о случаях некротического гепатита, вплоть до печеночной недостаточности, угрожающей жизни, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например сепсисом (см. раздел «Побочные реакции»). Пациентам следует порекомендовать прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникают такие симптомы болезни печени как анорексия, желтуха, черная моча, зуд или боль в области живота.
Обострение миастении гравис
Фторхинолоны, включая левофлоксацин, блокируют нервно-мышечную передачу и могут провоцировать мышечную слабость у пациентов с миастенией гравис. При приеме фторхинолонов в послерегистрационном периоде сообщали о тяжелых побочных реакциях, включая летальные случаи и необходимость поддержки дыхания у пациентов с миастенией гравис. Левофлоксацин не рекомендуется применять пациентам с миастенией гравис в анамнезе.
Аневризма и расслоение аорты
Эпидемиологические исследования свидетельствуют о повышенном риске аневризмы и расслоения аорты после применения фторхинолонов, особенно в пожилом возрасте.
Поэтому фторхинолоны следует применять только после тщательной оценки соотношения польза риск и после рассмотрения других возможных вариантов лечения у пациентов со случаями аневризмы в семейном анамнезе, или у пациентов с уже диагностированной аневризмой и/или расслоением аорты или при наличии других факторов риска или состояний, которые способствуют развитию аневризмы и/или расслоению аорты (например синдром Марфана, сосудистый синдром Элерса-Данло, артериит Такаясу, гигантоклеточных артериит, болезнь Бехчета, артериальная гипертензия, диагностирован атеросклероз).
В случае внезапной боли в животе, груди или спине пациентам следует немедленно обратиться к врачу в отделение неотложной медицинской помощи.
Расстройства зрения
Если наблюдается нарушение зрения или иное воздействие на глаза, следует немедленно обратиться к офтальмологу (см. разделы «Побочные реакции», «Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами»).
Суперинфекция
При применении левофлоксацина, особенно длительном, возможно развитие оппортунистических инфекций и рост резистентных микроорганизмов. Если на фоне терапии развивается суперинфекция, необходимо применить соответствующие меры.
Влияние на лабораторные исследования
У пациентов, получавших левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложноположительный результат. Может возникнуть необходимость подтверждения положительных результатов на опиаты с помощью более специфических методов. Левофлоксацин подавляет рост Mycobacterium tuberculosis, поэтому возможен ложноотрицательный результат при проведении бактериологического исследования у пациентов с туберкулезом.
Способ применения и дозы
Препарат следует принимать 1–2 раза в сутки. Доза зависит от типа и тяжести инфекции. Продолжительность лечения зависит от течения болезни. Рекомендовано продолжать лечение препаратом по крайней мере в течение 48–72 часов после нормализации температуры тела или подтвержденного микробиологическими тестами уничтожения возбудителей.
Таблетки следует глотать, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Принимать их можно как вместе с пищей, так и в другое время.
Лекарственное средство следует применять не менее чем за 2 часа до или после применения солей железа, солей цинка, антацидов, содержащих магний или алюминий, или диданозина (только для форм, содержащих буферные агенты алюминия или магния) и сукральфата (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Таблица 4
Применение взрослым пациентам с нормальной функцией почек (клиренс креатинина 50 мл/мин)
|Показание
|Суточная доза
|Количество приемов в сутки
|Длительность лечения
|Острый бактериальный синусит
|500 мг
|1 раз
|10–14 дней
|Обострение хронического обструктивного заболевания легких, включая бронхит
|500 мг
|1 раз
|7–10 дней
|Негоспитальная пневмония
|500 мг
|1–2 рази
|7–14 дней
|Острый пиелонефрит
|500 мг
|1 раз
|7–10 дней
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|500 мг
|1 раз
|7–14 дней
|Неосложненный цистит
|250 мг
|1 раз
|3 дня
|Хронический бактериальный простатит
|500 мг
|1 раз
|28 дней
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|500 мг
|1–2 рази
|7–14 дней
|Легочная форма сибирской язвы
|500 мг
|1 раз
|8 недель
Таблица 5
Дозировка для пациентов с нарушенной функцией почек, у которых клиренс креатинина менее 50 мл/мин
|Клиренс креатинина
|Режим дозирования (в зависимости от тяжести инфекции и нозологической формы)
|50–20 мл/мин
|250 мг/24 часа
|500 мг/24 часа
|500 мг/12 часа
|первая доза – 250 мг последующие – 125 мг/24 часа
|первая доза – 500 мг последующие – 250 мг/24 часа
|первая доза — 500 мг последующие – 250 мг/12 часа
|19–10 мл/мин
|первая доза — 250 мг последующие – 125 мг/48 часов
|первая доза — 500 мг последующие – 125 мг/24 часа
|первая доза – 500 мг последующие – 125 мг/12 часа
|<10 мл/мин (а также при гемодиализе и ХАПД 1)
|первая доза – 250 мг последующие — 125 мг/48 часов
|первая доза — 500 мг последующие — 125 мг/24 часа
|первая доза – 500 мг последующие — 125 мг/24 часа
1После гемодиализа или хронического амбулаторного перитонеального диализа (ХАПД) дополнительные дозы не нужны.
Дозировка для пациентов с нарушенной функцией печени.
Коррекция дозы не требуется, поскольку левофлоксацин в незначительной степени метаболизируется в печени и выводится преимущественно почками.
Дозировка для пациентов пожилого возраста.
Если функция почек не нарушена, нет необходимости в коррекции дозы.
Дети
Применение препарата противопоказано детям до 18 лет, поскольку не исключено повреждение суставного хряща.
Побочные реакции
Частоту побочных реакций, указанных в таблице 4, определяли с помощью следующих критериев: очень часто (> 1/10), часто (от > 1/100 до < 1/10), нечасто (от > 1/1000 до < 1/100), редко (от > 1/10000 до < 1/1000), очень редко (< 1/10000), неизвестно (нельзя определить по имеющимся данным).
В каждой группе побочные реакции представлены в порядке уменьшения проявлений.
Таблица 6
|Классы систем органов
|Часто
|Нечасто
|Редко
|Неизвестно
|Инфекции и инвазии
|Грибковые инфекции, включая грибы рода Candida, пролиферация других резистентных микроорганизмов, нарушение нормальной микрофлоры кишечника и развитие вторичной инфекции
|Со стороны эндокринной системы
|Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНС АДГ)
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
Лейкопения
Эозинофилия
Тромбоцитопения
Нейтропения
Панцитопения
Агранулоцитоз
Гемолитическая анемия
|Со стороны иммунной системы
Ангионевротический отек
Гиперчувствительность (см. раздел «Особенности применения»)
|Анафилактический/ анафилактоидный шокa (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны метаболизма и питания
|Анорексия
|Гипогликемия, в основном у пациентов, больных диабетом (см. раздел «Особенности применения»)
|Гипергликемия Гипогликемическая кома (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны психики*
|Бессоница
Тревожность
Беспокойство
Состояния страха
Спутанность сознания
Нервозность
Психотические реакции (в т.ч. галлюцинации, паранойя)
Депрессия
Ажитация
Необычные сновидения
Ночные кошмары
|Психотические реакции с саморазрушающим поведением, включая суицидальную направленность мышления или действий (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны нервной системы*
Головная боль
Головокружение
Сонливость
Тремор
Дисгевзия (субъективное расстройство вкуса)
Судороги (см. разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»)
Парестезия
Периферическая сенсорная или сенсомоторная нейропатия (см. раздел «Особенности применения»)
Нарушение обоняния (паросмия), включая аносмию (отсутствие обоняния)
Дискинезия (нарушение координации движений)
Экстрапирамидные расстройства
Агевзия
Синкопе (обморок)
Доброкачественная внутричерепная гипертензия
|Со стороны органов зрения*
|Зрительные нарушения, такие как затуманивание зрения, нечеткость зрения (см. раздел «Особенности применения»)
|Временная потеря зрения (см. раздел «Особенности применения»), увеит
|Со стороны органов слуха и равновесия*
|Вертиго
|Шум в ушах
Потеря слуха
Нарушение слуха
|Со стороны сердца
Тахикардия
Ощущение сердцебиения
Желудочковая тахикардия, которая может приводить к остановке сердца
Желудочковая аритмия и torsade de pointes (преимущественно у пациентов с факторами риска удлинения интервала QT)
Удлинение интервала QT на электрокардиограмме (см. разделы «Особенности применения)
Удлинение интервала QT» «Передозировка»)
|Со стороны сосудов
|Артериальная гипотензия
|Со стороны дыхательной системы
|Одышка (диспноэ)
Бронхоспазм
Аллергический пневмонит
|Со стороны пищеварительного тракта
Диарея
Рвота
Тошнота
Абдоминальная боль
Диспепсия
Метеоризм/вздутие живота
Запор
Геморрагическая диарея, которая может свидетельствовать об энтероколите, включая псевдомембранозный колит (см. раздел «Особенности применения»)
Панкреатит
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Повышение показателей печеночных ферментов (АлАТ/АсАТ, щелочная фосфатаза, ГГТП)
|Повышение уровня билирубина в крови
|Желтуха и тяжелое поражение печени, включая случаи острой печеночной недостаточности (иногда летальные), преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями (см. раздел «Особенности применения») Гепатит
|Со стороны кожи и подкожных тканейb
Сыпь
Зуд
Крапивница
Гипергидроз
|Медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS-синдром), локализованная сыпь на коже, вызванная лекарственными средствами
Токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла)
Синдром Стивенса– Джонсона
Мультиформная эритема
Реакции фоточувствительности (см. раздел «Особенности применения»)
Лейкокластический васкулит
Стоматит
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани*
Артралгия
Миалгия
Поражение сухожилий (см. разделы «Противопоказания», «Особенности применения»), в т.ч. их воспаление (тендинит) (например ахиллового сухожилия)
Мышечная слабость, которая может иметь особое значение для больных миастенией гравис (см. раздел «Особенности применения»)
Рабдомиолиз
Разрыв сухожилия (например ахиллового) (см. раздел «Особенности применения»)
Разрыв связок
Разрыв мышц
Артрит
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Повышенные показатели креатинина в сыворотке крови
|Острая почечная недостаточность (например вследствие интерстициального нефрита)
|Общие расстройства*
|Астения
|Повышение температуры тела (пирексия)
|Боль (включая боль в спине, груди и конечностях)
a Анафилактические и анафилактоидные реакции, иногда возможны даже после применения первой дозы.
b Со стороны кожи и слизистой оболочки, иногда возможны даже после применения первой дозы.
* При применении хинолонов и фторхинолонов сообщали об очень редких случаях длительных (в течение месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных реакций на лекарственное средство, которые иногда влияли на несколько систем организма и органы чувств (включая такие реакции как тендинит, разрыв сухожилия, артралгия, боль в конечностях, нарушение походки, нейропатии, связанные с парестезией, депрессия, усталость, нарушения памяти, расстройства сна и нарушения слуха, зрения, вкуса и обоняния) в некоторых случаях независимо от наличия факторов риска (см. раздел «Особенности применения»).
Среди других нежелательных побочных эффектов, ассоциированных с приемом фторхинолонов, приступы порфирии у пациентов с наличием порфирии.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 или 10 таблеток в блистере. По 1 блистеру в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Симпекс Фарма ПВТ. Лтд.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Офис: Б-4/160, Сафдарджанг Энклав, Нью Дели — 110029, Индия.
Завод: C7 по C13 и С59 по С64, Центр Развития Сиггади (СИДКУЛ), Сиггади, Котдвар — 246149 Дистт. Паури Гархавал, Уттараканд, Индия.